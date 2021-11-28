В Израиле спецслужбы будут отслеживать геолокацию носителей омикрон-штамма

|
28 ноября, воскресенье | Последнее обновление — 23:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле заявили о позитивных контактах с ЕС по признанию сертификатов о вакцинации
Разделы
Мы привыкли считать, что американская демократия основана на идее равенства. Но факты свидетельствуют иное: американская демократия основана на идее самого радикального и ужасающего из неравенств, какое только мог измыслить человеческий ум.
Подробности...
Рузвельт предлагал расчленить Германию на пять частей и вдобавок организовать «международную зону» из Рура и Саара, фактически лишив немцев «индустриального сердца» страны. Черчилль хотел нарезать германские земли еще мельче.
Подробности...
Ряд политических сил в Армении сводят конструктивный нейтралитет России во второй карабахской войне и ее мирные инициативы к продолжению дискурса «предательского Карсского договора 1921 года».
Подробности...
Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
Подробности...
Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
Подробности...
Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В Израиле спецслужбы будут отслеживать геолокацию носителей омикрон-штамма
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет подписал чрезвычайное распоряжение, разрешающее отслеживание спецслужбой ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) геолокации лиц, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса.
«Правительство одобрило сегодня отслеживание Службой общей безопасности (ШАБАК) геолокации зараженных омикрон-штаммом коронавируса. Премьер-министр подписал соответствующие чрезвычайное распоряжение. Настоящее решение будет действовать до полуночи (01.00 мск) 2 декабря», – цитирует заявление канцеляриn премьера ТАСС.
Отмечается, что «определение местоположения по сотовому телефону будет производиться для выявления заболевших и прерывания цепочки заражения. Такие меры будут применяться только в отношении зараженных новым штаммом, речи о широком применении в отношении всех заболевших, как это было ранее, не идет».
В ведомстве премьера также сообщили, что «служба общей безопасности не будет заниматься контролем за соблюдением самоизоляции».
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.
В России новый штамм коронавируса «омикрон» пока не обнаружен.
ШАБАК относится к системе спецслужб Израиля и занимается контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности. Подчинена непосредственно премьер-министру Израиля
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава МИД Венгрии объяснил непризнание «Спутника V» в ЕС
|
|
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал проблему признания российской вакцины от коронавирса «Спутник V» в Европе политическим вопросом.
«Это политический и идеологический вопрос. И я очень этим разочарован… Меня раздражает, что всякий раз, когда я разговариваю со своими западноевропейскими коллегами, они утверждают, что российская вакцина очень эффективна и хорошо работает… Но несмотря на все эти слова, сказанные при личном разговоре, на публике они ведут себя совершенно иначе», – заявил Сийярто в интервью телеканалу RT.
Как отметил министр, благодаря тому, что Венгрия одобрила «Спутник V», и тому, что, в отличие от других вакцин, проблем с поставками российского препарата не было, республика смогла вновь открыть свои границы и восстановить экономику примерно на два месяца раньше, чем другие европейские страны.
Напомним, российская вакцина «Спутник V» показала лучшую защитную эффективность от летальных случаев от коронавируса в ходе исследований в Венгрии среди пяти ведущих вакцин: «Спутник V», AstraZeneca, Pfizer, SinoPharm, Moderna.
В середине ноября в Кремле неоднократно выражали надежду на взаимное признание Россией и ЕС сертификатов о вакцинации от коронавируса. В конце октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург обвинил чиновников Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в игнорировании успехов «Спутника V».
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
У заразившихся «омикроном» выявили нехарактерные для COVID-19 симптомы
|
|
Новый штамм коронавируса «омикрон» вызывает необычные, но при этом относительно легкие симптомы у заразившихся молодых людей, рассказала председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе The Daily Telegraph.
По словам Кутзе, которая является практикующим врачом и работает в столице ЮАР Претории, в последнее время среди ее пациентов с COVID-19 появились молодые люди, различавшиеся по этнической принадлежности и социальному статусу, которые жаловались на сильную усталость. Ни один из них не жаловался на потерю или изменение ощущения вкуса или обоняния. Кутзе также упомянула случай с шестилетним ребенком, у которого был сильно учащенный пульс и повышенная температура, передает ТАСС.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
«Их симптомы очень сильно отличались от того, с чем я имела дело раньше, и были очень легкими», – рассказала врач. Кутзе обратила внимание на нехарактерные для коронавируса симптомы, которые 18 ноября появились и у четырех членов ее семьи. Их анализы на COVID-19 оказались положительными, при этом все жаловались на то, что чувствуют себя очень усталыми и разбитыми. После этого Кутзе одной из первых предупредила власти ЮАР о вероятности распространения в стране нового штамма коронавируса.
