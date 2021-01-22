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Путин обсудил с главой Евросовета борьбу с пандемией
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Президент Владимир Путин в пятницу провел переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем. В ходе телефонного разговора обсуждалась, в частности, важность международного сотрудничества в борьбе с пандемией нового коронавируса, говорится в заявлении Совета ЕС.
«В ходе телефонной беседы также говорилось о пандемии COVID-19 и важности глобальной солидарности и международного сотрудничества в борьбе с ней», – передает ТАСС текст сообщения.
«Обстоятельно обсуждено нынешнее положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом с акцентом на необходимость выстраивания прагматичного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес. Уделено также внимание вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, в частности, возможностям в области использования и совместного производства вакцин», – говорится в сообщении по итогам переговоров на сайте Кремля.
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выражала готовность к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза.
В среду постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе. В тот же день европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США
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Усилия американских властей по вакцинации населения от нового коронавируса были до сих пор провальными, заявил президент США Джозеф Байден в ходе выступления в Белом доме.
По словам Байдена, «в то время как вакцина вселяет столько надежд, ее распространение [в США] до сих пор было удручающе провальным». «Ситуация продолжит ухудшаться, прежде чем все станет лучше. <...> Общее число жертв в следующем месяце, вероятно, превысит 500 тыс. Число случаев заражения продолжит расти», – приводит слова президента США ТАСС.
«Мы видели трагические результаты прошлых неудач», – добавил Байден, представляя свою стратегию борьбы с распространением нового коронавируса в США. «Я понимаю, почему многие губернаторы, мэры, должностные лица <...> чувствуют себя так, как будто они остались одни, без четкого национального плана, чтобы вывести их из кризиса», – считает демократ. «Мы пройдем через это, <...> мы победим эту пандемию. Помощь уже в пути», – заверил глава новой американской администрации, пообещав, среди прочего, вакцинировать 100 млн американцев в течение следующих 100 дней.
По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США выявлено более 24,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 408 тыс. человек.
Ранее инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предупредила, что число умерших из-за коронавируса в США к середине февраля может достичь 500 тыс. человек.
Напомним, во вторник в Калифорнии выявили новую разновидность коронавируса (CAL.20C). Кроме того, на прошлой неделе американские специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) предсказали распространение в США «британского» штамма коронавируса. Помимо этого, ученые из университета Огайо обнаружили два новых штамма коронавируса, один из которых имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным. Между тем, согласно последнему докладу рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта.
В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
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Меркель предложила России помощь с заявкой на регистрацию «Спутника V» в ЕС
Канцлер Германии Ангела Меркель предложила российскому президенту Владимиру Путину поддержку немецкого регулятора в процедуре регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европейском медицинском агентстве (EMA).
«Россия сейчас обратилась в ЕМА. И я предложила, чтобы наш Институт Пауля Эрлиха, который является нашим институтом, мог оказать поддержку России в этой процедуре в ЕМА», – сказала канцлер, передает РИА «Новости».
Она добавила, что речь идет, в частности, о поддержке в оформлении документации.
Кроме того, Меркель сообщила, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выражала готовность к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза.
В среду постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе. В тот же день европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор.
Началось обсуждение возможности производства «Спутника V» в Германии
Некоторые страны Европы интересуются российской вакциной от коронавируса «Спутник V», ее производство уже обсуждается с Германией, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Дмитриев заявил, что в данный момент с Германией обсуждается «возможность производства вакцины «Спутник V» внутри страны». Также в РФПИ видят «серьезный интерес со стороны государств – членов Европейского союза», передает ТАСС.
Он рассказал также, что исследования комбинированной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca могут вскоре начаться в Азербайджане и в Саудовской Аравии.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выражала готовность к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза.
До этого постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе.
В тот же день европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор.
Песков назвал материал о «дворце» Путина «качественной клюквой»
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал враньем и «качественной клюквой» информацию из «расследования» Алексея Навального о якобы принадлежащем главе государства Владимиру Путину «дворце» в Геленджике.
Песков напомнил, что уже несколько дней назад опровергал опубликованную информацию о «дворце» Путина. «Мы сказали, что это не соответствует действительности и что инсинуации относительного того, что президент Путин имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, не соответствуют действительности. Это просто вранье», – указал пресс-секретарь, передает ТАСС.
