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Германия назвала условия для создания военного альянса России и Китая
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Не нужно пытаться изолировать Москву и Пекин, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, это приведет к созданию крупнейшего военного альянса в мире.
Попытка изолировать Москву и Пекин «создаст крупнейший военный альянс», убежден немецкий министр, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Берлин заинтересован в улучшении отношений с Москвой. «Чем сложнее времена, тем более ясным языком мы должны говорить с Москвой. Но у нас есть интерес к улучшению отношений Европы с Россией. И мы сохраним готовность к диалогу. Но ключ для этого лежит сейчас не в Берлине или в Брюсселе, а в Москве», – заявил глава МИД.
Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что санкции «никогда не работали», тем более в отношении России.
Между тем глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и генеральный инспектор вооруженных сил страны Эберхард Цорн объявили Россию и Китай «стратегическими конкурентами».
Москва отреагировала на заявления Борреля по итогам визита в Россию
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Российская сторона с удивлением ознакомилась с оценками главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по итогам визита в Москву, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве в ответ на высказывания Борреля после прилета в Брюссель.
«С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита [в Россию], они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве», – приводит комментарий российского внешнеполитического ведомства ТАСС.
На Смоленской площади отметили, что Боррель «имел все возможности сразу же дать собственную оценку» визиту на итоговой пресс-конференции с главой МИД Сергеем Лавровым, что и было сделано. Российская сторона, напомнили в дипведомстве, прокомментировала итоги переговоров в присутствии Борреля.
«Никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате. Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», – отметили в МИД.
Накануне Боррель выразил мнение, что состоявшийся в период с 4 по 6 февраля визит в Москву показал отсутствие у России интереса к улучшению отношений с ЕС. Боррель также заявил о возможности введения новых санкций против России.
Напомним, 5 февраля глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь заметил, что отношения России и Евросоюза далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы должны оставаться открытыми.
Захарова объяснила решение Волкова возобновить протесты в России инструктажем НАТО
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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение о возобновлении незаконных акций протеста главой сети региональных «штабов Навального» Леонидом Волковым было принято после встречи с постоянными представителями стран НАТО.
«НАТО идет ва-банк. Волков 4 февраля 2021 года заявляет, что протесты в России отменяются и возобновятся весной и летом. … Волков 9 февраля 2021 года меняет решение и объявляет, что акции продолжатся в феврале. Что же случилось между 4 и 9 февраля и заставило «оппозицию» кардинально изменить тактику? Все банально просто – 8 февраля 2021 года в постоянном представительстве Польши при ЕС в Брюсселе состоялась онлайн-встреча с Волковым и Ашурковым, в которой принимали участие страны ЕС, США, Британия. А по сути – это встреча стран НАТО», – написала Захарова в Facebook.
По ее словам, «натовцы проинструктировали «оппозицию», а на самом деле своих агентов влияния, как им дальше «хитрее» вести подрывную работу».
«Слишком много денег, ресурсов было уже Западом инвестировано в эту историю, чтобы тянуть до весны. Они четко понимают: весной накаченная западниками информационная кампания сдуется. Больше жонглировать темой «химоружия», не предъявляя факты, они не могут – их приперли к стене. Поэтому идут ва-банк», – пояснила Захарова.
Она также прикрепила к посту скриншот из Twitter аккаунта «Польша в Евросоюзе», на котором запечатлены моменты виртуальной встречи Волкова с представителями стран НАТО.
Напомним, на прошлой неделе руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков заявил, что в ближайшие несколько недель масштабные акции протеста в России организовываться не будут, но это возобновится уже весной. Однако уже 9 февраля он поменял мнение и призвал сторонников организовать акцию 14 февраля.
Ранее сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Соловьев рассказал о «лестничном уме» Борреля
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«Боррель был сильно озадачен, ведь никто в России не позволил ему стоять на амвоне и читать нам проповедь», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал критическую оценку прошедших в Москве переговоров со стороны главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, озвученную лишь после возвращения в Брюссель.
