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США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки из-за штамма «Омикрон»
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США ограничат въезд из восьми стран Африки в связи с распространением нового штамма коронавируса, сообщили высокопоставленные чиновники администрации Джо Байдена телеканалу CNBC. Страны ЕС договорились ограничить въезд из семи стран Африки, сообщила представитель пресс-службы ЕК Дана Спинан.
По сведениям телеканала CNBC, ограничения на въезд в США вступят в силу с 29 ноября и коснутся жителей ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави. Это решение, как отмечает телеканал, принято спустя менее чем через три недели после того, как администрация президента США Джо Байдена сняла ограничения на въезд в страну для посетителей из более чем 30 стран мира, передает РИА «Новости».
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В свою очередь представитель пресс-службы ЕК Дана Спинан сообщила: «Государства-члены (ЕС) договорились быстро ввести ограничения на все поездки в ЕС из семи стран южноафриканского региона: Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, ЮАР, Зимбабве. Важны тесты, карантин и отслеживание контактов для прибывающих пассажиров».
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали буквой Омикрон. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
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Накануне стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, где успели заразиться 22 человека.
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Израиль оказался «на грани чрезвычайного положения» из-за нового штамма COVID-19
Израиль после выявления первого инфицированного новым штаммом коронавируса находится «на грани чрезвычайного положения», заявил израильский премьер-министр Нафтали Беннет.
«Мы находимся на грани чрезвычайного положения», – передает ТАСС со ссылкой на израильское государственное радио «Кан» слова Беннета.
По сообщению радиостанции, Беннет проведет в пятницу совещание с участием министра здравоохранения Ницана Горовица и экспертов израильского Минздрава в связи с выявлением ранее в тот же день первого случая инфицирования новым штаммом коронавируса в стране.
Ранее в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения сообщила, что «штамм [коронавируса], обнаруженный в ряде стран на юге Африки, был выявлен в Израиле» у гражданина, вернувшегося из Малави. Кроме того, «существуют подозрения в отношении еще двух случаев [заражения] у вернувшихся из-за границы [граждан], которые в настоящее время ожидают результатов тестов в изоляции», добавили в Минздраве, отметив, что «во всех трех случаях речь идет о вакцинированных пациентах», и что «их данные об иммунизации в настоящее время проверяются».
Напомним, Великобритания с 26 ноября временно отменяет авиасообщение с ЮАР, Ботсваной и еще четырьмя африканскими странами из-за выявления в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529. Вместе с тем Израиль внес в список «красных стран» ЮАР и еще шесть государств Африки.
Ранее штамм коронавируса B.1.1.529, который может оказаться опаснее других, включая «дельту», выявили в Южной Африке.
Ученые из Великобритании сообщали о новом штамме в Ботсване, который содержит в себе 32 мутации. Многие из них указывали на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.
ВОЗ в пятницу созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма COVID-19.
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Академик РАН: Никто пока не знает, к чему приведут новые мутации коронавируса
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Самая большая опасность новых штаммов заключается в том, что они не изучены, и неизвестно, как организм человека отреагирует на них, понадобится ли против него новая вакцина, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя появление нового штамма коронавируса, содержащего в себе 32 мутации.
В южной Африке выявили новый штамм коронавируса B.1.1.529, который содержит в себе 32 мутации, многие из которых указывают на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Специалисты не исключают, что он может оказаться опаснее других, включая «дельту». 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.
«Самая большая опасность новых штаммов в том, что они меняют свою антигенную структуру. При проникновении вируса в организм, иммунитет вырабатывает антитела и клеточную память на определенные участки белков вируса. Пока коронавирус не менялся сильно. Поэтому не было никаких оснований полагать, что у переболевших первыми вариантами нет иммунитета, например, к «дельте». И прививки работают против этих новых штаммов», – говорит Зверев.
Несмотря на то, что новый штамм коронавируса содержит в себе 32 мутации, ученый не стал бы пока говорить, что произошло «что-то страшное». По его словам, сначала начала следует разобраться, что это за мутации, насколько они меняют структуру вируса, насколько люди, которые болели другими вариантами инфекции будут устойчивы в новому, и будут ли работать против него существующие на сегодняшний день вакцины.
