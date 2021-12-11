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Польский политик высказался о «престижной победе» Путина над США
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Владимир Путин распознал слабые точки американского коллеги Джо Байдена и достиг своих целей во время контактов с США, одержав престижную победу, заявил в беседе с Polskie Radio экс-замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль.
«(Путин) считает президентство Байдена слабым, и во многом он прав. Стараясь не упускать возможностей, он ведет собственную игру. С точки зрения престижа на последней встрече победила Россия», – цитирует РИА «Новости» Коваля.
Политик признал, что Россия выглядела на саммите выигрышно, но призвал не рассматривать эту беседу, как способную «в один момент решить судьбу мира». Также Коваль указал на способность Путина распознавать слабые точки оппонента.
По мнению экс-замминистра, после онлайн-переговоров Москва получила гарантии ослабления давления на «Северный поток – 2» со стороны Вашингтона. Коваль не уточнил, что именно заставило его сделать такой вывод, ведь ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что газопровод президенты не упоминали.
Между тем, ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что время уступок закончилось и Россия должна определиться: с Европой она или нет. В ответ на якобы попытки Владимира Путина «разделить Европу» политик призвал ввести жесткие санкции.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что скрывается за «безудержной русофобией» польского руководства.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
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Киев захотел установить «мир через силу»
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Запад укрепит Украину до такой степени, что у России не будет возможности для «вторжения», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
В статье для Foreign Affairs министр заявил, что «цель Украины простая: мир через силу». По его словам, сейчас США и Европа «должны поговорить с Путиным, чтобы выиграть время, одновременно укрепляя Украину до такой степени, что у России просто не будет реальной военной возможности для вторжения в нее», передает РИА «Новости».
Кулеба сказал, что в этом случае «будет возможно достичь справедливого мирного урегулирования на Донбассе и, наконец, привести Украину в ЕС и НАТО». Он призвал США и Европу «активизировать усилия по сдерживанию России». Сейчас они «разрабатывают всеобъемлющий план сдерживания».
Этот план включает «четкие политические сигналы Москве». По словам министра, России нужно «прояснить, что Украина – часть Запада и будущий член ЕС и НАТО, и что суверенитет и территориальная целостность Украины не обсуждаются», а «в случае вторжения на Украину Запад введет жесткие санкции против России». Кроме того, план вкючает «увеличение военной помощи Украине».
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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Захарова задала CNN вопрос о разведке
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Представитель МИД России Мария Захарова задала вопрос о разведке телеканалу CNN в связи с информацией о намерении ЦРУ подготовить кадры против России и Китая.
«ЦРУ сосредоточится на подготовке кадров против Китая и России, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ровно то, в чем США и НАТО (а также CNN) обвиняют Россию и Китай. Так можно заниматься разведывательной деятельностью одному государству против других или нельзя? Вот бы CNN получил ответ на этот вопрос от Вашингтона», – написала в своем Telegram-канале Мария Захарова.
Ранее Захарова перечислила опасные инциденты с самолетами НАТО над Черным морем, заявив, что самолеты НАТО и США совершают провокации против гражданских самолетов и ставят под угрозу человеческие жизни.
Напомним, в начале ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии Советов безопасности и внешнеполитических ведомств.
Также с главой ЦРУ встретился директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, они обсудили борьбу с международным терроризмом и взаимодействие между ведомствами.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что обсуждалось на этих встречах и каким образом Бернс выработал свой собственный, весьма показательный взгляд на Россию?
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Сокуров заявил о готовности встретиться с Путиным
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Советский и российский режиссер Александр Сокуров заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если тот подтвердит свое предложение и сочтет, что для этого есть повод.
В ходе встречи президента с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) на этой неделе между Сокуровым и Путиным развернулась дискуссия об устройстве России. Глава государства пригласил режиссера к себе, отметив, что тот затронул «очень тонкие вещи» и он готов лично «с удовольствием подискутировать». Сокуров в том числе говорил о ситуации в республиках Северного Кавказа, проблемах в армии, цензуре, работе правоохранительных органов.
«Если он [президент] повторит предложение, то почему бы и нет. Надо встретиться нам – это прекрасно. Если президент считает, что нам есть что обсудить, то надо встретиться. Интересно будет послушать его, что на самом деле он думает по поводу того, что я говорил, потому что мне показалось, что Владимир Владимирович неправильно меня понял во многих вопросах», – сказал Сокуров РИА «Новости».
Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров предложил дать правовую оценку высказываниям Сокурова о Северном Кавказе. В частности, режиссер говорил о том, что республики Северного Кавказа сейчас имеют ярко выраженный «национальный характер», и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией.
