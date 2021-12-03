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Байден рассказал о заболевании, которым его заразил внук
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Президент США Джо Байден объяснил журналистам свой охрипший голос простудой, которой его заразил полуторагодовалый внук, заявив, что со здоровьем у него все в порядке.
«Я в порядке, я делаю тесты на COVID–19 каждый день... У меня есть полуторагодовалый внук с простудой, и он любит целовать деда... Короче, это просто простуда», – приводит РИА «Новости» ответ Байдена журналистам в ответ на их вопросы о его здоровье.
В пятницу президент США выступил с заявлением по случаю публикации очередных данных по безработице, но в речи, которую транслировали местные телеканалы, слышно,как Байден очевидно хрипит, говорит в нос и периодически откашливается.
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Напомним, в США сообщили о выявлении первых случаев нового штамма коронавируса «омикрон». Всего в стране, по данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом с начала пандемии заболели более 48 миллионов человек, свыше 785 тыс. скончались.
Ранее в США решили ужесточить требования въезда в страну из-за «омикрона».
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РФПИ объяснил задержку одобрения «Спутника V» со стороны ВОЗ
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Всемирная организация здравоохранения все еще не одобрила российскую вакцину «Спутник V» от коронавируса из-за незначительных бюрократических вопросов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Дмитриев сообщил, что Минздрав России «поддерживает очень позитивные контакты по сотрудничеству с ВОЗ». «Как мы понимаем, препятствия, которые до сих пор остаются, носят незначительный характер и имеют чисто бюрократическую природу», – сказал он. Дмитриев отметил, что «эффективность и безопасность» российской вакцины «подтверждена, не оставив сомнений, при клинических испытаниях и ее применении по всему миру», передает ТАСС.
В конце октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург обвинил чиновников Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в игнорировании успехов «Спутника V». Напомним, российская вакцина «Спутник V» показала лучшую защитную эффективность от летальных случаев от коронавируса в ходе исследований в Венгрии среди пяти ведущих вакцин: «Спутник V», AstraZeneca, Pfizer, SinoPharm, Moderna.
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Названа вероятная дата встречи Путина и Байдена по видеосвязи
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Обсуждаются разные варианты даты встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, однако окончательно она не согласована, рассматривается в том числе 7 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Точная дата по-прежнему не согласована, по-прежнему ведется работа. Формат – речь идет о видео-конференц-связи. … Это может быть и на следующей неделе, и через неделю, здесь, я еще раз повторяю, нет согласованной даты. Там есть с двух сторон разные предложения по датам, но они пока не синхронизированы», – передает его слова РИА «Новости».
На вопрос, рассматривается ли дата 7 декабря для проведения встречи, Песков ответил: «И эта дата тоже фигурирует, но фигурируют и другие».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контакты президентов России и США могут состояться до конца 2021 года, «но может быть и позже». По его словам, «конкретных сроков пока нет». Он также сообщил, что темами переговоров во время онлайн-встречи Путина и Байдена станут Украина и НАТО.
В Кремле заявили о предварительной дате переговоров Путина и Байдена
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Утверждена предварительная дата встречи по видеосвязи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Прорабатывается возможность проведения общения Путина с Байденом в формате видео-конференц-связи. Причем этот контакт может состояться уже в самые ближайшие дни. У нас есть и конкретная дата, и время проведения этой видеоконференции. Но лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной, и тогда мы уже сможем это официально объявить», – цитирует Ушакова ТАСС.
В ходе беседы мировые лидеры намерены обсудить юридические договоренности по исключению дальнейшего продвижения НАТО на восток, добавил помощник Путина.
Он напомнил, что о необходимости гарантий в этой сфере российский президент говорил на коллегии МИД России и во время встречи с послами иностранных государств.
«Это наше предложение о необходимости проведения совместной с коллегами, с ведущими странами, работы по достижению соответствующих юридических договоренностей, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на территории сопредельных с РФ государств, включая Украину, угрожающих нам напрямую оружейных систем», – подчеркнул помощник главы государства.
Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что обсуждаются разные варианты даты встречи президентов, однако окончательно она не согласована, рассматривается в том числе 7 декабря.
Бабиш сообщил о предотвращении полицией готовившегося на него покушения
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И.о. главы правительства Чехии Андрей Бабиш заявил, что полиция предотвратила покушение на него, которое готовилось в ответ на введенные из-за коронавируса ограничения.
Бабиш рассказал об этом после того, как в интернете один из молодых противников вакцинации с использованием нецензурных слов спросил, когда прекратят ужесточать ограничения. Молодой человек заявил, что в противном случае люди вскоре начнут убивать членов кабмина. Бабиш рассказал, что в среду в здание правительства уже приходил противник ограничений, который «хотел напасть». У нападавшего «были кинжал и пистолет», но «полиция его обезвредила на входе».
И.о. главы правительства Чехии заявил: «Конечно, люди нам угрожают, так же, как вы нам угрожаете». Ограничения вводятся «ради людей». «Или вы не верите, что этот вирус убивает людей? Вы не верите, что вакцина защищает?» – приводит его слова ТАСС.
В конце ноября президент Чехии Милош Земан сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Егорешили его вернули в Центральный военный госпиталь в Праге, где он до этого проходил лечение почти месяц, но позднее перевели в резиденцию главы государства.
Байден не поверил в возможность шатдауна в США
Хотя республиканцы грозят затянуть обсуждение финансирования американского правительства, его работа не будет заблокирована, заявил президент США Джо Байден.
«Я не верю, что это случится. У нас есть все, чтобы быть уверенными, что правительство не прекратит работу», – сказал Байден, добавив, что считает вопрос о том, как предотвратить прекращение работы правительства, «глупым». Байден сказал, что обсудил ситуацию и с Демократической, и с Республиканской партиями, «существует план, если кто-то не решит быть сумасбродным». Президент «не думает, что такое случится».
Палата представителей конгресса США проголосовала за временное продление финансирования правительства до 18 февраля. Позднее Сенат США также проголосовал за продление финансирования. Теперь документ поступит на подпись Байдену, передает РИА «Новости».
Напомним, Байден подписал законодательный акт о временном финансировании федерального правительства 1 октября. Нынешний период финансирования исполнительной власти истечет в полночь субботы. СМИ сообщали, что партийные лидеры в Конгрессе США достигли соглашения о продлении финансирования правительства до февраля. Республиканцы грозили блокировкой финансирования, не соглашаясь с требованием об обязательной вакцинации работников против коронавируса в частном секторе. Без хотя бы временного бюджета США грозит шатдаун – приостановка работы правительства.
Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лука Беккари подписали соглашение об отмене виз между двумя странами, сообщил госсекретариат Сан-Марино.
Подписание соглашения состоялось на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме. В госсекретариате сообщили, что «после выступления госсекретаря Беккари на пленарном заседании» у него была встреча с главой МИД России. Сан-Марино считает, что соглашение об отмене виз демонстрирует «уже сложившиеся прекрасные отношения между двумя странами и обоюдное желание развивать вопросы сотрудничества», передает ТАСС.
Напомним, Лавров в сентябре указывал, что вакцина от коронавируса «Спутник V» позволила Сан-Марино стать одним из лидеров в вакцинации населения. Республика одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. Эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8%.
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Инфекционист оценил необходимость модернизации вакцин из-за штамма «омикрон»
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«Когда мы будем иметь некую популяционную статистику относительно частоты инфицирования людей, ранее полностью привитых от коронавируса, тогда мы и сможем понять, нужно ли адаптировать вакцины под новый штамм или эффективность уже существующих – достаточна для предотвращения смертей», – сказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.
Ученые из ЮАР провели исследование, благодаря которому выяснили, что что риск повторно заразиться COVID-19 при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета», поскольку новый вариант коронавируса имеет способность обходить иммунитет, приобретенный после заболевания инфекцией.
«Когда мы будем иметь некую популяционную статистику относительно частоты инфицирования людей, ранее полностью привитых от коронавируса, тогда мы и сможем понять, нужно ли адаптировать вакцины под новый штамм или эффективность уже существующих – достаточна для предотвращения смертей. И, соответственно, отечественные разработчики уже заявляют, что готовы производить адаптированную вакцину, если это потребуется», – говорит Коновалов.
