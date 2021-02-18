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18 февраля, четверг | Последнее обновление — 17:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Москва назвала действия Вашингтона в Черном море угрозой миру
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Лукашин, Новосельцев, Карандышев — одними этими ролями Мягков сделал для ухода от вредного тезиса «маленький человек = хороший человек» больше, чем вся великая русская литература после ее преступного очарования разночинством как таковым.
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И впрямь – снесли на Лубянке памятник Дзержинскому сгоряча, примерно так же, как и царя когда-то радостно свергли, а теперь задумались – стоило ли? Ну, правда, других же проблем нет.
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18 февраля 1945 года в нацистском концлагере был зверски замучен советский генерал Дмитрий Карбышев. Немцы не смогли склонить его к сотрудничеству – за это Карбышев заплатил жизнью. А что было с «обычными» советскими пленными?
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В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
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Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Москва назвала действия Вашингтона в Черном море угрозой миру
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Американские действия в Черном море угрожают миру и стабильности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Такое впечатление, что американскому шестому флоту в Черном море не терпится найти врага, но это делают они зря», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Она отметила, что учения США у российских границ носят антироссийскую направленность, а также «угрожают миру и стабильности».
В начале февраля корабли ВМС США и Турции при поддержке авиации провели в Черном море совместные учения, предусматривавшие поиск и обнаружение подводной лодки условного противника. В них приняли участие американские эсминцы «Портер» и «Дональд Кук», морской патрульный самолет «Посейдон», турецкие фрегаты «Оручреис» и «Тургутреис», два истребителя F-16 и самолет-разведчик.
Посольство России в Вашингтоне заявило, что США следует прекратить «безрассудное бряцание оружием».
До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс увеличил свое присутствие на Черном море и провел учения с украинским флотом.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему НАТО усиливает свои позиции в Черном море.
Путин объяснил нападки на «Северный поток – 2»
Президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
В среду Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Госдумы, передает ТАСС.
«Почему так все крутится вокруг «Северного потока – 2»? Хотят заставить Россию платить за их [Запада] геополитический проект на Украине», – считает глава государства.
Ранее западные СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена может пересмотреть политику в отношении проекта по строительству газопровода, в том числе провести переговоры о возможном смягчении санкций.
При этом ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект.
До этого стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2».
В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
США назвали Россию угрозой для всех стран НАТО
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Представители США намерены обсудить тему России на видеоконференции министров обороны НАТО, заявил Пентагон.
Высокопоставленный представитель ведомства пояснил, что «первая сессия встречи министров обороны будет сфокусирована на альянсе, на прочности сдерживания и обороны». «Я думаю, что это неразрывно связано с тем, как мы воспринимаем Россию, конечно же», – приводит его слова ТАСС.
Как заявили в Пентагоне, «вполне очевидно, что Россия является угрозой для всех союзников по НАТО», используя «военную силу для достижения своих целей». Представитель Пентагона заявил, что США не раз наблюдали, «как Россия пытается подорвать безопасность и стабильность», но фактически уклонился от ответа на вопрос о том, как конкретно Москва, с его точки зрения, угрожает Вашингтону.
При этом США хотят сотрудничать с Россией в областях, представляющих взаимный интерес. «Мы будет работать с Россией для продвижения наших собственных интересов, привлекая их в то же время к ответственности за их безрассудные и агрессивные действия», – сказал он.
США также рассчитывают на то, что тема Китая будет обсуждаться на видеоконференции министров обороны НАТО, в которой примет участие глава Пентагона Ллойд Остин, и альянс внесет политику в отношении этой страны в список своих приоритетов. В Пентагоне заявили, что «у Пекина взгляд на глобальную среду безопасности отличается от того, который НАТО по сути продвигала последние 72 года».
Напомним, генсек организации Йенс Столтенберг сообщил, что на видеоконференции министров обороны стран НАТО 17–18 февраля начнется подготовка новой стратегической концепции альянса.
В США предложили считать выход из ДОН недействительным
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Решение администрации Дональда Трампа выйти из Договора по открытому небу было нарушением американского закона, заявил экс-дипломат США Говард Стоффер.
