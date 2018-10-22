В Канаде сообщили о дефиците марихуаны после ее легализации

Канадские СМИ сообщили, что после вступления в силу закона о легализации марихуаны Канада начала испытывать ее дефицит.

В медицинских целях продавать марихуану в Канаде разрешили еще в 2001 году, а вот решение о полной легализации было принято летом 2018 года. С 17 октября марихуана поступила в открытую продажу, что привело к ее дефициту. В некоторых канадских городах на легализованный товар отмечался повышенный спрос, пишет РИА «Новости».

Министр обеспечения безопасности границ Канады и главный координатор от правительства в проекте легализации марихуаны Билл Блэр сообщил во время эфира на местном телевидении, что стране не хватило марихуаны, чтобы полностью обеспечить потребительский спрос на нее.

«Мы ожидали, вы знаете, некоторые сорта могли бы закончиться, и был бы небольшой спрос на поставку», – сказал Блэр.

Он отметил, что данная проблема решится благодаря «хорошей инфраструктуре».

Ранее опрос в Канаде показал, что после легализации марихуану не планируют употреблять свыше 70% жителей страны.