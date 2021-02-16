США и Германия обсудили введение санкций по «Северному потоку – 2»

Американская администрация изучает возможность введения санкций по «Северному потоку – 2» и проводит переговоры с Германией по этому вопросу, пишут СМИ со ссылкой на источники в немецком правительстве.

Переговоры Вашингтона и Берлина включают в себя «угрозы санкций против компаний, вовлеченных в строительство «Северного потока – 2», передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Во вторник у администрации США заканчивается срок, когда она должна огласить список компаний, с большой вероятностью попадающих под санкции. Также США могут отказаться от введения санкций.

Члены Совета нацбезопасности страны проводили встречу, на которой обсуждался газопровод, в том числе готовность Германии ввести мораторий на проект.

Ранее министр энергетики и экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что не изменил позицию по проекту газопровода «Северный поток – 2», а постоянно ставить новые вопросы по проекту неверно.

На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.