ВОЗ оценила новый штамм COVID как вызывающий беспокойство

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В чем секрет китайского автомобильного чуда в России

Россияне начали активно скупать китайские автомобили Сергей Коньков/ТАСС
Пандемия перевернула автомобильный рынок России с ног на голову: рынок покупателя ушел в прошлое, правила диктуют продавцы, констатируют эксперты. Дефицит живых машин вернул бизнес по продаже виртуальных очередей. Продажи падают уже четыре месяца подряд, но рост цен и не думает останавливаться. В этом автомобильном апокалипсисе на коне оказались китайские марки. Как им это удалось? Подробности...
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Восстановление престижа ФСИН поручили «жесткому» генералу МВД

Перед новым главой ФСИН стоит крайне сложная задача – навести порядок в ведомстве Пресс-служба МВД РФ/ТАСС
Владимир Путин уволил Александра Калашникова с поста главы Федеральной службы исполнения наказаний. Его место занял генерал МВД Аркадий Гостев. В Совете Федерации не исключили, что уход Калашникова связан с недавним скандалом вокруг пыток саратовских заключенных. Что известно о новом руководителе ФСИН и сможет ли он восстановить репутацию пенитенциарной системы? Подробности...
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Судьба единственного российского авианосца зависит от роботов

Палубный беспилотный заправщик MQ-25 «Стингрей» – пример уже серийного корабельного БПЛА Boeing/YouTube
Всё новые подробности появляются о третьем – перспективном – индийском авианосце, который, предположительно, будет называться «Вишал» («Гигант»). По данным СМИ, ссылающихся на источник в Минобороны Индии, на корабле планируется разместить инфраструктуру для применения беспилотных летательных аппаратов. России эта идея тоже могла бы весьма пригодиться – и вот почему. Подробности...
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Новые власти Германии надеются на российскую молодежь

Олаф Шольц (второй слева) – без пяти минут новый канцлер Германии Bildgehege/Imago/ТАСС
«К власти в Германии пришли поборники примата либеральных ценностей». Такими словами эксперты оценивают итоги долгих переговоров, которые привели наконец к формированию нового немецкого правительства. Как Берлин после Меркель будет строить отношения с Россией и почему он хочет дать безвиз молодым россиянам? Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Казахов против России настраивают из-за границы

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В дружественной России республике действуют прозападные структуры, которые занимаются откровенно враждебной не только России, но и русскоязычным, да и всем остальным гражданам Казахстана пропагандой. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Россия и Армения по-разному видят будущее Кавказа

Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
Ряд политических сил в Армении сводят конструктивный нейтралитет России во второй карабахской войне и ее мирные инициативы к продолжению дискурса «предательского Карсского договора 1921 года». Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Американская элита считает, что у преступности есть раса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если кто-то думал, что расовый вопрос в США самоликвидировался после ухода с поста президента Дональда Трампа, то он ошибался. Расовые проблемы в стране только усугубляются – и отравляют американскую систему. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Острый кризис в Турции

Расизм в русском балете

Обсуждение: 4 комментария

Молдавию отключают за неуплату

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Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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Обсуждение: 9 комментариев
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
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    ВОЗ оценила новый штамм COVID как вызывающий беспокойство

    26 ноября 2021, 20:29

    Текст: Валентина Григоренко

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании решила классифицировать новый штамм коронавируса как вызывающий беспокойство.

    «Недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529 вызывает обеспокоенность. У него больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу. ВОЗ оценила этот новый вариант как вызывающий беспокойство», – передает РИА «Новости» заявление Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии.

    Ранее британские ученые предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.

    Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, где успели заразиться 22 человека.

    Кроме того, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила о том, что Еврокомиссия предложила ЕС закрыть полеты в союз из южной части Африки из-за штамма. Власти Испании также заявили о намерении приостановить авиасообщения с ЮАР и Ботсваной из-за нового штамма коронавируса.


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    ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за штамма COVID-19 опаснее «дельты»
    		    25 ноября 2021, 21:25
    Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма коронавируса, обнаруженного в ЮАР и Ботсване, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

    В ВОЗ обеспокоены появлением нового штамма коронавируса, ранее обнаруженного в Ботсване и Гонконге, в Южной Африке. В связи с этим было решено созвать чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма COVID, передает РИА «Новости».

    Ранее штамм коронавируса B.1.1.529, который может оказаться опаснее других, включая «дельту», выявили в Южной Африке. Эксперты из ЮАР не могут точно сказать, помогут ли современные вакцины от коронавируса или нет. Свежий штамм уже был выявлен в Ботсване и Гонконге.