Однако для того, чтобы утверждать, что нужно менять технологическую линию по производству вакцин и таким образом отменять текущую, должны быть опубликованы данные исследований, отмечает врач.
«Любая модернизация вакцин – мера вынужденная, и сопровождается рядом проблем, поскольку приходится отменять уже выпущенные прививки и заменять их новыми вакцинными препаратами. Хотя, если того потребует ситуация, то производители не только отечественных вакцин, но и зарубежных уже объявили о своей готовности изменять технологию выпуска вакцин (обновление их состава)», – объясняет специалист.
При этом, любой новый зарегистрированный препарат требует как доклинических, так и клинических испытаний, продолжает собеседник. Поэтому даже небольшие изменения структуры препарата обязательно будут приводить к необходимости проведения дополнительных испытаний, замедляющих их активное использование в гражданском обороте.
На сегодняшний день ведется активное наблюдение за «поведением» нового штамма – «омикрон» – способен ли он «вытеснить» штамм «дельта», приводит ли он к более тяжелому течению заболевания, насколько защищены от него уже переболевшие и привитые ранее.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что учреждение не начало разрабатывать новую вакцину против «омикрона», а пояснил, что происходит лишь подстраивание препарата под новый штамм. Он отметил, что такие же манипуляции были сделаны и для всех предыдущих вариантов коронавируса.
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У прилетевших в Россию из ЮАР пассажиров выявили коронавирус
Двое прилетевших из Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Россию пассажиров сдали положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, штамм устанавливается, сообщили в Роспотребнадзоре.
«У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Они находились на карантине по прилету, в настоящее время госпитализированы», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Биоматериал пассажиров исследуют две научно-исследовательских лаборатории, информация о штаммовой принадлежности заболевания устанавливается.
Ведомство подчеркнуло, что штамм выявленного заболевания устанавливается, передает.
В пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко подтверждал, что новый штамм коронавируса «омикрон» в России пока не выявлен.
Ранее в Кремле рассказывали об ожидании появления в России штамма «омикрон». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главный вопрос не в том, придет ли «омикрон» в Россию, а важнее узнать, когда он придет.
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Воробьев заявил о радикальном снижении новых случаев коронавируса в Подмосковье
В Московской области наблюдается существенное снижение инфицированных коронавирусной инфекцией за последнее время, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
«В последние две, даже три недели мы видим радикальное снижение и выявленных случаев [заражения коронавирусом], и госпитализаций [пациентов с ковидом]», – заявил Воробьев в эфире «России-1», передает ТАСС.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 32 930 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,7 млн случаев заболевания.
Сертификаты переболевших COVID начали переоформлять сроком на год
Сертификаты переболевших COVID-19, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале госуслуг, переоформляются со сроком действия на один год, сообщили в Минцифры.
В ведомстве заявили, что «сертификаты переболевших COVID, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале госуслуг, переоформляются со сроком действия на один год, согласно рекомендациям Минздрава», передает ТАСС.
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Ранее в России продлили до года сертификаты переболевших коронавирусом. Также сообщалось о вероятной дате рассмотрения Госдумой проекта о QR-кодах. Первое чтение планируется на 16 декабря.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как будет работать закон о QR-кодах.
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Итальянец явился на прививку от COVID-19 с «силиконовой рукой»
В городе Биелла (Пьемонт, Италия) местный житель хотел обмануть сотрудников центра вакцинации от коронавируса силиконовой накладкой на плече, сообщают СМИ.
Инцидент произошел в четверг вечером. 50-летний мужчина в явился на прививку с силиконовой накладкой на плече. Цвет и структура материала походили на настоящую кожу, но медсестра заметила обман и попросила итальянца обнажить руку. Тот в ответ попытался убедить медсестру закрыть глаза на его трюк, передает РИА «Новости» со ссылкой на la Stampa.
Президент региона Альберто Чирио и региональный министр по вопросам здравоохранения Луиджи Икарди заявили, что «история на грани смешной», но проступок мужчины является «очень серьезным» и «неприемлемым перед лицом жертвы, которую пандемия заставляет все общество платить человеческими жизнями, а также социальными и экономическими затратами». Местное управление здравоохранения сообщит о данном случае в прокуратуру.