Он заявил, что «Путин не имеет к этому никакого отношения». По мнению представителя Кремля, «вся эта компиляция и компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале, это такая хорошая, качественная клюква, которая вызывает большое количество просмотров».
Песков отметил, что Путин не пользуется этим объектом в Геленджике, и добавил, что у него нет информации о том, что глава государства когда-либо посещал этот объект. «Мне неизвестно, чтобы президент там когда-то был, я такой информацией не располагаю», – сказал представитель Кремля.
Пресс-секретарь не стал говорить на тему, кому принадлежит дворец в Геленджике. «Это абсолютно не моя забота, кому он принадлежит. У нас много коммерческих объектов, у нас есть много крупных, менее крупных, совсем крупных бизнесменов, которые могут строить любые объекты при условии, что они действуют в рамках российских законов», – объяснил Песков. По его словам, «ассоциировать эти объекты напрямую с президентом и утверждать, что это объект президента, это вранье».
Представитель Кремля также не стал говорить о возможном участии Управления делами президента в начале строительства объекта в Геленджике. «Дело в том, что Управделами президента – это очень большая организация, которая имеет очень-очень большой объем разных объектов, оперирует объектами государственной собственности, занимается различными стройками, крупными реставрационными работами и так далее, и тому подобное. Это не означает, что президент имеет какое-то отношение к этим объектам», – подчеркнул Песков.
В то же время он не стал оценивать флешмоб в TikTok с демонстративным снятием портретов Владимира Путина школьниками. «Что касается разных флешмобов, действительно, бывают разные флешмобы – приятные и неприятные. Но знаете, они как приходят, так и уходят. Поэтому здесь нечего говорить, это не вопрос все-таки для наших комментариев», – сказал Песков.
В ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают вообще наличие портретов Путина в школах, Песков заявил, что это никак не регламентируется. «Этот вопрос нужно, наверное, адресовать каждой отдельно взятой школе. С другой стороны, школьники, конечно, должны знать руководителей государства в лицо. Это тоже вполне естественно», – сказал Песков.
Ранее Песков, комментируя псевдорасследование Алексея Навального о якобы «дворце» Владимира Путина в Геленджике, назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
Названы сроки начала поставок вакцины «Спутник V» в Венгрию
Россия планирует начать небольшие поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венгрию уже в феврале, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Мы сумеем уже в феврале начать сначала не очень большие поставки, но начать сотрудничать с Венгрией», – сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее СМИ со ссылкой на главу администрации премьера Венгрии Гергея Гуляша сообщили, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит в четверг Москву для обсуждения вакцины от коронавируса.
Венгрия стала первым государством Евросоюза, которое официально разрешило применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
В конце прошлого года Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса. В начале декабря специалисты из Венгрии побывали в России, где познакомились с разработкой, исследованиями и производством вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгерские власти заявляли, что «Спутник V» производится с учетом «новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ».
В Евросоюзе заявили, что лидеры ЕС не будут требовать от Венгрии объяснений относительно намерений закупки российской вакцины «Спутник V» от коронавируса.
Борца Емельяненко госпитализировали в коронавирусную больницу в Москве
Российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко госпитализировали в Москве в клиническую больницу № 52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.
Федор Емельяненко попал в клиническую больницу № 52 в Москве, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом, передает РИА «Новости», ссылаясь на источник в медучреждении. Собеседница агентства отказалась рассказать подробности о состоянии спортсмена.
Емельяненко – четырехкратный чемпион мира по смешанных боевым искусствам – ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный – по версии RINGS, двукратный – по версии WAMMA, а также четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.
Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 21 887 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,6 млн случаев заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
ВОЗ анонсировала начало процесса для подачи заявки на регистрацию вакцины «Спутник V»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 27 января начнет процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в МИД России.
Информацию об этом передает РИА «Новости».
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выражала готовность к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза.
До этого постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе.
В тот же день европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Разыгравших «приступ коронавируса» в московском метро отправили под суд
Пранкеры, которые разыграли приступ коронавируса в московском метро, предстанут перед судом, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, пранкерами оказались двое жителей столицы и уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Отмечается, что обвиняемые заранее спланировали розыгрыш, передает РИА «Новости».
«Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении троих фигурантов, обвиняемых в хулиганстве... В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд Москвы», – сказала она.
Ранее МВД заявило о задержании молодого человека, который в вагоне Таганско-Краснопресненской линии метро упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него «опасная вирусная инфекция», и провоцировали панику среди пассажиров. Возбудено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц.
В феврале в России арестовали пранкера, который сымитировал конвульсии якобы от коронавируса в московском метро. Розыгрыш попал на видео и разошелся по соцсетям.
Россия и Венгрия заключили договор на поставку «Спутника V»
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Венгрия и Россия заключили договор на поставку Будапешту российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
В Москве в пятницу состоялась встреча министра здравоохранения России Михаила Мурашко с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Они обсудили вопрос поставок российской вакцины «Спутник V» в Венгрию.
«Стороны обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых на 13-м заседании межправительственной комиссии, состоявшемся 27 ноября 2020 года в Будапеште. Основным вопросом для обсуждения стало сотрудничество в сфере здравоохранения, в частности, вопрос поставок российской вакцины «Спутник V» в Венгрию», – говорится в сообщении Минздрава России, передает РИА «Новости».
Мурашко в ходе встречи отметил, что Российский фонд прямых инвестиций и венгерская сторона подписали контракт о поставке вакцины в Венгрию.
Сийярто также заявил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса. «Национальным приоритетом является ускорение вакцинации. Из-за медленной доставки вакцины мы были вынуждены искать новый источник, откуда мы сможем получить быстрые поставки надежной вакцины. Поэтому для меня большая честь и радость сообщить вам о том, что мы сегодня заключили договор, в рамках которого Россия поставит вакцину на территорию Венгрии в три этапа», – сказал Сийярто, уточнив, что российская вакцина будет поставляться в Венгрию в три этапа.
Министр выразил уверенность, что ускоренная вакцинация спасет жизни многих граждан Венгрии. «Ускоренная вакцинация спасет много жизней в Венгрии. Также ускорение вакцинации даст нам возможность вернуться в предыдущее старое русло, а также позволит нам смягчить ограничения, что может позволить людям вернуться на свои рабочие места», – отметил министр.
Национальный институт фармакологии и питания Венгрии в четверг зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.
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Лукашенко: Белоруссия на колени не рухнет
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Белоруссия в 2021 году «на колени не рухнет», заверил глава республики Александр Лукашенко. По его словам, в развитии страны необходимо учитывать неопределенную ситуацию в мире, связанную в том числе с пандемией коронавируса, а также внешним и внутренним давлением.
«Определенностей никаких нет: мы не знаем, как будет развиваться мировая экономика – очень большое падение, как будет развиваться пандемия, которая влияет не только на умы людей, но и на экономику, как в мире пойдут глобальные процессы – вы видите, какая турбулентность даже в оплоте демократии. Поэтому много неопределенностей, и это все надо учитывать. И ограниченность средств, и определенное давление со всех сторон – изнутри, извне. Мы, конечно, на колени не рухнем, это однозначно, но в развитии мы это должны учитывать», – приводятся слова Лукашенко на сайте президента Белоруссии. Заявление прозвучало на встрече главы Белоруссии с губернатором Могилевской области Леонидом Зайцем.
Лукашенко считает, что властям надо мобилизовать все, что есть, а потом «браться за что-то новое». «Будем исходить из этого», – добавил он.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции сторонников оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Лукашенко в этой связи поручил заняться трудоустройством безработных, а также поставить на учет нетрудоустроенных граждан, чтобы они «не шатались» по улицам. Кроме того, в республике ужесточили наказание за участие в несанкционированных акциях протеста.
Албания вышлет российского дипломата из-за нарушения антикоронавирусных правил
Албанские власти объявили персоной нон грата российского дипломата Алексея Кривошеева из-за нарушения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. Дипломат должен покинуть страну в течение 72 часов, сообщили в МИД Албании.
«Продолжающиеся нарушения правил безопасности во время пандемии нельзя больше оправдывать и терпеть. Мы надеемся, что такое решение будет правильным образом воспринято российской стороной в качестве необходимой меры по защите здоровья и безопасности (жителей Албании)», – говорится в заявлении ведомства, передает Deutsche Welle.
