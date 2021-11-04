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Украина отказалась просить Россию о возобновлении поставок угля
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев ни при каких обстоятельствах не станет обращаться к российским властям с просьбой возобновить поставки энергетического угля.
«Нет, вообще нет, никак», – приводит ТАСС ответ министра на вопрос о возможности соответствующего обращения к России в условиях энергетического кризиса на Украине.
В прошлую пятницу глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину. При этом парламентарий выразил мнение, что это «похоже на энергетическую войну».
В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
В октябре в Раде обвинили власти Украины в полном провале подготовки к отопительному сезону из-за недостаточных закупок угля и газа и призвали украинцев готовиться к холоду.
Напомним, в апреле 2019 года Москва в ответ на расширение Киевом списка запрещенных для импорта российских товаров запретила экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов, а уголь разрешила вывозить только по специальным разрешениям.
Названы способы наказать Украину и Турцию за атаки «Байрактаров» в Донбассе
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«В отличие от Украины, против Турции Москве необходимо искать реальные рычаги воздействия. Потому что негодовать и топать ногами здесь недостаточно, это никого не напугает», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее американские СМИ предупредили Украину о последствиях применения турецких «Байрактаров» в Донбассе. На этом фоне Анкара попыталась откреститься от действий Киева.
«Россия поставляет Турции зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, а она, в свою очередь, поставляет Украине БПЛА «Байрактар». Такова реальность. От того, что сейчас мы будем за это клеймить Анкару, ничего не изменится, потому что мы ведем сложную и нелинейную геополитическую игру», – отметил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
По его словам, Турция одновременно выступает как соперник и партнер России. «Эта ситуация вынуждает Москву действовать исключительно дипломатическими методами. Понятно, что результат от этого нулевой, и выходит что-то вроде «Васька слушает да ест», – посетовал политолог.
«Вместо этого мы можем еще жестче реагировать на действия Турции в Сирии, поскольку у нас там есть определенные механизмы воздействия за счет авиационной группы ВКС и других ресурсов. Также у нас есть возможность вводить экономические меры. Поэтому здесь наше негодование по поводу турецких поставок Украине беспилотников ни к чему не приводит, – отметил Коротченко. – Надо искать рычаги реального влияния».
«С Украиной дело обстоит иначе. У Москвы есть широкий спектр инструментов воздействия на Киев: от полной блокады поставок энергоресурсов и введения санкций – до приятия военных мер», – считает эксперт. По его словам, необходимо создать общее пространство безопасности с ДНР и ЛНР и ввести бесполетную зону. «Это приведет к тому, что «Байрактары» больше не будут летать над территорией Донбасса, а обстрелы моментально и жестко будут пресекаться ударами высокоточного оружия по украинским позициям», – пояснил Коротченко.
«Но вопрос в том, пойдет ли Россия на этом направлении до конца или ограничится полумерами. Здесь необходимо взвесить все политические, экономические и военные риски», – уверен собеседник.
«А что касается клеймения кого-либо, то сотрясание воздуха еще никого никогда не пугало. Либо будут практические действия, либо нет. Негодовать, топать ногами и одновременно с этим строить в Турции АЭС, реализовывать «Турецкий поток» и осуществлять поставки С-400 нелогично. Нужны реальные меры воздействия», – заключил Коротченко.
В то же время доктор военных наук Констатин Сивков обратил внимание на недавнее заявление Владимира Зеленского о намерении и впредь использовать беспилотники «Байрактар» в Донбассе, хотя «это грубейшее нарушение Минских соглашений». «Но Киеву все равно: он никогда их и не соблюдал, ни при Зеленском, ни при Порошенко», – добавил эксперт.
«Что касается позиции Турции, то с формальной точки зрения она права, когда пытается откреститься от действий Украины в Донбассе», – пояснил Сивков, однако добавил: России необходимо послать Киеву четкий сигнал о готовности решить все проблемы военным путем, а Турции – продемонстрировать готовность пойти на крайние меры в вопросах экономики.
Накануне в National Interest вышла
статья Марка Эпископоса, в которой сообщается, что Россия может не ограничиться резкими словами в адрес Украины после применения Киевом дрона Bayraktar в Донбассе.
По его мнению, Россия якобы перебрасывает войска к своим западным границам. Автор статьи отметил, что закупка и развертывание Киевом турецких боевых беспилотников вновь разожгли конфликт в Донбассе, и это может привести к его дальнейшей эскалации. «Россия считает, что использование турецких беспилотников рядом с линией соприкосновения нарушает Минские соглашения, однако Украина с этим не согласна», – заключил обозреватель.
