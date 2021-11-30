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30 ноября, вторник | Последнее обновление — 19:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: На новогодние праздники россиян призвали не выезжать за рубеж
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19:59
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Определен порядок возвращения россиян из стран, где выявлен «омикрон»-штамм
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В российских аэропортах пассажиров при возвращении будут тестировать для выявления штамма «омикрон», в некоторых случаях приезжающим придется пройти 14-дневный карантин, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«На сегодняшний день в аэропортах России организовано тестирование граждан, которые прибывают из рисковых стран, прежде всего, из ЮАР, а также сопредельных африканских государств, из Китайской Народной Республики, Великобритании, ряда других стран, которые сегодня уже объявили об обнаружении штамма», – передает ее слова РИА «Новости».
Она добавила, что тестирование организовано бесплатно для прибывающих из этих стран за счет средств федерального бюджета.
«Особенно тщательному анализу... и первоочередному подвергли образцы, которые поступили в базу данных за последний месяц, и в первую очередь от лиц, которые выезжали за рубеж. Еще раз хочу сказать, что на сегодняшний день подтвержденных случаев обнаружения в России этого штамма нет, мы усилили контроль и постоянно мониторим ситуацию в мире», – добавила Попова.
«Все ПЦР-тест-системы, которые применяются в РФ, эффективны, в том числе для выявления заболевания новым штаммом «омикрон», – подчеркнула глава ведомства.
При этом граждане, прибывающие из стран, где выявили «омикрон», но с которыми не возобновили авиасообщение, должны будут уйти на 14-дневный карантин. Попова пояснила, что речь идет о нескольких сотнях россиян.
Ранее Попова заявила, что Новый год лучше провести дома, без выезда за рубеж, не покидая пределы страны.
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Ранее в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса B.1.1.529 «омикрон», который содержит в себе 32 мутации, многие из которых указывают на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что по предварительным данным у переболевших коронавирусной инфекцией ранее возможно повышенный риск заражения новым штаммом «омикрон». В организации обеспокоены, что общий глобальный риск может быть «очень высоким». Тем не менее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин заявил, что существующие вакцины будут работать против данного штамма.
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Мясников назвал единственный способ защиты от штамма «омикрон»
Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, как защититься от нового штамма коронавируса «омикрон».
«Защита пока только третья вакцинация. Потому что у пожилых защита после вакцины от дельта-штамма работает на 60-70% больных, а с омикроном, возможно, будет работать на 20-30%. Это мало. Поэтому нужна ревакцинация. И, вероятно, необходима коррекция вакцин», – передает РИА «Новости» слова Мясникова в беседе с «Общественной службой новостей».
Мясников подчеркнул, что любая последующая мутация будет заразнее предыдущей, и такое развитие событий является нормальным для эволюции вируса. Однако доктор не исключает того, что новые варианты коронавирусной инфекции будут переноситься легче, чем «дельта».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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Скворцова испытала на себе препарат от COVID «МИР 19»
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Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире канала «Россия 24» заявила, что использовала препарат «МИР 19», чтобы не заболеть после контакта с пациентом с COVID-19.
«Да, я пробовала, я все, что разрабатываем, естественно, пробую, как и мои сотрудники», – цитирует ее РИА «Новости».
Скворцова рассказала, что несколько часов контактировала с заболевшим коронавирусом, который не знал о своем диагнозе и при этом имел очень высокую концентрацию вируса, после того как стало известно о его болезни, применила препарат «МИР 19» и не заболела.
Глава Федерального медико-биологического агентства пояснила, что после контакта с заболевшим нужно подышать препаратом и вирусная нагрузка резко падает. Препарат имеет сладковатый вкус, вдыхать его нужно раз в 4-5 часов несколько дней, уточнила она.
Ранее Скворцова заявила, что препарат от коронавируса «МИР 19» станет эффективным средством против нового штамма коронавируса «омикрон».
Напомним, 15 октября институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства подал документы на регистрацию препарата от коронавируса «МИР 19».
Гинцбург назвал положительные свойства штамма «омикрон»
Большое количество мутаций нового штамма коронавируса «омикрон» может привести к тому, что тяжелое течение COVID-19 при заражении данным видом вируса может развиваться дольше, чем при дельта-штамме, считает директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Больше [мутаций] еще не значит, что хуже. Это как раз может повлиять, я очень надеюсь, что это ослабит его способность образовывать синцитии (клетки, которые сливаются в единую массу), [уменьшит] скорость перехода от момента заражения до проникновения в легкие. Если это будет как у уханьского штамма и всех предыдущих до штамма «дельта», то тогда клетки памяти будут работать и нас с вами защищать. То есть количество случаев тяжелого заболевания резко уменьшится, несмотря на то, что заразность будет такая же или даже больше», – рассказал он ТАСС.