«Вирус, конечно, мутирует. В Японии, например, он смутировал так, что начал уничтожать самого себя. Никто пока не знает, к чему эти мутации приведут. Для начала нужно посмотреть структуру этого белка, вторичную, третичную, четвертичную: насколько поверхностный белок изменился, насколько внутренний белок. Поэтому ничего страшного не произошло. Может быть он наоборот будет более слабый», – рассуждает академик.
То, что новый штамм коронавируса передается с более высокой частотой, чем предыдущие варианты, это не говорит о том, что он будет вызывать более тяжелые формы заболевания, продолжает специалист.
«Все РНК-вирусы мутируют. И коронавирус мутирует не так, как грипп, раз в 30 медленнее, но все равно мутирует. Тем более, учитывая то, что он находится под давлением вакцинации. Хорошо, что за COVID-19 следят, чтобы вовремя принять какие-то меры. Лично я бы пока не стал поднимать ажиотаж по поводу этого события», – резюмировал Зверев.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» может дать самый широкий спектр антител, поэтому, скорее всего, именно этот препарат станет самым эффективным против нового штамма.
Переболевшим коронавирусом решили продлить сертификаты на год
Сертификат автоматически будет продлен на год для всех, кто переболел коронавирусом в течение последних 12 месяцев, сейчас готовятся соответствующие документы. Сертификат будет продлен на год, а не на шесть месяцев, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Сертификат автоматически будет продлен для всех, у кого заболевание было в течение последнего года. Поэтому один год с момента выздоровления», – цитирует главу ведомства РИА «Новости».
Сейчас переболевшие получают на едином портале государственных услуг сертификат о перенесенной болезни с QR-кодом, который действует шесть месяцев.
Ранее сообщалось о вероятной дате рассмотрения Госдумой проекта о QR-кодах. Первое чтение планируется на 16 декабря.
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Американский бизнес попросил Вашингтон одобрить «Спутник V»
Американская торговая палата просит власти США признать сертификаты вакцинации «Спутником V», сообщил президент организации Алексис Родзянко.
Родзянко пояснил, что для поездки из России в США в данный момент нужны две вещи – это «виза, которую сейчас невозможно получить, и прививка той вакциной, которая принята либо ВОЗ, либо США», передает газета «Известия».
«Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе «Спутник V». Ответ на наш запрос был такой: пока думаем», – добавил он.
Напомним, «Спутник V» не вошел в число дающих возможность въехать в США вакцин.
Между тем Российский фонд прямых инвестиций ожидает, что инспекция ВОЗ посетит Россию в декабре в рамках работы по признанию «Спутника V».
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В Германии установлен новый суточный рекорд по заболевшим коронавирусом
В ФРГ количество подтвержденных новых случаев за сутки выросло на 76 тыс. 414, это новый максимум за все время пандемии, об этом свидетельствуют данные Института вирусологии имени Роберта Коха.
Прошлый антирекорд в стране зарегистрирован 25 ноября, тогда за сутки было выявлено 75 тыс. 961 случай коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на данные института.
За последние сутки в стране от этого заболевания скончались 357 человек, общее число смертей от болезни за все время пандемии в Германии достигло 100 тыс. 476.
Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что большинству немцев предстоит либо вакцинироваться от коронавируса, либо переболеть, либо умереть до конца зимы.
Лекарство от коронавируса из ягеля и березовой коры передали в больницы Якутии
Препарат из ягеля и коры березы для лечения коронавирусных больных начали передавать в медицинские учреждения Якутии, заявила заместитель гендиректора по науке и программам развития Якутского научного центра СО РАН Татьяна Салова.
«Сейчас идет передача большой партии «Бетукладина» в республиканские медучреждения для врачей и пациентов с коронавирусом. Как только будет запущено большое производство, биопрепарат сразу поступит в продажу в аптеках Якутска. Наверное, продажа будет и вне региона», – цитирует Салову РИА «Новости».
