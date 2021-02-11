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Россия призвала США «прекратить бряцать оружием» в Черном море
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США следует прекратить «безрассудное бряцание оружием», заявило посольство России, комментируя военные учения американских кораблей в Черном море.
Комментируя сообщение Шестого флота ВМС США о совместных американо-турецких учениях в Черном море, посольство России в Вашингтоне заявило, что Шестому флоту, вероятно, «не терпится найти врага в Черном море». Американцы «отчаянно ищут предлоги – теперь уже открыто под флагом военных учений – для увеличения своего присутствия в регионе».
Российская сторона призвала военных США «прекратить безрассудное бряцание оружием». Посольство посоветовало американцам «заниматься своим делом в территориальных водах» США. «Мир и безопасность Черного моря не нуждаются в чужом вмешательстве», – приводит РИА «Новости» текст сообщения посольства.
Во вторник корабли ВМС США и Турции при поддержке авиации провели в Черном море совместные учения, предусматривавшие поиск и обнаружение подводной лодки условного противника. В них приняли участие американские эсминцы «Портер» и «Дональд Кук», морской патрульный самолет «Посейдон», турецкие фрегаты «Оручреис» и «Тургутреис», два истребителя F-16 и самолет-разведчик, передает ТАСС.
Напомним, пресс-служба американского посольства в Киеве сообщила, что эсминцы «Портер» и «Дональд Кук» покинули Черное море «после 17 дней совместных операций там вместе с союзниками и партнерами по НАТО». 9 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличил свое присутствие на Черном море и провел учения с украинским флотом.
«Сухой»: Су-57 летает без помощи пилота
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Истребитель пятого поколения Су-57 оснастили кабиной с максимально автоматизированными процессами, сообщил журнал «Новые горизонты», выпускаемой Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, находится под управлением Ростеха).
В истребителе максимально автоматизированы процессы пилотирования и боевого применения, передает ТАСС со ссылкой на публикацию журнала.
Глава отдела кабин ОКБ компании «Сухой» (входит в ОАК) Никита Дорофеев пояснил, что автоматизация, комплексирование информации и интеллектуальная поддержка являются главными требованиями к эргономике кабины истребителя.
«Теоретически летчик после выполнения взлета и до момента захода на посадку может вообще не заниматься пилотированием, а осуществлять поиск и атаку целей. Причем и этот процесс также в достаточной степени автоматизирован», – сказал Дорофеев.
По данным журнала, истребитель имеет многофункциональные индикаторы, которые передают пилоту большой объем информации об обстановке и работе систем самолета.
На борту также имеется технология интеллектуальной поддержки, помогающая летчику выполнять поставленные задачи.
Су-57 – многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника с преодолением систем противовоздушной обороны.
В конце января Комсомольский-на-Амуре авиазавод передал Вооруженным силам России первый из планируемой партии истребитель Су-57.
Псаки объяснила решение Байдена позвонить Путину до разговора с Си
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Пресс-секретарь главы Белого дома Джо Байдена Джен Псаки объяснила, почему президент Соединенных Штатов позвонил российскому лидеру Владимиру Путину раньше, чем пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином.
Отвечая на вопрос о том, почему Байден до сих пор не пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином, Псаки пояснила, что президент США вступил в должность чуть более двух недель назад и еще не успел позвонить каждому мировому лидеру. При этом она выразила уверенность, что «в предстоящие недели он будет больше это делать». Псаки также добавила, что Байден активно обсуждал тему Китая с союзниками и партнерами, передает РИА «Новости».
В ответ на замечание, что Байден уже провел телефонный разговор с Путиным, «который не является союзником» США, Псаки сказала: «Определенно не является. <...> Но эта беседа отчасти имела место, потому что <...> приближалось истечение срока действия ДСНВ, и в ходе этого разговора он ясно высказался об имеющихся у него и администрации существенных озабоченностях относительно сообщений о действиях правительства России, но в основном все остальные звонки до настоящего времени были обращены партнерам и союзникам <...> в Азии и Европе».
Напомним, телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник, 26 января. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.
