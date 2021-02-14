Взгляд
14 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:21  |  vz.ru
Разделы

Упавшую британскую экономику ждут новые неприятности

Лондон показал рекордное падение экономики как минимум со времен Второй мировой войны REUTERS/Sukree Sukplang
Одна из крупнейших экономик мира – британская – не выдержала тяжести прошлого года. ВВП страны рухнул на рекордный за последние 100, а по некоторым данным – и все 300 лет, уровень. 2020 год не прошел бесследно ни для кого, но почему Великобритания пострадала больше остальных и сможет ли Россия извлечь из этого пользу для себя? Подробности...
Перейти в раздел…

Лавров предупредил Европу о санкциях

«Хочешь мира – готовься к войне», – заявил Лавров «Соловьев LIVE»/Youtube
Россия готова разорвать отношения с ЕС в случае введения новых санкций – такое заявление сделал в интервью Сергей Лавров. Очередные санкции против Москвы Евросоюз намерен рассмотреть 22 февраля. Стоит ли расценивать слова министра исключительно как предупреждение Брюсселю накануне рассмотрения нового санкционного пакета и как будет выглядеть заморозка связей между Москвой и Брюсселем? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия и Китай вступают в лунную гонку с Америкой

Создание лунной базы – это прежде всего доступ к новым ископаемым ресурсам CNSA
Россия объявила о планах создать с Китаем лунную станцию. Сейчас стороны прорабатывают техническую реализацию проекта. Аналогичный проект есть и у США. Причем, Вашингтон продвинулся достаточно далеко в его реализации: появление американской базы на Луне - дело относительно ближайшего будущего. Как будет идти освоение естественного спутника Земли и зачем вообще нужна Луна супердержавам? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему НАТО наглеет в Черном море

Американские эсминцы безнаказанно чувствуют себя в Черном море US Navy/Global Look Press
Североатлантический альянс заявляет о намерении усилить свое присутствие в Черном море – и в это в добавление к регулярному присутствию американских эсминцев у берегов Крыма. Военные корабли стран НАТО подходят вплотную к российским границам чуть ли не каждый месяц. Почему они себе позволяют такое, и что ВМФ России мог бы этому противопоставить? Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

России пора заняться малыми странами Европы

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В Евросоюзе решение считается принятым, если за него проголосовали 55% стран, в которых проживает 65% населения ЕС. Даже этих простых цифр достаточно, чтобы понять, что Германия и Франция не могут всё решать на двоих. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Деятели культуры плюют в собственную кормушку

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
В образе жизни современных нам деятелей российской культуры есть одна любопытная деталь, которая была не свойственна борцам за справедливость лет минувших. Это удивительная способность и даже потребность бороться с властью за ее счет. Подробности...
Обсуждение: 113 комментариев

Непредсказуемость Турции развязала России руки

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Очередной жест турецких властей показывает – мы сами по себе, если хотите нас унять, то попробуйте. Но ничего нового в таком поведении нет. Оно просто еще больше закрепляет за Анкарой роль «ужасного ребенка» современной международной политики. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
Перейти в раздел…

Россия готова к разрыву с Европой

Изгнали из «Звездных войн» за Холокост

Обсуждение: 7 комментариев

Белорусы опять полюбили Россию

Перейти в раздел…

Москву накрыл снежный циклон

В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-бальных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
Подробности...

Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
Подробности...

Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы отнесетесь к разрыву отношений между Россией и ЕС?
  • С пониманием

  • С недовольством

  • С радостью

  • С безразличием
Вы бы хотели, чтобы фильм Кончаловского о расстрелах в Новочеркасске получил &laquo;Оскар&raquo;?
  • Да

  • Нет

  • Решу после просмотра фильма
Нужно ли вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку?
  • Да

  • Нет

  • Ещё не определились
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: Противоборствующие силы используют усталость и раздражение людей
    Путин: Донбасс мы не бросим Украинский генерал заявил об ослаблении армии страны Оставленных матерью на морозе в Москве детей выписали из реанимации Назван признак «тихого инфаркта»
    Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента Россия увеличила поставки электроэнергии на Украину по заявке Киева Эффективность вакцины AstraZeneca собрались проверить на детях в Британии Россиянина заподозрили в изготовлении продукции для оппозиции Белоруссии
    Эксперт рассказал, как защитить «Северный поток – 2» от санкций США Славяне Крыма выдвинули требования к США Twitter разблокировал аккаунт российской делегации в Вене Назван необходимый срок для уборки снега с московских дорог

    беспосадочные перелеты


    Раскрыты задачи американских бомбардировщиков в небе над Россией

    «Мы не хотели»


    Британская газета извинилась перед Абрамовичем за слова Волкова

    урегулирование в Донбассе


    В Госдуме ответили на заявление Украины о невыполнимости Минских соглашений

    Видео

    политический кризис


    Власть антироссийского президента Молдавии повисла на волоске

    разрыв отношений


    Лавров предупредил Европу о санкциях

    отношения с Украиной


    Москва выбирает для Донбасса путь в «русский мир»

