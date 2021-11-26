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26 ноября, пятница | Последнее обновление — 14:52 | vz.ru
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Израиль оказался «на грани чрезвычайного положения» из-за нового штамма COVID-19
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Израиль после выявления первого инфицированного новым штаммом коронавируса находится «на грани чрезвычайного положения», заявил израильский премьер-министр Нафтали Беннет.
«Мы находимся на грани чрезвычайного положения», – передает ТАСС со ссылкой на израильское государственное радио «Кан» слова Беннета.
По сообщению радиостанции, Беннет проведет в пятницу совещание с участием министра здравоохранения Ницана Горовица и экспертов израильского Минздрава в связи с выявлением ранее в тот же день первого случая инфицирования новым штаммом коронавируса в стране.
Ранее в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения сообщила, что «штамм [коронавируса], обнаруженный в ряде стран на юге Африки, был выявлен в Израиле» у гражданина, вернувшегося из Малави. Кроме того, «существуют подозрения в отношении еще двух случаев [заражения] у вернувшихся из-за границы [граждан], которые в настоящее время ожидают результатов тестов в изоляции», добавили в Минздраве, отметив, что «во всех трех случаях речь идет о вакцинированных пациентах», и что «их данные об иммунизации в настоящее время проверяются».
Напомним, Великобритания с 26 ноября временно отменяет авиасообщение с ЮАР, Ботсваной и еще четырьмя африканскими странами из-за выявления в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529. Вместе с тем Израиль внес в список «красных стран» ЮАР и еще шесть государств Африки.
Ранее штамм коронавируса B.1.1.529, который может оказаться опаснее других, включая «дельту», выявили в Южной Африке.
Ученые из Великобритании сообщали о новом штамме в Ботсване, который содержит в себе 32 мутации. Многие из них указывали на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.
ВОЗ в пятницу созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма COVID-19.
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ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за штамма COVID-19 опаснее «дельты»
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма коронавируса, обнаруженного в ЮАР и Ботсване, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
В ВОЗ обеспокоены появлением нового штамма коронавируса, ранее обнаруженного в Ботсване и Гонконге, в Южной Африке. В связи с этим было решено созвать чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма COVID, передает РИА «Новости».
Ранее штамм коронавируса B.1.1.529, который может оказаться опаснее других, включая «дельту», выявили в Южной Африке. Эксперты из ЮАР не могут точно сказать, помогут ли современные вакцины от коронавируса или нет. Свежий штамм уже был выявлен в Ботсване и Гонконге.
Ученые из Великобритании сообщали о новом штамме в Ботсване, который содержит в себе 32 мутации. Многие из них указывали на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штаммы имеют большие изменения в спайковом белке, в отличии от других штаммов COVID-19.
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Депутат рассказал о специально инфицирующих себя коронавирусом антиваксерах
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В России есть желающие специально заболеть коронавирусом, вместо того, чтобы вакцинироваться, таким образом противники прививок хотят выработать у себя иммунитет, заявил зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Я слышал высказывания людей, которые говорят: «Давайте мы заразимся», чуть ли не в красную зону специально приходят или с инфицированными контактируют, такие у нас тоже есть, просто это у нас не носит массовый характер, не сопровождается публикациями. Если человек таким путем хочет выработать иммунитет, это его позиция, другое дело, чем закончится их болезнь, как они перенесут», – заявил Нилов порталу Lenta.ru.
По словам парламентария, в Госдуме этот вопрос не обсуждался.
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Ранее RT сообщило со ссылкой на испанское телевидение, что в Европе противники вакцинации специально инфицируют себя COVID-19, чтобы получить ковид-паспорт. Они покупают в интернете наборы для самоинфицирования и ходят в гости к заболевшим друзьям.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, кто организует акции антиваксеров в российских регионах.
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Власти Таганрога объяснили критическую ситуацию с хранением тел умерших от COVID-19
Ситуация с хранением тел умерших от коронавируса в Таганроге Ростовской области критическая из-за того, что площади патолого-анатомического бюро не соответствуют требованиям и возросшей нагрузке, заявил представитель администрации города.
«В связи с тем, что занимаемые патолого-анатомическим бюро Таганрога площади не соответствуют требованиям и возросшей нагрузки в настоящее время действительно сложилась критическая ситуация с хранением тел умерших от новой коронавирусной инфекции», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации Таганрога.