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Военные ученые нашли гарантированную защиту от агрессии НАТО
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Российские военные ученые предложили вариант боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС), который обеспечит гарантированную защиту от возможной многосферной операции НАТО, следует из статьи, опубликованной в журнале «Воздушно-космические силы. Теория и практика».
В НАТО и США разработали концепцию многосферных боевых операций, которые будут проходить сразу на земле, море, в воздухе, космосе и киберпространстве. Эти операции, по замыслу американских военных, будут начинаться с интегрированного массированного воздушного удара, чтобы за считанные часы вывести из строя объекты ядерных сил противника, самые боеспособные части, пункты управления и связи, энергетику и так далее. Как отмечают в своей статье доктор военных наук Владилен Стучинский и кандидат военных наук Михаил Корольков, в рамках таких ударов НАТО предполагает одновременно обрушить на противника удары гиперзвуковыми, оперативно-тактическими и крылатыми ракетами, задействовать ударные беспилотники и затем пилотируемую авиацию, которая, согласно плану, почти не понесет потерь, передает РИА «Новости».
Для срыва вероятных многосферных операций авторы предлагают военным нанести встречный или упреждающий удар силами ВКС, при котором будут задействованы все средства в едином разведывательно-ударном пространстве, и который позволит нанести противнику неприемлемый ущерб уже на начальном этапе его агрессии.
«При реализации срыва интегрированного массированного воздушного удара противника на начальном этапе «многосферной операции» необходимо скоординированное применение авиации с беспилотными летательными аппаратами, ракетным оружием различного назначения, средствами РЭБ, оружием на новых физических принципах в рамках создаваемой разведывательно-ударной системы группировки войск (сил)», – отмечается в публикации.
До 2025–2040 годов, пишут авторы исследования, типовыми элементами отечественной разведывательно-ударной системы будут самолеты, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты тактического и оперативно-тактического назначения, беспилотники и так далее. В качестве конкретного примера элементов системы в публикации названы гиперзвуковые ракеты «Кинжал», носителями которых сегодня являются самолеты МиГ-31К.
Опираясь на выступление начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова на конференции Академии военных наук, учитывая оборонительный характер российской военной доктрины, авторы считают важнейшим принципом парирования возможной агрессии превентивные действия («на шаг-два впереди»). То есть при угрозе локальной войны, полагают ученые, Россия должна быть способна перейти от политики ядерного сдерживания к нанесению противнику превентивного неприемлемого поражения всеми видами вооружений.
Срыв интегрированного удара НАТО с самого начала приведет к недостижению целей «многосферной операции», и руководство военного блока с гарантией откажется от ее дальнейшего проведения, подчеркивают авторы.
Напомним, в субботу эксперт журнала National Interest Дэвид Экс заявил, что Россия в случае войны с НАТО на территории Европы сможет лишить союзные войска связи за счет более совершенной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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Осужденный студент из США перед дракой с полицией в Москве выпил литр водки
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Осужденный в России за драку с полицией студент из Соединенных Штатов Тревор Рид перед происшествием выпил литр водки, говорится в материалах уголовного дела.
Мосгорсуд ранее назначал Риду психолого-психиатрическую экспертизу для установления возможных проблем с алкоголем у иностранца раньше, передает РИА «Новости».
«Принимая во внимание то, что Рид об обстоятельствах инкриминируемого события ничего не помнит, незадолго до того употребил около одного литра водки, вел себя неадекватно, суд постановил назначить амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу (...) в Институте имени Сербского», – цитирует агентство заявление судьи.
В ходе задержания в выдыхаемом Ридом воздухе нашли 0,69 промилле алкоголя, в крови – 3,033 промилле, что соответствует тяжелому опьянению.
Защита Рида настояла на экспертизе, отмечая, что в первой инстанции ее не проводили. Суд отметил, что, если человек находился «в состоянии патологического опьянения», это может повлиять на выводы о его вменяемости и степени виновности.
Девушка американца Алина сообщила, что защита представляла выводы заказанной ею экспертизы в суде первой инстанции, но тот не стал приобщать документы, хотя экспертизу «проводил Минюст России».
