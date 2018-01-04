В Австралии легализовали экспорт марихуаны

Правительство Австралии приняло решение позволить местным компаниям экспортировать медицинскую продукцию из марихуаны во имя «развития внутреннего производства медицинского каннабиса в контексте растущей конкуренции, которую составляют импортные продукты», объявил министр здравоохранения Грег Хант.

Министр также подчеркнул твердое намерение правительства осуществлять «под надежным контролем поставки качественного медицинского каннабиса австралийским пациентам», передает ТАСС.

Власти Австралии фактически легализовали выращивание в стране конопли и производство марихуаны для медицинских нужд в ноябре 2016 года, передав право на легализацию медицинского каннабиса властям австралийских штатов. С тех пор производство такой продукции было легализовано в двух самых густонаселенных штатах страны – Виктории и Новом Южном Уэльсе.

Согласно прогнозам экспертов, легализация марихуаны в США приведет к четырехкратному росту рынка этого наркотика в Соединенных Штатах к 2020 году. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что легализация марихуаны в США становится примером для других стран. Так, лишь в ноябре прошлого года марихуану декриминализировали Грузия и Канада.