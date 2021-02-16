США и Германия обсудили введение санкций по «Северному потоку – 2»

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16 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 17:30  |  vz.ru
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Нефть преподнесла бюджету России внезапный подарок

Нефть покорила докоронавирусную вершину Максим Богодвид/РИА «Новости»
На рынке нефти на наших глазах происходят значительные изменения. Стоимость главного в мире энергоносителя неожиданно для большинства аналитиков восстановилась до уровня начала пандемии коронавируса – 63 доллара за баррель. Каким образом возник этот эффект и как долго продлится столь приятная для российского бюджета тенденция? Подробности...
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Захар Прилепин: Надо выглядеть убедительно, чтобы нас не стаскивали с фонарей

Захар Прилепин говорит, что готов работать в Госдуме, но мечтает вернуться воевать в Донбасс Александр Щербак/ТАСС
«Никакая уличная революция ни в Киеве, ни где-то еще не победила бы, если бы им не способствовали явно или скрыто в государственных структурах. Бездействие правоохранителей породит действие нашей гвардии», – заявил лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин в интервью газете ВЗГЛЯД, говоря о методах политической борьбы и планах на выборы. Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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«Супер Марио» остановил «друзей Путина»

Новому премьеру Италии 73 года, и его не случайно называют Супер Марио IPA/Sipa USA/Reuters
Владимир Путин поздравил нового председателя Совета министров Италии Марио Драги с утверждением на этот пост. Драги личность почти легендарная. В прошлом он возглавлял главный банк ЕС и был признан спасителем еврозоны. Теперь стал человеком, предотвратившим приход к власти тех, кого называют «друзьями Путина». Но это не должно стать поводом для расстройства ни для «друзей Путина», ни для России.  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Лавров пообещал жесткие действия, ибо достали

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Западные страны регулярно накладывают ритуальные санкции на лидеров стран третьего мира – но Россия не является страной третьего мира. У нее есть гордость, достоинство, суверенитет – а также возможности все это защищать. Подробности...
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Война в Афганистане не была проиграна, но была оболгана

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Афганцы не будут тебе, русскому, вспоминать войну. В Пули Чархи тебе расскажут, что советские медики лечили тут людей. Что тоннель на Саланге строили советские инженеры. Подробности...
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Родину продавать невыгодно

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Здравый смысл побуждает признать, что готовность сотрудничать с иностранными державами против своей – признак людей, с которыми не стоит иметь дела. Как по моральным соображениям, так и по чисто прагматическим. Подробности...
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«Супер Марио» пришел к власти

Россия готова к разрыву с Европой

Изгнали из «Звездных войн» за Холокост

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Москву накрыл снежный циклон

В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
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Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    США и Германия обсудили введение санкций по «Северному потоку – 2»

    16 февраля 2021, 16:23

    Текст: Алексей Дегтярев

    Американская администрация изучает возможность введения санкций по «Северному потоку – 2» и проводит переговоры с Германией по этому вопросу, пишут СМИ со ссылкой на источники в немецком правительстве.

    Переговоры Вашингтона и Берлина включают в себя «угрозы санкций против компаний, вовлеченных в строительство «Северного потока – 2», передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Во вторник у администрации США заканчивается срок, когда она должна огласить список компаний, с большой вероятностью попадающих под санкции. Также США могут отказаться от введения санкций.

    Члены Совета нацбезопасности страны проводили встречу, на которой обсуждался газопровод, в том числе готовность Германии ввести мораторий на проект.

    Ранее министр энергетики и экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что не изменил позицию по проекту газопровода «Северный поток – 2», а постоянно ставить новые вопросы по проекту неверно.

    На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.


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    Газпром отреагировал на сокращение запасов газа во Франции ниже 30%
       16 февраля 2021, 12:10
    Фото: РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Газпром выждал момент, когда запасы газа во Франции (они в процентном соотношении сейчас самые низкие среди стран Европы) опустились ниже 30%, и напомнил о росте поставок российского газа в республику, сообщили СМИ.