«Очевидно, что Боррель был сильно озадачен. Он продемонстрировал, что такое «ум на лестнице» (l'esprit d'escalier – популярная во Франции фраза, аналогичная по смыслу русской поговорке «задним умом крепок» – прим. ВЗГЛЯД), найдя точные и остроумные ответы лишь после возращения в Брюссель. Или, как некоторые зло шутили, он получил инструкции с правильными комментариями итогов переговорного процесса от более крупных игроков», – полагает журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
По мнению собеседника, в Европе представление о том, что происходит в России, не имеет ничего общего с реальной картиной. «Уже шесть лет европейцы не посещали Москву. Они думали, что сейчас Боррель приедет и услышит, как вокруг все говорят: «Как же мы могли! Простите, пожалуйста, сейчас всех отпустим и все поменяем. Что еще нам сделать, чего изволите? Поправки к Конституции отменить? Конечно-конечно, сейчас все исправим!». Они ждали этого, но ничего подобного не произошло. Никто не позволил им стоять на амвоне и читать нам проповедь», – констатировал телеведущий.
«После того, как Россия показала видео расправы над протестующими в Европе и поведение российских якобы мирных демонстрантов по отношению к правоохранителям, у Борреля появилась проблема – он и посмотреть это не может, и слов для ответа не находит. Его даже можно пожалеть. Теперь Боррель пытается восстановить свое реноме и объяснить европейцам, почему у него не получилось реализовать те планы, с которыми он ехал в Москву», – уверен журналист.
«Таким образом, заявление Борреля было сделано больше для внутренних критиков, которые встретили своего дипломата вовсе не аплодисментами. Оказалось, что Россия совсем другая. Они думают, что экономика России разорвана в клочья, на улицах бродят нищие замерзающие люди, с надеждой смотрящие на Европу и кричащие: «Приди, помоги!». А этого нет», – заключил Соловьев.
Ранее в российском МИДе заявили, что «с удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита [в Россию]». «Они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве», – приводит комментарий российского внешнеполитического ведомства ТАСС.
На Смоленской площади отметили, что Боррель «имел все возможности сразу же дать собственную оценку» визиту на итоговой пресс-конференции с главой МИД Сергеем Лавровым, что и было сделано. Российская сторона, напомнили в дипведомстве, прокомментировала итоги переговоров в присутствии Борреля.
Накануне Боррель выразил мнение, что состоявшийся в период с 4 по 6 февраля визит в Москву показал отсутствие у России интереса к улучшению отношений с ЕС. Боррель также заявил о возможности введения новых санкций против России.
Напомним, 5 февраля глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь заметил, что отношения России и Евросоюза далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы должны оставаться открытыми.
Боррель лично предложит лидерам ЕС новые санкции против России
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России.
«Мы будем обсуждать эти вопросы 22 февраля на заседании Совета глав МИД ЕС, а затем в марте на саммите. На этих встречах будут приняты решения по дальнейшим шагам. Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности», – передает его слова РИА «Новости».
Боррель в ходе выступления на пленарной сессии Европарламента по итогам визита в Россию заявил, что Москва продемонстрировала незаинтересованность в восстановлении отношений с ЕС.
«Я хотел выяснить, готовы ли российские власти попытаться повернуть вспять негативную тенденцию в наших отношениях, воспользоваться случаем для установления конструктивного диалога. Ответ был очень четким: нет, они в этом не заинтересованы», – сказал он. Боррель добавил, что «Россия не оправдала ожиданий, так и не став современной демократией».
«Мы разочарованы, доверие более не доминирует в наших отношениях», – заявил глава евродипломатии. Он отметил, что напряженность в отношениях с Россией усиливают конфликты на Украине, в Приднестровье, а также ситуация в Белоруссии.
По словам Борреля, Москва также не готова вести с Брюсселем диалог по правам человека и свободе СМИ.
Напомним, Боррель выразил мнение, что состоявшийся в период с 4 по 6 февраля визит в Москву показал отсутствие у России интереса к улучшению отношений с ЕС. Боррель также заявил о возможности введения новых санкций против России.
Тем временем глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.
Немецкий эксперт объяснил жалобы на «унижение» Борреля в Москве
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«Европа рассчитывала на то, что Боррель загонит Россию в угол. Но вместо этого в России его быстро поставили на место, практически унизили. Это оказалось неожиданным для всех», – заявил газете немецкий политолог Александр Рар, комментируя критику депутатов Европарламента в адрес главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля из-за его «унизительного» визита в Москву.