В ноябре эта разработка якутских ученых прошла государственную регистрацию.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что поставки внутривенного препарата для лечения пациентов с коронавирусом планируется осуществить во все регионы России до конца недели.
Британия и Израиль внесли ЮАР в «красный список» из-за нового штамма COVID
Великобритания с 26 ноября временно отменяет авиасообщение с ЮАР, Ботсваной и еще четырьмя африканскими странами из-за выявления в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529. Вместе с тем Израиль внес в список «красных стран» ЮАР и еще шесть государств Африки.
Глава минздрава Великобритании Саджид Джавид заявил, что «агентство по безопасности в области здравоохранения (...) изучает новый вариант (коронавируса), необходимо дождаться больше данных о нем, но в качестве меры предосторожности с полуночи шесть африканских стран будут добавлены в «красный список» по коронавирусу, авиасообщение с ними будет отменено, а британцы по возвращении из них должны будут соблюдать карантин», передает ТАСС.
Отмечается, что в этот список попали Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Намибия, Эсватини и ЮАР.
Вместе с тем канцелярия израильского премьера Нафтали Беннета сообщила, что «принято решение внести в категорию «красных стран» (посещение которых для израильтян запрещено) ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини».
Указывается, что «иностранцы из этих стран не смогут въехать в Израиль».
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Напомним, штамм коронавируса B.1.1.529, который может оказаться опаснее других, включая «дельту», выявили в Южной Африке.
Эксперты из ЮАР пока не могут точно сказать, помогут ли от него современные вакцины. Свежий штамм уже выявлен в Ботсване и Гонконге.
Ученые из Великобритании сообщали о новом штамме в Ботсване, который содержит в себе 32 мутации. Многие из них указывали на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.
ВОЗ в пятницу созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма COVID-19.
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Эксперт: Против введения QR-кодов ведется профессиональная работа с хорошим бюджетом
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Дирижеры протестов против QR-кодов пытаются раскачать консервативную часть российского общества, но их главная цель – разогревать любые конфликты в нашей стране. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД медиа-эксперт Александр Малькевич, комментируя итоги слушаний по законопроекту о QR-кодах, которые прошли в Общественной палате.
«Я совершенно убежден – и я говорил об этом на слушаниях в Общественной палате, – определенные силы ведут работу, направленную на возбуждение протестных настроений в России в связи с QR-кодами. Работа четкая, спланированная, профессиональная и с хорошим бюджетом», – сказал руководитель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности Интернета, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.
В результате этих действий становятся чуть ли не врагами люди, которые были единомышленниками по многим другим вопросам, говорит эксперт: «Я знаю об этом не понаслышке. Это и моя личная драма – у меня похожая ситуация с некоторыми из родни».
В конечном счете те, кто дирижирует этими протестами и оплачивает их, хотят раздробить общество, предупреждает Малькевич. «Сейчас им удалось пошатнуть лоялистов – более консервативную часть россиян. У них есть так называемые «закладчики», которые ранее подогревали сетевую аудиторию, например, слухами о чипизации», – добавил он.
Однако их цель – стравливать между собой и другие социальные группы, считает Малькевич. «Потом будут обрабатывать либералов, и так далее. По разным стратам идет прицельный огонь информационной войны. Но для каждого круга – свой дискурс. Например, мне и моим коллегам интересны проблемы ювенальной юстиции. Поэтому, те, кто сейчас управляет протестующими против QR-кодов, затем наверняка попробуют разобщить и нас, но уже по поводу ювенальной темы», – предположил аналитик.
Малькевич напомнил, что Общественная палата недавно подготовила для Госдумы доклад о 21 цифровой угрозе для гражданского общества, на каждую из которых, по его мнению, должен быть дан законодательный ответ. «Чтобы прекратить эту волну протестов, России надо приходить к «одному окну» информирования населения о вакцинации и QR-кодах, потому что противоречивые данные из разных источников только содействуют разброду в обществе», – резюмировал эксперт.
Участвовавшая в слушаниях глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Госдуму не рассматривать законопроекты о введении QR-кодов. По ее мнению, нередко людей, которые выступают против введения QR-кодов, приравнивают к «антиваксерам», однако это не так. «Это наше традиционное консервативное большинство, которое является патриотами нашей страны. Но сейчас их называют ботами, называют антиваксерами, хейтят, обижают и по сути ставят знак равенства между антиваксерами и противниками QR-кодов, что не соответствует действительности», - передает слова Мизулиной «Интерфакс».
«Мы говорим о необходимости добровольности вакцинации, а добровольность - значит проведение вакцинации после медосмотра и решения этого вопроса по совету врача. И, конечно, важно в этом случае признать, что не каждый россиянин имеет качественную медицинскую помощь и доступ к такого рода медицинской помощи, поэтому многие люди и боятся делать прививку», - сказала глава Лиги безопасного интернета .
Напомним, в середине ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах. Проекты предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Один из законопроектов также вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. В Госдуме запланировали первое чтение законопроектов на 16 декабря.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
Законопроект о QR-кодах в общественных местах уже поддержали Северная Осетия, Новосибирская область, Нижегородская область, Брянская область, Омская область, Магаданская область, Москва, Московская область, Рязанская область, Челябинская область, Волгоградская область, Ростовская область, Калининградская область, Псковская область, Приморский край, Пермский край, Хабаровский край, Татарстан, Коми, Чувашия, Удмуртия.
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В Чили одобрили применение вакцины от COVID для детей
Власти Чили одобрили применение вакцины от коронавируса для детей в возрасте от трех лет, им будет вводиться китайский препарат Coronavac, сообщил институт здравоохранения страны.
В заявлении института указывается, что вакцину разрешили применять для детей трех-шести лет, Coronavac «показала безопасность и эффективность во время исследований в Китае и не показала серьезных побочных эффектов», передает РИА «Новости».
Отмечается, что при испытаниях вакцины в КНР 97,61% выявленных побочных реакций были несерьезными.
В начале сентября в Чили разрешили применение вакцин для детей старше шести лет.
Ранее Уругвай решил вакцинировать детей от COVID. Также в Израиле официально стартовала кампания по вакцинации от COVID детей 5-11 лет.
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Между тем в России вакцина от коронавируса «Спутник» для детей от 12 до 17 лет получила регистрационное удостоверение. Первый замглавы Минздрава Виктор Фисенко призвал родителей подростков прививать их от COVID. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Александр Гинцбург предложил возможную схему ревакцинации подростков.
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В России выявили 34,6 случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявлено 34 690 случаев COVID-19, за все время в стране зафиксировано 9 502 879 случаев заболевания, сообщил официальный штаб по борьбе с инфекцией.
Выписано после выздоровления за сутки 36 145 человек, скончались за это же время 1235 человек, говорится на портале стопкоронавирус.рф.
В Москве за сутки выявлено 3929 случаев заболевания, в Московской области – 1812, в Санкт-Петербурге – 1704.
Накануне в России было выявлено 33 796 случаев коронавируса, таким образом, число новых случаев увеличилось на 894.
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Минздрав оценил эффективность комбинации «Спутника V» и «Спутника Лайт»
Комбинация «Спутника V» и ревакцинация «Спутником Лайт» показывают наиболее хорошие результаты, защита более 92%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Буквально вчера я получил данные из регистра вакцинированных – комбинация вакцины «Спутник» и ревакцинация «Спутником Лайт» показывает наиболее хорошие результаты, защиту протективную больше 92%», – передает РИА «Новости» слова Мурашко на пленарном заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Ранее в РФПИ рассказали, что вакцина «Спутник Лайт» отлично показала себя в роли бустерной при комбинации с вакцинами Moderna и AstraZeneca, связка с китайским препаратом Sinopharm оказалась неэффективной.
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Собянин оценил состояние экономики Москвы
Большая часть отраслей экономики столицы чувствует себя нормально, несмотря на коронавирус, заявил глава города Сергей Собянин.