Как пояснил Стоффер, в принятом оборонном бюджете США на 2020 год указывалось, что Белый дом должен за 120 дней проинформировать Конгресс о намерении выйти из договора, но не сделал этого. Стоффер сказал, что новый президент США Джо Байден мог бы рассматривать выход из ДОН «как недействительный, незаконный, неподходящий». «Почему бы нам не счесть, что Договор по открытому небу по-прежнему действителен для наблюдений США? Тогда можно надеяться, что Россия и другие стороны примут тот факт, что США вернулись в договор», – приводит слова Стоффера РИА «Новости».
Стоффер также заявил, что продление договора СНВ-3 между Россией и США и последующие переговоры дают сторонам возможность сократить свои стратегические арсеналы еще на треть. Он предложил «продолжать попытки найти путь к тому, чтобы сделать (договор) более всеобъемлющим в будущем». По его мнению, «процедуры верификации, скорее всего, не придется так уж сильно менять, но они будут необходимы для последующих шагов».
Бывший дипломат заявил, что стороны уже неформально обсуждали это. Стоффер полагает, что «дальнейшие шаги, которые нужно будет обсудить, будут включать противоракеты наступательного плана». Также он обратил внимание, что СНВ-3 не ограничивает нестратегическое ядерное оружие, поэтому следует изучить подход к данной области. Он заявил, что «гиперзвуковые вооружения нужно включить» в договоры, ведь «это оружие только и делает, что сокращает время предупреждения».
Стоффер раскритиковал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности: «Есть обвинения со стороны США, что Россия нарушала договор… но должен быть способ запретить эти вооружения и вернуть договор к исполнению».
Стоффер в 1980–2005 годах работал на различных должностях в Госдепе, затем на протяжении семи лет занимал старшие посты в структуре Совета Безопасности ООН.
15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
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Лавров упрекнул США за подозрительность к «Спутнику V»
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Глава МИД Сергей Лавров, комментируя призывы представителей новой администрации США с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», заявил, что Россия никогда не «дружила» с другими странами против кого-то.
«Кстати, недавно представители уже новой администрации США призывали с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», поскольку, дескать, опять же это геополитический замысел Кремля, и надо быть осторожнее, не попасть в зависимость от РФ. Ну что сказать… Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами, и если единственное, что можно произнести на этот счет, это вот подобного рода заявления – ну печально», – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с тоголезским министром иностранных дел, передает РИА «Новости».
Он также подчеркнул, что Россия никогда ни с кем не дружила «против кого бы то ни было». «Мы всегда исходим из того, что если есть взаимная тяга у России и ее зарубежных партнеров, то мы имеем полное право развивать наши отношения так, как мы договоримся», – добавил глава МИД.
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты считают, что Россия и Китай используют успех в разработке вакцин от нового коронавируса для достижения целей на дипломатической арене.
На прошлой неделе Казахстан одобрил применение российской вакцины, став 27-й страной, в которой разрешен препарат. По данным РФПИ, «Спутник V» вошел в мировой топ-3 вакцин против COVID-19 по числу полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее «Спутник V» одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах.
В начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V», подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. В США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР.
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Россия увеличила вложения в госдолг США
В декабре Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги, сообщил минфин США.
Российские вложения в госдолг США в декабре составляли 6,011 млрд долларов. Из них 1,2 млрд долларов приходились на долгосрочные бумаги, 4,8 млрд долларов – на краткосрочные, передает РИА «Новости».
Напомним, в ноябре Россия сократила объем вложений с октябрьских 6,1 млрд долларов до 4,9 млрд долларов. Таким образом, в декабре показатель почти вернулся к октябрьскому уровню. Резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году. Прежде Россия была в числе 16 крупнейших держателей госдолга США. Пик пришелся на 2010 год – тогда Россия одолжила американцам более 175 млрд долларов.
В США российскую бронемашину назвали «Чумным доктором»
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Новый российский сверхкомпактный бронеавтомобиль «Ласок 4-П» назвали в США «мобильным чумным доктором» из-за необычного вида, пишет The Drive.
«Мы никогда не видели военную машину, которая выглядела бы так», – признались авторы статьи, передает РИА «Новости».
Они объяснили «странную эстетику» автомобиля возможностью транспортировать его с помощью вертолета Ми-8. Однако есть и другие причины. Так, авторы считают, что V-образный корпус может защитить автомобиль от взрывных устройств и мин.
Пользователи социальных сетей не остались в стороне и активно комментируют внешний вид российской бронемашины.
«Похоже на ретробронетранспортер», – написал один из пользователей.