«У нас уже есть экспертиза, которая показывает и доказывает, что Тревор был в очень сильном алкогольном опьянении. Это уровень патологического опьянения, когда человек, как труп, может только лежать... Эта экспертиза исключает уголовную ответственность», – подчеркнула она.
Девушка отметила, что суд не заказал свою экспертизу, теперь это нужно сделать апелляционной инстанции. Эксперты должны установить, есть ли у обвиняемого хронические психические расстройства, был ли он в состоянии временного расстройства в момент преступления, болеет ли он алкоголизмом или наркоманией.
Летом прошлого года Головинский суд Москвы приговорил студента к девяти годам колонии. По данным обвинения, Рид, временно проживая в Москве, в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. По вызову прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Студент не успокаивался, и его решили доставить в отдел полиции. По пути американец ударил полицейского, а также напал на водителя и создал аварийную ситуацию. Согласно приговору, преступление студент совершил в состоянии алкогольного опьянения. Перед оглашением он пообещал больше никогда не пить водку.
Посол Джон Салливан назвал решение суда «театром абсурда». Семья Рида посчитала доказательства по делу «сфабрикованными или преувеличенными». Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что «перебравшего» гостя дежурные отвезут в больницу.
Первый в России автономный дрон-охотник «Волк» завершил испытания
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Испытания модернизированного варианта новейшего беспилотника-перехватчика «Волк-18», способного в полностью автоматическом режиме находить и затем сбивать или таранить дроны противника, завершились, сообщили в концерне ВКО «Алмаз-Антей».
По словам представителя концерна, летные испытания включали в себя реальное поражение дронов-мишеней. Он также отметил, что в 2021 году компания планирует выйти на государственные испытания беспилотника, передает РИА «Новости».
«Волк» был существенно доработан. Улучшенный вариант получил новую оптико-локационную систему, которая обеспечивает повышенную дальность обнаружения целей и доработанную систему управления, позволяющую применять дрон в полностью автоматическом режиме.
Отмечается, что беспилотник самостоятельно выполняет поиск, распознавание и селекцию целей, а также маневрирование и уничтожение дронов. Оператор теперь только подтверждает решение об атаке. Представитель концерна «Алмаз-Антей» добавил, что в России такой аппарат первый.
Беспилотник-перехватчик «Волк-18» представляет собой скоростной и маневренный квадрокоптер с взлетной массой до 6 кг и размерами 60 на 60 см. Время полета дрона-перехватчика достигает 30 мин. Действующий опытный образец выставлен в Москве в экспозиции концерна на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2021.
Ранее конструкторское бюро приборостроения начало разрабатывать первый в мире многоцелевой противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), который сможет сбивать беспилотники.
В США увидели выгоду в конфликте России и ЕС после визита Борреля
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Конфликт Евросоюза и России после поездки главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву может облегчить сотрудничество Брюсселя и администрации США Джо Байдена, пишут американские СМИ.
«Последний конфликт Европейского союза с Россией предоставил США возможность отстаивать совместную позицию в отношении Москвы, поскольку официальные лица по обе стороны Атлантики рассматривают вопрос, как привлечь Кремль к ответственности за ситуацию с Алексеем Навальным», пишет Wall Street Journal.
Как сообщает издание, визит главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Москву на прошлой неделе стал еще одним шагом ряда политиков во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном в стремлении укрепить отношения с Россией.
«Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров раскритиковал ЕС за вмешательство в ситуацию с Навальным. Еще позже Боррель узнал, что Москва высылает троих европейских дипломатов. В воскресенье Боррель написал в своем блоге, что «Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу». Он добавил, что «ЕС может ввести санкции в связи с заключением Навального», пишет издание.
Газета отмечает, что в последние годы Москва якобы пыталась разделить США и ЕС, «но события прошлой недели предоставили администрации Байдена новые возможности». «Госсекретарь Энтони Блинкен заявил на прошлой неделе, что Вашингтон хочет тесно координировать со своими европейскими союзниками действия Москвы в отношении Навального», добавляет издание.
Тем временем глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.
5 февраля Лавров по итогам переговоров с Боррелем заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь заметил, что отношения России и Евросоюза далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы должны оставаться открытыми.
