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18 февраля, четверг | Последнее обновление — 21:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Израиль и Сирия обменялись заключенными при посредничестве России
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В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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НАТО увеличило свою миссию в Ираке с 500 до 4 тысяч человек
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Министры обороны стран НАТО решили увеличить в 8 раз численность миссии альянса по подготовке иракской армии, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Мы приняли решение увеличить численность нашей миссии в Ираке с 500 до 4 тысяч человек», – приводит ТАСС слова генсека.
В США заявляли, что намерены сократить число военных в Ираке на 2,2 тыс. человек еще в сентябре. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс увеличил свое присутствие на Черном море и провел учения с украинским флотом. Москва назвала действия Вашингтона в Черном море угрозой миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему НАТО усиливает свои позиции в Черном море.
Столтенберг заявил о готовности НАТО к конфронтации с Россией
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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово как к конфронтации с Россией, так и к взаимодействию, но все зависит от позиции Москвы.
«Я верю в необходимость направить России четкий сигнал: если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады», – отметил Столтенберг в интервью испанской газете El Mundo, добавив, что НАТО готово «защищать своих членов».
По его словам, диалог с Россией должен основываться на силе, на твердости. «Но мы также должны говорить с Россией. Между сдерживанием и диалогом нет противоречия. Даже если мы не верим, что отношения с Москвой могут быть лучше, мы должны продолжать говорить, поскольку необходимо поддерживать важные связи и отношения. Подумайте о контроле над оружием, чтобы избежать гонки вооружений», – уточнил генсек НАТО, передает ТАСС.
«Они (россияне) – наши соседи, есть интересы, нужно избегать происшествий, особенно на границах. Как норвежский политик, я имею большой опыт работы с Россией, и я знаю, что это возможно», – сказал Столтенберг.
Днем ранее Столтенберг заявил, что флот разведывательных беспилотников НАТО готов приступить к мониторингу у границ России, флот входит в систему наблюдения за поверхностью Земли Alliance Ground Surveillance (AGS).
Новые российские фрегаты решили оснастить гиперзвуковым оружием
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Фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты, сообщил источник в судостроительной отрасли.
«Пара (фрегаты «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» – прим. ВЗГЛЯД) будет способна выполнять задачи, которые выполняют «классические», серийные корабли этого проекта. В них увеличен боекомплект. Есть возможность установки гиперзвукового оружия», – сообщил источник ТАСС.
По его словам, «согласно контракту, на них будет по четыре универсальных корабельных стрельбовых комплекса (УКСК), и эта серия кораблей продолжится». Каждый УКСК рассчитан на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» и/или «Оникс», а в перспективе – «Циркон». «Оникс» и «Циркон» разработаны и производятся реутовским НПО машиностроения.
Серийные корабли первоначального проекта 22350, построенные на «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), несут два УКСК. Головной корабль проекта – «Адмирал флота Советского Союза Горшков» – используется в настоящее время для испытаний «Циркона».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового и высокоточного оружия.
США назвали Россию угрозой для всех стран НАТО
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Представители США намерены обсудить тему России на видеоконференции министров обороны НАТО, заявил Пентагон.
Высокопоставленный представитель ведомства пояснил, что «первая сессия встречи министров обороны будет сфокусирована на альянсе, на прочности сдерживания и обороны». «Я думаю, что это неразрывно связано с тем, как мы воспринимаем Россию, конечно же», – приводит его слова ТАСС.
Как заявили в Пентагоне, «вполне очевидно, что Россия является угрозой для всех союзников по НАТО», используя «военную силу для достижения своих целей». Представитель Пентагона заявил, что США не раз наблюдали, «как Россия пытается подорвать безопасность и стабильность», но фактически уклонился от ответа на вопрос о том, как конкретно Москва, с его точки зрения, угрожает Вашингтону.
При этом США хотят сотрудничать с Россией в областях, представляющих взаимный интерес. «Мы будет работать с Россией для продвижения наших собственных интересов, привлекая их в то же время к ответственности за их безрассудные и агрессивные действия», – сказал он.
США также рассчитывают на то, что тема Китая будет обсуждаться на видеоконференции министров обороны НАТО, в которой примет участие глава Пентагона Ллойд Остин, и альянс внесет политику в отношении этой страны в список своих приоритетов. В Пентагоне заявили, что «у Пекина взгляд на глобальную среду безопасности отличается от того, который НАТО по сути продвигала последние 72 года».