По его словам, для стабилизации ситуации количество вскрытий тел умерших уже увеличили, данная мера приведет к постепенной ликвидации очередности, из-за значительного скопления тел в предыдущие дни. Кроме того, для хранения тел также приспособили холодильную камеру, предназначенную для хранения биопсийного материала.
Городское управление здравоохранения готовит предложения для выделения дополнительных средств на приобретение холодильного оборудования. При этом остается актуальным вопрос строительства в городе морга соответствующей площади.
За минувшие сутки в России выявили 33 796 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 9,5 млн случаев заболевания.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 9 468 189 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1238 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 269 057 человек.
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В Одессе появилась скульптура коронавируса с золотым влагалищем
В одесском Городском саду в рамках международной инициативы ООН «16 дней активных действий против гендерного насилия» установили необычную скульптуру. Арт-объект представляет собой коронавирус, к которому прикреплено золотое влагалище.
Работа получила название «Пандемия домашнего насилия». Автором произведения стала одесская художница Ева Ятт, пишет Cтрана.UA.
По словам автора, скульптура стала символом планеты, пандемии коронавируса и женского начала. Цель работы – обратить внимание на насилие в семье, что стало особенно актуально в период локдауна, когда весь мир был вынужден самоизолироваться.
«Зачастую женщины молчат о своих проблемах и не решаются бороться. Мой арт-объект призван обратить внимание на эту проблему», – рассказала художница.
На беседке рядом с арт-объектом весят растяжки с надписями о свободе от насилия и с названием объекта.
Американский бизнес попросил Вашингтон одобрить «Спутник V»
Американская торговая палата просит власти США признать сертификаты вакцинации «Спутником V», сообщил президент организации Алексис Родзянко.
Родзянко пояснил, что для поездки из России в США в данный момент нужны две вещи – это «виза, которую сейчас невозможно получить, и прививка той вакциной, которая принята либо ВОЗ, либо США», передает газета «Известия».
«Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе «Спутник V». Ответ на наш запрос был такой: пока думаем», – добавил он.
Напомним, «Спутник V» не вошел в число дающих возможность въехать в США вакцин.
Между тем Российский фонд прямых инвестиций ожидает, что инспекция ВОЗ посетит Россию в декабре в рамках работы по признанию «Спутника V».
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ЕК заявила о новых правилах въезда в Евросоюз
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Еврокомиссия (ЕК) предлагает с 1 марта разрешить въезд в Евросоюз всем, кто был вакцинирован признанными в союзе прививками от COVID-19, сообщила еврокомиссар Илва Йоханссон на пресс-конференции.
«Мы решили сегодня в ЕК, что у нас будут новые правила для въезда в ЕС из третьих стран с 1 марта. Насущные поездки из третьих стран могут совершаться. Что же касается не насущных поездок, то сегодня у нас есть список стран (откуда странам ЕС рекомендовано разрешать) В нем около 20 государств. Сейчас мы уходим от странового подхода и переходим к индивидуальному. Это означает, что все люди, которые были вакцинированы, могут приехать в Евросоюз», – цитирует ее РИА «Новости».
Отмечается, что речь идет о «разрешенных Еврокомиссией» вакцинах для централизованного применения в Евросоюзе. Прививка будет считаться действующей только в течение девяти месяцев. Также Еврокомиссия рекомендует странам ЕС принимать тех, кто был вакцинирован препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, но при наличии ПЦР-теста. Кроме того, для тех, кто уже переболел коронавирусом, въезд будет разрешен при наличии ПЦР-теста.
Президент России Владимир Путин, выступая на G20, призвал ускорить признание странами вакцин от коронавируса.
В Германии установлен новый суточный рекорд по заболевшим коронавирусом
В ФРГ количество подтвержденных новых случаев за сутки выросло на 76 тыс. 414, это новый максимум за все время пандемии, об этом свидетельствуют данные Института вирусологии имени Роберта Коха.
Прошлый антирекорд в стране зарегистрирован 25 ноября, тогда за сутки было выявлено 75 тыс. 961 случай коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на данные института.
За последние сутки в стране от этого заболевания скончались 357 человек, общее число смертей от болезни за все время пандемии в Германии достигло 100 тыс. 476.
Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что большинству немцев предстоит либо вакцинироваться от коронавируса, либо переболеть, либо умереть до конца зимы.