Доктор говорит, что приняла около дюжины пациентов с похожими симптомами, у которых подтвердилось заражение COVID-19. Почти все были здоровыми мужчинами. Прививок не было примерно у половины из них.
Кутзе выразила опасение, что у пожилых людей, в особенности страдающих диабетом и другими хроническими заболеваниями, инфекция, вызванная омикрон-штаммом, может протекать значительно тяжелее. Как указывает издание, лишь около 6% жителей ЮАР – люди старше 65 лет, поэтому ситуация с заболеваемостью в этой возрастной группе пока не очень хорошо ясна.
«Сейчас нам следует опасаться того, что новым штаммом будут заражаться пожилые невакцинированные люди. Если они не привиты, то у многих болезнь будет протекать тяжело», – считает Кутзе.
-
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
Как сообщил российский сенатор Алексей Пушков, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск».
В субботу коронавирус выявили у прилетевших в Нидерланды пассажиров рейса из ЮАР. В тот же день новый штамм коронавируса «омикрон» добрался до Германии и Чехии, первый случай заражения штаммом «омикрон» был зафиксирован в Италии. Медики также заподозрили новый штамм коронавируса у пациента в Австрии. Еще два случая заражения «омикроном» выявили в Британии. На этом фоне британский премьер Борис Джонсон заявил о способности «омикрона» передаваться между полностью привитыми людьми.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Визит противников вакцинации в «красную зону» пришлось прервать досрочно
|
|
Главный врач московской Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко рассказал, что визит противников вакцинации от коронавируса в «красную зону» пришлось прервать досрочно из-за «хамского общения» с пациентами.
«Конечно же, там были разные вопросы – и провокационные, и те, и другие. Мы побывали в реанимационном отделении, увидели пациентов, которые находятся и на ИВЛ, и на ЭКМО. В это время у нас были две большие операции и мы показали, как наши хирурги работают... Они (антиваксеры) совершенно не хотят знать правду, они мне рассказали, что лечить надо пенициллином», – рассказал Вечорко в эфире программы «Соловьев Live» на YouTube.
Он подчеркнул, что с антипрививочниками «диалога нет». «У вас есть дельные предложения? Нет их. Есть только один негатив. Как можно зайти в палату, а потом выйти и стебаться над этим человеком», – возмутился он.
По словам Вечорко, когда противники вакцинации начали «хамить пациентам», он распорядился завершить их визит.
В субботу противники вакцинации, откликнувшиеся на письмо врачей, посетили «красную зону» филатовской больницы в Москве.
Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза.
Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода и лавный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль осведомлен об идее врачей пригласить противников вакцинации в «красную зону», эту инициативу оценивают очень положительно.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЮАР назвали главные симптомы заражения штаммом «омикрон»
|
|
Первые и главные признаки заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» выражаются в сильной усталости человека и головных болях, при этом редко отмечаются повышение температура или боль в горле, заявила председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе.
«Около десяти дней назад ко мне стали приходить больные с жалобами на предельную усталость и угнетенность, а также на сильную головную боль. Только у одного или двоих была несколько повышенная температура тела и болело горло. Люди приходили на второй или третий день плохого самочувствия. При этом никто из них даже не думал, что мог заразиться коронавирусом, так как обычных для COVID-19 симптомов не было. Однако проведенные тесты показали, что у них коронавирус, вызванный новым штаммом, который затем получил название «омикрон». При этом оказалось, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови», – сообщила Кутзе, которая занимается врачебной практикой в пригороде столицы ЮАР Претории, передает ТАСС.
Уточняется, что речь идет о нескольких десятках человек.
По словам Кутзе, никто из тех ее пациентов, у кого был выявлен омикрон-штамм коронавируса, не был госпитализирован. «Инфицированным омикрон-штаммом не нужен больничный уход и кислород. Выздоровление у обратившихся ко мне за помощью наступало через 2 – 3 дня. Все это время они проводили дома», – добавила она.
Глава Медицинской ассоциации ЮАР отметила, что в основном омикрон-штаммом заражаются молодые люди, хотя был и ребенок в возрасте шести лет. «При этом больше половины из них не прошли курс вакцинации от COVID-19», – уточнила Кутзе.