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Ранее в РФПИ заявили, что несколько сотен миллионов доз модифицированной вакцины «Спутник V» для борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон» при необходимости могут быть поставлены уже к 20 февраля 2022 года.
До этого компания BioNTech начала изучать новый штамм COVID для адаптации вакцины.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.
В Кремле заявили, что дальнейшие шаги России в свете появления нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов ученых о степени его опасности.
Между тем ВОЗ сочла высокой степень глобального риска из-за штамма «омикрон».
В Великом Устюге рассказали о ковид-требованиях для встречи с Дедом Морозом
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Встретиться с Дедом Морозом в Великом Устюге смогут только посетители, предъявившие QR-код на входе или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, заявили власти Вологодской области.
Требования распространяются на туристов в возрасте от 18 лет. При отсутствии кода или справки о перенесенном коронавируса достаточно предъявить отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого должен быть 72 часа, передает URA.ru в Telegram-канале.
Отмечается, что правило посещения не касается детей, но их коснулись другие ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Так, все организованные детские экскурсии в Великоустюгский район запрещены. В пресс-службе добавили, что отдельно туристы или семьи с детьми могут самостоятельно посетить район вне групп.
Ранее сообщалось о запуск спецпоезда «Мороз-экспресс», который будет курсировать между Москвой и Великим Устюгом в новогодние праздники. «Мороз-экспресс» стартует из Москвы 3, 4, 5 и 8 января в 16.15. В Великий Устюг поезд прибудет на следующий день после отправления в 10.00. В обратный путь состав отправится в 18.00 и уже в 10.13 вернется в столицу.
Жителей Австрии решили штрафовать за отказ от ковид-вакцинации на 7 тыс. евро
Власти Австрии подготовили законопроект, согласно которому жители страны, отказавшиеся от обязательной вакцинации от коронавируса, должны будут платить штраф в размере до 7,2 тыс. евро.
По данным издания Die Presse, в случае первого отказа от прививки от COVID-19 жителя Австрии вызовут в районный административный орган. Если человек проигнорирует это приглашение, то через четыре недели его вызовут снова, передает «Коммерсант».
На третий отказ от вакцинации человеку грозит штраф в размере 3,6 тыс. евро или лишение свободы на четыре недели. При последующих отказах штраф может увеличиться до 7,2 тыс. евро, утверждает издание.
Исключением станут люди, для которых существует риск для жизни и здоровья из-за прививки, а также беременные и подростки до 12 лет. Законопроект должен быть представлен на неделе с 6 декабря. Также он должен получить одобрение обеих палат парламента Австрии.
С 22 ноября в Австрии вступил в силу всеобщий локдаун.
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В Петербурге раскрыли схему продажи поддельных QR-кодов
В Красногвардейском районе в одной из поликлиник медики брали деньги за «прививку», чтобы человек получил QR-кодов вакцинированного, ампулы с вакциной от коронавируса при этом выбрасывались. По делу задержаны четыре человека.
По данным правоохранительных органов, преступную схему придумал бывший следователь. Он договорился с одним из врачей поликлиники № 120 в Красногвардейском районе и двумя медсестрами учреждения. Медики должны были искать людей, которые не хотят вакцинироваться, но хотят получить QR-код, передает «Фонтанка».
За получение документа о «лжевакцинации» пациенты платили от 10 до 15 тыс. рублей. На данный момент установлено несколько десятков граждан, которые воспользовались услугой.
Возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» (статья 237 УК РФ).
Ранее жителям Кургана пригрозили уголовным делом за покупку QR-кодов.
Производитель известных конфет «Моцарткугель» обанкротился из-за пандемии
Один из крупнейших производителей известных австрийских конфет «Моцарткугель» компания Salzburg Schokolade объявила о банкротстве из-за последствий пандемии и отсутствия туристов в Австрии, которые покупали шоколадную продукцию, сообщило в понедельник Австрийское агентство печати со ссылкой на руководство компании.
Производство по делу о банкротстве должно быть открыто в земельном суде Зальцбурга во вторник. Предприятие понесло большие убытки из-за пандемии в 2020 году, сообщил директор компании. В связи с резким сокращением числа туристов, празднований дней рождения и свадеб упал спрос на продукцию компании, что привело к значительному снижению продаж. Кроме того, кондитерские магазины в Вене и Зальцбурге неделями оставались закрытыми из-за отсутствия туристов в Австрии, пишет со ссылкой на агентство ТАСС.
