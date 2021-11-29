Почему «омикрон» заставил паниковать весь мир

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29 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 22:17  |  vz.ru
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Кому выгодно запустить «Северный поток – 2» без сертификации

Европейцы не скрывают, что хотят поскорее получить российский газ по новой трубе Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Северный поток – 2» может начать работать до завершения сертификации. Тем более, что история знает подобные прецеденты. Как пишет немецкая пресса, в таком случае Газпрому грозит только штраф, который не выглядит серьезно на фоне миллиардных затрат на постройку трубы. Кто заинтересован в столь сомнительном запуске газопровода и каковы могут быть политические и юридические последствия такого решения? Подробности...
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Таджикистан получил опасную проблему у афганской границы

Хотя бунт на Памире продолжается уже несколько дней, таджикский спецназ пока выжидает Петр Ковалев/ТАСС
Несколько дней в одном из регионов Таджикистана – Горном Бадахшане – не стихают акции протеста. Несмотря на то, что первые выстрелы уже прозвучали, армия в ситуацию пока не вмешивается. Отголоски протеста докатились до Москвы – здесь приезжие из Таджикистана вышли к посольству своей страны. Что происходит в Таджикистане и чем внутренний конфликт среднеазиатской республики может быть опасен для России? Подробности...
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«Билет в один конец». Почему шахтеры продолжают погибать

После трагедии в шахте «Листвяжная» Кузбасс погрузился в траур Александр Кряжев/РИА Новостии
Трагедии на шахтах были, есть и будут, пока в горном деле задействован человеческий фактор, считают шахтеры – ветераны Кузбасса. В том числе и с шахты «Листвяжная», куда приехал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД после трагедии, унесшей жизни 51 горняка и спасателя. Подробности...
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Отказ от советского наследия загнал Эстонию в энергетический кризис

В Эстонии биржевые цены на электроэнергию этой осенью установили несколько рекордов REUTERS/Ints Kalnins
Резкий рост цен на электроэнергию наблюдается прямо сейчас в Эстонии. По стране уже разносятся слухи о предстоящих веерных отключениях. А ведь с советского времени энергетика Эстонии была успешна и очень устойчива. Что же произошло и какое отношение к грядущему кризису имеют экологические инициативы Евросоюза? Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Зеленский проигрывает медиавойну с олигархами

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Владимир Зеленский выглядит и ведет себя так, будто уже проиграл будущую схватку за власть. Всего несколько недель назад обсуждалось то, как Зеленский будет идти на второй срок, сейчас же речь идет о том, как президенту досидеть до конца первой каденции. Подробности...

Третья мировая война уже идет

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Сегодня не работают никакие апелляции к нормам международного права. Разумные аргументы и доводы также не действуют. Приходится признать, что прежнего миропорядка де-факто уже нет. Подробности...
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Нет такой цели – просто сказать правду

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Блогера обидели, он рыдает в кадре – это прогрев аудитории. Комик шлет всех на три известные буквы – это чтобы попасть на аудиодорожку в TikTok. Шоумен говорит, что День Победы переоценен – это провокация, чтобы поднять индекс цитируемости. Подробности...
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Острый кризис в Турции

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Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Почему «омикрон» заставил паниковать весь мир

    Разные страны по-своему отреагировали на появление нового штамма коронавируса
    		   29 ноября 2021, 22:10
    Фото: imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Елена Лексина,
    Ростислав Зубков,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Новый штамм ковида – «омикрон» – породил панику в разных странах мира: одни уже отменяют международные соревнования, вторые привлекают армию для борьбы с вирусом, третьи вновь закрывают границы и вводят карантин. Вслед за правительствами «омикрон» перепугал и рынки. Насколько обоснованна эта паника и какая от нее может быть польза?

    Открытый недавно в Африке и, как допускают в Совфеде, завезенный в Россию штамм коронавируса B.1.1.529 «омикрон» серьезно напугал европейцев. Например, в Швейцарии уже отменили Универсиаду, а Берлин решил назначить ответственным за борьбу с пандемией в Германии генерал-майора Бундесвера Карстена Брейера, сообщает RND.

    Также будет увеличен контингент, оказывающий помощь пострадавшим от коронавируса, с нынешних трех тысяч солдат до восьми. Кроме того, германские военно-воздушные силы (Люфтваффе) уже доставляют тяжелых пациентов в больницы с палатами интенсивной терапии. Таким образом, борьба с коронавирусом в одной из ведущих стран Европы становится все больше военным делом.

    Израиль и вовсе находится «на грани чрезвычайного положения» из-за нового штамма, признал премьер-министр Нафтали Беннет. Страна закрыла границы на две недели и ввела обязательную изоляцию для возвращающихся из-за рубежа израильтян. Вместе с тем Беннет подписал распоряжение, разрешающее Службе общей безопасности Израиля (ШАБАК) отслеживать местонахождение лиц, инфицированных новым штаммом ковида.

    «Такие меры будут применяться только в отношении зараженных новым штаммом, речи о широком применении в отношении всех заболевших, как это было ранее, не идет», – уточнили в канцелярии премьера. Помимо этого, правительство распорядилось внести 50 африканских стран в «красный список» государств, посещение которых для израильтян запрещено без специального разрешения, сообщает ТАСС.

