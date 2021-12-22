РПЦ предложила создать институт больничных капелланов

Конспирологи сказали, чего ждать после ковид-паспортов

Лагеря для невакцинированных, переход на новые деньги и более суровые ограничения – эти и другие предположения сделали сторонники теорий заговора и конспирологии в сети Reddit, обсуждая, чего стоит ждать вслед за введением ковид-паспортов в различных странах мира.

«Что говорят теоретики-конспирологи о том, что будет после вакцинных паспортов? Я бы хотел подготовиться, так как они пока все говорили правильно», – написал один из пользователей и получил в ответ целый набор предсказаний.



«Будут более высокие налоги для невакцинированнных», – ответил jesusjuice44. «Аналитики сказали бы, что скоро появятся лагеря [для невакцинированных]», – отметил пользователь Reddit SuperSmashBeers.

С ним согласился sheashou, при этом он предположил, что такие лагеря «будут называться как-то более приемлемо, например, «медицинские карантинные учреждения», чтобы изолировать людей, угрожающих здоровью общества». «Скоро они сделают это законным в Нью-Йорке. Там вас смогут задержать на три дня, если сочтут такой угрозой», – пишет он.

Пользователь, под ником thisistheperfectname, считает, что прогнозы уже начали сбываться. «Австралия уже в лагерях», – ответил он.

SurburbanCowboy полагает, что после паспортов вакцинации появятся «социальные рейтинги», которые будут определять, «где вы можете путешествовать и делать покупки».

«Какой-то имплантированный чип или метка. Никто не сможет покупать, продавать, путешествовать или работать, не зарегистрировавшись в этой системе идентификации «вакцины». И это может даже стать законом в соответствии с глобальным договором для всех наций», – поддержал его TheOrganDonor.

Такой же теории придерживается Dopp3lGang3r, который написал, что «это будет связано с вашим счетом в цифровой валюте в банке – CBDC (Central Bank Digital Currency – цифровая валюта Центрального банка, прим. ВЗГЛЯД), так как наши текущие валюты потеряют всякую ценность и обнулятся».

«У вас будет социальный кредитный рейтинг. Они покончат с наличными деньгами (потому что через них передается COVID) и заменят их цифровой валютой. Это будет общество блок-постов, ограничения будут жестче, чем при COVID, все во имя сохранения климата. При этом элита продолжит летать на самолетах для обсуждения этого. А вам, чтобы остановить изменение климата, будет запрещено путешествовать, покупать то, что вы хотите, и есть красное мясо», – написал пользователь Reddit под ником the_shit_I_say.

Swish18 тоже считает, что «история с COVID выдыхается, а на смену ей придут климатические ограничения». «В этом и заключается суть «Великой перезагрузки», – пишет WrathOfPaul84. – Вопрос в том, удастся ли им сделать это повсеместно. Я видел, как это сделано в Нью-Йорке, но не могу представить, что это сделает Оклахома». По его мнению, необходимо ходить на выборы и голосовать против плохих политиков от обеих партий.

Но пользователь beyondthebarricade полагает, что «традиционного голосования не будет из-за ковида, теперь только по почте».

В Институте психологии РАН считают, что в ситуации пандемии и ограничений люди теряют ощущение контроля над происходящим, поэтому компенсируют это поиском конспирологических объяснений.