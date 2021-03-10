Президент Армении оспорил в КС увольнение главы генштаба

Президент Армении Армен Саркисян оспорил в Конституционном суде закон «О военной службе и статусе военнослужащего», поводом для обращения стала инициатива премьера об увольнении главы генштаба, сообщили в пресс-службе армянского лидера.

«Президент республики обратился в КС для определения соответствия конституции закона «О военной службе и статусе военнослужащего». Обращение обусловлено проблемами в правоприменительной практике закона, которые стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра об отставке начальника генерального штаба ВС Оника Гаспаряна и последовавших за этим конституционных, правовых процессов», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

Там отмечается, что постановления Конституционного суда могут оказать серьезное влияние на принятые ранее решения, текущие и дальнейшие процессы, связанные со сложившейся ситуацией в контексте трактовки и применения указанного закона.

«Президент надеется, что принятие быстрого решения (Конституционным судом) обеспечит правовую определенность и будет способствовать урегулированию кризисной ситуации», – говорится в сообщении.

Ранее Пашинян заявил, что глава Генерального штаба Армении Оник Гаспарян освобожден от должности, так как указ о его увольнении не был подписан в срок президентом страны Арменом Саркисяном, и не был обжалован в Конституционном суде.

Напомним, очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тиграна Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер». После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства. Пашинян в ответ освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна, однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу генштаба.

6 марта в Ереване в 500 метрах от резиденции президента Армении, у ограждения парламента, несколько тысяч человек собрались на митинг оппозиции. Митингующие требовали от президента не подписывать указ премьера об увольнении главы Генштаба, а также добивались отставки премьера Никола Пашиняна.