«Хотел бы приобрести такой. Сколько стоит?» – спросил другой.
«Чтобы продумать все тонкости, было вложено много усилий. Создатели предпочли функциональность внешнему виду», – подчеркнул третий.
В итоге авторы статьи предложили использовать «Ласок 4-П» для съемок в фильмах Тима Бертона.
Посол США в Греции пожаловался на «манипуляции России в газовых вопросах»
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Американский посол в Греции Джеффри Пайетт утверждает, что проект газопровода «Северный поток – 2» якобы «разделяет Европу».
Пайетт заявил, что у США и Греции «есть несколько основ сотрудничества в области энергетики». Он отметил роль Греции в развитии «энергетической диверсификации» и важность таких проектов, как Трансадриатический газопровод, «трубопровод IGB с Болгарией, плавучая установка регазификации в Александруполисе, новый газовый соединитель между Грецией и Северной Македонией». Эти проекты, по словам посла, «меняют энергетическую карту Европы и помогают снизить зависимость от российского газа», передает РИА «Новости».
Он выразил гордость в связи с тем, что США «стали крупнейшим импортером СПГ в Грецию». Вашингтон приветствовал планы Греции по отказу от производства бурого угля к 2028 году, для реализации которых необходимо «использовать газ в качестве промежуточного топлива». США рады, что «большая часть этого газа сейчас не будет трубопроводным газом из России, а будет СПГ от надежных поставщиков по всему миру». Вашингтон «рассматривает СПГ как важнейшее промежуточное топливо».
Пайетт заявил также, что позиция США по газопроводу «Северный поток – 2» не изменилась. Он заявил: «Президент Байден ясно дал понять, что «Северный поток – 2» – плохая сделка». Посол сказал, что эта сделка «разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми для российских манипуляций». По его словам, все это «идет вразрез с заявленными самим» ЕС «целями в области энергетики и безопасности». Пайетт заявил, что он «лично пережил в свое время, в качестве посла на Украине, манипуляции России в газовых и энергетических вопросах».
Напомним, антироссийские настроения в Греции начали усиливаться с момента приезда в страну Пайетта, который до этого (с 2013 года по 2016 год) работал послом США на Украине и был одним из инициаторов евромайдана.
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В масштабной кибератаке на госведомства США заподозрили «российских хакеров»
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Вашингтон полагает, что за крупномасштабной кибератакой на системы американских государственных ведомств стоят, вероятно, хакеры «российского происхождения», заявила заместитель помощника президента США по нацбезопасности Энн Нюбергер.
По ее словам, сейчас разведка «выясняет, кто несет ответственность за кибератаку». Нюбергер сказала, что пока расследование не завершено, она будет «прибегать к формулировке, которая использовалась ранее». «Ответственность несет продвинутый и настойчивый злоумышленник, вероятно российского происхождения», – приводит ее слова ТАСС.
Она пояснила, что «продвинутыми» хакеров называет, поскольку «уровень продемонстрированных умений был действительно высок». Кроме того, масштаб кибератаки «превращает это в нечто большее, чем единичный случай шпионажа», нападение затронуло девять федеральных ведомств и около сотни частных компаний. Около 18 тыс. «субъектов скачали вредоносное обновление». В связи с этим «потенциальный масштаб доступа значительно превышал известное» число случаев взлома. Власти США считают, что хакеры потратили «месяцы» на планирование и реализацию атаки.
«В связи со сложностью использовавшихся методов мы считаем, что находимся на начальном этапе понимания масштабов», – заявила Нюбергер, не исключив, что найдут «дополнительные случаи несанкционированного доступа». Отвечая на вопрос о сроках восстановления после хакерской атаки, она подчеркнула: «По нашим оценкам, речь идет о нескольких месяцах, но, как я уже сказала, буквально день за днем, час за часом мы добиваемся прогресса в понимании». На оценку масштабов произошедшего также потребуется «несколько месяцев».
Нюбергер сообщила, что президент США Джо Байден собирается подписать ряд указов, касающихся безопасности важных компьютерных сетей. По ее словам, нужны соответствующие инвестиций. Вашингтон «тщательно изучает возможные варианты ответа в будущем». По ее словам, речь идет о якобы «не единственном случае злонамеренной деятельности в киберпространстве, вероятно, российского происхождения».
