В Кремле указали на фактический отказ Украины от отношений с Россией

Киев фактически отказывается от отношений с Россией и даже выбирает враждебный путь в отношениях с Москвой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Подобное плачевное состояние, конечно же, мы наблюдаем по вине украинского руководства, которое фактически отказывается от каких-либо отношений и выбирает очень недружественный, а зачастую даже враждебный путь, как мы с вами уже говорили», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

По словам Пескова, товарооборот между Россией и Украиной является абсолютно мизерным с точки зрения взаимовыгодного потенциала торгово-экономического сотрудничества государств.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера прокомментировал действия Киева против украинской оппозиции. У Пескова поинтересовались, не считают ли в Кремле, что после обысков на Украине у Москвы не останется никаких дружественных к России людей в украинской политике.

«Просто есть опасения, что реакция будет дальше набирать обороты на Украине. Такие опасения, конечно, есть, потому что мы видим достаточно грубые, жесткие методы, незаконные методы, которые предпринимаются в отношении ведущих политиков, политиков, которые пользуются... имеют очень высокий рейтинг, популярных политиков, но политиков, которые далеко не во всем разделяют точку зрения действующей власти. Конечно, подобные репрессивные действия не могут не вызывать обеспокоенности», – ответил пресс-секретарь.

Накануне депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что Служба безопасности Украины вечером в четверг начала массовые задержания сотрудников офиса партии ОПЗЖ.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции и заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу.

Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет.