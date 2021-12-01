Первый случай заражения штаммом «омикрон» зафиксирован в США

В Соединенных Штатах зафиксирован первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса, сообщил телеканал CNN. Штамм «Омикрон» выявлен у вернувшегося из ЮАР в США полностью вакцинированного человека, сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Как уточнил телеканал со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, первый случай заражения омикрон-штаммом в Соединенных Штатах выявлен в штате Калифорния, передает ТАСС.

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«Этот человек <…> вернулся из ЮАР 22 ноября, 29 ноября результат его теста на коронавирус оказался положительным», – сообщил Фаучи в ходе своего выступления в Белом доме. По его словам, заразившийся был полностью вакцинирован, в настоящий момент он испытывает «умеренные симптомы» COVID-19, его состояние улучшается.

Как сообщил главный инфекционист США, заболевший находится на самоизоляции, результаты тестов на коронавирус тех, кто близко контактировал с заразившимся в последние дни, «до настоящего момента» остаются отрицательными. «Это первый в США подтвержденный случай COVID-19, вызванного омикрон-штаммом», – подчеркнул Фаучи.

В среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 23 странах. В среду ночью директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщал, что штамм «омикрон» выявлен в 20 странах. В свою очередь гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев допустил, что «омикрон» мог распространиться по всему миру.

Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России «омикрон» пока не выявлен. Она также заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России в целом. Вместе с этим премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян не расслабляться и продолжить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в полном объеме.

В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».

Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.

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