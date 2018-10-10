Канада легализовала марихуану

В Канаде началась легальная продажа марихуаны людям, приобретающим ее не по рецепту врачей, а в рекреационных целях.

Первыми продавать марихуану стали лицензированные магазины в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор на востоке страны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал CBC.

Here it is. Thomas H Clarke selling one of the first legal grams of weed in Canada to his father Don #cbcnl #legalizationday pic.twitter.com/BGtz92HSSd — Jeremy Eaton (@Jeremy_Eaton) 17 октября 2018 г.

Решение легализовать марихуану было принято в Канаде летом 2018 года. По закону, канадцы могут приобретать и хранить до 30 г вещества без каких-либо справок и рецептов. Им также разрешено выращивать соответствующие растения у себя дома, но не больше четырех кустов.

Продажа марихуаны запрещена лицам, не достигшим 18 лет.

Отметим, что продавать марихуану в медицинских целях разрешили в Канаде еще в 2001 году.

В 2018 году в США и Великобритании также поднимался вопрос о легализации этого наркосодержащего растения. Тем временем в Австралии легализовали экспорт марихуаны.

Кроме того, употребление марихуаны разрешили в Грузии.