В Британии предложили легализовать марихуану

Экс-глава МИД Великобритании Уильям Хейг предложил полностью легализовать марихуану в стране после инцидента с больным эпилепсией 12-летним мальчиком.

На прошлой неделе полиция конфисковала у родителей страдающего тяжелой формой эпилепсии 12-летнего Билли Колдвелла запасы масла конопли, использовавшегося для облегчения приступов. В итоге мальчик попал в больницу в критическом состоянии. История вызвала возмущение у правозащитников, и руководитель МВД Великобритании Саджид Джавид выдал семье специальное разрешение на использование масла сроком на 20 дней, передает РИА «Новости».

«Изъятие масла у 12-летнего мальчика – это за гранью всех представлений о нелепости. Война с каннабисом полностью и необратимо проиграна, и те, кто думают иначе, заблуждаются. Выдача полиции ордеров для борьбы (с теми, кто использует марихуану) является устаревшей практикой, это все равно, что давать приказы армии восстановить (Британскую) империю. Эта война полностью окончена», – сказал Хейг.

Он также добавил, что использование марихуаны нужно разрешить не только в медицинских целях.

Хейг считает, что нужно поставить вопрос о том, должна ли Великобритания присоединиться к странам, разрешившим медицинскую марихуану, либо, как Канада, – «готовиться к созданию законного, регулируемого рынка каннабиса, который бы использовался и для рекреации».

Отмечается, что ранее в минздраве страны заявляли о необходимости обновления законов, связанных с оборотом марихуаны. Но премьер Тереза Мэй заявила, что пересмотр может касаться только отдельных случаев использования наркотика по медицинским показателям, но не полной легализации марихуаны. В МВД говорили, что не будут пересматривать классификацию наркотических веществ.

Ранее первый замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Кирилл Смуров сообщал, что легализация марихуаны в странах Европы привела к росту преступности, и в России легализация наркотиков в немедицинских целях недопустима.