Напомним, через подмену кода продукции компании SolarWind, установленной на 18 тысяч компьютеров, неизвестные киберпреступники еще с марта получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур – 80% из них американские, а остальные канадские, израильские, британские и из других стран. Президент США Джозеф Байден утверждает, что в результате масштабной кибератаки, ответственность за которую, по его мнению, может нести Россия, хакеры похитили важную информацию.
США обещали искать способы продвигать стратегическую стабильность с Россией
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Россия бросает «вызов» интересам США, но Вашингтон продолжит искать пути продвижения стратегической стабильности с Москвой, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Он заявил о ряде претензий к России, включая бездоказательно приписываемые Вашингтоном Москве «вмешательство в выборы» и кибератаки, а также ситуацию на Украине. Однако, заявил глава Госдепа, удалось «очень быстро продолжить договор» СНВ-3, «поскольку это в интересах» США. Он заверил, что американская сторона «будет искать другие способы продвигать стратегическую стабильность с Россией, даже несмотря на то», что действия Москвы «являются вызовом интересам и ценностям» США. Блинкен подчеркнул, что нужно «работать на обоих фронтах», передает РИА «Новости» со ссылкой на NPR.
Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года.
США и Германия обсудили введение санкций по «Северному потоку – 2»
Американская администрация изучает возможность введения санкций по «Северному потоку – 2» и проводит переговоры с Германией по этому вопросу, пишут СМИ со ссылкой на источники в немецком правительстве.
Переговоры Вашингтона и Берлина включают в себя «угрозы санкций против компаний, вовлеченных в строительство «Северного потока – 2», передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Во вторник у администрации США заканчивается срок, когда она должна огласить список компаний, с большой вероятностью попадающих под санкции. Также США могут отказаться от введения санкций.
Члены Совета нацбезопасности страны проводили встречу, на которой обсуждался газопровод, в том числе готовность Германии ввести мораторий на проект.
Ранее министр энергетики и экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что не изменил позицию по проекту газопровода «Северный поток – 2», а постоянно ставить новые вопросы по проекту неверно.
На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
ВВС США указали на ценность Договора по открытому небу
Ценность Договора по открытому небу заключается в возможности стран быть открытыми и транспарентными, заявил начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун.
Он не стал уточнять, вернутся ли США в ДОН, а также рассказывать об обсуждении этого вопроса в Вашингтоне, предоставив «возможность говорить о подходе к Договору по открытому небу» новой администрации США. Из его слов можно сделать вывод, что Белый дом пока не просил его изложить свои соображения на этот счет – Браун сказал, что «подождет указаний администрации» и «когда она запросит» его «оценку и мнение», передает ТАСС.
15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
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Оригинал телеграммы Кеннана о планах США в отношении СССР передали библиотеке РВИО
Оригинал «Длинной телеграммы» посольства США в СССР, отправленной Джорджем Фростом Кеннаном в Вашингтон 22 февраля 1946 года, передан в фонд библиотеки Российского военно-исторического общества на открытии второй очереди библиотеки при штаб-квартире Российского военно-исторического общества (РВИО).
«Сегодня в библиотеку поступит новый ценный экземпляр – знаменитая телеграмма на тот момент советника американского посланника в СССР Джорджа Фроста Кеннана от 22 февраля 1946 года. Телеграмма была отправлена в государственный департамент с подробным описанием состояния и, главное, перспектив и планов относительно политики США в отношении поствоенного Советского Союза в условиях окончания Второй Мировой войны», – рассказал помощник президента, председатель РВИО Владимир Мединский.
Документ передал библиотеке директор Музея техники, почетный член РВИО Вадим Задорожный. «Этот документ – артефакт, содержащий взгляды американского истеблишмента на то, что происходило в США, их отношение к СССР. С большим удовольствием хотел бы передать данный документ, который будет доступен как членам РВИО, так и нашим коллегам - военным историкам», – сказал он, передает ТАСС.
В телеграмме говорится о необходимости занять к советскому правительству жесткую политику. Копии телеграммы были направлены членам кабинета министров и высшим военачальникам, госдепартамент разослал текст во все посольства США.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кеннан за один заход фактически изложил некое видение и концепцию будущих отношений с СССР, которые потом получили свое развитие буквально через месяц в «Фултонской речи» Уинстона Черчилля. «Вместе эти два видения объединились и стали фундаментом, на котором уже было сформировано мировоззрение США по отношению к нашей стране», – пояснил он.