«В Евросоюзе существуют значительные силы, которые относятся к России негативно. Они формируют свою политику на вопросах прав человека и либерально-демократических ценностях, которые Россия, с их точки зрения, не признает. Именно эти силы представляют лицо Европы, именно они выступают за расширение ЕС и были максимально активны во время переворота на Украине или волнений в арабском мире», – уверен немецкий политолог Александр Рар.
«Они считают, что Россия должна идти по демократическому пути Европы, и только тогда она сможет стать ей настоящим другом. Если же русские от этого откажутся, то их сознание нужно будет переделать на европейский лад, как это случилось с обществом Украины, Грузии, а также частично Белоруссии и Армении», – полагает Рар. Он также отметил, что в Европе существуют и те, кто уверен – «с Россией можно и нужно плодотворно сотрудничать, неправильно говорить с ней одними угрозами».
«Но все европейские элиты, руководители Евросоюза воспитаны в трансатлантическом духе либеральных ценностей, пользуются поддержкой крупных изданий. Поэтому они имеют все возможности заказывать в Европе музыку, и агрессия по отношению к России идет дальше и дальше», – констатировал собеседник.
Отправляя главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву, Европа рассчитывала, что он «загонит Россию в угол, даст ей понять, что Европа намерена разговаривать только жестким языком». «Но вместо этого в России его быстро поставили на место, практически унизили. Это оказалось неожиданным, потому что Москву критиковали многие годы, но до этого никакой жесткости в ее риторике не наблюдалось. Теперь же чаша терпения российских властей переполнилась, Россия поменяла свой миролюбивый язык», – считает политолог.
«Поэтому конфликты будут только нарастать. Запад продолжит вести пропаганду против России, а она, в свою очередь, будет делать то же самое, защищая свою точку зрения и свою позицию. Надеюсь, дело не дойдет до войны, но, скорее всего, мы увидим разделение мира на союз России и Азии, противостоящий Европе и Америке. Это станет основой конфликта, который ожидает человечество к середине XXI века», – заключил Рар.
Ранее во время заседания Европарламента евродепутаты на протяжении двух часов отчитывали верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля за визит в Москву, который сочли «отрезвляющим и унизительным».
В ходе выступления глава дипломатии ЕС назвал две основных цели своей поездки в Россию. Первая – донести позицию Евросоюза по ситуации с Алексеем Навальным и с правами человека в РФ. Вторая цель – подготовить стратегическую дискуссию об отношениях Россия – ЕС. «Я хотел определить, заинтересованы ли российские власти в серьезной попытке обратить вспять ухудшение наших отношений и воспользоваться шансом на более конструктивный диалог. Ответ четкий: нет, они не заинтересованы», – заявил он, пообещав подготовить к встрече министров иностранных дел 22 февраля и к саммиту ЕС в марте предложения, как Евросоюзу двигаться дальше, включая и новые санкции.
При этом евродепутат от фракции «Европейских консерваторов и реформистов» Анна Фотыга из Польши напомнила, что страны ее региона еще до визита советовали Боррелю не ехать. Ряд евродепутатов открыто призывали Борреля подать в отставку. Эстонец Рихо Террас из ЕНП написал руководству Еврокомиссии письмо с просьбой «принять меры», если Боррель не уйдет. Его подписал 81 евродепутат. В то же время большинство евродепутатов не поддерживает этот призыв.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информационной кампанией Запада заявления в ЕС о том, что визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву закончился унижением.
Напомним, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Боррель провалил свою миссию в Москве.
Захарова рассказала о планах Борреля устроить России «публичную порку»
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Евросоюз в ходе визита главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Москву планировал устроить России «публичную порку», но не получилось, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Раскрою вам тайну о наших западных партнерах: когда у них не получается порка, у них начинается истерика. Задача (Борреля) была провести эту публичную порку, которую они, мне кажется, очень тщательно планировали. И такой каскад: и про митинги поговорить, и про журналистов поговорить, и Навального сделать главной темой. Вот все в одну кучу смешать, вывалить и с довольным видом уехать восвояси. Не получилось. Почему? Мне даже сложно догадаться. Наверное потому, что российская сторона предложила обсудить реальные вопросы – от проблем до перспектив развития, – которые стоят на повестке дня», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию «Вести FM».