«Много было всяких негативных прогнозов, что пандемия, экономика обрушится, все будет очень плохо, очень тяжело. Но вы видите, мы адаптируемся даже к этим сложным условиям. Жизнь продолжается. И экономика, подавляющее большинство отраслей чувствуют себя нормально», – сказал Собянин в беседе с РИА «Новости».
Градоначальник отметил, что экономика города уже превысила по большинству направлений уровень 2019 года.
В октябре мэр отмечал, что ограничительные меры в виде QR-кодов необходимо вводить дозированно, поскольку в длительной перспективе они могут стать сильным ударом по экономике.
Беглов спрогнозировал вакцинацию 80% жителей Петербурга к середине января
Петербургское правительство рассчитывает к 15 января 2022 года привить от коронавирусной инфекции большую часть подлежащих вакцинации, заявил губернатор Александр Беглов.
«На сегодняшний день по нормативам, которые установил Минздрав, мы должны привить 3,5 млн человек, это 80%. Сегодня (этот показатель составляет) 67%... Если быть реалистами, к 15 января мы планируем это сделать (достичь уровня 80% – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Беглов в эфире телеканала 78, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Петербург близок к коллективному иммунитету, но пока он еще не достигнут.
Напомним, власти города из-за улучшения эпидемиологической ситуации перенесли введение QR-кодов для посещения ресторанов и предприятий розничной торговли с 1 декабря на 27 декабря. При этом городское правительство не исключает новых ограничений.
Посольство России в ЮАР прокомментировало ситуацию вокруг нового штамма COVID-19
Посольство России в ЮАР сообщило, что следит за ситуацией вокруг нового штамма коронавируса, пока остаются в силе все общие рекомендации.
«Посольство России в ЮАР следит за ситуацией вокруг нового штамма коронавируса. На настоящий момент остаются в силе все общие рекомендации: соблюдать масочный режим, правила личной гигиены, избегать мест массового скопления людей, пользоваться антисептическими средствами», – передает РИА «Новости» сообщение дипмиссии.
«Что касается каких-либо новых рекомендаций, связанных именно с новым штаммом вируса, то штамм сейчас изучается профессиональным научным сообществом и они (рекомендации) могут быть сформулированы на основании той информации, которая последует от научного сообщества», – пояснили в посольстве.
Напомним, Великобритания с 26 ноября временно отменяет авиасообщение с ЮАР, Ботсваной и еще четырьмя африканскими странами из-за выявления в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529. Вместе с тем Израиль внес в список «красных стран» ЮАР и еще шесть государств Африки.
Ранее штамм коронавируса B.1.1.529, который может оказаться опаснее других, включая «дельту», выявили в Южной Африке.
Эксперты из ЮАР пока не могут точно сказать, помогут ли от него современные вакцины. Свежий штамм уже выявлен в Ботсване и Гонконге.
Ученые из Великобритании сообщали о новом штамме в Ботсване, который содержит в себе 32 мутации. Многие из них указывали на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.
ВОЗ в пятницу созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма COVID-19.
Гинцбург навал «Спутник V» самым эффективным против нового штамма COVID-19
Вакцина «Спутник V» может дать самый широкий спектр антител, если сравнивать с другими вакцинами, поэтому, скорее всего, именно этот препарат станет самым эффективным против нового штамма коронавируса с 32 мутациями, сказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Теоретически сложно сказать, насколько эффективна будет вакцина против данного варианта, но «Спутник V» дает наиболее широкий спектр вируснейтрализующих антител по сравнению с другими вакцинами, поэтому вероятность того, что он окажется эффективен против нового штамма по сравнению с другими вакцинами, выше», – цитирует Гинцбурга РИА «Новости».
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Ранее стало известно о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, который содержит в себе 32 мутации, многие из которых указывают на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний подтвердил обнаружение штамма в ЮАР, где уже зарегистрировано 22 новых случая.
ВОЗ запланировала в пятницу встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма, передает газета Financial Times.