    Ученые из Великобритании сообщали о новом штамме в Ботсване, который содержит в себе 32 мутации. Многие из них указывали на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штаммы имеют большие изменения в спайковом белке, в отличии от других штаммов COVID-19.

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    Израиль оказался «на грани чрезвычайного положения» из-за нового штамма COVID-19

    26 ноября 2021, 13:49

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Израиль после выявления первого инфицированного новым штаммом коронавируса находится «на грани чрезвычайного положения», заявил израильский премьер-министр Нафтали Беннет.

    «Мы находимся на грани чрезвычайного положения», – передает ТАСС со ссылкой на израильское государственное радио «Кан» слова Беннета.

    По сообщению радиостанции, Беннет проведет в пятницу совещание с участием министра здравоохранения Ницана Горовица и экспертов израильского Минздрава в связи с выявлением ранее в тот же день первого случая инфицирования новым штаммом коронавируса в стране.

    Ранее в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения сообщила, что «штамм [коронавируса], обнаруженный в ряде стран на юге Африки, был выявлен в Израиле» у гражданина, вернувшегося из Малави. Кроме того, «существуют подозрения в отношении еще двух случаев [заражения] у вернувшихся из-за границы [граждан], которые в настоящее время ожидают результатов тестов в изоляции», добавили в Минздраве, отметив, что «во всех трех случаях речь идет о вакцинированных пациентах», и что «их данные об иммунизации в настоящее время проверяются».

    Напомним, Великобритания с 26 ноября временно отменяет авиасообщение с ЮАР, Ботсваной и еще четырьмя африканскими странами из-за выявления в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529. Вместе с тем Израиль внес в список «красных стран» ЮАР и еще шесть государств Африки.

    Ранее штамм коронавируса B.1.1.529, который может оказаться опаснее других, включая «дельту», выявили в Южной Африке.

    Ученые из Великобритании сообщали о новом штамме в Ботсване, который содержит в себе 32 мутации. Многие из них указывали на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.

    ВОЗ в пятницу созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма COVID-19.

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    В Одессе появилась скульптура коронавируса с золотым влагалищем

    25 ноября 2021, 21:51

    Текст: Кристина Цыцура

    В одесском Городском саду в рамках международной инициативы ООН «16 дней активных действий против гендерного насилия» установили необычную скульптуру. Арт-объект представляет собой коронавирус, к которому прикреплено золотое влагалище.

    Работа получила название «Пандемия домашнего насилия». Автором произведения стала одесская художница Ева Ятт, пишет Cтрана.UA.

    По словам автора, скульптура стала символом планеты, пандемии коронавируса и женского начала. Цель работы – обратить внимание на насилие в семье, что стало особенно актуально в период локдауна, когда весь мир был вынужден самоизолироваться.

    «Зачастую женщины молчат о своих проблемах и не решаются бороться. Мой арт-объект призван обратить внимание на эту проблему», – рассказала художница.

    На беседке рядом с арт-объектом весят растяжки с надписями о свободе от насилия и с названием объекта. 

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    Переболевшим коронавирусом решили продлить сертификаты на год

    26 ноября 2021, 15:29

    Текст: Кристина Цыцура

    Сертификат автоматически будет продлен на год для всех, кто переболел коронавирусом в течение последних 12 месяцев, сейчас готовятся соответствующие документы. Сертификат будет продлен на год, а не на шесть месяцев, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

    «Сертификат автоматически будет продлен для всех, у кого заболевание было в течение последнего года. Поэтому один год с момента выздоровления», – цитирует главу ведомства РИА «Новости».

    Сейчас переболевшие получают на едином портале государственных услуг сертификат о перенесенной болезни с QR-кодом, который действует шесть месяцев.

    Ранее сообщалось о вероятной дате рассмотрения Госдумой проекта о QR-кодах. Первое чтение планируется на 16 декабря.

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    Американский бизнес попросил Вашингтон одобрить «Спутник V»

    26 ноября 2021, 01:55

    Текст: Наталья Ануфриева

    Американская торговая палата просит власти США признать сертификаты вакцинации «Спутником V», сообщил президент организации Алексис Родзянко.

    Родзянко пояснил, что для поездки из России в США в данный момент нужны две вещи – это «виза, которую сейчас невозможно получить, и прививка той вакциной, которая принята либо ВОЗ, либо США», передает газета «Известия».

    «Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе «Спутник V». Ответ на наш запрос был такой: пока думаем», – добавил он.

    Напомним, «Спутник V» не вошел в число дающих возможность въехать в США вакцин.

    Между тем Российский фонд прямых инвестиций ожидает, что инспекция ВОЗ посетит Россию в декабре в рамках работы по признанию «Спутника V».