Она также охарактеризовала как предательство тот факт, что сторонники Алексея Навального обсуждают с официальными лицами Евросоюза и США возможность введения санкций в отношении России.
«Это банально и пошло, это было так всегда. Возьмите классические произведения даже наших авторов: от высокой литературы до детских сказок. Для нашей страны это - история с однозначной квалификацией. Мы не берем сейчас какую-то правовую основу и так далее. Что касается морально-этической оценки, это и есть предательство», – сказала Захарова.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.
Также Лавров заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь заметил, что отношения России и Евросоюза далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы должны оставаться открытыми.
Боррель по итогам переговоров выразил мнение, что состоявшийся в период с 4 по 6 февраля визит в Москву показал отсутствие у России интереса к улучшению отношений с ЕС. Боррель также заявил о возможности введения новых санкций против России.
Боррель не увидел заинтересованности России в улучшении отношений с ЕС
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что состоявшийся в период с 4 по 6 февраля визит в Москву показал отсутствие у России интереса к улучшению отношений с ЕС.
«На этой неделе я ездил в Москву, чтобы с помощью принципиальной дипломатии проверить, заинтересовано ли российское правительство в устранении разногласий и переломе негативной тенденции в наших отношениях. Реакция, с которой я столкнулся, явно указывает на развитие событий в другом направлении», – приводит слова Борреля ТАСС.
По его утверждению, «агрессивно организованная пресс-конференция и высылка трех дипломатов ЕС во время визита свидетельствуют о том, что российские власти не хотели воспользоваться появившейся возможностью для более конструктивного диалога с ЕС». «Хотя это и не является полной неожиданностью, но вызывает сожаление, причем, смею сказать, также с российской стратегической точки зрения. Как [страны] ЕС мы должны будем подумать о последствиях, тщательно обдумать направление, в котором мы хотим развивать наши отношения с Россией, и действовать сообща и решительно», – отметил Боррель.
Он пояснил, что «планировал эту поездку, чтобы донести позицию ЕС» и указать на имеющиеся «фундаментальные проблемы», а также проверить, могут ли Брюссель и Москва «попытаться сотрудничать в некоторых областях», где их интересы совпадают, и «начать выстраивать некоторое доверие». «К сожалению, в самом конце нашей встречи мы узнали через социальные сети о высылке трех дипломатов ЕС по необоснованным обвинениям в том, что они не соблюдали свой статус иностранных дипломатов, участвуя в демонстрациях. Я просил министра [иностранных дел России Сергея] Лаврова отменить это решение, но безрезультатно», – сообщил Боррель.
По его словам, он «вернулся в Брюссель с глубокой озабоченностью перспективами развития российского общества и геостратегическим выбором России». «Моя встреча с министром Лавровым и послания российских властей во время этого визита подтвердили, что Европа и Россия отдаляются друг от друга. Похоже, что Россия постепенно отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу», – полагает Боррель.
При этом он проинформировал, что «в ходе бесед с министром Лавровым, помимо вопросов прав человека и расхождений во взглядах», обсуждал более широкие аспекты двусторонних отношений. «<...> Включая потенциал сотрудничества в решении глобальных проблем, таких как пандемия [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19, климатический кризис и Арктический регион, которые являются областями, где мы могли бы найти общие интересы», – сообщил глава дипломатии ЕС.
Напомним, глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь заметил, что отношения России и Евросоюза далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы должны оставаться открытыми.
В США увидели выгоду в конфликте России и ЕС после визита Борреля
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Конфликт Евросоюза и России после поездки главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву может облегчить сотрудничество Брюсселя и администрации США Джо Байдена, пишут американские СМИ.
«Последний конфликт Европейского союза с Россией предоставил США возможность отстаивать совместную позицию в отношении Москвы, поскольку официальные лица по обе стороны Атлантики рассматривают вопрос, как привлечь Кремль к ответственности за ситуацию с Алексеем Навальным», пишет Wall Street Journal.
