Грузия собралась экспортировать марихуану

Грузия, недавно легализовавшая употребление марихуаны, теперь намерена разрешить выращивать ее на экспорт, сообщило грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс» во вторник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Правительство уже подготовило соответствующий законопроект, позволяющий производить в стране марихуану на экспорт для фармацевтических и косметических нужд.

По данным агентства, накануне вопрос обсудили депутаты правящей партии «Грузинская мечта», при этом мнения разделились и дискуссии были острыми.

Предполагается, что производство марихуаны на экспорт станет лицензированным видом бизнеса.

В парламент законопроект поступит вскоре отмечает агентство. Подтверждений на официальном уровне пока нет.

Конституционный суд в Грузии в июле отменил административные санкции за потребление марихуаны, ранее, в декабре, КС признал нарушающей права человека норму об уголовном преследовании за это.

Иск был подан в КС оппозиционной партией «Гирча» («Шишка»).

Ранее за потребление марихуаны можно было попасть в тюрьму на год. После декабря прошлого года потребление каралось штрафом в пятьсот лари (около 200 долларов).

Приобретение, хранение, реализация марихуаны остались уголовно наказуемым преступлением.

В грузинской патриархии легализацию марихуаны расценили как предательство интересов нации.