Она подчеркнула, что вакцинация остается главным фактором противодействия коронавирусу в любой его форме.
«Пока исследования омикрон-штамма находятся на ранней стадии, как и сбор данных о заразившихся им. Я думаю, что недели через две мы будем знать больше о поведении нового вида коронавируса. Однако моя работа с инфицированными показывает, что не следует поддаваться панике и принимать излишние меры, которые не соответствуют существующей угрозе», – пояснила она.
-
В воскресенье британские медики выразили сомнения в опасности нового штамма коронавируса «омикрон».
Ранее сообщалось, что медики из Южно-Африканской Республики встревожены скоростью распространения нового штамма коронавируса «омикрон» среди молодого населения.
До этого стало известно, что ЮАР намерена делиться с агентствами биобезопасности других стран образцами нового штамма «омикрон».
Член консультационного совета при минздраве ЮАР профессор Ян Санне заявил, что существующие вакцины от коронавируса эффективны против нового штамма «омикрон».
В России заявили о завозе нового штамма COVID-19 «омикрон»
|
|
Новый штамм коронавируса «омикрон» уже есть в России, его в страну ввозят туристы, приехавшие из Египта, заявил российский сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый.
«Штамм «омикрон» уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения (в РФ) являются наши люди, которые посещали Египет», – сказал РИА «Новости» политик.
Сенатор подчеркнул необходимость ограничить авиасообщение с Египтом до тех пор, пока новый штамм не будет достаточно изучен.
Тем временем в центре «Вектор» Роспотребнадзора сообщили, что штамм «омикрон» вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения. Отмечается, что новый вариант имеет большое число мутаций в гене S-белка.
«Для ряда мутаций, характерных для нового геноварианта, также показана роль в уклонении от иммунного ответа. Таким образом, новый вариант действительно вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения», – говорится в сообщении.
-
Ранее сообщалось, что ЮАР намерена делиться с агентствами биобезопасности других стран образцами нового штамма «омикрон». В Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «омикрон» с вирусом Эбола.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Доктор Мясников предупредил о «монстрах за спиной»
Врач и телеведущий Александр Мясников сравнил инфекции с монстрами, которые ходят гигантской тенью за спинами людей, отметив, что широкая доступность антибиотиков и отказ от прививок делают людей беззащитными перед такого рода болезнями.
«Антипрививочное движение недалеких и ограниченных людей с явными психопатами и мошенниками во главе и преступно доступное и широкое применение антибиотиков привело к тому, что мы остались практически беззащитны! Да, мы уже почти победили врага, зажали его в угол, кого-то вообще извели.... И расслабились!», – написал Мясников в своем Telegram.
По его словам, представление человека об инфекционных заболеваниях не заходит дальше вопросов «вредны ли прививки» и «нужны ли антибиотики». Он отметил, что многие считают инфекции проблемой прошлого века, о которой в 21 веке нечего говорить, однако они являются пороховой бочкой, над которой кардиологи, онкологи и психиатры спорят о своих пациентах.
Доктор также рассказал, что его с детства возмущали фильмы, в которых главный герой поворачивается спиной к недобитому врагу, а тот целится ему в спину. Он сравнил инфекции с таким противником, по его словам, враг «уже не приподнимается, а встает в полный рост, и это уже не старые знакомые и наивные бактерии, падающие замертво при одном виде пенициллина, это монстры, которых и не выговорить и которым закусить антибиотиком только в радость! А мы все не замечаем этой зловещей гигантской тени за спиной и продолжаем гордо идти со спокойной улыбкой на лице и игрушечным Кольтом в кобуре».
-
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому нужна антипрививочная паника.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США завили о возможности бесконтактной передачи штамма «омикрон»
|
|
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова выразила мнение, что случаи бесконтактной передачи нового штамма коронавируса «омикрон» могут свидетельствовать о его высокой способности к распространению.
«В Гонконге наблюдалась передача вируса при странных обстоятельствах. Люди находились в гостинице на карантине, два человека находились в разных номерах через коридор. Они не встречались лично. Речь идет о том, что один прошел по коридору, по которому ранее проходил другой с неплотно прилегающей маской или без нее. Так что уровень передачи может быть довольно высоким», – приводит мнение профессора ТАСС.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Как считает доктор биологических наук, новая разновидность возникла не на основе дельта-штамма. «На одном и том же шасси в результате длительной эволюции вируса в организме одного хозяина появилось скопление мутаций, в том числе четыре мутации, которые уклоняются от антител, и одна мутация, обладающая повышенной инфекционностью, – продолжила Баранова. – Возникает вопрос: пустит ли «дельта» этот вирус? Если не пустит, то вирус может заглохнуть, тогда не является важным, отвечает он на антитела или нет».
При этом, отметила профессор, существует опасность, что «омикрон» распространится наряду с «дельтой» и будет поражать также вакцинированных. «То есть больший уровень антител потребуется для защиты. Каковы эти единицы [нейтрализации], пока угадать невозможно», – сказала эксперт.
Ранее Соединенные Штаты решили с 29 ноября ограничить въезд в страну из восьми государств Африки в связи с распространением нового штамма коронавируса.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
-
Как сообщил российский сенатор Алексей Пушков, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск».
В субботу коронавирус выявили у прилетевших в Нидерланды пассажиров рейса из ЮАР. В тот же день новый штамм коронавируса «омикрон» добрался до Германии и Чехии, первый случай заражения штаммом «омикрон» был зафиксирован в Италии. Медики также заподозрили новый штамм коронавируса у пациента в Австрии. Еще два случая заражения «омикроном» выявили в Британии. На этом фоне британский премьер Борис Джонсон заявил о способности «омикрона» передаваться между полностью привитыми людьми.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России выявили 33,5 тыс. случаев коронавируса за сутки
|
|
За минувшие сутки в России выявили 33 548 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 9,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 33 548 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2127 (6,3%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3086, Санкт-Петербурге – 2072, Московской области – 2046.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 9 570 373 человека в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1224 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 272 755 человек.
-
В связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 30 646 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 268 111 человек.
Накануне, 27 ноября, в России выявили 33 946 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 398.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Онищенко назвал виновников паники вокруг нового штамма COVID-19
|
|
«Истерия вокруг нового штамма коронавируса появилась благодаря СМИ и некомпетентности некоторых «экспертов». На самом деле ничего экстраординарного или сверхопасного пока нет», – сказал газете ВЗГЛЯД врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Ранее в России заявили о завозе нового штамма COVID-19 «омикрон».
«Панику вокруг появления нового штамма коронавируса сеют прежде всего СМИ. Они обеспокоены не здоровьем людей, а стремлением завоевать популярность – и не важно, каким путем», – отметил экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
«На самом деле сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собрала экспертов, которые оценят все имеющиеся данные как с точки зрения мутаций, так и с точки зрения контагиозности вируса (заразности). Пока сверхопасных тенденций они не отмечают, – указал собеседник. – Да, есть особенности и определенные изменения в клинической картине заболевших новым штаммом вируса, но причин для паники нет».
«Что касается решения некоторых стран закрыть границы, то это дело стран. Во всяком случае ничего экстраординарного или того, о чем накануне заявил очередной «специалист» в этой области – что новый штамм чуть ли не опаснее эболы – не наблюдается», – уверен Онищенко.
«Давайте не будем паниковать. Тем более, что наши граждане летают в Южную Африку не так часто, как в Турцию. Я думаю, что в ближайшие недели ситуация прояснится, и будут приниматься те меры, которые действительно нужны», – резюмировал он.
Ранее российский сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» уже есть в России, его ввозят туристы, приехавшие из Египта. Сенатор подчеркнул необходимость ограничить авиасообщение с Египтом до тех пор, пока новый штамм не будет достаточно изучен.
Однако позже в Роспотребнадзоре опровергли эту информацию, заявив, что на сегодня «омикрон» в России не обнаружен. В свою очередь в центре «Вектор» Роспотребнадзора заявили, что противоэпидемическая эффективность «Эпиваккороны» и «Эпиваккорона-Н» против штамма «омикрон» сравнима с эффективностью от «дельты».
Между тем в ЮАР назвали главные симптомы заражения штаммом «омикрон». Они выражаются в сильной усталости человека и головных болях, при этом повышение температура или боль в горле отмечаются редко.
Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что заявления многих западных политиков и СМИ создают истерию вокруг нового штамма коронавируса, поэтому зима в Европе может пройти под его знаком. Между тем профессор МГИМО Елена Пономарева в Telegram написала, что новый штамм чиновники восприняли как сигнал к новым ограничениям.
Ранее сообщалось, что ЮАР намерена делиться с агентствами биобезопасности других стран образцами нового штамма «омикрон». В Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «омикрон» с вирусом Эбола.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В администрации Байдена начали готовиться к вспышкам «омикрона» в США
|
|
Администрация президента США Джо Байдена в связи с обнаружением штамма коронавируса «омикрон» разрабатывает планы на случай возможных вспышек заболевания по всей стране, сообщили осведомленные источники американского издания Politico.
«Хотя в США не выявили случаев [заражения новым штаммом], должностные лица администрации Байдена, отвечающие за вопросы здравоохранения, в Центрах по контролю и профилактике заболеваний, Министерстве здравоохранения и социальных служб США и Белом доме провели в последние два дня серию встреч для планирования на случай выявления данной разновидности в США и возможных вспышек заболевания по всей стране», – приводит выдержку из материала ТАСС.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
По словам источников издания в американской администрации, в ходе консультаций специалисты обсуждали, «на какой срок закрывать въезд из южной части Африки, разрешать ли возвращаться гражданам США, а также менять ли рекомендации в сфере здравоохранения в стране». Кроме того, американские официальные лица отметили необходимость «значительно повысить темпы» ревакцинации в ближайшие недели.
Ранее Соединенные Штаты решили с 29 ноября ограничить въезд в страну из восьми государств Африки в связи с распространением там нового штамма коронавируса. Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США в связи с угрозой распространения нового штамма «омикрон» рекомендовали вакцинировать всех детей от пяти лет от COVID.
-
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
Как сообщил российский сенатор Алексей Пушков, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск».
В субботу коронавирус выявили у прилетевших в Нидерланды пассажиров рейса из ЮАР. В тот же день новый штамм коронавируса «омикрон» добрался до Германии и Чехии, первый случай заражения штаммом «омикрон» был зафиксирован в Италии. Медики также заподозрили новый штамм коронавируса у пациента в Австрии. Еще два случая заражения «омикроном» выявили в Британии. На этом фоне британский премьер Борис Джонсон заявил о способности «омикрона» передаваться между полностью привитыми людьми.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле заявили о позитивных контактах с ЕС по признанию сертификатов о вакцинации
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об «очень позитивных» контактах с Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19.
«Были очень позитивные контакты, сейчас, скажем так, идет анализ «домашних заданий», – передает его слова ТАСС.
Песков также пояснил, что значит «домашнее задание»: «Это (возможное признание сертификатов о вакцинации – прим. ВЗГЛЯД) технологический процесс, и там много технологических разных задач».
«Но есть все основания полагать, что удастся выйти на позитивную динамику и в течение какого-то количества месяцев уже выйти на взаимное признание [сертификатов]», – заключил представитель Кремля.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на G20, призвал ускорить признание странами вакцин от коронавируса.
В ЮАР назвали категории самых уязвимых перед «омикроном» людей
Медики из Южно-Африканской Республики встревожены скоростью распространения нового штамма коронавируса «омикрон» среди молодого населения, сообщила руководитель отделения интенсивной терапии больницы поселения Соуэто на юго-западной окраине Йоханнесбурга Рудо Матива Times of Israel.
«Молодые люди в возрасте от 20 до чуть более 30 лет поступают с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии. Около 65% не вакцинированы, а большинство остальных вакцинированы лишь первой дозой», – цитирует ее РИА «Новости».
По ее словам, если рост числа заражений продолжится, медицинские учреждения окажутся перегружены. Специалист предположила, что в худшем случае возникнет ситуация, аналогичная той, что была с дельта-штаммом, поэтому нужно подготовить больше коек для интенсивной терапии.
-
Ранее сообщалось, что ЮАР намерена делиться с агентствами биобезопасности других стран образцами нового штамма «омикрон».
До этого член консультационного совета при минздраве ЮАР профессор Ян Санне заявил, что существующие вакцины от коронавируса эффективны против нового штамма «омикрон».
Кроме того, в Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ.
В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и до Чехии.
Британские врачи усомнились в опасности штамма «омикрон»
Британские медики выразили сомнения в опасности нового штамма коронавируса «омикрон», сообщает The Daily Telegraph.
Главный врач Англии Крис Уитти заявил, что штамм «дельта» значительно опаснее для Великобритании, чем вариант «омикрон».
«Мы всегда знали, что время от времени будут появляться новые варианты... но мы многого не знаем, и я думаю, в спекуляции вдаваться пока не стоит», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Уитти, британские власти приняли верное решение, предприняв «предупредительные» меры на границе для замедления распространения нового штамма в стране.