    По данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в ПХГ Франции на утро понедельника сократились до 29,04%.

    «Спрос на природный газ в странах Европы на фоне холодной, морозной зимы продолжает расти, а заполненность европейских подземных хранилищ – сокращаться. Экспорт газа Газпрома во Францию с начала 2021 года увеличился почти в полтора раза», передает «Интерфакс» сообщение компании.

    Днем ранее компания сообщила, что за полтора месяца 2021 года поставки российского газа во Францию выросли на 43,7%.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Газпром спас Европу от морозов с выгодой.

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    Украинский дипломат заметил распад «клуба друзей против Путина»
       15 февраля 2021, 20:09
    Фото: Danil Shamkin/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Бывший руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и дипломат Роман Бессмертный заявил, что в мире начался распад «клуба друзей против [президента России Владимира] Путина».

    «Вспомните телефонный разговор Путина и новоизбранного президента США [Джо Байдена]. Буквально через неделю – продолжение действия договора СНВ-3 <...> и начало ни с того, ни с сего строительства «Северного потока», – цитирует Бессмертного «Спутник».

    По его мнению, Россия в скором времени достроит газопровод «Северный поток – 2» и даже введет в эксплуатацию. Дипломат также высказался о предложениях остановить строительство этого проекта в случае, если Россия перестанет переводить транзитом газ через Украину.

    «Угрозы нарастают, братство или дружба, клуб друзей против Путина, он как на тоненьких ножках шатается. От этого Украине не легче становится, потому что мы в первом окопе», – сказал Бессмертный.

    На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.

    При этом в понедельник газета Handelsblatt со ссылкой на заявление минэкономики ФРГ сообщила, что Германия и США пока не ведут прямой диалог по вопросу газопровода «Северный поток – 2».

    Гендиректор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что попытки вмешательства в реализацию «Северного потока – 2» негативно сказываются на инвестиционном климате Германии, этот проект является мостом для сохранения российско-немецких отношений.

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    Еврокомиссия назвала условия централизованного заказа «Спутника V»
       16 февраля 2021, 01:49
    Фото: Patricio Murphy/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Есть два предварительных условия централизованного заказа российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для Евросоюза, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, российская сторона «должна сделать запрос, как и все другие лаборатории, в EMA». А для этого требуется «предоставить полный доступ на производственные площадки». Фон дер Ляйен подчеркнула, что «производство вакцин связано с рисками», в ЕС «должны убедиться» в высоком качестве производства и «что все под контролем», передает ТАСС со ссылкой на Echos.

    Напомним, Российский фонд прямых инвестиций опубликовал свою заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС, которая была подана в конце января. В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта. При этом отдельные страны ЕС уже выразили интерес к российской вакцине или даже получили партии «Спутника V».

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    Новому премьеру Италии предрекли особый статус на Западе
       15 февраля 2021, 19:20
    Фото: IPA/Sipa USA/Reuters
    Текст: Алексей Нечаев

    «Марио Драги долгое время возглавлял Европейский центробанк и поэтому воспринимается как видный представитель наднациональной европейской бюрократии. Поэтому он теперь может претендовать на статус, по крайней мере, равный статусу Макрона», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Генри Сардарян, комментируя появление в Италии нового главы кабинета министров.

    «До сих пор только об Эммануэле Макроне говорили как о новом представителе панъевропейских ценностей и коллективного Запада, который выйдет на первый план после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ»,  – напоминает декан факультета управления и политики МГИМО, доктор политических наук, представитель России в экспертном комитете ООН по государственному управлению Генри Сардарян.

    «Все эксперты сходятся во мнении, что собственной геополитической стратегии у Драги нет. Также надо учесть, что министр иностранных дел Италии, представитель движения «5 звезд» Луиджи ди Майо сохранил свою должность. Но в любом случае, во внешней политике Италии теперь усилится трансатлантический вектор: Рим сблизится с Вашингтоном, смягчит тон в диалоге с Брюсселем, – считает Сардарян. – При этом каких-то резких изменений, смены риторики в отношениях с Москвой и Пекином от нового премьера ждать не стоит».

