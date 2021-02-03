Глава Минздрава ФРГ заявил о переговорах с Россией по «Спутнику V»

Власти Германии ведут диалог с Москвой по вопросам возможного производства и допуска вакцины «Спутник V» на самых разных уровнях – от руководства стран до экспертов, сообщил в среду министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, выступая на онлайн-конференции «Европа – 2021».

«Имели место контакты: канцлер [Ангела Меркель] говорила с президентом [Владимиром Путиным], я – со своим российским коллегой. И на других уровнях министерства велся диалог», – передает слова германского министра ТАСС.

Шпан уточнил, что контакты были и по линии германского Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха, который отвечает в Германии за допуск и контроль соответствующих медицинских продуктов.

При этом глава минздрава предпочел уклониться от ответа на вопрос о том, когда можно ожидать допуска в ЕС российской вакцины, он пояснил, это в компетенции Европейского агентства по лекарственным препаратам.

Шпан ранее заявил, что условием для применения вакцин из России и Китая в Евросоюзе является сертификация со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). 22 января президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем противодействие распространению коронавирусной инфекции, возможность использования и совместного производства вакцин.

Днем ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Евросоюза. Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европе.

20 января Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) подтвердило получение заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины «Спутник V».