Песков добавил, что Кеннан был блестящим дипломатом, который по-своему искренне любил СССР и советский народ. «С этим можно спорить, но оно так и было. Чтобы любить народ, его нужно очень хорошо знать, а он его очень хорошо знал, он обладал уникальными для американца знаниями о России, блестяще говорил по-русски. Но во многом заблуждался», – рассказал Песков.
Россия и США обсудили палестино-израильский конфликт
Спецпредставитель главы МИД России по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков и замглавы Госдепа США Хади Амр обсудили по телефону палестино-израильский конфликт.
Стороны обсудили «перспективы взаимодействия Москвы и Вашингтона» по данному вопросу, в том числе «в формате ближневосточного «квартета» международных посредников» (Россия, США, ЕС, ООН). Москва приветствовала готовность американской стороны вернуться к «полноценному участию в работе «квартета». Также Россия выступила за «активизацию двустороннего диалога» по Ближнему Востоку. В целом стороны «констатировали обоюдный настрой на конструктивное сотрудничество» для урегулирования ситуации в регионе.
МИД сообщил, что спецпредставители «квартета» в ходе телеконференции обсудили необходимость прямых переговоров между Палестиной и Израилем и договорились поддерживать регулярные контакты. Россия указала на «важность создания необходимых условий для скорейшего возобновления прямых палестино-израильских переговоров под эгидой «квартета». Подчеркивалась «недопустимость односторонних шагов», передает ТАСС.
В 2020 году Дональд Трамп, занимавший пост президента США, представил свою «сделку века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, однако президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложение Вашингтона, заявив о разрыве всяческих отношений с США.
Адвокат рассказал о возможном обмене Уилана на российского программиста
Осужденного за шпионаж Пола Уилана могут обменять на российского программиста, рассказал адвокат американца Владимир Жеребенков, не уточняя имя россиянина.
«Спецслужбы ведут переговоры об отмене Пола Уилана, сейчас уже звучат другие фамилии, это не [летчик Константин] Ярошенко и [бизнесмен Виктор] Бут, а кто-то из программистов», – передает РИА «Новости» слова Жеребенкова.
Он пояснил, что американские спецслужбы могут начинать подобные переговоры, только если есть распоряжение от президента: «Полагаю, что какая-то команда была от [Джо] Байдена».
Позже адвокат осужденного заявил, что обмен Уилана может пройти в сентябре. В МИД снова отметили, что сообщения о таких переговорах не соответствуют действительности.
Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва не обсуждает с США обмен американских граждан на россиян.
В российском МИДе сообщили, что Россия не получала от США какие-либо предложения об обмене осужденными.
Россия отказала в визе кандидату на должность главы представительства НАСА
Москва отказала в визе кандидату на должность руководителя представительства НАСА в России в качестве ответного шага на аналогичный отказ со стороны Вашингтона, при этом российская сторона надеется, что подобные проблемы будут преодолеваться, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Да, это был ответный шаг. Всякие помехи в виде визовых затруднений, каких-то ограничений на контакты – конкретно по линии НАСА я бы не сказал, что мы с этим серьезно сталкиваемся, а по линии других ведомств американских это сплошь и рядом имело место – что вот эти искусственные препоны можно было бы постепенно преодолеть. В идеале – ликвидировать. Будем это предлагать администрации в Вашингтоне», – заявил Рябков РИА «Новости».
Ранее о том, что кандидат на должность руководителя представительства НАСА в России не получил дипломатическую визу в ответ на аналогичный шаг США в отношении ряда российских дипломатов сообщили источники в ракетно-космической отрасли. Имя кандидата на должность руководителя представительства НАСА в России собеседники не уточнили.
В то же время Рябков заявил, что Москва настроена на продление двустороннего соглашения с США о сотрудничестве в космосе, идут соответствующие контакты с НАСА. Он подчеркнул, что важно сохранить настрой на неидеологизированный диалог даже на фоне последних шагов США в сфере политики по освоению Луны и заключения соответствующих «Соглашений Артемиды».
«Нас тревожит де-факто закладываемая в эту политику США концепция игнорирования необходимости выработки коллективных норм работы на Луне и дальнейшего освоения космического пространства. Но важно было то, что этот диалог продолжался. И мы хотим, чтобы это осуществлялось при администрации Байдена в спокойном, рабочем деидеологизированном ключе», – подчеркнул замглавы МИД.
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