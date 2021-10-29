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Минэкономразвития объяснило прекращение поставок Россией энергетического угля Украине
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Прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри России, в ноябре начнутся поставки другого вида угля, заявили в Минэкономразвития.
«Поставки энергетического угля Украине прекратились в связи с растущими потребностями внутри страны. Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
Ранее в Раде обвинили Россию в остановке поставок энергетического угля на Украину.
Напомним, крупнейшие компании тепловой генерации «ДТЭК Энерго», «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» покупают энергетический уголь в США, Польше, Казахстане и России. Однако дефицит угля наблюдается в стране с начала года. Из-за этого на неполную мощность работает рекордное число блоков ТЭС. При этом тепловые электростанции производят более 35% электроэнергии в стране.
На Украине работает 12 ТЭС, из них пять используют антрацит: Луганская, Криворожская, Трипольская, Змиевская и Славянская.
Ранее на Украине согласовали поставку американского угля.
В августе газета ВЗГЛЯД писала о том, как России придется спасать Украину от замерзания.
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Кремль предупредил о негативных последствиях заявлений Зеленского о Крыме
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Заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении «вернуть» Крым могут иметь негативные последствия, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Безусловно, заявление о «возвращении» Крыма является в настоящее время не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации. Подобные заявления могут иметь свои негативные последствия», – цитирует ТАСС Пескова.
Ранее Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».
Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности.
В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию. Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году. Кассацию на решение по скифскому золоту собрались подать в ближайшее время. Между тем в Крыму нашли способ заполнить пустые витрины из-под скифского золота.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что решение суда в Амстердаме по коллекции крымских музеев является несправедливым и возмутительным, по сути, прикрывающим рейдерский захват. Сообщалось, что кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение суда Амстердама по скифскому золоту планируется подать в ближайшее время.
Кулеба заявил об ответных шагах в случае прекращения поставок газа из России
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны сделают несколько шагов в ответ, если Россия прекратит поставлять газ на Украину. Пост опубликован в Twitter.
«Россия пока не перекрывала поставки газа в Украину. В случае, если Кремль решит это сделать и разрушит остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов», – говорится в публикации Кулебы.
Ранее сообщалось, что депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива обратился к жителям Украины с просьбой подготовиться к холоду из-за отсутствия топлива. Славянска ТЭС приостановила работу. Оказались выключены оба блока станции.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что подготовка к отопительному сезону на Украине провалена, так как власти не подготовили ни запасов угля, ни запасов газа для прохождения осенне-зимнего периода.
Экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявлял, что власти ошиблись, отказывавшись покупать газ весной по низким ценам. Экс-премьер Украины Арсений Яценюк обвинил Киев в многомиллиардных убытках из-за несвоевременной покупки газа.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала вопрос газового разрыва Украины с Россией, а также причины газового кризиса в соседней стране.
В ЛНР оценили боевое применение Украиной «Байрактара»
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) показательно нарушили Минские соглашения боевым применением в Донбассе турецкого беспилотника «Байрактар», заявил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.
«Украинские вояки целенаправленно, даже показательно заявляют о том, что нарушают Минские соглашения. Киев подписал в сентябре 2014 года меморандум, которым вводился однозначный «запрет с момента принятия данного меморандума полетов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)». Но [главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий] Залужный сообщает не только о полетах, но и о боевом применении БПЛА на линии соприкосновения. То есть он плевать хотел на обязательства Киева по Минским соглашениям. Но одностороннее нарушение бывает [только] один раз, после чего обязательства второй стороны автоматически испаряются», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
«Исходя из данных геолокации поражения гаубицы Д-30, украинский БПЛА Bayraktar TB2 нанес удар в районе Тельманово/Бойковское, углубившись на 15 км вглубь территории, контролируемой силами ДНР», – уточнил представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Как отметил Мирошник, для правовой оценки нарушения Киевом международных обязательств «вполне достаточно и «чистосердечного признания» главкома украинской армии.
Накануне вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили в Донбассе турецкие ударные беспилотники Bayraktar. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка. Кроме того, во вторник ВСУ повредили газопровод шахты имени Засядько в Донецке. Помимо этого, в результате обстрела ВСУ более 1 тыс. абонентов Горловки лишились электроснабжения, без тепла остались 67 жилых домов, два общежития, два детских сада и школа.
