Захарова отреагировала на обвинение осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги

Вопрос с обвинением россиянки Софьи Сапеги по статье о разжигании ненависти, по которому девушке грозит шесть лет тюрьмы, находится в повестке российского МИД, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Да, как все случаи арестованных за рубежом российских граждан», – ответила Захарова радиостанции «Говорит Москва».

Тем временем отчим Сапеги Сергей Дудич заявил, что дело россиянки пока не было направлено в белорусский суд. «Ей предъявлено обвинение, затем, скорее всего, будет ознакомление с материалами. Дело пока не направлено в суд, о суде говорить рано», – сказал он РИА «Новости».

По словам Дудича, психологическое состояние Сапеги критическое, она подавлена.

«Мы уже неоднократно обращались, жена писала и президенту Республики Беларусь, и президенту Путину. Родной отец видеообращение делал к Лукашенко о помиловании. Пока это не дало того эффекта, которого хотелось бы. Руки мы опускать не будем, конечно. Все, что надо, мы будем делать. Будем писать», – сказал Дудич в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что последний раз виделся с падчерицей в августе 2021 года, когда та содержалась под домашним арестом в Минске. При этом, по словам отчима Сапеги, россиянка заключила досудебную сделку со следствием, которая должна была смягчить ее возможное наказание.

«Наши адвокаты нам ничего не комментируют. Сложно понять, учитывая то, что у Софьи было досудебное соглашение, сделка со следствием, которая предусматривала если не минимальный срок, то отсутствие наказания», – добавил Дудич.

Ранее в воскресенье сообщалось, что дело задержанной в Белоруссии гражданке России Софии Сапеге готовят для передачи в суд, ей грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

23 сентября стало известно, что гражданке России Софии Сапеге продлили домашний арест до 25 декабря.