    Что касается внутренней политики, то в первую очередь перед кабинетом Драги стоят задачи по улучшению социально-экономического положения Италии, значительно пострадавшей как от коронавируса, а также от преодоления последствий самой пандемии, отмечает Сардарян. «Драги – технократ, временная фигура, которая, как надеются в Риме, не будет вступать в партии и блоки. Драги заинтересован в том, чтобы новые выборы в парламент не проводились, он получил вотум доверия от текущего состава парламента Италии, в котором сохраняется коалиция «Пяти звезд» с демократами, сделав Марио Драги техническим премьером», – говорит профессор МГИМО.

    Нынешний состав парламента Италии избран в 2018 году сроком на пять лет. «Если коалиции удастся улучшить социально-экономическую ситуацию в Италии и побороть последствия пандемии, Драги может надолго остаться техническим премьер-министром», – говорит Сардарян.

    Напомним, бывший председатель Европейского центробанка Марио Драги возглавил новое правительство Италии и представил его состав президенту страны Серджо Маттарелле. В субботу новое правительство Италии было приведено к присяге. В понедельник президент России Владимир Путин поздравил Драги со вступлением в должность.

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    Немецкий министр указал противникам «Северного потока – 2» на выгоду России от «озеленения» экономики ЕС
       16 февраля 2021, 14:02
    Фото: Michael Kappeler/Global Look Press
    Текст: Алина Назарова

    Министр энергетики и экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что не изменил позицию по проекту газопровода «Северный поток – 2», а постоянно ставить новые вопросы по проекту неверно.

    «Моя позиция по «Северному потоку – 2» до сегодняшнего дня не изменилась. Было бы неверно постоянно ставить новые вопросы в адрес проекта. Поставки газа требуют долгосрочных безопасности и надежности», – заявил Альтмайер, передает РИА «Новости».

    Он также отметил потенциал сотрудничества по водороду, который ФРГ планирует импортировать в будущем и рассчитывает закупать у России. Кроме того, Альтмайер отметил, что стратегия «озеленения» экономики ЕС также будет иметь эффект и для российской экономики.

    На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. 

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    Эстония призвала ЕС разработать политику санкций против России
       16 февраля 2021, 04:15
    Фото: Sander Ilvest/imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    ЕС должен совместно с США и Великобританией разработать эффективную политику санкций против России, заявил парламент Эстонии.

    В принятом парламентом заявлении говорится, что для этого ЕС «должен конструктивно работать со своими крупнейшими партнерами». Санкции, по мнению Эстонии, нужны, чтобы Москва отказалась от «агрессивной внешней политики по отношению к своим соседям». Также Эстония хочет, чтобы Россия «выполняла международные обязательства в отношении как других государств, так и своих граждан». Заявление поддержали 62 депутата, против проголосовали трое, один воздержался. При этом не голосовали 28 депутатов, отсутствовали – семеро, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков разъяснил: министр иностранных дел говорил не о том, что Москва будет инициатором разрыва, а о том, что разрыв может быть следствием санкционных атак со стороны ЕС.

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    Китай впервые вытеснил США с места главного торгового партнера ЕС

    15 февраля 2021, 22:45

    Текст: Антон Антонов

    В 2020 году впервые в истории Китай вытеснил США с места крупнейшего торгового партнера ЕС, свидетельствует отчет Евростата.