МИД обвинил США в дестабилизации обстановки у границ России
Соединенные Штаты не прекратили попытки дестабилизировать ситуацию в граничащих с Россией государствах, о чем прекрасно свидетельствуют события в Белоруссии, заявил заместитель главы МИД Андрей Руденко.
«События в Белоруссии наглядно демонстрируют, что многие на Западе, и особенно в США, не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию в соседних с нами странах в целях создания у границ России новых очагов напряженности, воспрепятствовать интеграционным процессам между бывшими союзными республиками и в конечном счете разрушить исторически сложившееся общественно-политическое, социально-экономическое и культурно-гуманитарное общее пространство», – передает слова Руденко РИА «Новости».
Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон поддерживает мирный политический диалог в Белоруссии. По его словам, результаты президентских выборов 2020 года в стране были подтасованы.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.
Госдеп обеспокоился судьбой братьев-чеченцев из ЛГБТ-сообщества
США обеспокоены судьбой двух граждан России из ЛГБТ-сообщества, которые задержаны в Чечне по делу о пособничестве террористам, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Он заявил, что речь идет о «двух братьях-чеченцах, принадлежащих к сообществу LGBTQI+, которых задержали в России и вернули в Чечню по сомнительным обвинениям в «терроризме». Прайс отметил, что «они сообщали о пытках при предыдущем задержании». В Вашингтоне «обеспокоены, что они могут столкнуться с новым насилием». Прайс не назвал конкретных имен. Некоторые СМИ сообщали, что к ЛГБТ-сообществу принадлежат Исмаил Исаев и Саляхьа Магомадов, передает РИА «Новости».
На днях министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что Исаев и Магомадов дали признательные показания, рассказав о пособничестве террористу Рустаму Борчишвили, входившего в группировку Аслана Бютукаева.
Также Прайс заявил, что новая американская администрация действует быстро, чтобы «привлечь к ответственности» Россию за те шаги, которые, по мнению Вашингтона, вписываются в категорию «злонамеренной деятельности». Он добавил, что директор нацразведки США «оценивает» действия России, передает ТАСС.
Напомним, президент США Джо Байден выступил в Госдепартаменте с речью, посвященной переменам во внешней политике Америки. Байден не собирается запускать «перезагрузку» в отношениях с Москвой, скорее наоборот, он собирается ее сдерживать, причем в коалиции с «аналогично мыслящими партнерами».
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Эксперты оценили идею «гарантированной защиты» от агрессии НАТО
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«Такие предложения полностью противоречат военной доктрине России, которая носит оборонительный характер», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя предложение российских военных ученых Владилена Стучинского и Михаила Королькова нанести превентивный удар по силам НАТО в ответ на начало многосферной боевой операции альянса против России.
«Заявления и разработки такого рода противоречат военной доктрине России, которая носит оборонительный характер. В ней четко указано, что мы можем производить лишь ответно-встречный удар, то есть отвечать на действия предполагаемого противника. Превентивный удар, наоборот, предполагает применение оружия без агрессии со стороны врага», – объяснил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Подобные упреждающие удары предусмотрены, например, американской стратегией «Быстрого глобального удара», отметил собеседник. «Эта стратегия была создана с целью лишить Россию или Китай ракетно-ядерного щита и предполагала достижение цели за несколько этапов, которые могут быть реализованы в течение четырех часов. Но такой вариант развития событий уже практически полностью изучен, поэтому вряд ли разработки Стучинского и Королькова являются попыткой анализа этой возможной ситуации», – считает Леонков.
«Таким образом, Россия, со своей стороны, никогда не рассматривала возможность нанесения превентивных ударов. Это абсолютно нереализуемо в условиях принятой оборонительной военной доктрины, которая является основой национальной безопасности нашей страны», – констатировал эксперт.
Схожей точки зрения придерживается и доктор военных наук Константин Сивков. «Удары по противнику возможны только в том случае, если он явно готовится к нанесению удара или фактически уже начал его наносить. В теории и практике применения стратегических ядерных вооружений это называется «ответно-встречный удар», – объяснил он.