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    В Германии установлен новый суточный рекорд по заболевшим коронавирусом

    26 ноября 2021, 06:02

    Текст: Алексей Дегтярев

    В ФРГ количество подтвержденных новых случаев за сутки выросло на 76 тыс. 414, это новый максимум за все время пандемии, об этом свидетельствуют данные Института вирусологии имени Роберта Коха.

    Прошлый антирекорд в стране зарегистрирован 25 ноября, тогда за сутки было выявлено 75 тыс. 961 случай коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на данные института.

    За последние сутки в стране от этого заболевания скончались 357 человек, общее число смертей от болезни за все время пандемии в Германии достигло 100 тыс. 476.

    Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что большинству немцев предстоит либо вакцинироваться от коронавируса, либо переболеть, либо умереть до конца зимы.

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    Академик РАН: Никто пока не знает, к чему приведут новые мутации коронавируса
    		    26 ноября 2021, 19:16
    Фото: David Davies/РА/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Самая большая опасность новых штаммов заключается в том, что они не изучены, и неизвестно, как организм человека отреагирует на них, понадобится ли против него новая вакцина, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя появление нового штамма коронавируса, содержащего в себе 32 мутации.

    В южной Африке выявили новый штамм коронавируса B.1.1.529, который содержит в себе 32 мутации, многие из которых указывают на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Специалисты не исключают, что он может оказаться опаснее других, включая «дельту». 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.

    «Самая большая опасность новых штаммов в том, что они меняют свою антигенную структуру. При проникновении вируса в организм, иммунитет вырабатывает антитела и клеточную память на определенные участки белков вируса. Пока коронавирус не менялся сильно. Поэтому не было никаких оснований полагать, что у переболевших первыми вариантами нет иммунитета, например, к «дельте». И прививки работают против этих новых штаммов», – говорит Зверев.

    Несмотря на то, что новый штамм коронавируса содержит в себе 32 мутации, ученый не стал бы пока говорить, что произошло «что-то страшное». По его словам, сначала начала следует разобраться, что это за мутации, насколько они меняют структуру вируса, насколько люди, которые болели другими вариантами инфекции будут устойчивы в новому, и будут ли работать против него существующие на сегодняшний день вакцины.

    «Вирус, конечно, мутирует. В Японии, например, он смутировал так, что начал уничтожать самого себя. Никто пока не знает, к чему эти мутации приведут. Для начала нужно посмотреть структуру этого белка, вторичную, третичную, четвертичную: насколько поверхностный белок изменился, насколько внутренний белок. Поэтому ничего страшного не произошло. Может быть он наоборот будет более слабый», – рассуждает академик.

    То, что новый штамм коронавируса передается с более высокой частотой, чем предыдущие варианты, это не говорит о том, что он будет вызывать более тяжелые формы заболевания, продолжает специалист.

    «Все РНК-вирусы мутируют. И коронавирус мутирует не так, как грипп, раз в 30 медленнее, но все равно мутирует. Тем более, учитывая то, что он находится под давлением вакцинации. Хорошо, что за COVID-19 следят, чтобы вовремя принять какие-то меры. Лично я бы пока не стал поднимать ажиотаж по поводу этого события», – резюмировал Зверев.

    Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» может дать самый широкий спектр антител, поэтому, скорее всего, именно этот препарат станет самым эффективным против нового штамма.

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    Лекарство от коронавируса из ягеля и березовой коры передали в больницы Якутии

    26 ноября 2021, 05:28

    Текст: Алексей Дегтярев

    Препарат из ягеля и коры березы для лечения коронавирусных больных начали передавать в медицинские учреждения Якутии, заявила заместитель гендиректора по науке и программам развития Якутского научного центра СО РАН Татьяна Салова.

    «Сейчас идет передача большой партии «Бетукладина» в республиканские медучреждения для врачей и пациентов с коронавирусом. Как только будет запущено большое производство, биопрепарат сразу поступит в продажу в аптеках Якутска. Наверное, продажа будет и вне региона», – цитирует Салову РИА «Новости».

    В ноябре эта разработка якутских ученых прошла государственную регистрацию.

    Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что поставки внутривенного препарата для лечения пациентов с коронавирусом планируется осуществить во все регионы России до конца недели.

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    Британия и Израиль внесли ЮАР в «красный список» из-за нового штамма COVID

    26 ноября 2021, 00:36

    Текст: Наталья Ануфриева

    Великобритания с 26 ноября временно отменяет авиасообщение с ЮАР, Ботсваной и еще четырьмя африканскими странами из-за выявления в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529. Вместе с тем Израиль внес в список «красных стран» ЮАР и еще шесть государств Африки.