    В документе статистического агентства Еврокомиссии говорится, что «Китай стал главным партнером ЕС». Импорт из Китая оценивается в 383,5 млрд евро (плюс 5,6%), экспорт в Китай – в 202,5 млрд евро (плюс 2,2%). При этом американский импорт упал на 13,2% и оценивается 202 млрд евро. Европейский экспорт в США снизился на 8,2%, его оценивают в 353 млрд евро. Россия в списке партнеров ЕС отошла пятое место – ее обогнали Швейцария и покинувшая ЕС Великобритания. Российский экспорт в ЕС сократился на 34,3% – до 95,2 млрд евро, российский импорт из ЕС снизился на 10% – до 79 млрд евро. На торговую динамику повлияли ситуация с коронавирусом и Brexit, передает ТАСС.

    Напомним, в Брюсселе – столице как НАТО, так и Евросоюза – объявили о перезапуске отношений с США при президенте Джо Байдене. Еврокомиссия ожидает, что после ухода Дональда Трампа политический союз западных стран укрепится.

    Коментарии (15)
    Лавров упрекнул США за подозрительность к «Спутнику V»
       16 февраля 2021, 14:43
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Глава МИД Сергей Лавров, комментируя призывы представителей новой администрации США с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», заявил, что Россия никогда не «дружила» с другими странами против кого-то.

    «Кстати, недавно представители уже новой администрации США призывали с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», поскольку, дескать, опять же это геополитический замысел Кремля, и надо быть осторожнее, не попасть в зависимость от РФ. Ну что сказать… Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами, и если единственное, что можно произнести на этот счет, это вот подобного рода заявления – ну печально», – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с тоголезским министром иностранных дел, передает РИА «Новости».

    Он также подчеркнул, что Россия никогда ни с кем не дружила «против кого бы то ни было». «Мы всегда исходим из того, что если есть взаимная тяга у России и ее зарубежных партнеров, то мы имеем полное право развивать наши отношения так, как мы договоримся», – добавил глава МИД.

    По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты считают, что Россия и Китай используют успех в разработке вакцин от нового коронавируса для достижения целей на дипломатической арене.

    На прошлой неделе Казахстан одобрил применение российской вакцины, став 27-й страной, в которой разрешен препарат. По данным РФПИ, «Спутник V» вошел в мировой топ-3 вакцин против COVID-19 по числу полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее «Спутник V» одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах.

    В начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V», подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. В США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР.

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    В США российскую бронемашину назвали «Чумным доктором»
       16 февраля 2021, 11:38
    Фото: инновационноешасси.рф
    Текст: Алина Назарова

    Новый российский сверхкомпактный бронеавтомобиль «Ласок 4-П» назвали в США «мобильным чумным доктором» из-за необычного вида, пишет The Drive.

    «Мы никогда не видели военную машину, которая выглядела бы так», – признались авторы статьи, передает РИА «Новости».

    Они объяснили «странную эстетику» автомобиля возможностью транспортировать его с помощью вертолета Ми-8. Однако есть и другие причины. Так, авторы считают, что V-образный корпус может защитить автомобиль от взрывных устройств и мин.

    Пользователи социальных сетей не остались в стороне и активно комментируют внешний вид российской бронемашины.

    «Похоже на ретробронетранспортер», – написал один из пользователей.

    «Хотел бы приобрести такой. Сколько стоит?» – спросил другой.

    «Чтобы продумать все тонкости, было вложено много усилий. Создатели предпочли функциональность внешнему виду», – подчеркнул третий.

    В итоге авторы статьи предложили использовать «Ласок 4-П» для съемок в фильмах Тима Бертона.

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    Газпром нарастил экспорт в Германию на 35%

    15 февраля 2021, 18:40

    Текст: Абдулла Шакиров

    Поставки газа в страны дальнего зарубежья компанией Газпром в 2021 году выросли на 36,5% (на 7,4 млрд куб. м) – до 27,5 млрд куб. м.

    Больше всего в процентном отношении вырос экспорт в Италию – на 112,7%. Поставки в Германию увеличились на 35,5%, Турцию – 30,5%, Францию – 43,7%, Польшу – 63,7%, передает ТАСС.