    лубянская площадь


    Железный Феликс подключился к предвыборной кампании Прилепина

    опустошение ПХГ


    Хитрый план Газпрома в Европе сработал

    пятая заповедь


    Максим Соколов: Как люди живут вне всякой культуры

    сама по себе


    Тимофей Бордачёв: Непредсказуемость Турции развязала России руки

    творческая интеллигенция


    Дмитрий Грунюшкин: Деятели культуры плюют в собственную кормушку

    на ваш взгляд


    Как вы отнесетесь к разрыву отношений между Россией и ЕС?

    Почему НАТО наглеет в Черном море

    Американские эсминцы безнаказанно чувствуют себя в Черном море    14 февраля 2021, 10:10
    Фото: US Navy/Global Look Press
    Текст: Александр Тимохин

    Североатлантический альянс заявляет о намерении усилить свое присутствие в Черном море – и в это в добавление к регулярному присутствию американских эсминцев у берегов Крыма. Военные корабли стран НАТО подходят вплотную к российским границам чуть ли не каждый месяц. Почему они себе позволяют такое, и что ВМФ России мог бы этому противопоставить?

    «НАТО усиливает свое присутствие в Черном море, ...уделяет этому региону стратегическое значение», – заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он пояснил, что эти действия альянса связаны с усилением российского флота в акватории после «нелегальной аннексии Крыма». А на днях американцы и украинская «катерная группа» провели совместные военно-морские учения. Что все это означает и как России стоит реагировать?

    Политический вопрос

    Сразу же стоит обозначить важный факт – военного значения эти игрища сами по себе не имеют, как не имеют военного значения облеты российскими самолетами американских эсминцев. В случае реального обострения обстановки для США и НАТО будет куда важнее сохранить возможность удара по России крылатыми ракетами с безопасного расстояния, а для этого корабли надо будет не вводить в Черное море, а выводить из Черного в Средиземное (откуда «Томагавки» с американских эсминцев могут достигать российской территории, но нам их достать там будет гораздо сложнее). С другой стороны, Россия в случае войны тоже явно не пару Су-24 отправит на удар.

    Все эти заходы кораблей НАТО в Черное служат политическим, а не чисто военным целям. Американцы показывают, что у них есть чем достать нашу территорию с моря. Они демонстрируют Румынии и Украине, что «Америка с ними», укрепляя, таким образом, свои внешнеполитические альянсы.

    Показывают они и нашу уязвимость – существенная доля российского экспорта уходит через порт Новороссийск, Черное и Средиземное моря. Например, почти все зерно, которое для ряда стран давно уже стало стратегическим ресурсом, и многое другое. Наши коммуникации с войсками в Сирии тоже проходят по морю. Крупная военно-морская группировка противника может эти коммуникации перерезать.

    Оправданы ли претензии США на доминирование в Черном море с точки зрения соотношения сил? Ведь не секрет, что ВМС США сегодня прибывают в серьезном кризисе, охватывающем все сферы их деятельности - от самого осознания предназначения военного флота в современном мире до таких вещей, как кораблевождение и борьба за живучесть. Их личный состав перенапряжен, людей не хватает, задачи потихоньку становятся неподъемными даже для их многочисленного пока флота, а с некоторыми типами кораблей налицо неразрешимые технические проблемы. Фото американских ржавых кораблей регулярно вызывают издевательские комментарии в интернете и скандалы в американских соцсетях.

    Однако свои политические задачи США с помощью флота вполне решают. Действия их флота реально поднимают лояльность проамериканских стран и режимов, в том числе и у наших границ, а по отношению к нам они ведут себя так, как будто наш ВМФ можно не принимать в расчет.

    Силы и средства

    На сегодняшний день в составе надводных сил Черноморского флота имеются следующие вымпела, способные уничтожать надводные корабли противника: один ракетный крейсер «Москва» с 16-ю противокорабельными ракетами, три фрегата проекта 11356 – «Адмирал Эссен», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», два малых ракетных корабля (МРК) проекта 1239 с противокорабельными ракетами «Москит» и пять ракетных катеров. Часть катеров в ремонте. Всего вместе с катерами – 11 единиц, без катеров – 6. Еще есть отдельный морской штурмовой авиаполк (43-й омшап) с Су-30СМ и Су-24М. Ничего другого вести бой с надводными силами противника Черноморский флот не может или почти не может.

    Новые подлодки ЧФ типа «Варшавянка» ограничены в скорости подводного хода и, по сути, должны просто ждать, пока на них выйдут корабли противника. Их торпеды не дотягивают до требований современного боя. Как и защита от противолодочной авиации.