Производитель также не смог выплатить сотрудникам зарплату за ноябрь и премию к Рождеству.
Эта компания была образована в 1897 году в Зальцбурге под названием фабрика сладостей Rajsigl, в 1956 году она переехала в общину Гредиг.
Препарат от COVID «МИР 19» назван эффективным средством против штамма «омикрон»
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что препарат от коронавируса «МИР 19» станет эффективным средством против нового штамма коронавируса «омикрон».
«Мы посмотрели 800 линий разных вируса SARS-Cov-2, и та последовательность, на которую действует этот препарат, она не имеет ни одной мутации, в том числе у «омикрона», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Скворцовой в эфире канала «Россия 24».
Эксперт ответила утвердительно на вопрос, поможет ли новая разработка при лечении штамма «омикрон».
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Ранее в Кремле заявили о планах в связи с появлением нового штамма коронавируса, выявленного в Африке. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшие шаги России после выявления нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов ученых о степени его опасности.
Центр Гамалеи запросил разрешение на исследование вакцины от COVID для детей
Центр Гамалеи подал документы для получения разрешения на исследование вакцины от коронавируса среди детей 6-12 лет.
Об этом сообщил российский микробиолог, директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Мы сегодня утром уже подали документы на детишек на возраст 6-11 лет», – цитирует эксперта РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что первые серии детской вакцины «Спутник М» уже запущены в производство, сейчас они проходят контроль качества, рассказывал глава Минздрава Михаил Мурашко.
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Через три недели вакцина поступит в гражданский оборот. Ранее сообщалось о противопоказаниях к вакцинации данным препаратом: острая аллергия, инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.
Медики предупреждали, что побочные эффекты в виде температуры могут развиваться в первые и вторые сутки после прививки.
На новогодние праздники россиян призвали не выезжать за рубеж
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Новый год лучше провести дома, без выезда за рубеж, не покидая пределы страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
«Я считаю, что новогодние праздники, и очень прошу об этом граждан РФ, провести дома, внутри страны, не покидая и не пересекая ее рубежи. Ситуация с закрытием границ в мире меняется, вы видите, стремительно. И у путешественников, к сожалению, есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем и, к сожалению, возможных проблем со здоровьем. И потерять не только потраченные деньги, но и нанести значительный ущерб своему здоровью», – приводит РИА «Новости» слова Поповой.
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Ранее в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса B.1.1.529 «омикрон», который содержит в себе 32 мутации, многие из которых указывают на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что по предварительным данным у переболевших коронавирусной инфекцией ранее возможно повышенный риск заражения новым штаммом «омикрон». В организации обеспокоены, что общий глобальный риск может быть «очень высоким». Тем не менее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин заявил, что существующие вакцины будут работать против данного штамма.
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Страны G7 намерены сотрудничать с ВОЗ в обмене информацией о штамме «омикрон»
Министры здравоохранения стран G7 договорились сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для обмена информацией о штамме коронавируса «омикрон», а также поддержали создание международной сети эпиднадзора, говорится в совместном заявлении стран «семерки».
«В ближайшие недели министры обязались продолжать тесно сотрудничать с ВОЗ и международными партнерами в целях обмена информацией и мониторинга штамма «омикрон». Министры договорились встретиться еще раз в декабре», – приводит РИА «Новости» заявление министров.
Также министры высоко оценили работу Южной Африки как по выявлению нового штамма и оповещению о нем других. «Была оказана решительная поддержка в создании международной сети эпиднадзора за патогенами в рамках Всемирной организации здравоохранения», – говорится в документе.
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Кроме того, министры здравоохранения стран G7 признали стратегическую важность обеспечения доступа к вакцинам, оказанию оперативной помощи, выполнения обязательств по пожертвованиям и борьбе с дезинформацией о вакцинах, а также поддержке исследований и разработок.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.
В Кремле заявили, что дальнейшие шаги России в свете появления нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов ученых о степени его опасности.
Между тем ВОЗ сочла высокой степень глобального риска из-за штамма «омикрон».
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Гинцбург оценил пользу назальной вакцины от COVID для непривитых
Назальная вакцина, разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит защиту и тем, кто ранее был привит работающими вакцинами, не только «Спутником V», заявил директор центра Александр Гинцбург.
Гинцбург заявил, отвечая на соответствующий вопрос, что «(защита) наверняка будет, если человек был привит работающими вакцинами, которые дают антитела», передает РИА «Новости».
Ранее Гинцбург рассказал о возможных вариантах исследования назальной вакцины.