    Экспорт газа в Китай также регулярно увеличивается. На прошлой неделе поставки по газопроводу «Сила Сибири» в КНР достигли рекордной отметки, превысив на 2,7% плановые суточные показатели, отмечается в сообщении.

    Согласно проекту генеральной схемы развития газовой отрасли России, в 2035 году объем поставок природного газа по трубопроводам в Европу (включая страны Балтии) по сравнению с уровнем 2019 годом увеличится на 1,8% – до 197,8 млрд куб. метров. При этом возможно, что экспорт российского трубопроводного газа в Европу увеличится на 9,5% по сравнению с 2019 годом – до 212,8 млрд кубометров.

    Газпром с начала этого года увеличил добычу газа на 6,9% (4,5 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 70 млрд куб. м. 

    В конце прошлого года в Газпроме заявляли, что в 2021 году комапния планирует умеренно нарастить экспорт газа в Европу – до 183 млрд кубометров, а поставки голубого топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в тот же период вырастут вдвое.

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    Россия и США обсудили палестино-израильский конфликт

    15 февраля 2021, 23:27

    Текст: Антон Антонов

    Спецпредставитель главы МИД России по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков и замглавы Госдепа США Хади Амр обсудили по телефону палестино-израильский конфликт.

    Стороны обсудили «перспективы взаимодействия Москвы и Вашингтона» по данному вопросу, в том числе «в формате ближневосточного «квартета» международных посредников» (Россия, США, ЕС, ООН). Москва приветствовала готовность американской стороны вернуться к «полноценному участию в работе «квартета». Также Россия выступила за «активизацию двустороннего диалога» по Ближнему Востоку. В целом стороны «констатировали обоюдный настрой на конструктивное сотрудничество» для урегулирования ситуации в регионе. 

    МИД сообщил, что спецпредставители «квартета» в ходе телеконференции обсудили необходимость прямых переговоров между Палестиной и Израилем и договорились поддерживать регулярные контакты. Россия указала на «важность создания необходимых условий для скорейшего возобновления прямых палестино-израильских переговоров под эгидой «квартета». Подчеркивалась «недопустимость односторонних шагов», передает ТАСС.

    В 2020 году Дональд Трамп, занимавший пост президента США, представил свою «сделку века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, однако президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложение Вашингтона, заявив о разрыве всяческих отношений с США.

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    Оригинал телеграммы Кеннана о планах США в отношении СССР передали библиотеке РВИО

    16 февраля 2021, 15:29

    Текст: Алина Назарова

    Оригинал «Длинной телеграммы» посольства США в СССР, отправленной Джорджем Фростом Кеннаном в Вашингтон 22 февраля 1946 года, передан в фонд библиотеки Российского военно-исторического общества на открытии второй очереди библиотеки при штаб-квартире Российского военно-исторического общества (РВИО).

    «Сегодня в библиотеку поступит новый ценный экземпляр – знаменитая телеграмма на тот момент советника американского посланника в СССР Джорджа Фроста Кеннана от 22 февраля 1946 года. Телеграмма была отправлена в государственный департамент с подробным описанием состояния и, главное, перспектив и планов относительно политики США в отношении поствоенного Советского Союза в условиях окончания Второй Мировой войны», – рассказал помощник президента, председатель РВИО Владимир Мединский.

    Документ передал библиотеке директор Музея техники, почетный член РВИО Вадим Задорожный. «Этот документ – артефакт, содержащий взгляды американского истеблишмента на то, что происходило в США, их отношение к СССР. С большим удовольствием хотел бы передать данный документ, который будет доступен как членам РВИО, так и нашим коллегам - военным историкам», – сказал он, передает ТАСС.

    В телеграмме говорится о необходимости занять к советскому правительству жесткую политику. Копии телеграммы были направлены членам кабинета министров и высшим военачальникам, госдепартамент разослал текст во все посольства США.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кеннан за один заход фактически изложил некое видение и концепцию будущих отношений с СССР, которые потом получили свое развитие буквально через месяц в «Фултонской речи» Уинстона Черчилля. «Вместе эти два видения объединились и стали фундаментом, на котором уже было сформировано мировоззрение США по отношению к нашей стране», – пояснил он.

