Россия призвала США «прекратить бряцать оружием» в Черном море

Осужденный студент из США перед дракой с полицией в Москве выпил литр водки

Осужденный в России за драку с полицией студент из Соединенных Штатов Тревор Рид перед происшествием выпил литр водки, говорится в материалах уголовного дела.

Мосгорсуд ранее назначал Риду психолого-психиатрическую экспертизу для установления возможных проблем с алкоголем у иностранца раньше, передает РИА «Новости».

«Принимая во внимание то, что Рид об обстоятельствах инкриминируемого события ничего не помнит, незадолго до того употребил около одного литра водки, вел себя неадекватно, суд постановил назначить амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу (...) в Институте имени Сербского», – цитирует агентство заявление судьи.

В ходе задержания в выдыхаемом Ридом воздухе нашли 0,69 промилле алкоголя, в крови – 3,033 промилле, что соответствует тяжелому опьянению.

Защита Рида настояла на экспертизе, отмечая, что в первой инстанции ее не проводили. Суд отметил, что, если человек находился «в состоянии патологического опьянения», это может повлиять на выводы о его вменяемости и степени виновности.

Девушка американца Алина сообщила, что защита представляла выводы заказанной ею экспертизы в суде первой инстанции, но тот не стал приобщать документы, хотя экспертизу «проводил Минюст России».

«У нас уже есть экспертиза, которая показывает и доказывает, что Тревор был в очень сильном алкогольном опьянении. Это уровень патологического опьянения, когда человек, как труп, может только лежать... Эта экспертиза исключает уголовную ответственность», – подчеркнула она.

Девушка отметила, что суд не заказал свою экспертизу, теперь это нужно сделать апелляционной инстанции. Эксперты должны установить, есть ли у обвиняемого хронические психические расстройства, был ли он в состоянии временного расстройства в момент преступления, болеет ли он алкоголизмом или наркоманией.

Летом прошлого года Головинский суд Москвы приговорил студента к девяти годам колонии. По данным обвинения, Рид, временно проживая в Москве, в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. По вызову прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Студент не успокаивался, и его решили доставить в отдел полиции. По пути американец ударил полицейского, а также напал на водителя и создал аварийную ситуацию. Согласно приговору, преступление студент совершил в состоянии алкогольного опьянения. Перед оглашением он пообещал больше никогда не пить водку.

Посол Джон Салливан назвал решение суда «театром абсурда». Семья Рида посчитала доказательства по делу «сфабрикованными или преувеличенными». Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что «перебравшего» гостя дежурные отвезут в больницу.