Как сообщает издание, визит главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Москву на прошлой неделе стал еще одним шагом ряда политиков во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном в стремлении укрепить отношения с Россией.
«Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров раскритиковал ЕС за вмешательство в ситуацию с Навальным. Еще позже Боррель узнал, что Москва высылает троих европейских дипломатов. В воскресенье Боррель написал в своем блоге, что «Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу». Он добавил, что «ЕС может ввести санкции в связи с заключением Навального», пишет издание.
Газета отмечает, что в последние годы Москва якобы пыталась разделить США и ЕС, «но события прошлой недели предоставили администрации Байдена новые возможности». «Госсекретарь Энтони Блинкен заявил на прошлой неделе, что Вашингтон хочет тесно координировать со своими европейскими союзниками действия Москвы в отношении Навального», добавляет издание.
Тем временем глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.
5 февраля Лавров по итогам переговоров с Боррелем заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь заметил, что отношения России и Евросоюза далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы должны оставаться открытыми.
Эстонский депутат пообещал добиться отставки Борреля после его визита в Россию
Депутат Европарламента (ЕП) от Эстонии Рихо Террас заявил, что будет добиваться отставки главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в связи с его недавним визитом в Москву, сообщает портал Delfi.
«Надеюсь, что Боррель осознает свой позор и освободит столь важную для Европейского союза должность», – передает ТАСС заявление Терраса.
По словам евродепутата, он уже заручился поддержкой более 20 из 705 членов ЕП и рассчитывает существенно увеличить число своих сторонников на следующей неделе. Отмечается, что министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс также подвергла Борреля критике за визит в Россию. Она считает, что дипломат должен был добиваться встречи с блогером Алексеем Навальным и заявить на совместной пресс-конференции с главой МИД Сергеем Лавровым о планах ЕС ввести новые санкций в отношении России.
Боррель находился с визитом в России 4-6 февраля. Он встретился с главой МИД Сергеем Лавровым и представителями российских общественных организаций. На встрече с главой евродипломатии Лавров заявил, что ЕС на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь сообщил, что ни одна страна Евросоюза не предложила новые санкции против России из-за Навального, а также выразил надежду на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС.
В Европарламенте раскритиковали Борреля за «унизительный» визит в Москву
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Евродепутаты на протяжении двух часов отчитывали верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля за визит в Москву, который сочли «отрезвляющим и унизительным».
Большинство политиков в Брюсселе остались недовольны поездкой Борреля в Москву. Во вторник, 9 февраля, Европарламент предусмотрел на обсуждение визита один час, что довольно много для такого рода дебатов. Но тема настолько взволновала евродепутатов, что дискуссия растянулась на два часа, передает Deutsche Welle.
В ходе выступления глава дипломатии ЕС назвал две основных цели своей поездки в Россию. Первая – донести позицию Евросоюза по ситуации с Алексеем Навальным и с правами человека в РФ. Вторая цель – подготовить стратегическую дискуссию об отношениях Россия – ЕС. «Я хотел определить, заинтересованы ли российские власти в серьезной попытке обратить вспять ухудшение наших отношений и воспользоваться шансом на более конструктивный диалог. Ответ четкий: нет, они не заинтересованы», – заявил он, пообещав подготовить к встрече министров иностранных дел 22 февраля и к саммиту ЕС в марте предложения, как Евросоюзу двигаться дальше, включая и новые санкции.
Впрочем, это обещание не умерило пыл критиков. Внешнеполитический эксперт фракции Европейской народной партии (ЕНП) Михаэль Галер из Германии признал, что Боррель донес своему российскому коллеге Сергею Лаврову требования освободить Навального и остановить «российскую агрессию» против соседних стран. В то же время он задал вопрос, а не было ли ожидаемым, что Лавров будет нападать на ЕС на пресс-конференции . «В ответ следовало бы указать на длинный список недостойного поведения России», – заявил Галер.