Лекарство от коронавируса из ягеля и березовой коры передали в больницы Якутии
Препарат из ягеля и коры березы для лечения коронавирусных больных начали передавать в медицинские учреждения Якутии, заявила заместитель гендиректора по науке и программам развития Якутского научного центра СО РАН Татьяна Салова.
«Сейчас идет передача большой партии «Бетукладина» в республиканские медучреждения для врачей и пациентов с коронавирусом. Как только будет запущено большое производство, биопрепарат сразу поступит в продажу в аптеках Якутска. Наверное, продажа будет и вне региона», – цитирует Салову РИА «Новости».
В ноябре эта разработка якутских ученых прошла государственную регистрацию.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что поставки внутривенного препарата для лечения пациентов с коронавирусом планируется осуществить во все регионы России до конца недели.
Мособлдума поддержала законопроект об ограничениях в связи с COVID-19
Мособлдума поддержала законопроект о введении ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба думы.
«Мособлдума на 8-м заседании рассмотрела и поддержала документ об изменениях в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением: либо QR-кода о прививке; либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; либо медицинского отвода от вакцинации», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
При этом уточняется, что до 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. Однако после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Такие нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.
Напомним, в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Парламент Северной Осетии переголосовал за законопроект о QR-кодах
Парламент Северной Осетии еще раз проголосовал за федеральный законопроект о QR-кодах на внеочередной сессии, депутаты поддержали проект, сообщили в заксобрании по итогам заседания.
«На повторном рассмотрении законопроекта о введении QR-кодов 44 депутата проголосовали «за», четыре «против», один воздержался, еще двое из присутствовавших не голосовали», – цитирует собеседника в заксобрании ТАСС.
Также народное собрание Дагестана поддержал введение QR-кодов при посещении мест общественного пользования, передает РИА «Новости».
«Законопроект поддержали 62 из 72 присутствующих на заседании депутатов, четыре проголосовали против, еще шестеро воздержались. Данный законопроект был разослан в органы управления здравоохранения Республики Дагестан, комитеты народного собрания. Замечаний и предложений от комитетов не поступило», – сообщает пресс-служба регионального парламента.
Кроме того, законопроект о QR-кодах в общественных местах поддержали Новосибирская область, Нижегородская область, Брянская область, Омская область, Магаданская область, Московская область, Рязанская область, Челябинская область, Волгоградская область, Ростовская область, Калининградская область, Псковская область, Приморский край, Пермский край, Хабаровский край, Татарстан, Коми, Чувашия, Удмуртия.
Напомним, в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Британия и Израиль внесли ЮАР в «красный список» из-за нового штамма COVID
Великобритания с 26 ноября временно отменяет авиасообщение с ЮАР, Ботсваной и еще четырьмя африканскими странами из-за выявления в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529. Вместе с тем Израиль внес в список «красных стран» ЮАР и еще шесть государств Африки.
Глава минздрава Великобритании Саджид Джавид заявил, что «агентство по безопасности в области здравоохранения (...) изучает новый вариант (коронавируса), необходимо дождаться больше данных о нем, но в качестве меры предосторожности с полуночи шесть африканских стран будут добавлены в «красный список» по коронавирусу, авиасообщение с ними будет отменено, а британцы по возвращении из них должны будут соблюдать карантин», передает ТАСС.
Отмечается, что в этот список попали Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Намибия, Эсватини и ЮАР.
Вместе с тем канцелярия израильского премьера Нафтали Беннета сообщила, что «принято решение внести в категорию «красных стран» (посещение которых для израильтян запрещено) ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини».
Указывается, что «иностранцы из этих стран не смогут въехать в Израиль».
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Напомним, штамм коронавируса B.1.1.529, который может оказаться опаснее других, включая «дельту», выявили в Южной Африке.
Эксперты из ЮАР пока не могут точно сказать, помогут ли от него современные вакцины. Свежий штамм уже выявлен в Ботсване и Гонконге.
Ученые из Великобритании сообщали о новом штамме в Ботсване, который содержит в себе 32 мутации. Многие из них указывали на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.
ВОЗ в пятницу созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма COVID-19.
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Президент Чехии Земан возвращается в госпиталь
У президента Чехии 77-летнего Милоша Земана обнаружен коронавирус, врачи решили его вернуть в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге, сообщило Чешское ТВ.
«У президента республики Милоша Земана обнаружен коронавирус, при этом не имеет внешних признаков заболевания. Решением врачей он возвращается в ЦВГ, где проходил лечение с 10 октября до 25 ноября. Несколько дней назад Земану была сделана третья прививка от коронавируса», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Ранее президент Чехии Милош Земан покинул Центральный военный госпиталь в Праге и решил вернуться к работе. Президент находился в отделении интенсивной терапии почти месяц. Глава государства страдает невропатией ног и жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление. Он также наблюдался у врачей по поводу диабета. Кроме того, у него цирроз печени, в желудок был введен зонд для кормления.
Жителям Орловской области с достаточным титром антител решено выдавать QR-код
Власти Орловской области к 1 декабря 2021 года утвердят систему, согласно которой жители региона при наличии достаточного титра антител к коронавирусу будут получать QR-код, сообщает пресс-служба правительства региона.
«До 1 декабря в Орловской области будет утвержден порядок получения QR-кодов гражданами, имеющими достаточный титр антител к COVID-19», – передает ТАСС со ссылкой на заявление.
Поручение глава региона Андрей Клычков дал департаменту здравоохранения области 25 ноября в ходе заседания регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что проект введения QR-код в общественном транспорте и общественных местах поддержали депутаты нескольких регионов. Среди них Оренбургская и Ростовская области, а также Мособлдума.
Проект закона ранее отправили в регионы для получения откликов и предложений.
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Ростовские депутаты поддержали законопроект о введении QR-кодов в общественных местах
Депутаты законодательного собрания Ростовской области поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, сообщил председатель парламента региона Александр Ищенко.
«Мы с вами не является специалистами, мы не знаем ответа на вопрос – какое средство наиболее эффективно. Но из тех, которые испробованы на сегодняшний день во всем остальном мире, эффективны только те, которые предлагаются правительством России», – передает РИА «Новости» его слова.
Ищенко отметил, что главным аргументом необходимости принятия этого закона являются «тяжелейшие цифры, которые мы видим ежедневно в сводках оперативного штаба». Он добавил, что потери от коронавируса уже сопоставимы с потерями на фронте во время войны, представив на обозрение депутатов несколько больших коробок, в которых находятся свидетельства о смерти людей, умерших в Ростовской области за период пандемии.
По словам председателя регионального парламента, в законодательное собрание Ростовской области поступило несколько тысяч мнений как от сторонников, так и от противников введения новых норм. «Мы все ваши предложения готовы сформировать и направить в Госдуму для того, чтобы коллеги при рассмотрении этого законопроекта использовали эти предложения», – добавил он.
Ранее сообщалось, что Мособлдума поддержала законопроект о введении ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. Однако после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
В России анонсировали первый виртуальный тур по «Красной зоне» в НИИ Склифосовского
В Английском клубе Государственного центрального Музея современной истории России состоится первый в стране виртуальный тур по «Красной зоне» и фотовыставка, рассказывающая о работе врачей в непростых условиях пандемии.
Мероприятие пройдет 30 ноября в 13.00 мск. Задача проекта – рассказать о работе медицинских работников в условиях пандемии, акцентируя внимание на том, насколько быстро московская система здравоохранения адаптировалась к непривычным условиям труда, обеспечив стационары всем необходимым для оказания необходимой помощи пациентам с COVID-19, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В мероприятии примут участие генеральный директор Музея Ирина Великанова, директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков и заместитель Мэра Москвы Анастасия Ракова.
Виртуальный тур станет первым и пока единственным проектом в России, который позволит каждому желающему посетить «Красную зону» института Склифосовского благодаря современным 3D-технологиям.
Технология съемки в формате 360 градусов позволит осмотреть кадры рабочих будней, работу реанимации и отделений, в каждом из которых экскурсоводами станут работающие в НИИ имени Н.В. Склифосовского врачи. Медики не только расскажут о борьбе с COVID-19, но и поделятся своими личными эмоциями. Достаточно просто выбрать точку на плане «красной зоны», чтобы попасть внутрь переоборудованного корпуса для лечения пациентов с COVID-19.
Помимо онлайн-тура, в рамках взаимодействия НИИ Склифосовского с Музеем современной истории России состоится выставка экспонатов, связанных с коронавирусной эпохой.
Ссылка на виртуальный тур будет опубликована на сайте и в социальных сетях Музея, а также на сайте Минкультуры России и портале культура.рф.
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