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Также стало известно, что президент Владимир Путин привился назальной вакциной от коронавируса.
В России уже выдано разрешение на старт первой фазы клинических исследований назальной вакцины. Уже подготовлена необходимая программа. Доклинические исследования прошли успешно, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Ростех освоил серийное производство нового прибора для борьбы с COVID-19
Научно-исследовательский институт электронных приборов холдинга «Технодинамика» (входит в Ростех) завершил технологическую подготовку к серийному производству высокопроизводительных настенных устройств очистки воздуха для борьбы с патогенной микрофлорой, в том числе вирусом COVID-19, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Новые устройства имеют турборежим очистки воздуха, производительность которого на 50% превышает уже выпускаемый в НИИЭП рециркулятор-облучатель потолочного крепления. Инженеры института добились увеличения скорости очистки воздуха, применив более эффективную систему рециркуляции с сохранением бактерицидного эффекта, сообщает официальный сайт Ростеха.
«НИИЭП завершил технологическую подготовку к серийному производству настенных приборов очистки воздуха, предназначенных для применения в административных и производственных помещениях. Первая партия бактерицидных устройств успешно прошла испытания на рабочих площадках и в научных лабораториях института. Ведется работа по заключению контрактов на поставку новых устройств для борьбы с COVID-19», – отметил генеральный директор НИИЭП Сергей Жиров.
Рециркуляторы нового типа созданы в соответствии с международными нормативами по безопасности. Новое устройство НИИЭП способно очищать более 300 кубометров воздуха в час, что на 100 кубометров превышает ранее достигнутые параметры аналогичных приборов первого поколения.
Ранее ученые нескольких стран, в том числе из Великобритании, Австралии и Китая заявили, что ношение медицинских масок в общественных местах – это до сих пор самая доступная мера защиты от коронавируса.
ИСКЧ начал проверять эффективность вакцины «Бетувакс» против «омикрона»
Холдинг «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) оценит эффективность вакцины «Бетувакс» против нового штамма коронавируса «омикрон», сообщил председатель совета директоров компании Артур Исаев.
«В течение ближайших недель – я думаю, двух-трех-четырех недель – мы запланировали серию экспериментов для того, чтобы проверить, нейтрализует ли наша вакцина этот серотип вируса «омикрон»... После того как мы увидим, мы примем решение», – рассказал он ТАСС.
По его словам, ИСКЧ рассмотрит возможность модификации вакцины в случае такой необходимости.
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Вакцина «Бетувакс-ков-2» – субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Препарат разработан резидентом «Сколково», компанией «Бетувакс», входящей в группу ИСКЧ. В октябре начались клинические испытания вакцины. ИСКЧ рассчитывает в феврале–марте 2022 года подготовить и подать в Минздрав России промежуточный отчет об итогах первой и второй фазы клинических исследований вакцины, после чего в случае выдачи разрешения от ведомства может быть начато ее производство. Производство вакцины может начаться в первой половине 2022 года.
Ранее в РФПИ заявили, что несколько сотен миллионов доз модифицированной вакцины «Спутник V» для борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон» при необходимости могут быть поставлены уже к 20 февраля 2022 года.
До этого компания BioNTech начала изучать новый штамм COVID для адаптации вакцины.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.
В Кремле заявили, что дальнейшие шаги России в свете появления нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов ученых о степени его опасности.
Между тем ВОЗ сочла высокой степень глобального риска из-за штамма «омикрон».
J&J начала разработку новой вакцины от омикрон-штамма
Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson объявила о начале разработки новой вакцины против штамма коронавируса «омикрон».
«Совместно с учеными из Южной Африки и со всего мира компания оценивает эффективность своей вакцины от различных штаммов COVID-19, включая новый и быстро распространяющийся «омикрон»... Кроме того, компания разрабатывает специальную вакцину от штамма «омикрон» и будет совершенствовать ее по мере необходимости», – передает РИА «Новости» сообщение.
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Ранее в компании BioNTech объявили о старте изучения нового штамма коронавируса «омикрон», а также о работе над адаптацией вакцины, если существующая версия препарата не подойдет для борьбы с вирусом.
ВОЗ после экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 получил название омикрон.
Также в организации отметили высокий риск, если новый вид вируса будет распространяться по всему миру. Отмечается, что пока ни одного случая смерти от «омикрона» не было зафиксировано. Вирус могут выявлять большинство существующих тестов на коронавирус.
В понедельник глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что несколько сотен миллионов доз модифицированной вакцины «Спутник V» для борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон» при необходимости могут быть поставлены уже к 20 февраля 2022 года.
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