Председатель фракции «Обновить Европу» Дачиан Чолош из Румынии назвал ошибочным решение Борреля посетить Москву сейчас, когда у него не было возможности надавить на власти России, чтобы те освободили Навального. То, что глава дипломатии ЕС все же поехал и попал в «ловушку» на пресс-конференции с Лавровым, стало, по мнению Чолоша, «неверным дипломатическим сигналом» и нанесло ущерб убедительности Брюсселя как внешнеполитического игрока.
Евродепутат от «зеленых» Сергей Лагодинский назвал опыт Борреля в Москве «отрезвляющим и унизительным». Но он также не винит дипломата. Вместо этого Лагодинский адресовал Берлину и Парижу призыв бороться с продажностью отдельных политиков в ЕС и подумать над усилением санкций и над остановкой «Северного потока – 2».
Многие другие евродепутаты были жестче в своих оценках. Евродепутат от фракции Европейских консерваторов и реформистов Анна Фотыга из Польши напомнила, что страны ее региона еще до визита советовали Боррелю не ехать. Ряд евродепутатов открыто призывали Борреля подать в отставку. Эстонец Рихо Террас из ЕНП написал руководству Еврокомиссии письмо с просьбой «принять меры», если Боррель не уйдет. Его подписал 81 евродепутат. В то же время большинство евродепутатов не поддерживает этот призыв.
После того, как поток желающих выступить евродепутатов иссяк, Боррель получил возможность ответить. Он перешел на родной испанский и вместо положенных пяти минут эмоционально говорил около пятнадцати. Он признал, что в Москве можно было бы достичь большего, но высказал непонимание, за что его критикуют. Если за то, что он вообще поехал, то, по словам Борреля, за последние два года из стран ЕС были совершены 19 официальных визитов в Россию. Дипломат также уверен, что время для поездки он выбрал правильно и донес все необходимые сигналы. «Похоже, что, по общему мнению, я должен был по-другому вести себя. Но я не считаю, что пресс-конференция – это дебаты или противостояние. Я высказал свою позицию», - подытожил Боррель.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информационной кампанией Запада заявления в ЕС о том, что визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву закончился унижением.
Напомним, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Боррель провалил свою миссию в Москве.
Боррель заявил о возможности введения новых санкций против России
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Евросоюз может ввести очередные ограничительные меры в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам визита в Москву.
«Мы обсудим эти вопросы с моими коллегами – министрами иностранных дел ЕС [22 февраля]. Как всегда, именно государства-члены должны будут принять решение о следующих шагах, и да – они могут включать санкции. И у нас есть еще один инструмент для этого – недавно утвержденный режим санкций в области прав человека», – приводит слова Борреля ТАСС.
Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что «вопросы прав человека и основных свобод были в центре повестки визита» в Москву. «Временами дискуссия с моим российским коллегой (главой МИД Сергеем Лавровым) достигала высокого уровня напряженности, поскольку я призывал к немедленному и безоговорочному освобождению господина Навального, а также к полному и беспристрастному расследованию покушения на его жизнь, – сообщил Боррель. – Я напомнил министру Лаврову, что обязательства России в области прав человека вытекают из международных обязательств, которые она добровольно взяла на себя (т. е. Европейской конвенции по правам человека Совета Европы), и поэтому не может быть отброшены как вмешательство во внутренние дела».
Боррель также сообщил, что его команда связывалась «с близким окружением Навального». «Моя команда имела контакты с близким окружением господина Навального, чтобы выразить нашу поддержку. К сожалению, я не смог встретиться с ним, так как во время моего визита он предстал перед судом. Я также выразил поддержку ЕС правам человека и политическим свободам, отдав дань уважения Борису Немцову, ведущему оппозиционному деятелю, на мосту, где он был убит шесть лет назад», – добавил европейский чиновник.
Напомним, 5 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что ни одна страна – член Евросоюза пока не внесла предложений о новых санкциях в отношении Москвы из-за ареста Алексея Навального. Глава МИД Сергей Лавров в свою очередь заметил, что Евросоюз не является надежным партнером России.
Напомним также, 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела России. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.
Эксперт объяснил заявления о выгоде США от обострения конфликта России и ЕС
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«Не стоит переоценивать ситуацию, которая развернулась вокруг Навального. Этот случай – несущественный элемент в общем контексте тех проблем, которые стоят перед Америкой и Европой в отношениях с Россией», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя предположения американских СМИ о выгоде, полученной США после неудачного визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву.
