В Иране опровергли переданные СМИ слова Зарифа о сбитом лайнере

Данные СМИ о словах главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, якобы завившего о необходимости скрыть причины крушения украинского самолета под Тегераном, не соответствуют действительности, заявил официальный представитель ведомства Саид Хатибзаде.

Хатибзаде заявил, что распространенная в СМИ информация не заслуживает доверия, «многие слова, приписанные Зарифу, в корне не соответствуют его высказываниям, имеющиеся же утверждения в этой записи не соответствуют действительности», передает РИА «Новости».

Он также призвал власти Канады не распространять слухи, чтобы не усиливать горе семей погибших в авиакатастрофе граждан.

Ранее телеканал CBC сообщил, что правительство и службы безопасности Канады изучают аудиозапись, на которой якобы Зариф говорит, что правда о причине крушения самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном в январе 2020 не может быть раскрыта в интересах безопасности.

Речь идет об аудиозаписи разговора на фарси, который произошел в первые месяцы после крушения самолета. Телеканал попросил трех человек перевести содержание беседы на английский язык. По утверждению источников, на записи слышен, предположительно, голос главы МИД Ирана, он говорит, что есть «тысяча возможностей», чтобы объяснить причину крушения самолета, в том числе – преднамеренная атака с участием одного или трех «диверсантов».

Говоривший описал этот сценарий как «сосем не маловероятным», сообщает телеканал.

Напомним, 8 января 2020 года Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек.

Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке: воздушное судно приняли за крылатую ракету.

Подозреваемых в причастности к крушению лайнера арестовали. Верховный суд Ирана призвал власти страны выплатить компенсации семьям жертв крушения Boeing. При этом Иран отказался передавать черные ящики сбитого Boeing Украине.