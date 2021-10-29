В Раде обвинили Россию в остановке поставок энергетического угля на Украину

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия якобы останавливает поставки энергетического угля на Украину.

Герус заявил в Telegram, что «Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину».

«Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС) и компания «Технова» (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ)», – добавил он, отметив, что это «похоже на энергетическую войну».

По его информации, поставки прекратятся с 1 ноября.

Напомним, крупнейшие компании тепловой генерации «ДТЭК Энерго», «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» покупают энергетический уголь в США, Польше, Казахстане и России. Однако дефицит угля наблюдается в стране с начала года. Из-за этого на неполную мощность работает рекордное число блоков ТЭС. При этом тепловые электростанции производят более 35% электроэнергии в стране.

На Украине работает 12 ТЭС, из них пять используют антрацит: Луганская, Криворожская, Трипольская, Змиевская и Славянская.

Ранее на Украине согласовали поставку американского угля.

В августе газета ВЗГЛЯД писала о том, как России придется спасать Украину от замерзания.