По данным албанских властей, информация о нарушении Кривошеевым коронавирусных ограничений поступала с 20 апреля. В министерстве не уточнили, как именно дипломат нарушил действующие в Албании меры по сдерживанию распространения коронавируса. В то же время албанские власти заверили Россию в дружеских чувствах и готовности к постоянному улучшению отношений между странами.
При этом в посольстве России считают обвинения необоснованными.
Байден подписал десять указов по борьбе с пандемией в США
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден подписал десять исполнительных указов, направленных на активизацию борьбы с пандемией нового коронавируса в США.
«Я подписываю исполнительный указ о задействовании закона о военном производстве и всех других имеющихся полномочий, чтобы дать указание всем федеральным ведомствам и частным компаниям ускорить производство всего, что необходимо для обеспечения безопасности, тестирования, вакцинации и помощи нашим гражданам», – приводит слова Байдена ТАСС.
Другие указы касаются также обеспечения санитарных мер на общественном транспорте, возобновления работы школ при соблюдении норм безопасности, обеспечения различных санитарных мер на рабочих местах.
Ранее Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США.
В понедельник инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предупредила, что число умерших из-за коронавируса в США к середине февраля может достичь 500 тыс. человек. В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
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Установлена причина тяжелого течения коронавируса
Ученые назвали новую причину тяжелого течения коронавируса, связанную с аутоиммунитетом.
Отмечается, что специалисты выявили роль антител-«оборотней», которые атакуют либо элементы иммунной системы организма, либо определенные белки в разных органах, включая сердце, передает РИА «Новости» со ссылкой на Nature.
«В отличие от цитокиновых бурь, которые чаще вызывают кратковременные системные сбои, аутоантитела ведут к точечному, но долгосрочному повреждению», – отметил иммунолог Йельского университета Акико Ивасаки.
Специалисты обследовали 194 пациента и медицинских работника с COVID-19 различной степени тяжести на наличие широкого спектра аутоантител. Исследование показало, что SARS-CoV-2 может вызывать выработку аутоантител, которые атакуют собственные ткани организма. У некоторых инфицированных обнаружились аутоантитела к белкам в кровеносных сосудах, сердце и головном мозгу, с которыми часто связаны последствия коронавируса.
Ученые намерены выяснить механизм выработки аутоантител, что, по их мнению, в дальнейшем поможет лечить последствия не только COVID-19, но и других вирусных заболеваний.
Напомним, 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
В Британии ввели штрафы за домашние вечерники во время локдауна
Власти Великобритании приняли решение ввести наказание в виде штрафа за участие в домашних вечеринках во время действующего в стране локдауна из-за коронавируса.
Информацию об этом передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
С 4 января в Британии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Как и тогда, дома разрешается покидать только для покупки продуктов и лекарств, посещения врача и поездок на работу, если работать из дома нет возможности. С конца декабря на большей части территории страны закрыты магазины, которые продают не предметы первой необходимости. Также закрыты рестораны, пабы и кафе. Карантин продлится как минимум до середины февраля.
19 января в Великобритании число летальных случаев из-за коронавируса составило 1 тыс. 610, что стало максимальным показателем с начала пандемии.
В декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм коронавируса, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности.
Названо число зарубежных производственных площадок «Спутника V»
Для зарубежных поставок вакцину от коронавируса «Спутник- V» производят более десяти площадок в Индии, Китае, Бразилии и Южной Корее, заявил глава Российского Фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия-24».
«[Для зарубежных поставок] у нас есть более пяти производственных площадок в Индии, у нас есть одна площадка <...> в Корее <...>, в Китае это также три компании, в Бразилии это [одна] объявленная компания», – приводит слова Дмитриева ТАСС.
По словам Дмитриева, производить «Спутник-V» будут ведущие фармакологические компании. «Многие <...> боролись за то, чтобы они (компании) производили именно их [вакцины], а не нас, но они поверили в «Спутник-V» на самом раннем этапе и уже начинают производить нашу вакцину», – добавил глава РФПИ.
В среду постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе. В тот же день Европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика «Спутника V».
Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор.
Напомним, 6 января заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA).