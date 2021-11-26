Британия и Израиль внесли ЮАР в «красный список» из-за нового штамма COVID

Великобритания с 26 ноября временно отменяет авиасообщение с ЮАР, Ботсваной и еще четырьмя африканскими странами из-за выявления в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529. Вместе с тем Израиль внес в список «красных стран» ЮАР и еще шесть государств Африки.

Глава минздрава Великобритании Саджид Джавид заявил, что «агентство по безопасности в области здравоохранения (...) изучает новый вариант (коронавируса), необходимо дождаться больше данных о нем, но в качестве меры предосторожности с полуночи шесть африканских стран будут добавлены в «красный список» по коронавирусу, авиасообщение с ними будет отменено, а британцы по возвращении из них должны будут соблюдать карантин», передает ТАСС.

Отмечается, что в этот список попали Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Намибия, Эсватини и ЮАР.

Вместе с тем канцелярия израильского премьера Нафтали Беннета сообщила, что «принято решение внести в категорию «красных стран» (посещение которых для израильтян запрещено) ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини».

Указывается, что «иностранцы из этих стран не смогут въехать в Израиль».

Напомним, штамм коронавируса B.1.1.529, который может оказаться опаснее других, включая «дельту», выявили в Южной Африке.

Эксперты из ЮАР пока не могут точно сказать, помогут ли от него современные вакцины. Свежий штамм уже выявлен в Ботсване и Гонконге.

Ученые из Великобритании сообщали о новом штамме в Ботсване, который содержит в себе 32 мутации. Многие из них указывали на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.

ВОЗ в пятницу созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма COVID-19.

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