Напомним, генсек организации Йенс Столтенберг сообщил, что на видеоконференции министров обороны стран НАТО 17–18 февраля начнется подготовка новой стратегической концепции альянса.
Су-27 перехватили самолеты французских ВВС над Черным морем
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Российские истребители перехватили военные самолеты ВВС Франции над Черным морем, сообщили в Минобороны России.
Российские РЛС зафиксировали над нейтральными водами Черного моря приближающиеся к границам России воздушные цели, цитирует сообщение Национального центра управления обороной РИА «Новости».
«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как группу самолетов ВВС Франции в составе самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации «Мираж-2000» и сопроводили их над акваторией Черного моря», – пояснили в центре.
Там отметили, что истребители после выполнения задачи вернулись на аэродром базирования, нарушения госграницы допущено не было. Полет, по данным центра, проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Сообщения о случаях перехватов ВВС России иностранных самолетов над Балтикой и над Черным морем поступают регулярно. Так, в начале сентября российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США над акваторией Черного моря. В том же месяце Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции над Балтийским морем. Над Баренцевым и Балтийским морями было замечено норвежское патрульное воздушное судно, а также перехвачены американские и шведские самолеты-разведчики.
В НАТО представили новую стратегическую концепцию для сдерживания Китая и России
Новая стратегическая концепция Североатлантического альянса, которая должна быть принята на саммите в 2021 году, будет нацелена на сдерживание Китая и России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Я предлагаю главам государств и правительств, которые соберутся здесь на саммит в этом году, обновить стратегическую концепцию НАТО. Я считаю, что для этого настало время. У нас есть концепция от 2010 года, она очень хорошо отвечает нашим потребностям, но обстановка сегодня изменилась. Например, она не учитывает изменение баланса сил и подъем Китая, изменения климата. Мы должны принять это во внимание в новой концепции», – сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны в онлайн-формате, передает ТАСС.
По его словам, концепция должна учитывать новый подход к России. «В концепции от 2010 года мы говорили о партнерстве с Россией, но с тех пор мы видим агрессивные действия по отношению к соседям, и ситуация сильно изменилась. Поэтому нам нужно обновить концепцию, подтвердить наши ценности и укрепить связь Европы и Северной Америки», – добавил он.
Также генсек считает, что НАТО должно стать площадкой политического диалога всех «одинаково мыслящих со странами альянса государств» для противодействия России и Китаю.
Ранее Столтенберг заявил, что на видеоконференции министров обороны стран НАТО 17-18 февраля начнется подготовка новой стратегической концепции альянса.
Напомним, в НАТО заявили о готовности флота дронов для наблюдения у границ России. Альянс решил увеличить финансирование военной активности на восточном фланге. На прошлой неделе были раскрыты задачи американских бомбардировщиков возле российских границ. Москва обвинила США в дестабилизации обстановки у границ России. Тем временем Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом.
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Анонсировано обновление стратегической концепции НАТО
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На видеоконференции министров обороны стран НАТО 17–18 февраля начнется подготовка новой стратегической концепции альянса, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.
Столтенберг предложит «приступить к обновлению» концепции, чтобы совместно «отвечать на меняющуюся стратегическую ситуацию», «подтвердить приверженность ценностям» НАТО и «укрепить трансатлантическую связь». Генсек призовет обсудить его инициативу «НАТО–2030» в рамках подготовки к мартовскому саммиту альянса. Как пояснил Столтенберг, «НАТО–2030» – это «комплекс подготовительных предложений, на базе которых на саммите в этом году должна быть принята новая стратегическая концепция альянса», но «пакет предложений не ограничивается принятием новой оборонной стратегии, а будет дополнять и расширять ее».
По мнению Столтенберга, сейчас «Китай и Россия находятся на переднем крае авторитарного наступления на международный миропорядок, основанный на правилах». Он заявил о необходимости «усилить политический диалог и практическое сотрудничество» стран, которые «думают» также, как страны НАТО, «для продвижения своих ценностей и своих интересов», передает ТАСС.