В то же время пресс-секретарь делегации ДНР в Контактной группе Владислав Московский заявил, что Украина путем фальсификации сути Минских соглашений пытается оправдать применение беспилотника «Байрактар» в Донбассе. По его словам, представители Киева пытаются создать новую альтернативную реальность, в которой не существует Минских соглашений и мер по обеспечению режима прекращения огня.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».
В свою очередь депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что «если следовать логике главы турецкой дипломатии, то и российские вооружения, если попадут в распоряжение армий ДНР и ЛНР, перестанут быть российскими».
Между тем президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны не для нападения, а «для своей защиты».
В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
Напомним, на минувшей неделе генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, после первого использования «Байрактара» украинской стороной, Запад (в лице Германии и Франции) впервые с 2014 года открытым текстом раскритиковал Украину за нарушение Минских соглашений. «Эти события противоречат мерам по укреплению режима прекращения огня, которые вступили в силу 27 июля 2020 года», – заявил МИД Франции, выразив свою «обеспокоенность возросшей интенсивностью боевых действий».
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Украину предупредили о последствиях применения «Байрактаров» в Донбассе
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Россия может не ограничиться резкими словами в адрес Украины после применения Киевом дрона Bayraktar в Донбассе, сообщили американские СМИ.
«Следует обратить внимание на некоторые ранние сигналы, согласно которым реакция Кремля на эти предполагаемые «провокации» может выйти за рамки резких слов», – передает РИА «Новости» текст статьи Марка Эпископоса для National Interest.
По его мнению, Россия якобы перебрасывает войска к своим западным границам. Автор статьи отметил, что закупка и развертывание Киевом турецких боевых беспилотников вновь разожгли конфликт в Донбассе, и это может привести к его дальнейшей эскалации.
«Россия считает, что использование турецких беспилотников рядом с линией соприкосновения нарушает Минские соглашения, однако Украина с этим не согласна», – заключил обозреватель.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».
Генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
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Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкций в отношении России, сообщается в опубликованных четырех указах главы государства.
«Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в сообщении на сайте Зеленского.
Четырьмя указами санкции введены против около 140 физических и 50 юридических лиц.
В сентябре Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны относительно санкций на три года против российского гражданина, подполковника Ивана Кузнецова.
На Украине объяснили троекратное увеличение отбора газа из подземных хранилищ
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Отбор природного газа из подземных хранилищ Украины в октябре составил 700 млн кубометров, что в 3,5 раза больше показателей октября 2020 года, сообщили в пресс-службе оператора газохранилищ «Укртрансгаз».
«Такая разница объясняется двумя факторами. Первый – сезон отбора этого года начался на две недели раньше прошлогоднего. Второй – осенью компании-нерезиденты реэкспортировали часть своих запасов с целью дальнейшей реализации на газовом рынке ЕС в период пиковых цен на газ», – передает РИА Новости со ссылкой на сообщение.
Сейчас в подземных хранилищах Украины 18 млрд кубометров газа, что на 36% меньше, чем в 2020 году, но на 13% выше среднего уровня наполнения в 2011-2019 годах, добавили в пресс-службе.
По данным на 1 ноября иностранные трейдеры хранят в режиме «Таможенный склад» 2 млрд кубометров газа.
«Это в пять раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в short haul режиме накоплено 1,6 млрд кубометров», – сообщили в компании.
Ранее сообщалось, что Украина накопила в хранилищах 18,7 млрд кубометров газа, этого достаточно для отопительного сезона.
Украина обвинила Литву и Молдавию в предательстве ради России
Литва и Молдавия предают Украину, покупая энергоресурсы у России, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
«Молдова и Литва, кстати, просто сбежали с этого бала и предали Украину. Первая заключила договор на пять лет с Газпромом сразу после того, как Украина подарила ей 1 млн кубов газа, а вторая купила э/энергию (электроэнергию) из России, хотя до этого призывала не делать этого самой Украине», – написал Рабинович в Facebook.
В другом посте депутат посетовал, что цены на электричество в его стране возросли на 25% из-за «отказа России от поставок угля и электричества».
Напомним, министерство инфраструктуры Молдавии объявило о достижении соглашения с Газпромом о продлении контракта на поставки газа в республику на пять лет по предложенной молдавской стороной формуле и о проведении аудита долга «Молдовагаза». Как указали в ведомстве, поставки голубого топлива по новому контракту начнутся 1 ноября.
