Польский политик высказался о «престижной победе» Путина над США

Владимир Путин распознал слабые точки американского коллеги Джо Байдена и достиг своих целей во время контактов с США, одержав престижную победу, заявил в беседе с Polskie Radio экс-замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль.

«(Путин) считает президентство Байдена слабым, и во многом он прав. Стараясь не упускать возможностей, он ведет собственную игру. С точки зрения престижа на последней встрече победила Россия», – цитирует РИА «Новости» Коваля.

Политик признал, что Россия выглядела на саммите выигрышно, но призвал не рассматривать эту беседу, как способную «в один момент решить судьбу мира». Также Коваль указал на способность Путина распознавать слабые точки оппонента.

По мнению экс-замминистра, после онлайн-переговоров Москва получила гарантии ослабления давления на «Северный поток – 2» со стороны Вашингтона. Коваль не уточнил, что именно заставило его сделать такой вывод, ведь ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что газопровод президенты не упоминали.

Между тем, ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что время уступок закончилось и Россия должна определиться: с Европой она или нет. В ответ на якобы попытки Владимира Путина «разделить Европу» политик призвал ввести жесткие санкции.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что скрывается за «безудержной русофобией» польского руководства.

Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

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