«Рассуждения о выгоде, которую получит США от обострения конфликта между Евросоюзом и Россией, имеют исключительно внутриполитические причины. Вопрос, сможет ли Байден восполнить ущерб, нанесенный Трампом отношениям с европейцами, очень волнует американскую политизированную общественность. Америка потеряла авторитет в Евросоюзе, а такой конфликт может показать Европе – Россия ей точно не друг», – считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Международного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
Однако, по мнению собеседника, эти предположения «не имеют ничего общего с реальностью». «Напряжение между Россией и ЕС существует уже давно: совместная политическая повестка либо сузилась, либо вообще исчезла, а понимание вопросов, требующих обсуждения, стало совершенно разным. Европа проводит линию, согласно которой залогом сотрудничества и партнерства может быть только соответствие российской политики европейским стандартам. Россия же, наоборот, полагает, что внутренние дела страны не имеют отношения к внешнему курсу. Это глубокое расхождение между Москвой и Брюсселем в понимании устройства государственной политики является продуктом последних 30 лет, и задачи администрации Байдена с ним никак не связаны», – уверен политолог.
Лукьянов отметил, что в начале 2000-х годов существовали предположения о том, что политические расхождения с Америкой могут подтолкнуть Европу к повороту в сторону России. «Это было связано с иракской размолвкой между США и ЕС, после это повторилось при Трампе. Но практика показала, что это не так: Европа никогда не имела выбора между Россией и Америкой. Европа боится Россию независимо от того, вместе она с Соединенными Штатами или отдельно. Она просто ищет способы гарантировать свою безопасность», – полагает собеседник.
«Не стоит также переоценивать и ситуацию, которая развернулась вокруг Навального. Этот случай – несущественный элемент в общем контексте тех проблем, которые стоят перед Америкой и Европой в отношениях с Россией. С нашей стороны это выглядит как некоторое преувеличение собственной значимости», – заключил Лукьянов.
Ранее американское издание Wall Street Journal опубликовало статью с предположением, что конфликт Евросоюза и России после поездки главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву может облегчить сотрудничество Брюсселя и администрации США Джо Байдена.
«Последний конфликт Европейского союза с Россией предоставил США возможность отстаивать совместную позицию в отношении Москвы, поскольку официальные лица по обе стороны Атлантики рассматривают вопрос, как привлечь Кремль к ответственности за ситуацию с Алексеем Навальным», – сообщает издание.
Газета также отмечает, что в последние годы Москва якобы пыталась разделить США и ЕС, «но события прошлой недели предоставили администрации Байдена новые возможности». «Госсекретарь Энтони Блинкен заявил на прошлой неделе, что Вашингтон хочет тесно координировать со своими европейскими союзниками действия Москвы в отношении Навального», добавляет издание.
Тем временем глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.
5 февраля Лавров по итогам переговоров с Боррелем заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь заметил, что отношения России и Евросоюза далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы должны оставаться открытыми.
Эстонский евродепутат решил добиться отставки посетившего Москву Борреля
Депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас решил передать президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с предложением отправить в отставку верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля после его визита в Россию.
Входящий в Европарламенте во фракцию Европейской народной партии Террас начал сбор подписей депутатов Европарламента в поддержку своего письма и попросил самое позднее к понедельнику дать знать, хотят ли они подписаться под письмом.
«В настоящее время уже более 20 сторонников, включая очень важных людей. Я надеюсь, что к письму присоединятся те, у кого есть совесть и кто понимает, что визит Жозепа Борреля в Москву был очень большой ошибкой и полным провалом европейской дипломатии», – сказал Террас, передает РИА «Новости».
По его словам, Боррель солгал, что государства-члены ЕС не требовали введения санкций против России из-за ареста Алексея Навального, и дал России возможность использовать свой визит для пропаганды.
Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила Postimees, что время визита было неудачным и еще до визита Борреля она говорила, что одним из предварительных условий должна быть возможность встретиться с Навальным. Она считает, что Боррель должен был отметить на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России, что государства-члены ЕС потребовали введения санкций против России за якобы систематические и обширные нарушения прав человека.