Цена на российский газ для Молдавии по новому контракту с компанией «Газпром» может вырасти до 500-600 долларов за тысячу кубометров, новый контракт Молдавии с Газпромом предусматривает выплату республикой исторического долга за поставки газа в прошлые годы.
Украинский генерал пообещал России «кровавую баню»
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В случае начала боевых действий Украина устроит России «кровавую баню», заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в статье для издания «Главред».
«Безусловно, они (ВС России – прим. ВЗГЛЯД) к этому готовятся, но если [президент России Владимир] Путин начнет войну, то его на Украине ждет «кровавая баня» и захватом территорий дело не закончится», – приводит мнение Романенко РИА «Новости».
Украинский военачальник выступил с утверждением, что Россия якобы «стягивает войска» к границе уже на протяжении нескольких последних недель. «В целом новое сосредоточение на границе опасно, и Украине, при необходимости, нужно быть готовой к объявлению военного положения», – заключил автор статьи.
Напомним, в понедельник глава «Нафтогаза» увязал отсутствие газового транзита с риском «войны» Украины с Россией. При этом в офисе Зеленского пообещали России поражение в случай войны с Украиной. Днем ранее на Западе заявили, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию».
В минувшую субботу глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». За день этого на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе. В прошлый четверг Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня.
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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Срок моратория на импорт электроэнергии из России истек на Украине
В понедельник на Украине завершается срок действия моратория, введенного властями страны на импорт электроэнергии из Белоруссии и России, сообщают информационные агентства.
Запрет действовал в течение сентября, затем он был продлен на октябрь, передает РИА «Новости».
Напомним, «Укрэнерго» объявило аукционы на импорт электроэнергии в том числе из Белоруссии и России. В конце октября Украина выкупила всю доступную в ноябре для импорта электроэнергию из Белоруссии. Позднее украинские компании выкупили предложенную Россией электроэнергию.
Политолог объяснил, почему Украина осталась без электричества из РФ и Белоруссии
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На украинском энергетическом рынке уже много лет продолжается конфликт олигархов. В высоких ценах на электричество заинтересованы компании миллиардера Рината Ахметова. Коломойский и его союзники заинтересованы в допуске иностранной электроэнергии, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Руслан Бортник.
«Цены выросли, поскольку пришло понимание, что в ближайшее время российской и белорусской электроэнергии на украинском рынке не будет», – пояснил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. «Скорее всего, в ближайшее время цена продолжит рост, но он будет уже более умеренный. Коллапса не будет. В любом случае Евросоюз не позволит случиться на Украине масштабному энергетическому кризису, потому что он приведет к политическому кризису, а это не в интересах Запада», – добавил эксперт.
«При этом повышение не касается рядовых потребителей, поскольку для них цены на свет регулируют власти. Повышение касается небольшой части рынка», – уточнил эксперт.
Накануне украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщило, что цена электроэнергии на 1 ноября повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч – после того как Москва и Минск отказались продавать Украине электроэнергию, а также был остановлен экспорт российского энергетического угля. Негативные последствия, а именно – плановые отключения, на себе первым ощутит украинский бизнес, это может произойти в декабре. Не исключено, что население Украины тоже пострадает: как от того, что его включат в графики плановых отключений, так и из-за участившихся аварий, которые будут неизбежны при работе энергосистемы на пределе, пишет «Страна.UA».
Стоит отметить также, что цены на электричество устанавливает государство, и уже сейчас украинские предприятия покупают электроэнергию вдвое дороже, чем год назад.
Бортник напоминает, что на украинском энергетическом рынке уже много лет продолжается конфликт олигархов. «Условно говоря, в высоких ценах на электричество заинтересованы компании миллиардера Рината Ахметова и другие генерирующие компании. Они электричество производят и продают, а вот Игорь Коломойский – покупает для выпуска своих ферросплавов. Ему нужно электричество подешевле», – пояснил киевский эксперт.
«В дешевой электроэнергии заинтересованы не только ферросплавщики, но и химики и другие конечные потребители – коммунальные хозяйства. Коломойский и его союзники заинтересованы в допуске иностранной электроэнергии, чтобы сбить цену на украинском рынке. Такая ожесточенная борьба идет как минимум уже лет пять. Это постоянный фон. Но в этой борьбе пока что ничего нового не произошло», – добавил Бортник.
