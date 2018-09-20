Грузия передумала производить марихуану на экспорт

Правительство Грузии отзовет законопроект о культивации и производстве марихуаны в экспортных целях, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что законопроект, разрешающий производство марихуаны для экспорта в медицинских и косметических целях, вызвал в грузинском обществе «волнения»

Он отметил, что протестует против разрешения и ГПЦ.

«Мы являемся политической силой, для которой человек и защита его чести – это главное, поэтому мы прислушиваемся к мнению общества», – отметил представитель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, подчеркнув «особое уважение» к Патриарху Илье Второму и церкви.

При этом спикер парламента отметил, что вопрос законопроекта оппозиция использовала в спекулятивных политических целях.

Ранее министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани заявил, что производство на территории страны и последующий экспорт марихуаны в медицинских целях станет новой отраслью, которая принесет большие доходы и поможет победить бедность.

Особенно активно против легализации употребления марихуаны, что уже разрешено конституционным судом Грузии, а также против ее производства выступила ГПЦ.

В значительной части грузинского общества законопроект также не нашел поддержки.