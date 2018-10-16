Канада рассчитывает озолотиться на марихуане

Список стран, легализующих марихуану, продолжает расширяться – теперь в этот клуб вступила и Канада. Одним из мотивов декриминализации употребления наркотика стал финансовый: правительство рассчитывает заработать на сборе налогов с этого бизнеса сотни миллионов долларов. Но этот мотив не единственный.

Ползучая марихуанизация

Закон, вступивший в силу в Канаде 17 октября, разрешает употребление марихуаны в рекреационных целях, по сути – «для развлечения». Ограничения касаются лишь количества вещества: максимальная доза потребления – 30 граммов на одного человека, и не более четырех кустов конопли можно будет выращивать у себя дома.

Теперь Канада вступает в эпоху «разумной, ответственной и справедливой политики в отношении распространения марихуаны», как выразилась глава минздрава страны Джинетт Петитпас Тейлор. «Сегодня мы видели историческое голосование, которое положило конец 90-летнему запрету каннабиса в стране, 90-летней бесполезной криминализации, 90-летнему запретительному подходу, который не давал никаких результатов», – заявил на минувшей неделе член верхней палаты парламента Канады Тони Дин.

Продажа и употребление конопли в Канаде были запрещены еще в 1923 году. В 1960-х годах с приходом хиппи-культуры, с которой связывают быстрый рост популярности конопли во всем мире, Канада пережила взрывной рост уголовных приговоров за хранение марихуаны – в то время их выносилось более чем 12 тысяч в год. Кроме того, с момента запрета употребления каннабиса выросли и сами сроки – с полугода до 14 лет заключения. Поэтому вопрос легализации волновал канадцев давно. Например, в начале мая в Торонто прошёл уже 21-й по счету парад-демонстрация за декриминализацию продажи каннабиса.

Еще в 2001 году в Канаде был принят законопроект по частичной легализации марихуаны в медицинских целях. То есть ее было разрешено употреблять пациентам с болезнями, ограничивающими срок их жизни или имеющими ослабляющие симптомы (например, приступами эпилепсии или инфекциями при СПИДе). С принятием этой поправки в Канаде появились первые признаки каннабис-туризма из США.

Желающих съездить в Канаду с целью «расслабиться на выходных» становилось все больше, так как во время первого президентского срока Джорджа Буша-младшего в США марихуана была под полным запретом. Это привело к росту в Канаде количества некоммерческих клубов для тяжелобольных людей, где употреблялась «лечебная» марихуана. Уже в 2016 году, по данным опроса организации Forum Poll, число канадцев, употреблявших марихуану хотя бы раз в месяц, превышало 5 млн, что составляет 15% населения страны. Иными словами, марихуанизация Канады состоялась, так сказать, явочным порядком.

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Финальный этап полной легализации конопли начался в октябре 2015 года, когда на парламентских выборах в Канаде победили либералы. Новое правительство возглавил 44-летний Джастин Трюдо, одним из главных пунктов политической программы которого стала именно тема легализации марихуаны в стране. Трюдо и его сторонники полагают, что это позволит удержать подростков от употребления каннабиса и уничтожить черный рынок этого наркотика. 17 октября в своем Twitter премьер-министр Канады написал: «Дети легко могли получить марихуану, а преступники – прибыль с этого. Теперь мы это изменим. Каннабис в Канаде. Теперь легально и строго регулируемый. Обещание сделано, обещание сдержано».

Парад декриминализации

В расхожем представлении первой страной в мире, где употребление марихуаны перестало быть преступлением, являются Нидерланды. Однако там это занятие сопряжено с серьезными ограничениями: продавать и употреблять марихуану нельзя за пределами специализированных магазинов – кофешопов. Они призваны оградить тех, кто курит «травку», то есть «легкое» вещество, от людей, употребляющих героин и другие тяжелые наркотики.