Напомним, СМИ рассказывают о многочисленных примерах того, как жители в том числе самых богатых стран изобретают многочисленные способы мошенничества с целью избежать вакцинации. Люксембургское издание L'essentiel сообщило, что получило в качестве примера на свой компьютер в момент проведения журналистского эксперимента-расследования QR-код на Адольфа Гитлера.
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
Минздрав подтвердил отсутствие в России штамма «омикрон»
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Новый штамм коронавируса «омикрон» в России пока не выявлен, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«В России нет пока случаев», – передает РИА «Новости» слова Мурашко.
Он уточнил, что проводится мониторинг, идет отбор проб, в том числе у тех, кто приезжает из-за рубежа.
По словам министра, волна заболеваемости коронавирусом в России идет вниз: «В последнюю волну подъема заболеваемости, сейчас она спускается вниз, уже количество заболевших, наблюдаемых в системе, приближается к 900 тысячам», – сказал Мурашко на форуме «Мы вместе».
Он рассказал также, что Россия отправила запрос на получение образца нового штамма коронавируса «омикрон», на получение штамма нужно определенное время.
Ранее в Кремле рассказали об ожидании появления в России штамма «омикрон». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главный вопрос не в том, придет ли «омикрон» в Россию, а важнее узнать, когда он придет.
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В Костромской области решили не пускать в детсады родителей без QR-кодов
Родителей будут пускать на утренники и торжественные мероприятия в детсады Костромской области по QR-кодам, мера действует со 2 декабря, сообщили в областной администрации.
«На одном из заседаний регионального оперативного штаба по предложению профильного департамента было принято решение допускать родителей на торжественные и праздничные мероприятия в дошкольных и общеобразовательных организациях, а также учреждениях дополнительного образования при наличии действующего QR-кода. Эта мера вступает в силу 2 декабря», – передает РИА «Новости» со ссылкой на областную администрацию.
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По данным администрации региона, все действующие ограничительные меры в регионе действуют до 1 февраля. По решению оперативного штаба, с 20 декабря список общественных мест, где требуется предъявлять QR-код, дополняют дворцы и дома культуры, дома народного творчества и ремесел, библиотеки, музеи, архивы, объекты туристского показа.
Ранее жительница Кургана рассказала, что руководство детского сада отказалось пускать ее на родительское собрание без QR-кода, представители власти объяснили, что это незаконно.
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В России выявили 32,9 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 32 930 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 32 930 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2555 (7,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3304, Санкт-Петербурге – 2609, Московской области – 1813.
Всего в стране выявлено 9 736 037 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1217 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 278 857 человек.
Накануне, 2 декабря, в России выявили 33 389 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 459.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Установлена способность омикрон-штамма увеличивать риск повторного заболевания COVID-19
Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета», говорится в исследовании южноафриканских ученых, которое было опубликовано на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.
Отмечается, что в ходе исследования ученые зафиксировали высокую способность «омикрона» обходить иммунитет, приобретенный после уже перенесенного COVID-19. При этом во время распространения штаммов «дельта» или «бета» большого числа случаев обхода иммунитета и повторного заражения зафиксировано не было. Отмечается, что в таком случае штамм «омикрон» может также обходить иммунитет, приобретенный после вакцинации.
«Доказательства на уровне населения предполагают, что штамм «омикрон» связан со значительной способностью обходить иммунитет от прошлых заражений. Напротив, не было доказательств на уровне населения об иммунном обходе при штаммах «бета» или «дельта». Это открытие имеет важное значение для планирования в сфере общественного здравоохранения», – передает РИА «Новости» текст исследования.
Повторное заражение при штамме «омикрон» в три раза более вероятно, чем при других вариантах, сообщили южноафриканские ученые.
Ранее был установлен инкубационный период при заражении омикрон-штаммом.
До этого в ВОЗ заявили, что новый штамм коронавируса выявлен уже в 23 странах.
В Кремле рассказали об ожидании появления в России штамма «омикрон». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главный вопрос не в том, придет ли «омикрон» в Россию, а важнее узнать, когда он придет.
В среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 23 странах. В свою очередь гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев допустил, что «омикрон» мог распространиться по всему миру.
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