    Глава минздрава Великобритании Саджид Джавид заявил, что «агентство по безопасности в области здравоохранения (...) изучает новый вариант (коронавируса), необходимо дождаться больше данных о нем, но в качестве меры предосторожности с полуночи шесть африканских стран будут добавлены в «красный список» по коронавирусу, авиасообщение с ними будет отменено, а британцы по возвращении из них должны будут соблюдать карантин», передает ТАСС.

    Отмечается, что в этот список попали Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Намибия, Эсватини и ЮАР.

    Вместе с тем канцелярия израильского премьера Нафтали Беннета сообщила, что «принято решение внести в категорию «красных стран» (посещение которых для израильтян запрещено) ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини».

    Указывается, что «иностранцы из этих стран не смогут въехать в Израиль».

    Напомним, штамм коронавируса B.1.1.529, который может оказаться опаснее других, включая «дельту», выявили в Южной Африке.

    Эксперты из ЮАР пока не могут точно сказать, помогут ли от него современные вакцины. Свежий штамм уже выявлен в Ботсване и Гонконге.

    Ученые из Великобритании сообщали о новом штамме в Ботсване, который содержит в себе 32 мутации. Многие из них указывали на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.

    ВОЗ в пятницу созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма COVID-19.

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    Президент Чехии Земан возвращается в госпиталь

    25 ноября 2021, 21:44

    Текст: Вера Басилая

    У президента Чехии 77-летнего Милоша Земана обнаружен коронавирус, врачи решили его вернуть в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге, сообщило Чешское ТВ.

    «У президента республики Милоша Земана обнаружен коронавирус, при этом не имеет внешних признаков заболевания. Решением врачей он возвращается в ЦВГ, где проходил лечение с 10 октября до 25 ноября. Несколько дней назад Земану была сделана третья прививка от коронавируса», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Чехии Милош Земан покинул Центральный военный госпиталь в Праге и решил вернуться к работе. Президент находился в отделении интенсивной терапии почти месяц. Глава государства страдает невропатией ног и жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление. Он также наблюдался у врачей по поводу диабета. Кроме того, у него цирроз печени, в желудок был введен зонд для кормления.

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    В Чили одобрили применение вакцины от COVID для детей

    25 ноября 2021, 23:22

    Текст: Наталья Ануфриева

    Власти Чили одобрили применение вакцины от коронавируса для детей в возрасте от трех лет, им будет вводиться китайский препарат Coronavac, сообщил институт здравоохранения страны.

    В заявлении института указывается, что вакцину разрешили применять для детей трех-шести лет, Coronavac «показала безопасность и эффективность во время исследований в Китае и не показала серьезных побочных эффектов», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что при испытаниях вакцины в КНР 97,61% выявленных побочных реакций были несерьезными.

    В начале сентября в Чили разрешили применение вакцин для детей старше шести лет.

    Ранее Уругвай решил вакцинировать детей от COVID. Также в Израиле официально стартовала кампания по вакцинации от COVID детей 5-11 лет.

    Между тем в России вакцина от коронавируса «Спутник» для детей от 12 до 17 лет получила регистрационное удостоверение. Первый замглавы Минздрава Виктор Фисенко призвал родителей подростков прививать их от COVID. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Александр Гинцбург предложил возможную схему ревакцинации подростков.

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    В России выявили 34,6 случаев коронавируса за сутки
    		    26 ноября 2021, 11:20
    Фото: Vitali Timkiv/AP/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    За минувшие сутки в России выявлено 34 690 случаев COVID-19, за все время в стране зафиксировано 9 502 879 случаев заболевания, сообщил официальный штаб по борьбе с инфекцией.

    Выписано после выздоровления за сутки 36 145 человек, скончались за это же время 1235 человек, говорится на портале стопкоронавирус.рф.

    В Москве за сутки выявлено 3929 случаев заболевания, в Московской области – 1812, в Санкт-Петербурге – 1704.

    Накануне в России было выявлено 33 796 случаев коронавируса, таким образом, число новых случаев увеличилось на 894.

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    Эксперт: Против введения QR-кодов ведется профессиональная работа с хорошим бюджетом
    		    26 ноября 2021, 17:27
    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Дирижеры протестов против QR-кодов пытаются раскачать консервативную часть российского общества, но их главная цель – разогревать любые конфликты в нашей стране. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД медиа-эксперт Александр Малькевич, комментируя итоги слушаний по законопроекту о QR-кодах, которые прошли в Общественной палате.