«То, что я сказал, то я и сказал. Но я сказал только то, что я сказал… Разговор был открытый, с президентом можно говорить открыто, излагать свою точку зрения на разные обстоятельства жизни в стране, так что в рамках того же СПЧ это уместно и необходимо делать – говорить то, что ты думаешь», – сказал Сокуров, комментируя заявление Кадырова.
Член СПЧ Марина Ахмедова заявила газету ВЗГЛЯД, что в том, что говорил Сокуров, не нашла логической цепочки. «Это был скорее какой-то набор страхов. Я не могу спокойно слушать, когда кто-то сидит и говорит, мол, наши «республики хотят уйти», – заявила она.
США призвали Германию к санкциям против России в случае эскалации на Украине
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Вашингтон заинтересован в партнерстве с Германией в вопросе экономических мер против России в случае эскалации на Украине, сообщил минфин США.
Министр финансов США Джанет Йеллен провела переговоры с новым главой финансового ведомства Германии Кристианом Линднером. Она «подтвердила обеспокоенность президента Байдена относительно наращивания российских сил вокруг Украины» и обсудила с Линднером «меры, которые могут быть быстро введены в действие, чтобы повлечь серьезные издержки для экономики России», передает ТАСС.
Президент США Джо Байден сообщил, что провел первый телефонный разговор с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Байден «с нетерпением ожидает совместной работы по всему спектру глобальных проблем, включая трансатлантические усилия по реагированию на дестабилизирующее наращивание Россией военных сил вдоль границы с Украиной».
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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В США заявили об отложенной Вашингтоном отправке военной помощи Украине
Вашингтон подготовил дополнительную военную помощь для Украины на 200 млн долларов, но отложил отправку, заявили источники.
Источники NBC News заявили, что помощь подготовили в последние недели. Однако Белый дом отложил отправку вопреки желаниям Украины и ряда членов Конгресса США. Речь идет о небольшой партии оружия и военной техники. Отправку отложили, чтобы получить больше времени для дипломатических усилий по ослаблению напряженности и сохранения рычагов воздействия «в случае нападения со стороны России». При этом у США есть другие варианты помощи Киеву, включая гораздо больший пакет, который будет одобрен «в случае вторжения России», передает РИА «Новости».
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. США утверждают, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
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Анонсирован визит помощника госсекретаря США в Москву и Киев
Помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид посетит Москву и Киев, после чего в Брюсселе с представителями ЕС и НАТО обсудит урегулирование ситуации вокруг Украины, сообщает госдеп.
«Помощник госсекретаря в европейском и евроазиатском бюро Карин Донфрид посетит Киев и Москву 13-15 декабря, чтобы встретится с высокопоставленными представителями власти», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы госдепа.
После посещения России и Украины, Донфрид отправится в Брюссель, где 15-16 декабря состоятся консультации с партнерами США по ЕС и НАТО для обсуждения усилий по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс и госсекретарь США Энтони Блинкен выразили озабоченность присутствием российских войск около украинских границ.
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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Российские дипломаты назвали взрывоопасной ситуацию на Украине
Ситуация на Украине становится все более взрывоопасной из-за военной поддержки Киева странами НАТО, особенно Великобританией, говорится в комментарии посольства России в Лондоне в связи с высказываниями главы британского МИД Лиз Трасс.
«И хотя у России нет ни малейшего намерения нападать на Украину, ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится все более взрывоопасной, учитывая безответственную и безоговорочную военную поддержку, которую некоторые страны НАТО и Великобритания, в частности, оказывают Киеву. Неудивительно, что нет прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, которое, по-видимому, не представляет интереса для Запада», – приводит РИА «Новости» комментарий дипмиссии.
Также в сообщении указано, что дипломаты приняли к сведению ряд заявлений британского министра в соцсетях относительно ситуации с Украиной. «Чрезмерное использование термина «российская агрессия», особенно очевидное и преднамеренное, подчеркивает одержимость британского председательства в G7 поиском общей причины для «демонстрации единства». Повторяющееся обвинение само по себе вызывает беспокойство, так как вводит последователей в заблуждение», – отметили в посольстве.
В дипмиссии заявили, что британские СМИ слишком часто пользуются фальшивым лозунгом о возможной« российской агрессии» против Украины.
«Именно вооруженные силы Великобритании агрессивно продвигаются к нашим границам в Польше и Эстонии, и военные начальники Великобритании открыто заявляют о своем намерении добиться своего рода военного присутствия в Арктике», – пояснили в дипмиссии.
В российском посольстве напомнили, что Россия сделала НАТО многочисленные предложения о способах снижения напряженности.
«Форум G7 мог бы стать возможностью обсудить их, но пока мы не слышим ничего, кроме агрессивных лозунгов», – заключили дипломаты.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс в ходе начавшегося в субботу в Ливерпуле министерского саммита G7 неоднократно призывала коллег «выступить единым фронтом против российской агрессии». Кроме того, в Британии и США выразили озабоченность присутствием войск России вблизи Украины.
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
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США открестились от желания быть «арбитром» в определении демократий
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Вашингтон – не арбитр, решающий, какая страна является, а какая не является демократической, заявила замгоссекретаря США Узра Зея.
Зея, курирующая вопросы прав человека и демократии, провела брифинг по итогам прошедшего «Саммита за демократию». Она заявила, что США «регулярно поднимают вопросы соблюдения прав человека с российскими должностными лицами, в том числе на высшем уровне», передает ТАСС.
При этом в Вашингтоне, по ее словам, «приветствуют, если другие также проливают свет» на США и вместе с американцами «работают над тем, чтобы пролить свет на вызывающие глубокую обеспокоенность события в области прав человека в России».
Зея прокомментировала заявление послов России и Китая в США Анатолия Антонова и Цинь Гана, которые назвали саммит продуктом менталитета холодной войны, разжигающим идеологическую конфронтацию и создающим новые разделительные линии в мире. «Позвольте мне ясно сказать: Соединенные Штаты не являются арбитром, решающим, какая страна является, а какая не является демократической», – сказала Зея, добавив, что «это вопрос легитимности, который в конечном счете решается гражданами каждой страны».
Она заверила, что «невключение» какого-либо государства «в состав участников саммита не задумывалось в качестве клейма неодобрения». США «рассматривают это как повестку дня всего мирового сообщества», они «открыты для работы со всеми странами, которые хотят конструктивно работать по данной повестке дня», заявили в Госдепе.
Напмоним, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США наделят участников «Саммита за демократию» правом обслуживать американские интересы, они разваливают устоявшуюся систему международных отношений. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, «система международных отношений трансформируется, их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое».
США выразили желание выработать «правила игры» в XXI веке
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США хотят вместе с теми, кто разделяет их ценности, выработать «правила игры» в XXI веке, заявил глава американского государства Джо Байден.
Байден на закрытии «Саммита за демократию» заявил, что США «вновь подтверждают демократические ценности», которые находятся «в сердце международной системы» и являются «базисными элементами для десятилетий глобального роста и процветания».
По его словам, США «привержены работе со всеми, кто разделяет эти ценности, чтобы выработать правила игры, которые будут направлять наш прогресс в XXI веке, в том числе по вопросам кибербезопасности и новых технологий», передает ТАСС.
Напмоним, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США наделят участников «Саммита за демократию» правом обслуживать американские интересы, они разваливают устоявшуюся систему международных отношений. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, «система международных отношений трансформируется, их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое».
США заявили о продолжающейся концентрации сил России у границы с Украиной
У границы России и Украины все еще наблюдается значительное сосредоточение российских войск, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Кирби сказал, что «там все еще значительное количество войск» России, «в западной части этой страны вдоль границы с Украиной». США «продолжают видеть их увеличение последние дни и недели». Кирби, заявил, что ему «нечего сказать о каком-либо значительном изменении ситуации», передает РИА «Новости».
Официальный представитель Пентагона также отметил, что США «искали и продолжат искать возможности помочь» украинской стороне «лучше защищать себя». Он напомнил, что помощь идет и от Европы. Кирби не стал оценивать военные возможности Украины в случае предполагаемой эскалации: «Я оставляю им самим говорить о своих возможностях и уровне уверенности в них».
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Госдеп США решил бороться в Греции с «российской дезинформацией»
В Греции стартовал проект Госдепа США по борьбе с «российской дезинформацией», на запуске инновационного «обучения» выступил посол США в Афинах Джеффри Пайетт.
«Буквально на прошлой неделе госсекретарь Блинкен, мой начальник, был здесь, в Европе, на министерских встречах НАТО и ОБСЕ. Он публично осветил то, что он назвал «масштабной российской дезинформационной кампанией», которая проводится, чтобы попытаться убедить общественность в том, что Украина представляет угрозу для России и каким-то образом стремится к конфронтации со своим гораздо более крупным соседом», – цитирует Пайетта РИА «Новости».
Пайетт до назначения в Грецию работал послом США в Киеве и при нем на Украине произошел государственный переворот, американский посол активно поддерживал его.
Прославился дипломат после утечки записи его телефонного разговора в январе 2014 года с помощницей госсекретаря США Викторией Нуланд, с которой он обсуждал ситуацию на Украине.
Дезинформацию он назвал самой большой проблемой, с которой в последнее время сталкивается демократия. Также этот метод он назвал частью кремлевского инструментария для оправдания агрессии и возможного вторжения.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия виновата в обострении ситуации у границ Украина, а также якобы готовит нападение. В Москве не раз подобные обвинения отвергали.
По словам Пайетта, все в Греции видели, как сильно влияние дезинформации за последние два года в связи с дебатами вокруг пандемии COVID-19. Запуск проекта DisinfoHacks он назвал своевременным и важным.
Британцы отказались верить в «намерение Путина начать войну»
Читатели Daily Express резко раскритиковали статью об инциденте в Керченском проливе с участием украинского военного корабля, согласно которой автор Люк Хоукер посчитал, что президент России Владимир Путин «использовал эту ситуацию, чтобы запустить обратный отсчет до войны».
Пользователей возмутила такая точка зрения. «Еще одна сенсационная статья DE, едва ли стоящая чтения!» – передает РИА «Новости» комментарий treadwell42.
Другой читатель возмутился: «Еще один мусор, как насчет взвешенного анализа по серьезной теме?». Еще один назвал статью «очередным лживым посылом от СМИ». «Это теперь так предсказуемо», – отметил magsmoo.
По мнению комментаторов, Россия не станет проявлять агрессию. «Путин – юрист. Он не станет нарушать международное право, он подождет, пока это не сделают украинцы, и затем ответит», – высказался один из пользователей. «Если война начнется, я засужу DE за ее провоцирование», – согласился Fastjet1.
Напомним, корабль управления «Донбасс» ВМС Украины двигался в сторону Керченского пролива и не выполнял требования изменить курс. Заявок в соответствии с законом на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было. Украинское судно предупредили о необходимости соблюдать закон, позже был получен ответ, что следовать через Керченский пролив корабль не планирует.
Инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе лишний раз показывает потенциальные вред и опасность таких провокационных действий, любая незначительная провокация может привести к серьезным последствиям, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Провокация украинской стороны была не единичной, это целый комплекс провокативных действий, которые осуществляются вокруг российских границ, в свою очередь указала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Корабль развернулся в 23:12, а за 13 минут до этого в Киеве завершились телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом. В ходе разговора глава Белого дома ознакомил своего визави с содержанием недавней беседы с Владимиром Путиным, значительная часть которой была посвящена именно украинскому вопросу. Байден также пообещал предоставить Украине помощь «в случае агрессивных действий РФ», а также подчеркнул, что решение о вступлении Украины в НАТО – сугубо решение украинского народа и Североатлантического альянса.
Россия выразила обеспокоенность концентрацией американских войск в Греции
Россия обеспокоена концентрацией американских войск на территории Греции и переброской через греческий порт Александруполис военной техники в Восточную Европу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью греческому телеканалу ANT1.
«Проблема очень простая. Сосредотачивается все больше и больше солдат НАТО и США на вашей территории. Вы перевозите сотни и тысячи единиц военной техники через Александруполис и так далее. Вы открываете новые базы для НАТО, а в то же время НАТО называет нас врагом. И НАТО формулирует главную цель альянса, которая является не чем иным, как сдерживанием России. Это нас беспокоит. Вы должны нас понять», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Песков отметил, что С-400 - это оборонительная система на замечание о том, что у Греции такое беспокойство вызывает поставка российских ЗРК С-400 в Турцию. «То, что транспортируется через Александруполис, – это не оборонное оборудование. Я бы так ответил», – сказал он.
Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что Греция не могла стать враждебной по отношению к России. «Но Греция связана обязательствами, вытекающими из членства в НАТО. Это проблема, с НАТО, для нас, так как НАТО приближается к нашим границам. Мы видим достаточно враждебное, как мы понимаем, расширение НАТО в сторону наших границ, в сторону Украины», – отметил он.
На вопрос, какая реакция от Греции ожидается, если Евросоюз введет санкции в отношении России из-за Украины, Песков подчеркнул, что Греция – суверенная страна и имеет право принимать суверенные решения. «Я повторю, что Россия относится к Греции как к партнеру, как к дружественной стране, и мы хотели бы продолжать так к ней относиться», – уточнил он.
Также Песков выразил надежду, что Греция и Турция решат все проблемы мирно и между ними не будет столкновений. «Последнее, что мы бы хотели видеть в Эгейском море и в Средиземном море, – это быть рядом с конфликтом. Мы были очень обеспокоены в августе 2020 года, когда столкнулись корабли двух стран, и, конечно, мы бы хотели избежать любого повторения таких моментов в будущем», – сказал пресс-секретарь президента России.
На прямой вопрос, кого Россия поддержит в случае инцидента между странами, Песков отметил, что «мы бы хотели, чтобы обе стороны шли вперед, принимая во внимание реальность». «Потому что любое решение – это улица с двусторонним движением, требуется взаимное желание достичь решения», – добавил он.
Помимо прочего, Песков среагировал на вопрос журналиста – «может ли Греция полагаться на поддержку России и ждать полной поддержки в связи с «агрессивным поведением» Турции в Эгейском море и в Средиземном море».
По его мнению, «она (Турция) настаивает, что конвенция по морскому праву и требования Греции установить международно признанную ширину континентального шельфа обитаемых островов в Эгейском море и конкретно ширину исключительной экономической зоны точно нанесут сильный ущерб их национальным интересам и лишат их прав эксплуатировать природные ресурсы региона. Поэтому мы призываем обе стороны быть хладнокровными и логичными в решении проблемы».
Резюмируя, представитель Кремля говоря о поставках комплексов С-400 в Турции, сообщил, что несмотря на американские санкции, такое сотрудничество не представляет угрозу другим странам, и особенно Греции, поскольку эти системы не наступательные, а оборонительные. «100% оборонительные», – заключил он.
Байден выразил уверенность в желании мировых лидеров оказаться на его месте
Президент США Джо Байден уверен, что каждый из мировых лидеров не отказался бы быть на его месте, об этом он говорил в эфире развлекательного телешоу Джимми Фэллона на канале NBC.
«Все, от лидеров Китая и России до кого бы то ни было еще, я не знаю ни одного мирового лидера, который не хотел бы поменяться со мной местами», – передает слова американского президента РИА «Новости».
Байден заявил, что это связано с тем, что США «больше всего доступно, у нас больше потенциала, у нас больше науки, технологий и порядочности», чем у других стран.
Также Байден рассказал о жизни в Белом доме, в частности речь зашла о том, как президент с супругой Джилл готовит завтрак.
«Мы с Джилл – из среднего класса, закончили колледжи, вкалывали как проклятые, родители у нас <...> Словом, мы не привыкли, чтобы нас обслуживали. А в Белом доме есть кому приготовить тебе завтрак, сложить одежду, поднести сумки. Они все замечательные, но у нас свои порядки. Парень, который заведует кухней на втором этаже, не должен приходить и готовить нам завтрак. Мы сами можем приготовить себе яйца или залить молоком миску хлопьев», – сказал глава США.
Ведущий спросил, действительно ли Байден сам готовит яйца. На это президент ответил: «Я – нет, а Джилл – да». Сам глава государства признался, что кулинар из него никудышный.
Несмотря на легкий жанр программы, президент говорил преимущественно о серьезных вещах — планах инфраструктурной реформы, необходимости вакцинироваться, разногласиях с республиканцами.
Дефицит шуток восполнял ведущий. «Перед шоу я спросил президента, насколько он рад быть с нами по шкале от одного до десяти? Он сказал: «Десять, но шесть без инфляции», — так Фэллон прошелся по одной из самых болезненных для нынешней администрации тем — рекордному росту цен в США.
Ранее экс-врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон призвал президента США Джо Байдена срочно пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций, указав, что «снижение умственных способностей» и забывчивость американского лидера стали более заметными.
В США сочли действия Байдена выигрышными для России и Китая
Слабость американского президента Джо Байдена ведет к катастрофе во внешней политике США и играет на руку «плохим парням» типа России и Китая, сообщил сенатор от штата Техас Тед Круз телеканалу Fox News.
По его мнению, американцы еще долго будут ощущать последствия «позорного» бегства из Афганистана, которое продемонстрировало противникам Штатов неспособность дать им отпор. «Мы видим, как плохие парни типа России, Китая, Ирана и Северной Кореи становятся хуже <...> они не верят, что президент США что-либо предпримет», – передает РИА «Новости» его слова.
Круз выразил уверенность, что якобы планируемое Россией нападение на Украину стало возможным благодаря капитуляции Джо Байдена перед Владимиром Путиным. Прежде всего речь идет об отмене санкций против проекта «Северный поток - 2». По его словам, главе Белого дома придется извиняться перед Украиной за то, что США их предали.
Ранее президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. США утверждают, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.