Пентагон назвал условие получения Киевом 150 млн долларов

Захарова ответила на протест Киева из-за инцидента у генконсульства Украины в Петербурге

Реакция Киева на ситуацию с нападением на сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге вызывает недоумение, оснований для протеста в адрес российских властей нет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы решительно осуждаем это нападение. Не приемлем любые противоправные действия в отношении сотрудников дипломатических и консульских учреждений, где бы они ни находились. Предпринимаем все необходимые меры для обеспечения их нормального и безопасного функционирования на территории России в соответствии с нормами международного права», – говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД.

Она отметила, что представительство российского дипведомства в Санкт-Петербурге «оказало генконсульству Украины оперативное содействие в безотлагательной транспортировке пострадавшего в больницу». И.о. генконсула Украины в телефонном разговоре с представителем МИД России в Санкт-Петербурге отметил, что украинская сторона не усматривает в случившемся политической подоплеки.

«Несмотря на это, в Киеве, видимо, решили придать инциденту иное звучание, вписать его в общий контекст антироссийской риторики. МИД России получил ноту протеста МИД Украины, а представительство МИД России в Санкт-Петербурге – ноту украинского генконсульства. Вместо того чтобы поблагодарить российских полицейских, дипломатов и медицинских работников, украинская сторона посчитала нужным указать на неспособность российских правоохранительных органов предотвращать и реагировать на такие действия, потребовала расследовать инцидент и наказать причастных к нему лиц. Представитель МИД Украины объявил об этом протесте в Twitter», – отметила Захарова.

По ее словам, подобная реакция Киева вызывает недоумение. «Нет никаких оснований для выражения протеста и предъявления претензий по поводу действий представителей российских органов власти. Они осуществили все необходимые меры в данной ситуации, сделали это максимально оперативно и предпринимают шаги для расследования произошедшего», – подчеркнула она.

В Москве напомнили Киеву о его «собственном хроническом бездействии» всякий раз, когда у посольства и генконсульств России на Украине «бесчинствуют националистически настроенные молодчики». «До сих пор не расследованы многочисленные случаи нападения на российскую дипмиссию в Киеве, избиения руководителя Российского центра науки и культуры, поджогов автомобилей, порчи имущества российских дипломатов. Никто из участников этих деяний так и не был установлен и привлечен к ответственности», – отметила она.

«Рекомендуем коллегам в МИД Украины лучше навести порядок у себя дома, обеспечить условия для нормальной работы российских представительств, не допускать угроз безопасности и оскорблений достоинства наших дипломатических и консульских сотрудников», – резюмировала Захарова.

Госпогранслужба Украины 19 февраля заявила, что на ее сотрудника, охранявшего украинское генконсульство в Санкт-Петербурге, совершили нападение, мужчине нанесли два ножевых ранения. После нападения было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранившего сотрудника консульства Украины в Петербурге Назара Смоленского. Спустя несколько дней министерство иностранных дел Украины выразило протест МИД России из-за инцидента и потребовало провести всестороннее расследование.