Для нанесения таких ударов необходимо зафиксировать старт вражеской ракеты и за время ее полета отреагировать встречными действиями. «В таком случае наши ракеты выйдут в космос еще до того, как американские ракеты попадут на российскую территорию. Но если ударить по противнику первыми без конкретных причин, то это будет явной агрессией с нашей стороны», – заключил Сивков.
Ранее доктор военных наук Владилен Стучинский и кандидат военных наук Михаил Корольков предложили нанести встречный или упреждающий удар Военно-космическими силами России для срыва вероятных многосферных боевых операций, разработанных НАТО и США.
Как следует из статьи военных ученых, опубликованной в журнале «Воздушно-космические силы. Теория и практика», эти операции, по замыслу американских военных, будут начинаться с интегрированного массированного воздушного удара, чтобы за считанные часы вывести из строя объекты ядерных сил противника, самые боеспособные части, пункты управления и связи, энергетику и так далее.
Для того, чтобы не допустить интегрированного массированного воздушного удара сил НАТО, «необходимо скоординированное применение авиации с беспилотными летательными аппаратами, ракетным оружием различного назначения, средствами РЭБ, оружием на новых физических принципах в рамках создаваемой разведывательно-ударной системы группировки войск (сил)», – отмечают авторы публикации.
При этом важнейшим принципом парирования возможной агрессии авторы считают превентивные действия («на шаг-два впереди»). То есть при угрозе локальной войны, полагают ученые, Россия должна быть способна перейти от политики ядерного сдерживания к нанесению противнику превентивного неприемлемого поражения всеми видами вооружений.
Напомним, в субботу эксперт журнала National Interest Дэвид Экс заявил, что Россия в случае войны с НАТО на территории Европы сможет лишить союзные войска связи за счет более совершенной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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Стал известен срок возможного закрытия генконсульства США во Владивостоке
Представитель МИД России во Владивостоке Андрей Броварец рассказал, когда во Владивостоке могут закрыть генконсульство США.
Броварец пояснил, что решение о закрытии – «это одностороннее решение» Госдепа, которое «при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны». Броварец выразил надежду, что администрация Джо Байдена пересмотрит данное решение, поскольку оно «идет в разрез с общими объективными тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами», сообщается на сайте правительства Приморья.
Напомним, СМИ сообщали, что США рассматривают вариант закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. В Госдепе подтверждали, что занимавший тогда пост госсекретаря Майкл Помпео «принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в связи с возможным закрытием отношения стран еще больше не испортятся.
В Германии опровергли существование «грязной сделки» с США по «Северному потоку – 2»
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Германия не заключала никакой сделки с Соединенными Штатами по проекту газопровода «Северный поток – 2», заявила министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.
Шульце сообщила, что по газопроводу между странами нет никакой «грязной сделки», передает РИА «Новости».
Ранее издание Deutsche Welle со ссылкой на немецкую экологическую неправительственную организацию сообщило, что министр финансов ФРГ Олаф Шольц якобы предлагал администрации экс-президента США Дональда Трампа помочь в импорте американского сжиженного природного газа в обмен на снятие санкций против российского газопровода «Северный поток – 2».
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что экономический ущерб в случае отказа Германии от «Северного потока – 2» будет огромным, а ущерб политическим отношениям между странами «невозможно измерить вообще».
Вашингтон признался в помощи Украине в газовых переговорах с Россией
Слова главы Минфина ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия помогла достичь соглашения России и Украины по транзиту газа в 2019 году, являются преувеличением, в действительности Киеву помогли американские санкции, заявили советники экс-президента США Дональда Трампа.
Издание Bild цитирует документы Исполнительного комитета администрации президента США, в которых эксперты Национального экономического совета, Госдепа и министерства энергетики критикуют предложение Шольца, адресованное администрации Трампа. Берлин якобы предлагал помочь в импорте американского сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на снятие санкций против российского газопровода «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».
В документе советники назвали «преувеличением» заявление министра ФРГ о том, что дипломатические усилия Берлина позволили достичь соглашения России и Украины по транзиту газа в 2019 году.
По мнению экспертов американских ведомств, это санкции США помогли украинской стороне на этих переговорах. Отмечается, что за несколько дней до достижения договоренности швейцарская фирма Allseas, с которой у Газпрома был заключен контракт, остановила работы над укладкой трубопровода из-за угрозы санкций США.