Столтенберг предлагает увеличить ассигнования на военную активность, в том числе на восточном фланге НАТО, проводить «ежегодную оценку уязвимости инфраструктуры» НАТО. В частности, речь идет о проверке «иностранного владения инфраструктурными объектами». Также Столтенберг предлагает поддержать оборонные инновации, которые «обеспечат повышение оперативной совместимости» сил НАТО и «сотрудничества с США в инновационной сфере». Кроме того, генсек обещал заняться изучением последствий глобального изменения климата для глобальной безопасности и разработать «золотой стандарт для снижения углеродных выбросов военного сектора и его преобразований, чтобы он способствовал достижению цели построения экономики с нулевыми углеродными выбросами».
Напомним, в НАТО заявили о готовности флота дронов для наблюдения у границ России. НАТО решило увеличить финансирование военной активности у границ России. На прошлой неделе были раскрыты задачи американских бомбардировщиков возле границ России. Москва обвинила США в дестабилизации обстановки у границ России. Тем временем Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом.
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В США российскую бронемашину назвали «Чумным доктором»
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Новый российский сверхкомпактный бронеавтомобиль «Ласок 4-П» назвали в США «мобильным чумным доктором» из-за необычного вида, пишет The Drive.
«Мы никогда не видели военную машину, которая выглядела бы так», – признались авторы статьи, передает РИА «Новости».
Они объяснили «странную эстетику» автомобиля возможностью транспортировать его с помощью вертолета Ми-8. Однако есть и другие причины. Так, авторы считают, что V-образный корпус может защитить автомобиль от взрывных устройств и мин.
Пользователи социальных сетей не остались в стороне и активно комментируют внешний вид российской бронемашины.
«Похоже на ретробронетранспортер», – написал один из пользователей.
«Хотел бы приобрести такой. Сколько стоит?» – спросил другой.
«Чтобы продумать все тонкости, было вложено много усилий. Создатели предпочли функциональность внешнему виду», – подчеркнул третий.
В итоге авторы статьи предложили использовать «Ласок 4-П» для съемок в фильмах Тима Бертона.
Секретный экспорт из России сократился из-за пандемии
Российский экспорт по закрытым статьям таможенной статистики, куда входят вооружения и военная техника, в 2020 году упал на 16% – до 11,5 млрд долларов. Причиной стала пандемия, задержавшая поставки ряду иностранных заказчиков.
Российский экспорт, скрытый в таможенной статистике под кодом SSSS, куда входят вооружения, военная техника, летательные аппараты и некоторые ядерные материалы, в 2020 году сократился на 15,6%, до 11,48 млрд долларов, следует из годовых данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В 2019 году экспорт по коду SSSS составлял 13,6 млрд долларов, пишет РБК.
Речь идет о суммарных поставках вооружений (оружие и боеприпасы, военная авиация, военные корабли, танки и бронетехника), гражданских самолетов и вертолетов, а также некоторых ядерных материалов группы 28 ТН ВЭД («Продукты неорганической химии, соединения редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов»). Выделить исключительно «военный» экспорт в открытой статистике ФТС невозможно.
В январе-сентябре 2020 года экспорт оружия и боеприпасов (группа 93 ТН ВЭД) из России составил 1,32 млрд долларов – в 2,4 раза меньше, чем за тот же период 2019 года (3,19 млрд долларов), следует из отдельных данных ФТС. Экспорт летательных аппаратов (гражданских и военных; группа 88) при этом увеличился на 35%, до 3,83 млрд долларов.
В четвертом квартале 2020 года Россия поставила за рубеж оружие и авиационную технику (группы 88, 93) еще на 4,21 млрд долларов, то есть поставки значительно ускорились по сравнению с первыми тремя кварталами года. Помимо этого военные поставки – кораблей и бронетехники – включены в группы 87 ТН ВЭД («Средства наземного транспорта») и 89 («Суда, лодки и плавучие конструкции»).
Крупнейшими направлениями российского оружейного экспорта традиционно остаются Алжир, Китай, Индия, Египет, следует из данных ФТС. В 2020 году на первое место вышел Алжир (почти 2 млрд долларов), потеснивший Египет (в 2019 году – почти 2,4 млрд долларов). В то же время военные поставки России в Китай, Египет, Индию, Турцию в 2020 году сократились, следует из данных ФТС.
При этом в списке получателей российского оружия и/или авиатехники (экспорт, закодированный на уровне двух знаков SS, – объединяет группы 88 и 93) в 2020 году появились непривычные страны – Гонконг (570 млн долларов, рост менее чем с 1 долларов млн в 2019 году) и Эстония (377 млн долларов, рост с 31 млн долларов в 2019 году), показывают данные ФТС. В целом объем поставок российской военной продукции за рубеж в 2020 году составил около 13 млрд долларов, так же как в 2019 году, утверждает глава «Ростеха» (включает в себя государственного посредника по экспорту оружия «Рособоронэкспорт») Сергей Чемезов.
