В США собрались легализовать марихуану на федеральном уровне

Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер сообщил о своем намерении представить на будущей неделе законопроект, направленный на декриминализацию марихуаны на территории всех Соединенных Штатов.

По его словам, легализация марихуаны – «это весьма неплохо», передает РИА «Новости».

Он также считает, что «жизни многих людей разрушаются из-за криминализации» марихуаны».

«Лучше всего предоставить каждому штату решать самому», – заявил сенатор в интервью каналу VICE News.

В частности, сенатор предлагает исключить марихуану из списка веществ, распространение которых регулируется федеральным законом США, и позволить каждому штату решать этот вопрос самостоятельно.

Кроме того, законопроектом предлагается установить для рекламы марихуаны такие же правила, как для рекламы табака и алкоголя.

Напомним, в начале февраля телеканал Fox News провел опрос, согласно которому поддержка американцами легализации марихуаны на территории США достигла максимума.