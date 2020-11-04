Жители штата Нью-Джерси проголосовали за легализацию марихуаны

Избиратели штата Нью-Джерси, по предварительным итогам подсчета голосов, проголосовали за легализацию марихуаны, сообщают СМИ.

Агентство The Associated Press сообщает, что свое отношение к этому наркотику жители штата выражали одновременно с выборами президента США. Предложение о легализации марихуаны поддержали 67% голосов, передает НТВ.

Также сообщается, что в штате побеждает демократ Джо Байден, что дает ему четыре голоса выборщиков

За легализацию марихуаны на федеральном уровне и смягчение наказания за хранение других видов наркотиков в ходе предвыборной кампании высказывалась кандидат в вице-президенты от демократов Камала Харрис.

Такая же инициатива включена в бюллетени в штате Южная Дакота, где число сторонников и противников разделилось поровну (50% на 50%), а также в штатах Монтана и Аризона, где подсчет голосов продолжается.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как американских политиков подкупают деньгами за марихуану.