«Что касается цен зимой, то все будет зависеть, во-первых, от энергетического баланса, то есть наличия или отсутствия на Украине угля, добавил эксперт. Во-вторых, все будет зависеть от цен на энергоносители на международных рынках – прежде всего, на европейском. В-третьих – от погодных условий, от степени суровости зимы. Вот эти три фактора будут влиять на то, сколько будет стоить свет на украинском рынке», – подытожил Бортник.
Ранее экономист Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия могла бы и в этот раз помочь Украине пройти отопительный сезон, но между двумя странами нарастает политическая напряженность, поскольку Киев обостряет конфликт в Донбассе. В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития РФ.
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Украина обвинила Россию в инциденте с отсутствием Зеленского на сессии в Глазго
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба обвинил Россию в дискредитации Киева на конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго. По его словам, Украина предупредила организаторов, что президент Владимир Зеленский не успевает приехать на сессию конференции.
Кулеба пояснил в Facebook, что плавающий график украинского лидера связан с большим количеством встреч на конференции в Глазго. Во время сессии, которую Зеленский пропустил, президент Украины проводил встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, уточнил министр. По его словам, переговоры были очень предметными и долгосрочными, поэтому плавающий график не позволил вовремя попасть в зал.
Министр считает, что якобы именно российские СМИ начали распространять информацию «о том, что вроде бы скандал, президента Украины не было на заседании, когда Джон Керри его вел и объявил выступление Украины».
«Украина предупредила организаторов о том, что мы не успеваем, и произошел сбой не со стороны Украины, а со стороны именно организаторов этого мероприятия. Давайте не вестись на все эти российские упреки и на все их провокации, и на ту желчь, которую они разбрызгивают активно в информационном пространстве, пытаясь дискредитировать Украину. Ничего такого не было. Нормальный организационный момент. Конференция подобного уровня и масштаба – это очень динамичное мероприятие, и там происходят самые разнообразные вещи, график плавает. Ничего страшного абсолютно не произошло», – сказал Кулеба.
Во вторник Зеленского не оказалось на сессии климатической конференции СOP26, когда его позвал выступить модератор мероприятия, экс-госсекретарь США, а ныне спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри.
Накануне Зеленский обсудил с американским коллегой Джо Байденом ситуацию в Донбассе на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском городе Глазго.
Белоруссия окажет Украине аварийную помощь электроэнергией
Власти Белоруссии в рамках договора об оказании аварийной помощи займутся поставкой Украине 500 МВт электроэнергии, сообщает пресс-служба белорусского минэнерго.
«Второго ноября с 14.00 (совпадает с мск) в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт», – передает РИА Новости со ссылкой на министерство.
Отмечается, что поставки осуществляются по запросу украинской стороны. В ведомстве добавили, что о долгосрочных коммерческих контрактах, кроме заключенных до этого, речи в данном случае не идет. Поставки будут осуществляться до 21:00.
Ранее сообщалось, что на брифинге 2 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о возможном физическом импорте электроэнергии из Белоруссии. Политик заявлял о возможных 900 мегаватах, но при условии, если компании смогут между собой договориться.
Ранее украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.
На Украине пообещали Зеленскому «очень плохой» конец
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Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего главы государства Виктора Януковича, заявил бывший депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».
Экс-парламентарий выразил мнение, что нынешняя ситуация на Украине напоминает преддверие событий на Майдане в 2013 году. По этой причине он обратился к Зеленскому с предупреждением, передает РИА «Новости».
«Владимир Александрович, мы от Вас устали. Мы хотим жить в нормальной стране. [Устали] от ваших тупых решений, от ваших вредоносных решений для страны. Вам надо либо меняться, либо это закончится очень плохо», – отметил политик.
По его мнению, нынешний украинский лидер также, как и предшественник, допускает серьезные кадровые ошибки. «А вы думаете Зеленский не будет таким же трусом? У него просто пока не хватает мозгов понять, чем это для него закончиться. И закончится хуже, чем закончилось для Януковича», – предположил Мураев. Он также предупредил, что ситуация на Украине обостряется, и новый кризис может привести к разделу страны между соседями.
Напомним, в сентябре экс-депутат Рады Надежда Савченко выразила мнение, что высокие цены на газ и жесткие законы могут привести к тому, что президент Украины Владимир Зеленский «позавидует» бывшему главе государства Виктору Януковичу. В том же месяце депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что принятие закона «Об олигархах» может привести к бегству Зеленского в Россию.
Между тем сам Янукович подчеркнул, что главной ошибкой Украины за 30 лет «независимости» стал отказ от добрососедских отношений с Россией.
