НАТО увеличило свою миссию в Ираке с 500 до 4 тысяч человек

Столтенберг заявил о готовности НАТО к конфронтации с Россией

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово как к конфронтации с Россией, так и к взаимодействию, но все зависит от позиции Москвы.

«Я верю в необходимость направить России четкий сигнал: если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады», – отметил Столтенберг в интервью испанской газете El Mundo, добавив, что НАТО готово «защищать своих членов».

По его словам, диалог с Россией должен основываться на силе, на твердости. «Но мы также должны говорить с Россией. Между сдерживанием и диалогом нет противоречия. Даже если мы не верим, что отношения с Москвой могут быть лучше, мы должны продолжать говорить, поскольку необходимо поддерживать важные связи и отношения. Подумайте о контроле над оружием, чтобы избежать гонки вооружений», – уточнил генсек НАТО, передает ТАСС.

«Они (россияне) – наши соседи, есть интересы, нужно избегать происшествий, особенно на границах. Как норвежский политик, я имею большой опыт работы с Россией, и я знаю, что это возможно», – сказал Столтенберг.

Днем ранее Столтенберг заявил, что флот разведывательных беспилотников НАТО готов приступить к мониторингу у границ России, флот входит в систему наблюдения за поверхностью Земли Alliance Ground Surveillance (AGS).