Москва назвала действия Вашингтона в Черном море угрозой миру

Американские действия в Черном море угрожают миру и стабильности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Такое впечатление, что американскому шестому флоту в Черном море не терпится найти врага, но это делают они зря», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Она отметила, что учения США у российских границ носят антироссийскую направленность, а также «угрожают миру и стабильности».

В начале февраля корабли ВМС США и Турции при поддержке авиации провели в Черном море совместные учения, предусматривавшие поиск и обнаружение подводной лодки условного противника. В них приняли участие американские эсминцы «Портер» и «Дональд Кук», морской патрульный самолет «Посейдон», турецкие фрегаты «Оручреис» и «Тургутреис», два истребителя F-16 и самолет-разведчик.

Посольство России в Вашингтоне заявило, что США следует прекратить «безрассудное бряцание оружием».

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс увеличил свое присутствие на Черном море и провел учения с украинским флотом.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему НАТО усиливает свои позиции в Черном море.