Первой же страной, которая действительно легализовала марихуану, был Уругвай, где это произошло в 2013 году. В этом латиноамериканском государстве правительство разрешило покупку, продажу и производство марихуаны любому зарегистрировавшемуся в специальной системе совершеннолетнему гражданину. В результате уругвайский закон о государственном урегулировании конопли за два года с момента его принятия способствовал открытию более пяти тысяч частных фирм – так называемых гроверов (производителей конопли). Утверждается, что легально купленная в Уругвае конопля стоит в полтора раза дешевле, чем у дилеров на черном рынке. По данным издания Panam Post, власти ожидают, что таким образом удастся лишить торговцев наркотиков доходов на сумму около 7 млн долларов в год.

В Канаде власти исходили в целом из тех же соображений: согласно проведенным подсчетам, только в 2017 году жители этой страны в общей сложности потратили на покупку нелегальной конопли без малого 4 млрд долларов (эта сумма сопоставима с примерно 0,3% ВВП Канады). Поэтому правительство Канады, легализовав марихуану, планирует пополнить казну за счет налогов на ее продажу. Уже в ближайшее время в Канаде появится легальный рынок марихуаны объемом в несколько миллиардов долларов: по информации C.D. Howe Institute, правительство Канады сможет ежегодно получать 675 млн долларов от налогообложения рынка марихуаны. Планируемые варианты ставки этого нового акциза – 1 цент за грамм товара либо 10% от его стоимости для конечного потребителя.

Кроме того, Канада рассчитывает на дальнейший рост потока туристов из США в поисках «веселых выходных».

Масштабы каннабис-туризма во всем мире, кстати, растут. «Если посмотреть на статистику турпотока на одного жителя в четырех соседних странах – Германии, Дании, Бельгии и Нидерландах, то в Нидерландах он значительно выше, во многом именно благодаря легализации марихуаны», – комментирует газете ВЗГЛЯД ситуацию Алексан Мкртчян, руководитель сети турагентств «Розовый слон». Россияне, по его словам, в Канаду ради марихуаны не полетят – это далеко и дорого. Но и сейчас желающих съездить ради этого в Голландию достаточно, а если марихуану легализует еще и Грузия, это также скажется на российском турпотоке в эту страну.

Далее – везде?

«Скорее всего, за Канадой последуют и другие страны, – отмечает Мкртчян. – Последние несколько лет в СМИ вбрасывается информация о том, что употребление марихуаны, оказывается, не вредно для здоровья, а в небольших дозах даже полезно. Можно предположить, что лет через 10–15 многие страны выведут марихуану из состава наркотических веществ. Хотя вряд ли это произойдет в России».

В России марихуана входит в список полностью запрещенных веществ, ее употребление карается штрафом, а за сбыт и хранение более 6 граммов вещества можно получить уголовный срок. Позиция российских властей в отношении каннабиса незыблема: ни о какой декриминализации, не говоря уже о легализации, речи идти не может. Поэтому решение Канады легализовать марихуану вызвало озабоченность российского МИДа. «Мы убеждены, что данный законодательный акт идет вразрез с основами международно-правового режима наркоконтроля... России и, вероятно, другим странам придется принимать дополнительные меры по пресечению возможных попыток контрабанды каннабиса и его производных из Канады», – отметила несколько дней назад на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Сейчас легализацию конопли обсуждают везде,

– констатирует экономист Хазби Будунов, редактор телеграм-канала Politeconomics. – В том числе и в России: в Петербурге не так давно даже согласовывали марш за легализацию, но позже, правда, согласование отменили. Мне кажется, нужно обсуждать не легализацию употребления конопли (все-таки ее употребление вредит здоровью), а вспомнить историю запрета.

В начале XX века запрет производства конопли пролоббировали лесоперерабатывающие предприятия США, потому что себестоимость производства бумаги из конопли намного ниже, чем из дерева, так как конопля – растение однолетнее, и количество получаемых с одного гектара в год волокон значительно превышает такой же показатель у леса. В этом смысле было бы крайне рационально в промышленных и экологических целях возродить производство бумаги из конопли – экономия была бы значительной».