США заявили странам НАТО о важности расходов на противодействие России
Страны НАТО должны поддерживать расходы на оборону, чтобы оказывать противодействие России и Китаю, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на видеоконференции министров обороны альянса.
Как сообщил Пентагон, Остин «перечислил ряд угроз и вызовов» для НАТО, включая «дестабилизирующее поведение России, набирающий силу Китай, терроризм». Кроме того, он указал на «глобальные вызовы, такие как коронавирус и изменение климата». Остин подчеркнул важность «расходов на оборону», которые должны «гарантировать наличие готовых сил и средств, необходимых для ответа России и другие вызовы». Глава Пентагона отметил, что Байден намерен активизировать отношения США с НАТО, передает ТАСС.
Напомним, новая стратегическая концепция Североатлантического альянса, которая должна быть принята на саммите в 2021 году, будет нацелена на сдерживание Китая и России. США назвали Россию угрозой для всех стран НАТО.
На Су-57 испытали макеты гиперзвуковых ракет
Российский истребитель пятого поколения Су-57 выполнил испытательные полеты с функциональными макетами новой гиперзвуковой ракеты, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Опытный истребитель Су-57 в рамках испытаний выполнил несколько полетов с функциональными массогабаритными макетами новой российской внутрифюзеляжной гиперзвуковой ракеты. До этого прошла примерка макетов нового изделия во внутренний отсек истребителя на земле», – сообщил источник РИА «Новости».
Он уточнил, что макеты отличаются от штатных боеприпасов отсутствием двигателей, ракетного топлива и боевой части, но полностью соответствуют им по размерам, форме и весу.
«В то же время на функциональных аналогах установлены головки самонаведения и электроцепи для проверки сопряжения электроники боеприпаса с бортовой аппаратурой самолета-носителя», – сказал источник.
Собеседник отметил, что в ближайшей перспективе с применением Су-57 планируются первые бросковые испытания новых ракет.
Источник не раскрыл характеристики боеприпасов, однако отметил, что они малогабаритные. По словам собеседника, эти ракеты обеспечивает маневренный полет на гиперзвуковой скорости в течение продолжительного времени. Новое вооружение относится к классу «воздух – поверхность», оно предназначено для поражения таких приоритетных целей как объекты противовоздушной и противоракетной обороны противника, радиолокационные станции, пусковые установки крылатых и тактических баллистических ракет.
Напомним, во вторник источник в ОПК сообщил, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового и высокоточного оружия.
В НАТО заявили о готовности флота дронов для наблюдения у границ России
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Флот разведывательных беспилотников НАТО готов приступить к мониторингу южной и восточной границ альянса, флот входит в систему наблюдения за поверхностью Земли Alliance Ground Surveillance (AGS), заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Флот из пяти разведывательных беспилотников, базирующийся на авиабазе Сигонелла (Италия – прим. ВЗГЛЯД), сегодня вышел на уровень операционной готовности. Эти машины могут оставаться в воздухе до 50 часов и 24 часа в сутки держать под наблюдением два региона - наши восточные и южные фланги», – цитирует генсека ТАСС.
Он также уточнил, что полеты будут проходить «только в воздушном пространстве НАТО».
Столтенберг рассказал, что на южном направлении дроны будут осуществлять полеты в международном воздушном пространстве, держа под наблюдением территории целых государств Северной Африки, в числе которых Ливия и Сирия.
По его словам, беспилотники могут помочь отстающим в регионе элементам сил международной коалиции под командованием США в Ираке и Сирии, так как «с их помощью возможно даже обнаружение самодельных взрывных устройств».
AGS беспилотники – это американские разведывательные дроны RQ-4D Phoenix. Предназначены для разведки противника, не имеющего радиолокационных станций и систем ПВО дальнего действия, либо для разведки в условиях мирного времени из своего воздушного пространства.
Дрон достигает 14,5 метра в длину, размах крыла около 40 метров, радиус действия в 16 тыс. километров, крейсерская скорость 575 км/ч, их потолок высоты – 18 тыс. метров.
Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы США разместили на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий разведывательные беспилотные летательные аппараты и примерно 90 военных.
«Калашников» решил впервые показать за рубежом компактный пистолет Лебедева
Группа компаний (ГК) «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») впервые продемонстрирует за рубежом новейший компактный пистолет Лебедева ПЛК на международной выставке вооружений IDEX 2021, которая пройдет в ОАЭ в конце февраля.
«Одной из новинок, которую ГК «Калашников» представляет на IDEX, является ПЛК – пистолет Лебедева компактный – под патрон 9х19 мм. Данный образец успешно прошел программу государственных испытаний в Российской Федерации и уже доказал свою надежность в затрудненных условиях эксплуатации», – передает ТАСС слова гендиректора «Калашникова» Дмитрия Тарасова.
Как отметили в ГК, уже получены все необходимые разрешения, позволяющие начать продвижение ПЛК на международном рынке, в том числе в странах Ближнего Востока.
Компактные размеры позволяют применять ПЛК для скрытого ношения, необходимого оперативным сотрудникам полиции и специальных служб, а наличие планки Пикатинни обеспечивает эффективность всесуточного применения пистолета.
«Конкурентным преимуществом оружия является его эргономика. Затворная задержка, предохранитель и кнопка выброса магазина находятся с двух сторон ПЛК и позволяют одинаково эффективно использовать пистолет правшам и левшам», – отметили в концерне.
Напомним, в понедельник «Калашников» получил первые заявки на автомат АК-19 под патрон НАТО.
«Уралвагонзавод» впервые решил показать «Армату» за рубежом
Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») впервые представит танк Т-14 «Армата» за рубежом на международной выставке вооружений IDEX 2021 в ОАЭ, сообщили в пресс-службе УВЗ.
«[На IDEX 2021] состоится международный дебют танка Т-14 – единственного в мире, относящегося к третьему послевоенному поколению. Машина имеет высокую степень защиты, в том числе и от высокоточного оружия, а наличие специальной аппаратуры позволяет ему интегрироваться в автоматическую систему управления тактическим звеном», – передает ТАСС сообщение УВЗ.
Как отметили в концерне, новый танк уже прошел испытания в беспилотном режиме.
В свою очередь генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что презентация пройдет на IDEX 2021. «Впервые проведем публичные презентации танка Т-14 «Армата», – сообщил Михеев.
Напомним, 4 февраля танк «Армата» получил разрешение на экспорт.
Того допустило приобретение российской военной техники
Западноафриканская страна Того готова рассмотреть вопрос о приобретении военной техники из России, готова обсуждать возможность получения военной подготовки, заявил министр иностранных дел Тоголезской Республики Робер Дюссэ.
«Мы открыты в плане оценки соотношения цены и качества оборудования, которое могло бы заинтересовать тоголезскую армию. Мы готовы вести дела по этому вопросу со всеми странами, включая Россию. Открыты мы для обсуждений любого вида – будь то обучение или вопросы оснащения техникой, что необходимо для обеспечения нашей внутренней или внешней безопасности», – передает РИА «Новости» слова министра.
Наряду с этим глава МИД страны заявил, что Того и Россия подпишут политический меморандум, направленный против размещения оружия в космосе.
Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с коллегой из Того.
Ранее Ростех поставил крупную партию приборов ночного видения одной из африканских стран.
Названы главные импортеры российского оружия в 2020 году
Более половины российского оружейного экспорта по итогам 2020 года пришлось на страны Ближнего Востока и Северной Африки, сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов накануне оружейной выставки IDEX-2021 в Абу-Даби.
«Ближний Восток и Северная Африка сегодня – в числе ключевых заказчиков на рынке вооружений. На долю региона приходится примерно 1/3 общего объема рынка. По итогам 2020 года на страны региона пришлось более 50 % всех экспортных поставок по линии «Рособоронэкспорта», – передает РИА «Новости» слова Чемезова.
По его словам, «Рособоронэкспорт» кроме роста объемов экспорта и поставляемой номенклатуры значительно расширил географию сотрудничества в регионе.
«В 2021 году эти позитивные тренды будут продолжены в соответствии с задачами, которые ставит перед нами руководство страны», – добавил Чемезов.
Ранее в среду СМИ сообщили, что российский экспорт по закрытым статьям таможенной статистики, куда входят вооружения и военная техника, в 2020 году упал на 16% – до 11,5 млрд долларов.
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