Кроме того, профессор Оксфордского университета Джон Белл, высокопоставленный советник британского правительства по вакцинации, заявил, что новый вариант коронавируса может в конечном итоге вызывать лишь «насморк и головные боли» у тех, кто сделал прививку.
«Это может быть все еще очень заразный вирус, который будет распространяться повсюду и причинять массу неприятностей, вызывая насморк и головные боли, которые, однако, не станут причиной госпитализаций. По правде говоря, как мне кажется, жить с этим можно», – отметил он.
-
Накануне британские медики выявили два случая инфицирования новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон».
Ранее в Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ.
В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и до Чехии.
Первый случай заражения штаммом «омикрон» зафиксирован в Италии
Первый случай заражения вариантом коронавируса «омикрон» зафиксирован в Италии, сообщил Высший институт здравоохранения республики.
Как отмечается в сообщении Высшего института здравоохранения Италии, специалисты из лаборатории миланского госпиталя «Сассо» секвенировали геном штамма «омикрон» у зараженного, прибывшего из Мозамбика, передает РИА «Новости».
«Пациент и контактировавшие с ним люди из числа родных чувствуют себя хорошо», – говорится в сообщении. Результаты их тестов также будут подвергнуты исследованиям. Случай заболевания зафиксирован в южной области Кампания.
Как отмечает издание Corriere della Sera, заразившийся ранее получил две дозы вакцины от COVID-19. Топ-менеджер компании, работающей в нефтяной сфере, прилетел в Рим из Мозамбика 11 ноября, после чего на машине направился в город Казерта в Кампании. 15 ноября он оказался в Милане, где его компания провела ему тест на коронавирус, оказавшийся положительным. Пятеро членов его семьи, среди которых двое детей, также сдали положительный тест. Они помещены в карантин в Казерте и проявляют легкие симптомы заболевания, их состояние здоровья оценивается положительно.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
В пятницу власти Италии объявили о закрытии въезда в страну для побывавших за последние две недели в семи странах южной Африки из-за нового штамма коронавируса.
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
-
Как сообщил российский сенатор Алексей Пушков, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также Турция и ОАЭ. В субботу коронавирус выявили у прилетевших в Нидерланды пассажиров рейса из ЮАР. В тот же день новый штамм коронавируса «омикрон» добрался до Германии и Чехии. Еще два случая заражения «омикроном» выявили в Британии. После этого британский премьер Борис Джонсон заявил о способности «омикрона» передаваться между привитыми людьми.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Первый случай заражения штаммом «омикрон» заподозрили в Австрии
Власти Тироля подозревают первый в Австрии случай инфицирования человека новым штаммом коронавируса «омикрон», говорится в заявлении правительства региона.
Согласно заявлению, заразившийся вернулся в Австрию после путешествия в Африку. Точный результат анализа будет известен через несколько дней после проведения дополнительного исследования в Вене, перелает ТАСС.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
«После выявления новой мутации вируса B.1.1.529 во многих европейских странах сегодня, в субботу вечером, в районе Швац есть в наличии положительный результат ПЦР-теста, связанный с южноафриканским путешествием. По итогам первой проверки вирусологами Инсбрука существует конкретное подозрение, что это может быть новая мутация вируса», – отмечается в заявлении. В нем подчеркивается, что пациент был привит вторым компонентом вакцины от нового коронавируса около девяти месяцев назад.
Из-за распространения новой мутации коронавируса в Африке Австрия с 27 ноября ограничила авиасообщение с ЮАР, Лесото, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Намибией и Эсватини. Въезд из этих государств разрешен только австрийским гражданам, которые после приезда должны соблюдать 10-дневный карантин, сдать ПЦР-тест и зарегистрироваться в качестве прибывшего из региона распространения мутации коронавируса.
-
Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
Как сообщил российский сенатор Алексей Пушков, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск».
В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также Турция и ОАЭ. В субботу коронавирус выявили у прилетевших в Нидерланды пассажиров рейса из ЮАР. В тот же день новый штамм коронавируса «омикрон» добрался до Германии и Чехии. Первый случай заражения штаммом «омикрон» также был зафиксирован в Италии. Еще два случая заражения «омикроном» выявили в Британии. После этого британский премьер Борис Джонсон заявил о способности «омикрона» передаваться между привитыми людьми.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|