В Канаде выписан первый крупный штраф за курение марихуаны за рулем авто

Полиция Канады выписала штраф за курение марихуаны автомобилистом – это первое наказание за нарушение правил употребления наркотика после его легализации.

Первый крупный штраф выписан полицией Виннипега в размере 672 канадских доллара (517 долларов США) за курение в неположенном месте, передает ТАСС.

«Штраф был выписан за употребление каннабиса в транспортном средстве. Так же, как и алкоголь, марихуана законна – и так же, как c алкоголем, употребление ее в вашем автомобиле незаконно», – сообщает полиция города в Twitter.

Еще один штраф был выписан в провинции Онтарио. На 215 канадских долларов (165 долларов США) оштрафован водитель, у которого в машине нашли пакетик с марихуаной.

Незаконное употребление марихуаны в Канаде карается штрафами в ряде случаев превышающими 1 тыс. канадских долларов (около 770 долларов США).

Канада легализовала марихуану 17 октября. По закону, канадцы могут приобретать и хранить до 30 г вещества без каких-либо справок и рецептов. Им также разрешено выращивать соответствующие растения у себя дома, но не больше четырех кустов.