    Песков добавил, что Кеннан был блестящим дипломатом, который по-своему искренне любил СССР и советский народ. «С этим можно спорить, но оно так и было. Чтобы любить народ, его нужно очень хорошо знать, а он его очень хорошо знал, он обладал уникальными для американца знаниями о России, блестяще говорил по-русски. Но во многом заблуждался», – рассказал Песков. 

      

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    Адвокат рассказал о возможном обмене Уилана на российского программиста

    16 февраля 2021, 10:15

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Осужденного за шпионаж Пола Уилана могут обменять на российского программиста, рассказал адвокат американца Владимир Жеребенков, не уточняя имя россиянина.

    «Спецслужбы ведут переговоры об отмене Пола Уилана, сейчас уже звучат другие фамилии, это не [летчик Константин] Ярошенко и [бизнесмен Виктор] Бут, а кто-то из программистов», – передает РИА «Новости» слова Жеребенкова.

    Он пояснил, что американские спецслужбы могут начинать подобные переговоры, только если есть распоряжение от президента: «Полагаю, что какая-то команда была от [Джо] Байдена».

    Позже адвокат осужденного заявил, что обмен Уилана может пройти в сентябре. В МИД снова отметили, что сообщения о таких переговорах не соответствуют действительности.

    Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва не обсуждает с США обмен американских граждан на россиян.

    В российском МИДе сообщили, что Россия не получала от США какие-либо предложения об обмене осужденными.

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    Кремлю задали вопрос об обмене американца Уилана

    16 февраля 2021, 13:35

    Текст: Наталья Ануфриева

    В Кремле не могут ничего сказать о возможности обмена осужденного в России за шпионаж гражданина США Пола Уилана, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Я не располагаю этой информацией, ничего не могу сказать», – передает ТАСС слова Пескова.

    В свою очередь замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон не ведут переговоры о возможном обмене Уилана; российская сторона готова обсуждать с американскими коллегами варианты обмена осужденными лицами, но Уилан никогда не входил ни в какие списки, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Уилан осужден в России «по очень серьезной статье» и отбывает наказание.

    «Американские представители прекрасно знают, что и как с ним происходит, родственники имеют соответствующую информацию. Это не сюжет для обмена», – подчеркнул замглавы МИД.

    Ранее адвокат американца Владимир Жеребенков заявил, что Уилана якобы могут обменять на российского программиста.

    Представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Москва не обсуждает с США обмен американских граждан на россиян.

    В российском МИДе сообщали, что Россия не получала от США какие-либо предложения об обмене осужденными.

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    OMV заявила о заинтересованности в скорейшем завершении «Северного потока – 2»

    16 февраля 2021, 14:44

    Текст: Алина Назарова

    Инвесторы строительства газопровода «Северный поток – 2» борются за этот проект и делают все возможное для его завершения, заявил председатель правления концерна OMV AG Райнер Зеле.

    «Европейские инвесторы и российские компании борются за судьбу этого проекта, и они, действительно, вносят свой вклад в то, чтобы такой проект мог быть завершен», – сказал он, передает ТАСС.

    Зеле также добавил, что OMV как один из инвесторов проекта заинтересована в скорейшем завершении этого проекта. «Безусловно, я надеюсь, что это (завершение проекта) произойдет быстро, мы как инвесторы, разумеется, очень заинтересованы. И мы пытались повлиять на то, чтобы это произошло как можно быстрее. Достаточно большая задержка имеет место. Разумеется, эта задержка оказывает негативное влияние на то, что касается инвестиционной эффективности», – отметил он.

    Ранее министр энергетики и экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что не изменил позицию по проекту газопровода «Северный поток – 2», а постоянно ставить новые вопросы по проекту неверно.

    На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. 

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