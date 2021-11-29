ВОЗ сочла высоким степень глобального риска из-за штамма «омикрон»

В ЮАР назвали главные симптомы заражения штаммом «омикрон»

Первые и главные признаки заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» выражаются в сильной усталости человека и головных болях, при этом редко отмечаются повышение температура или боль в горле, заявила председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе.

«Около десяти дней назад ко мне стали приходить больные с жалобами на предельную усталость и угнетенность, а также на сильную головную боль. Только у одного или двоих была несколько повышенная температура тела и болело горло. Люди приходили на второй или третий день плохого самочувствия. При этом никто из них даже не думал, что мог заразиться коронавирусом, так как обычных для COVID-19 симптомов не было. Однако проведенные тесты показали, что у них коронавирус, вызванный новым штаммом, который затем получил название «омикрон». При этом оказалось, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови», – сообщила Кутзе, которая занимается врачебной практикой в пригороде столицы ЮАР Претории, передает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о нескольких десятках человек.

По словам Кутзе, никто из тех ее пациентов, у кого был выявлен омикрон-штамм коронавируса, не был госпитализирован. «Инфицированным омикрон-штаммом не нужен больничный уход и кислород. Выздоровление у обратившихся ко мне за помощью наступало через 2 – 3 дня. Все это время они проводили дома», – добавила она.

Глава Медицинской ассоциации ЮАР отметила, что в основном омикрон-штаммом заражаются молодые люди, хотя был и ребенок в возрасте шести лет. «При этом больше половины из них не прошли курс вакцинации от COVID-19», – уточнила Кутзе.

Она подчеркнула, что вакцинация остается главным фактором противодействия коронавирусу в любой его форме.

«Пока исследования омикрон-штамма находятся на ранней стадии, как и сбор данных о заразившихся им. Я думаю, что недели через две мы будем знать больше о поведении нового вида коронавируса. Однако моя работа с инфицированными показывает, что не следует поддаваться панике и принимать излишние меры, которые не соответствуют существующей угрозе», – пояснила она.

В воскресенье британские медики выразили сомнения в опасности нового штамма коронавируса «омикрон».

Ранее сообщалось, что медики из Южно-Африканской Республики встревожены скоростью распространения нового штамма коронавируса «омикрон» среди молодого населения.

До этого стало известно, что ЮАР намерена делиться с агентствами биобезопасности других стран образцами нового штамма «омикрон».

Член консультационного совета при минздраве ЮАР профессор Ян Санне заявил, что существующие вакцины от коронавируса эффективны против нового штамма «омикрон».