    «Я совершенно убежден – и я говорил об этом на слушаниях в Общественной палате, – определенные силы ведут работу, направленную на возбуждение протестных настроений в России в связи с QR-кодами. Работа четкая, спланированная, профессиональная и с хорошим бюджетом», – сказал руководитель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности Интернета, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.

    В результате этих действий становятся чуть ли не врагами люди, которые были единомышленниками по многим другим вопросам, говорит эксперт: «Я знаю об этом не понаслышке. Это и моя личная драма – у меня похожая ситуация с некоторыми из родни».

    В конечном счете те, кто дирижирует этими протестами и оплачивает их, хотят раздробить общество, предупреждает Малькевич. «Сейчас им удалось пошатнуть лоялистов – более консервативную часть россиян. У них есть так называемые «закладчики», которые ранее подогревали сетевую аудиторию, например, слухами о чипизации», – добавил он.

    Однако их цель – стравливать между собой и другие социальные группы, считает Малькевич. «Потом будут обрабатывать либералов, и так далее. По разным стратам идет прицельный огонь информационной войны. Но для каждого круга – свой дискурс. Например, мне и моим коллегам интересны проблемы ювенальной юстиции. Поэтому, те, кто сейчас управляет протестующими против QR-кодов, затем наверняка попробуют разобщить и нас, но уже по поводу ювенальной темы», – предположил аналитик.

    Малькевич напомнил, что Общественная палата недавно подготовила для Госдумы доклад о 21 цифровой угрозе для гражданского общества, на каждую из которых, по его мнению, должен быть дан законодательный ответ. «Чтобы прекратить эту волну протестов, России надо приходить к «одному окну» информирования населения о вакцинации и QR-кодах, потому что противоречивые данные из разных источников только содействуют разброду в обществе», – резюмировал эксперт.

    Участвовавшая в слушаниях глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Госдуму не рассматривать законопроекты о введении QR-кодов. По ее мнению, нередко людей, которые выступают против введения QR-кодов, приравнивают к «антиваксерам», однако это не так. «Это наше традиционное консервативное большинство, которое является патриотами нашей страны. Но сейчас их называют ботами, называют антиваксерами, хейтят, обижают и по сути ставят знак равенства между антиваксерами и противниками QR-кодов, что не соответствует действительности», - передает слова Мизулиной «Интерфакс».  

    «Мы говорим о необходимости добровольности вакцинации, а добровольность - значит проведение вакцинации после медосмотра и решения этого вопроса по совету врача. И, конечно, важно в этом случае признать, что не каждый россиянин имеет качественную медицинскую помощь и доступ к такого рода медицинской помощи, поэтому многие люди и боятся делать прививку», - сказала глава Лиги безопасного интернета .

    Напомним, в середине ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах. Проекты предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

    Один из законопроектов также вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. В Госдуме запланировали первое чтение законопроектов на 16 декабря.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.

    Законопроект о QR-кодах в общественных местах уже поддержали Северная Осетия, Новосибирская область, Нижегородская область, Брянская область, Омская область, Магаданская область, Москва, Московская область, Рязанская область, Челябинская область, Волгоградская область, Ростовская область, Калининградская область, Псковская область, Приморский край, Пермский край, Хабаровский край, Татарстан, Коми, Чувашия, Удмуртия.

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    В ВОЗ предположили, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом

    25 ноября 2021, 21:12

    Текст: Кристина Цыцура

    Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусом в этой волне, заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

    По его словам, рост сейчас есть в Германии, Австрии, Дании и Ирландии. В Израиле число случаев сокращается после точечной вакцинации.

    «В восточной части, я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию, в этих странах, судя по всему, пик пройден», – сказал он интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1», - передает РИА «Новости».

    Клюге подчеркнул, что успех сейчас не гарантирует успеха в будущем. Россиян он попросил и дальше соблюдать меры, введенные правительством для борьбы с коронавирусом, отмечая, что они работают. 

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    Минздрав оценил эффективность комбинации «Спутника V» и «Спутника Лайт»

    26 ноября 2021, 13:12

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Комбинация «Спутника V» и ревакцинация «Спутником Лайт» показывают наиболее хорошие результаты, защита более 92%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «Буквально вчера я получил данные из регистра вакцинированных – комбинация вакцины «Спутник» и ревакцинация «Спутником Лайт» показывает наиболее хорошие результаты, защиту протективную больше 92%», – передает РИА «Новости» слова Мурашко на пленарном заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

    Ранее в РФПИ рассказали, что вакцина «Спутник Лайт» отлично показала себя в роли бустерной при комбинации с вакцинами Moderna и AstraZeneca, связка с китайским препаратом Sinopharm оказалась неэффективной.

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