    Среди надводных кораблей ЧФ существенной противовоздушной обороной обладают три фрегата и крейсер.

    Остальные корабли и катера нуждаются в защите от массированных ударов с воздуха или ракетных ударов с кораблей противника, самостоятельно они их отбить не смогут.

    Противолодочные корабли ЧФ представлены СКР проекта 1135 «Ладный» (в строю с конца 1980, не выходит в море несколько лет) и такой же «Пытливый», сдан флоту в ноябре 1981. Ценность этих кораблей против подлодок невелика, как и у шести малых противолодочных кораблей проекта 1124 советской еще постройки (на ходу пять).

    Новые МРК типа «Буян-М», которых на ЧФ четыре единицы, наносить удары по надводным целям могут строго по внешнему целеуказанию, и в силу низкой скорости и мореходности не способы действовать в составе боевых групп с другими кораблями. ПВО у этих кораблей почти нет. Эти корабли могут эффективно наносить удары «Калибрами» по наземным целям, но их ценность в битве против вражеского флота минимальна. А еще флоту не хватает противоминных кораблей с не устаревшими противоминными комплексами. Нет и современных противолодочных самолетов.

    Имеющиеся в составе новороссийской 184-й бригады охраны водного района патрульные корабли вооружены только одной 76-миллиметровой пушкой и пулеметами. Десантные корабли ЧФ продолжают использоваться в «сирийском экспрессе», но их и не стоит учитывать как вымпелы, способные вести полноценный бой против военно-морских сил противника. Положение осложняется еще и тем, что Черноморскому флоту приходится участвовать в постоянном соединении ВМФ России в Средиземном море, что приводит к разделению сил флота.

    Для сравнения, только у Турции на два морских театра (Средиземноморский и Черноморский), между которыми Турция легко маневрирует силами, имеется 16 фрегатов, 10 корветов, 12 подлодок, 19 ракетных катеров. Что уж говорить про Шестой флот США, отвечающий за район Средиземноморья и насчитывающий десятки полноценных боевых кораблей.

    Таким образом, России в Черном море пока не хватает сил, которые могли бы заставить США беспокоиться. Американцы просто знают, что на каждый наш корабль они выставят эсминец типа «Арли Берк» с 96-ю ракетными ячейками. Поэтому амеириканцы ведут себя в Черном море демонстративно нагло. Впрочем, в Южно-Китайском море против китайцев они действуют еще наглее.

    Теоретически слабость сил может быть компенсирована особым искусством их применения. Получается ли у ВМФ России продемонстрировать это искусство?

    Пример. В апреле 2019 года в Чёрное море зашёл американский эсминец «Росс». 15 апреля ВМФ РФ приставил к нему с задачей слежения патрульный корабль «Василий Быков» и разведывательный корабль «Иван Хурс». Зачем нужен разведчик - понятно, он с большого расстояния может осуществлять перехват и запись различных электромагнитных сигналов, но патрульный-то корабль что там делал?

    Слежение за противником на море во все времена выполнялось быстроходным кораблём, который не давал объекту наблюдения оторваться, сообщал «на берег» текущие координаты, курс и скорость цели и обеспечивал возможность действий по противнику ударной авиации. Сам корабль от просто слежения мог бы перейти к слежению оружием – грубо говоря, взять противника на прицел и идти за ним в готовности к немедленному уничтожению. Ничего такого тихоходный и безоружный «Василий Быков» сделать не мог.

    Видит ли всё это противник, а также другие страны Черноморского бассейна? Разница с тем, что отечественный ВМФ мог продемонстрировать еще несколько десятилетий назад, к сожалению, разительная. Именно это и развязывает противнику руки.

    Итоги

    ВМФ России стоило бы приводить в порядок доктрины, руководящие документы, переобучать личный состав, дооснащать корабли и подлодки современным оружием, ставить реальные задачи при «работе» против американцев. Все это делается, несомненно - но, судя по активности ВМС США у наших границ, для американцев действия и состояние ВМФ РФ выглядят не вполне убедительно.

    А для убедительности можно было бы вести себя несколько по-другому. Вы - противник - что-то делаете на кромке территориальных вод России у Сочи? Ждите нашу корабельную поисково-ударную группу у своего берега. Эсминец ВМС США срезал курс по российским территориальным водам? Значит, скоро наш фрегат пройдет через американские. Возможно, это научило бы наших партнеров вести себя в море с большим уважением к России.

    При отсутствии военных действий политические цели участников конфликта достигаются путем демонстрации сопернику бесполезности сопротивления. Наша страна тоже вполне могла бы «демонстрировать бесполезность сопротивления» в ряде случаев. Возможно, пора начать показывать США и НАТО, что не они одни могут играть в военно-морское давление. Что нагнетать напряженность можно далеко не только в Черном, Балтийском или Баренцевом морях, но и куда ближе к «центрам принятия решений» наших уважаемых партнеров.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •