Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи

Путин объявил победителя в номинации «Волонтер года»

Президент России Владимир Путин объявил имя победителя в номинации «Волонтер года». Им стал врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский, создавший службу поддержки родителей.

Президент ранее наградил медалью Луки Крымского Павла Бережанского за большой вклад в развитие волонтерского движения в сфере здравоохранения, передает ТАСС.

Путин поддержал идею учредить международную волонтерскую премию за вклад в решение глобальных проблем, в том числе по борьбе с пандемией, в июне прошлого года во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Президент считает огромной нагрузку, которую взяли на себя добровольцы во время пандемии коронавируса.

«Мы знаем, какую огромную нагрузку взяли на себя волонтеры в условиях пандемии. Сколько сил, душевного тепла вложили в преодоление общей беды, рисковали собой», – сказал Путин в приветствии к участникам и гостям церемонии вручения премии «Мы вместе».

Он поблагодарил всех, кто проявил солидарность, не остался в стороне, кто реализует собственные инициативы, участвует в общегосударственной акции «Мы вместе». К ней подключились НКО, предприниматели, общественные организации, партии и ведущая политическая сила – «Единая Россия», напомнил он.

Путин поздравил всех причастных с днем волонтера. Он напомнил, что этот праздник отмечается в России уже в пятый раз, и он свидетельствует о том, что деятельность волонтеров на благо общества, конкретных людей, высоко ценится. «Нам очень нужны искренние, неравнодушные люди, которые по зову сердца приходят на помощь другим, включаются в решение значимых проблем», – подчеркнул глава государства.

«Ваш труд благороден по своей сути, всегда нужен, всегда востребован, а ваш пример, безусловно, вдохновляет и побуждает к подобным действиям сотни тысяч, миллионы других наших граждан», – заключил Путин.

Путин заявил о поддержке инициатив по развитию волонтерства, в том числе по страхованию добровольцев.

«Конечно, я поддержу все ваши начинания, в том числе в органах государственной власти по поддержке волонтерского движения, в том числе это касается страхования добровольцев», – сказал Путин.

Кроме того, он подчеркнул, что примет участие в акции «Елка желаний», где исполняются детские мечты, передает РИА «Новости».

«Со своей стороны с удовольствием и уже по традиции приму участие в такой замечательной акции как «Елка желаний» вместе с вами», – уточнил глава государства.

Путин отметил, что в Новый год душевная поддержка особенно нужна детям из детских домов, а также тем, кто лежит в больницах и не может встретить праздник в кругу своих близких.

«Они нуждаются в домашнем тепле, в душевной поддержке. Именно в душевной поддержке. И, конечно, кроме таких, как вы, оказать такую помощь и поддержку не может никто», – отметил он.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что в России занимаются волонтерской деятельностью около 2,7 млн человек, среди них более 300 тыс. – это студенты вузов.

В пятницу первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко принял участие во Всероссийской предновогодней акции «Елка желаний». Он исполнит желание девочки Екатерины из Московской области, которая мечтает об электрогитаре.