    «Омикрон» вызвал панику и на мировых рынках. Распространение нового штамма может привести к очередным локдаунам и спаду потребления топлива. Так, нефть марки Brent падала ниже 73 долларов за баррель, а WTI – ниже 70 долларов за баррель, обновив минимумы, зафиксированные 13 и 21 сентября соответственно. В Кремле назвали реакцию рынков «чисто эмоциональной». «Она не зиждется на каких-то научных данных, потому что их просто пока нет», – пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    На этом фоне компании Pfizer и Moderna сообщили о намерении в ближайшее время адаптировать новые вакцины к «омикрону». Но в Совете Федерации упрекнули иностранных разработчиков в готовности предоставлять препараты «без необходимых испытаний, с колес». «Старые расхваленные вакцины против нового штамма, по их словам, не годятся. Новый раунд – поехали!» – написал в своем телеграм-канале председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

    «Главное ощущение от заявлений западных специалистов о COVID-19 состоит в том, что они толком не представляют себе, с чем имеют дело, но с готовностью раздувают панические настроения у населения. В этих условиях следует дождаться подлинной информации о штамме, к чему и призывают некоторые российские специалисты», – добавил сенатор.

    «Реакция ряда западных стран на «омикрон» показывает, что их власти подчиняются своим страхам или каким-то инстинктам, но не трезвой оценке ситуации и реальной угрозы»,

    – сказал газете ВЗГЛЯД генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Остается надеяться, что эта нервная реакция будет короткой, добавил аналитик.

    «Пока не складывается впечатление, что действия, например, Германии и Израиля оправданны. Отчеты ВОЗ и независимых экспертов не настраивают на такой алармизм относительно распространения нового штамма», – подчеркнул собеседник. С другой стороны, истерика на Западе может иметь и положительные моменты, например позволит ускорить взаимное признание вакцин и расширить другие формы международного взаимодействия, что отвечает интересам Москвы.

    Оснований для паники действительно нет,

    подтвердил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. «Да, этот вариант вируса контагиознее, чем предыдущие, то есть он легче заражает человека. Но у нас на сегодня нет данных о том, что он более вирулентный. Ковид опасен сам по себе, он приводит к осложнениям, однако сказать, что у «омикрона» есть какая-то особая симптоматика, мы не можем. Это тоже хороший признак», – подчеркнул он.

    «И главное: у нас также нет информации, что имеющиеся вакцины не работают. То есть уже приобретенный нами иммунитет – или по итогам болезни, или в результате вакцинации – работает. Я предлагаю не паниковать, а внимательно слушать экспертный совет ВОЗ. Это профессионалы, у которых есть все самые актуальные сведения и по свойствам COVID-19, и по «клинике», – добавил собеседник.

    По его словам, новая мутация ковида не является чем-то сверхъестественным. История с «омикроном», а точнее с истерикой вокруг него, напоминает первые дни после обнаружения индийского штамма коронавируса. «Мы почти месяц приходили в ужас от него, но оказалось, что он эволюционирует в прогнозируемом направлении. В этом плане грипп более коварный. Каждый год с появлением новых штаммов он игнорирует иммунитет, который мы приобрели до этого», – обратил внимание Онищенко.

    «Поэтому я не вижу оснований для ограничений и закрытий. Единственное, на чем я настаиваю, чего категорически требую – разрешить гражданам отправляться в деловые поездки, пусть занимаются бизнесом. Некоторые страны дров уже наломали, разорили людей, остановили экономики. Все это вызывает вопросы», – отметил он.

    «Также я призываю запретить туристические поездки и туры, особенно массовые. Одно дело – деловая поездка, другое – прилететь и бегать по злачным местам: пляжам, пивнушкам и так далее. Это безобразие. Такое поведение человека крайне опасно! Тем более у нас скоро Новый год, и вот эти безумные новогодние каникулы надо закрыть», – считает Онищенко.

    «Государства ориентируются на предварительную позицию ВОЗ, а там допустили, что новый штамм может быть заразнее предыдущих. Отсюда – превентивные меры со стороны многих правительств, – сказал политтехнолог Марат Баширов. – Пока штамм детально не изучат, кто-то будет перестраховываться в большей степени, кто-то в меньшей. Так что это не панические действия государств, а закономерная реакция на заявления ВОЗ».

    «Что касается мировой политики, то правительства многих стран Запада до сих пор не прислушались к словам президента России. А он в своих выступлениях очень четко говорил о необходимости скоординированной политики всех государств для борьбы с пандемией.

    Он подчеркивал важность выработки единой позиции на платформе ООН вместо того, чтобы разбегаться по своим национальным квартирам. Его пока не слышат, но последние события только подтверждают правильность этой идеи», – уверен собеседник.

    При этом ситуация вокруг «омикрона» все больше напоминает классическую инфодемию – этим термином объясняется бурный и неконтролируемый поток фейков, домыслов и прогнозов в соцсетях, усиливающий беспокойство в обществе. Вслед за обществом начинают «беспокоиться» правительства разных стран и рынки.

    «Инфодемия не менее опасна, чем пандемия. Но людей можно понять. Большинство из них – законопослушные граждане, которые хотят знать, какие действия будут предприняты властями в том или ином случае. Им нужно планировать свою жизнь, работу и отпуск. К примеру, скоро Новый год, кто-то хотел бы отправиться в Египет – государство Африки, откуда пришел новый штамм. Получится ли это сделать – толком неизвестно. И это лишь один из примеров инфодемии из-за «омикрона», который повлияет на жизнь множества людей», – резюмировал Баширов.


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