В подтверждение этому в документах приводятся слова президента Украины Владимира Зеленского, который дал такую оценку в разговоре с бывшим госсекретарем США Майком Помпео в январе прошлого года.
Напомним, 30 декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре.
Также советники президента США считают, что Россия прекратит договоренности с Украиной после завершения проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». «Россия не выполняла своих обязательств в делах газовых контрактов с Польшей и Украиной в прошлом и нет никаких указаний на то, что она будет делать это (выполнять обязательства) в будущем», – цитирует Bild мнение американских экспертов.
В документе сказано, что США выступают против «Северного потока – 2» не для продвижения своего СПГ, а для противостояния «подрывной российской активности, в том числе явному использованию Российской Федерацией энергоисточников как средства политического и экономического давления». Американские эксперты считают, что политика Вашингтона должна заключаться в разделении тем трубопровода и экспорта СПГ из США.
Кроме того, советники Трампа назвали предложение Шольца «тактикой затягивания», которая направлена на то, чтобы «помешать усилиям США по остановке трубопровода».
Советники отмечают, что если бы США приняли немецкое предложение, то это «сыграло бы на руку российской пропаганде в отношении оппозиции США к «Северному потоку – 2» и подрывало бы сформулированную президентом США политику».
Ранее издание Deutsche Welle со ссылкой на немецкую экологическую неправительственную организацию сообщило, что министр финансов ФРГ Олаф Шольц якобы предлагал администрации экс-президента США Дональда Трампа помочь в импорте американского сжиженного природного газа в обмен на снятие санкций против российского газопровода «Северный поток – 2».
Министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце в ответ на эту публикацию заявила, что Германия не заключала никакой «грязной сделки» с Соединенными Штатами по проекту газопровода «Северный поток – 2».
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что экономический ущерб в случае отказа Германии от «Северного потока – 2» будет огромным, а ущерб политическим отношениям между странами «невозможно измерить вообще».
Состав ВС России пополнили почти 40 новых полков и соединений
Почти 40 новых соединений, полков и воинских частей сформированы в различных видах войск ВС России в 2020 году, заявил начальник управления планирования обеспечения ВС основными видами вооружения Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-майор Александр Дудкин.
«В 2020 году только в Сухопутных войсках сформированы и перевооружены 15 соединений и воинских частей, в Воздушно-космических силах – 17 полков, в Военно морском флоте – четыре соединения и воинские части, в Ракетных войсках стратегического назначения – три полка», – передает ТАСС слова Дудкина.
Он отметил, что это лишь часть показателей. «Работа проведена колоссальная, ее результаты видны даже невооруженным взглядом», – подчеркнул он.
Напомним, в январе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что уровень оснащенности вооруженных сил современным оружием в 70%, на который предстоит выйти до конца 2021 года, необходимо стабильно поддерживать в дальнейшем.
Ту-160 пролетели над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями
Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 провели плановый полет над тремя морями, сообщили в Министерстве обороны России.
«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Гренландского и Норвежского морей. Продолжительность полета составила около 12 часов», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Бомбардировщики проводили полет в сопровождении истребителей морской авиации, уточнили в министерстве.
Там отметили, что летчики дальней авиации регулярно проводят полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и над Тихим океаном.
«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», – подчеркнули в оборонном ведомстве.
О предыдущем полете Ту-160 над Баренцевым и Белым морями сообщалось в январе 2021 года. В ходе того полета экипажи бомбардировщиков также отработали дозаправку в воздухе.
Пентагон прокомментировал совместные учения России, Китая и Ирана
США не рассматривают предстоящие в феврале морские учения России, Китая и Ирана в Индийском океане как помеху своим возможностям в регионе, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
«Отработка возможностей ВМС – это ожидаемая вещь. Не думаю, что мы рассматриваем учения такого рода, как препятствие нашей способности защищать свободу судоходства и оказывать поддержку нашим альянсам и партнерам по всему миру», – передает РИА «Новости» слова Кирби.
Ранее посол России в Иране Леван Джагарян сообщил о планах провести многосторонние военно-морские учения в середине февраля в Индийском океане.