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«ГТС Украины»: Газпром на треть сократил транзит в ЕС
С 1 ноября Газпром сократил объемы транзита газа через Украину на треть – до 57 млн кубометров в сутки, это вдвое меньше оплачиваемых российской компанией транзитных мощностей, сообщает глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в Facebook.
«Несмотря на громкие заявления, объем транзита из РФ в ЕС постоянно уменьшается... С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился – до 57 миллионов кубометров в сутки», – говорится в посте главы компании.
Он заявил, что с 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн кубометров в сутки, при этом Газпром платит за транзитную мощность 109 млн кубометров в сутки. Макогон отметил, что с таким объемом поставок компания недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд кубометров.
Согласно соглашению, заключенному между Россией и Украиной, транзит в 2021-2024 годах должен составить 40 млрд кубометров в год. Газпром отплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.
Ранее сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) сейчас на 18,2 млрд кубометров меньше, чем в 2020 году, а в ПХГ Украины – 10,1 млрд кубометров.
Президент России Владимир Путин поручил компании после пополнения российских запасов начать плановую работу по повышению объема газа в европейских ПХГ.
Турчинов: Украина провалила закупки газа и угля
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У Украины сейчас нет резервов газа, которые могли бы обеспечить энергетическую безопасность страны, считает бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Он прокомментировал возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Потому что они (российские власти) загоняют их (Зеленского и его соратников) как мальчиков. Возьмите хотя бы энергетический вопрос. В начале лета, когда все профессионалы закупали газ, создавали резервы, (соратники Зеленского) считали, что 200 долларов – это слишком дорого. Хотели подождать, пока цена упадет. И цена «упала» – настолько, что вообще нет ресурса закупать», – приводит его слова в эфире телеканала «Прямой» РИА «Новости».
По словам Турчинова, у Украины сейчас нет резервов газа, которые могли бы обеспечить энергетическую безопасность страны. По его мнению, Украина провалила и закупку угля.
Ранее политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко украинские власти будут вынуждены «идти на поклон» в Москву.
Напомним, Нафтогаз предложил Газпрому 50%-ную скидку на транзит 55 млрд кубометров газа в год сверх объемов, оговоренных в рамках действующего контракта, что соответствуют мощности нового трубопровода «Северный поток – 2».
Президент Украины Владимир Зеленский признался в отсутствии ответа на завершение контракта на транзит российского газа через территорию Украины в 2024 году. Между тем вице-премьер Александр Новак назвал странными разговоры о новом контракте по транзиту российского газа через Украину, так как до завершения действующего контракта остается еще три с половиной года.
Зеленскому посулили «идти на поклон» в Москву
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Из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко украинские власти будут вынуждены «идти на поклон» в Москву, заявил в эфире UkrLive политолог Дмитрий Корнейчук.
«Власть сознательно – и Порошенко, и Зеленский – ничего не сделали для того, чтобы мы от угольной и газовой зависимости хоть какими-то путями от России избавились. <...> Опять пойдем на поклон к Москве», – цитирует его РИА «Новости».
Корнейчук отметил, что Зеленский и Порошенко ведут бизнес в России, и задался вопросом, сделали ли в действительности украинские лидеры хоть что-нибудь для энергетической независимости собственной страны.
Эксперт полагает, что такая политика приведет к чрезвычайно слабой позиции Киева на возможных переговорах с «Газпромом». Политолог высказал мнение, что максимум через месяц Украина будет вынуждена начать переговоры с Россией по прямым закупкам газа.
Ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Зеленский сможет спасти страну от «шантажа Кремля», если признается публично в грехах и покинет должность президента.
В США заявили о российских танках «на границе с Украиной» в Смоленской области
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В американской прессе опубликованы спутниковые снимки, на которых, как утверждается, запечатлены российские силы «на границе с Украиной». При этом указывается, что речь идет о Смоленской области России, которая не граничит с Украиной.
Politico пишет, что «новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения» о якобы «массированном размещении» Россией «военных и оборудования на границе с Украиной». Издание утверждает, что скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты наблюдается в районе Ельни в Смоленской области. Этот регион граничит с Белоруссией, а от Украины отделен Брянской областью, передает РИА «Новости».
Как пишет Politico, российские силы, «включая элитную 1-ю гвардейскую танковую армию», выдвинулись в сентябре «из других районов России, где обычно базируются». В материале Politico со ссылкой на издательство по военной тематике Jane's говорится, что техника из состава четвертой танковой дивизии при этом была перемещена в районы вокруг Брянска и Курска. Опубликованные снимки доступны по ссылке.
Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российских войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.