Визит Борреля в Москву состоялся 4-6 февраля. Он встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, представителями российских общественных организаций и академическим сообществом. На Западе раскритиковали итоги визита главы европейской дипломатии в Россию. Там уверены, что Москва демонстративно унизила еврокомиссара, выслав к его приезду трех дипломатов, а министр Лавров якобы вел себя на пресс-конференции неподобающе.
Глава ЕК призвала пожертвовать Украине вакцины от COVID-19
Страны Евросоюза должны пожертвовать часть вакцин от коронавирусной инфекции Украине, с таким призывом выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
«В дополнение к COVAX я попросила других членов ЕС пожертвовать часть их вакцин Украине», – цитирует РИА «Новости» видеообращение фон дер Ляйен, записанное для всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».
Глава ЕК добавила, что Украина получит первые вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX в феврале. «Еще миллионы доз вакцин поступят на Украину до лета», – уточнила она.
В январе президент Украины Владимир Зеленский в беседе с фон дер Ляйен назвал поставку вакцины от коронавируса вопросом геополитики. Он также проинформировал президента Еврокомиссии о том, что выделенных в рамках фонда COVAX препаратов не хватит для прививки в 2021 году критически необходимой прослойки населения.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что никто на Украине не будет регистрировать российскую вакцину от коронавируса, вакцинация на Украине начнется в феврале 2021 года.
Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось.
13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киев отказывается от покупки российской вакцины «Спутник V» в угоду США, а также из-за того, что о предоставлении этого препарата Украине договорился с Москвой именно он.
Лавров подтвердил готовность Москвы взаимодействовать с Брюсселем
Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Обратил внимание, что по итогам визита в Москву 4-6 февраля высокий представитель ЕС [Жозеп Боррель] в своем блоге опубликовал ряд комментариев. В одном из них подает дело так, будто «Россия стремительно отдаляется от Европы». Во время переговоров с Боррелем в Москве я как раз говорил о важности выстраивать отношения Россия-ЕС на системной основе», – заявил Лавров, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в 2014 году Евросоюз сам «обрушил» создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей с Россией.
«Первопричиной стала, напомню, поддержка со стороны Евросоюза антиконституционного госпереворота на Украине с ярко выраженной антироссийской, антирусской окраской. В результате приостановлены саммиты Россия-ЕС, которые проводились два раза в год, встречи правительства Российской Федерации с Еврокомиссией. «Заморожены» форматы Постоянного совета партнерства Россия-ЕС и два десятка отраслевых диалогов. Ранее – задолго до госпереворота на Украине – по настоянию отдельных стран-членов ЕС была прервана работа над проектом практически готового соглашения о краткосрочных безвизовых поездках для граждан России и ЕС», – пояснил Лавров.
С момента вхождения в ЕС стран Прибалтики в этом регионе проводится «ведется откровенная и последовательная дискриминация проживающего там русскоязычного населения», указал министр.
Он отметил, что в связи с этим возникает вопрос о том, «кто от кого отдаляется», можно предположить, что Брюссель сам отдаляет от себя Россию, русский язык и культуру.
«Что касается российской стороны, то мы в очередной раз подтвердили на переговорах в Москве нашу нацеленность на нормализацию всего комплекса отношений с Евросоюзом – на основе не односторонних требований, а взаимного уважения и учета интересов друг друга», – добавил министр.
В этом случае Москва готова взаимодействовать с Брюсселем по отдельным направлениям, там, где интересы сторон совпадают. Российская сторона, по его словам, согласовала углубление сотрудничества в здравоохранении, науке и технологиях, а также тематике климата.
«Если добавить ключевое традиционное направление энергетики, то получится вполне солидная взаимовыгодная повестка дня, если не приносить ее в жертву геополитическим играм», – заключил Лавров.
Напомним, 5 февраля глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с Боррелем заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь заметил, что отношения России и Евросоюза далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы должны оставаться открытыми.
Боррель выразил мнение, что состоявшийся в период с 4 по 6 февраля визит в Москву показал отсутствие у России интереса к улучшению отношений с ЕС. Боррель также заявил о возможности введения новых санкций против России.