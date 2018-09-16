В Грузии собрались победить бедность с помощью экспорта марихуаны

Министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани заявил, что производство на территории страны и последующий экспорт марихуаны в медицинских целях станет новой отраслью, которая принесет большие доходы и поможет победить бедность.

«Сама культура старейшая, опьянение от этого зелья старо, как мир, но производство из конопли таких продуктов, которые используются в медицинской области, является именно новинкой и связано с новыми технологиями», – заявил Мачавариани в интервью телекомпании «Имеди», передает «Интерфакс».

Грузинский министр отметил, что этот рынок быстро растет, из года в год увеличивается в геометрической прогрессии и, по разным оценкам, к 2024-2025 годам составит порядка 25 млрд долларов.

Мачавариани сообщил, что грузинское правительство ожидает получить от экспорта марихуаны 1 млрд лари (около 400 млн долларов) в ближайшие два-три года. Он отметил, что это очень важно для экономики Грузии.

11 сентября сообщалось, что Грузия, недавно легализовавшая употребление марихуаны, теперь намерена разрешить выращивать ее на экспорт.