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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Украина предложила России продлить контракт на транзит газа на 15 лет
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Украина предлагает продлить контракт с Россией на транзит газа до истечения срока действия соглашения в 2024 году на следующие 10–15 лет с ежегодным объемом прокачки не менее 45 млрд кубометров, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт – не дожидаясь 2024 года. Возможность есть. Хоть сегодня мы готовы подписать контракт [с Россией] на следующие 10–15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд кубометров газа в год», – сказал Макогон в интервью «ТСН», отметив, что Россия на это предложение так и не ответила, передает РИА «Новости».
По его словам, гарантии предпринять меры по сохранению транзита газа через Украину после запуска «Северного потока – 2», которые дали Германия и США, носят декларативный характер и не подкреплены реальными механизмами.
«Я с вами согласен, что сейчас это больше декларация. Отсутствуют документы, фактически описывающие этот процесс. Для меня тоже сложно точно определить термин «использовать газ как оружие». По-моему, Россия уже использует газ как оружие. Потому что мы видим, что происходит с ценой на газ, поэтому многие предприятия в Европе просто останавливают свою работу и некоторые даже объявляют банкротство. Это предприятия химической промышленности, производства удобрений и т.п. Поэтому, с моей точки зрения, уже есть основания рассматривать это как использование энергетического оружия», – сказал Макогон.
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В воскресенье Нафтогаз предложил Газпрому 50%-ную скидку на транзит 55 млрд кубометров газа в год сверх объемов, оговоренных в рамках действующего контракта, что соответствуют мощности нового трубопровода «Северный поток – 2».
Ранее Зеленский признался в отсутствии ответа на завершение контракта на транзит российского газа через территорию Украины в 2024 году. Между тем вице-премьер Александр Новак назвал странными разговоры о новом контракте по транзиту российского газа через Украину, так как до завершения действующего контракта остается еще три с половиной года.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия в этом году уже увеличила поставки через газотранспортную систему (ГТС) Украины сверх контрактных обязательств по транзиту примерно 10%. Он также предупредил, что «там больше увеличивать [объемы прокачки газа] нельзя», «опасно увеличивать», так как «там десятилетиями не ремонтировалась ГТС, там, если давление увеличить, [труба] лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута».
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В ДНР призвали к операции по принуждению Украины к миру
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«Киев применяет современное оружие не только против военных, но и против мирных жителей Донбасса, поэтому разрешить конфликт можно только с помощью военной операции», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее ВСУ впервые применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе.
«Я думаю, в текущих условиях возможен только один вариант разрешения ситуации – операция по принуждению Украины к миру. Отчасти это можно сделать, как было в 2008 году в случае с Грузией из-за ее агрессии против Южной Осетии», – считает депутат парламента Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
По его словам, все мирные способы разрешения конфликта уже исчерпаны. «Украина просто не воспринимает никакие дипломатические и политические варианты решения проблемы. Более того, мы видим, что она продолжает усиливать и перевооружать свою армию», – пояснил Бердичевский.
По мнению парламентария, момент, когда можно было разрешить конфликт малой кровью, уже прошел. «Киев применяет современное вооружение не только против военных, но и против мирных жителей Донбасса. Поэтому решить конфликт в данных обстоятельствах возможно только силой», – уверен он.
«При этом в случае силового решения проблемы Москва не должна бояться санкций со стороны Запада – они и так будут, как бы ни развивалась ситуация вокруг Донбасса. Россию попытаются экономически, финансово и политически уничтожить, – считает собеседник. – Однако нельзя забывать, что в Донбассе погибают в том числе и граждане России, так как здесь проживают сотни тысяч людей, получивших российские паспорта. В лице Донбасса Россия приобрела верного союзника и друга».
«Российской армии вполне под силу уничтожить командные пункты, скопления военной техники и живой силы ВСУ без потерь для гражданского населения, – полагает Бердичевский. – Кроме того, и по качеству, и по количеству вооружений российская армия на порядок превосходит украинскую». При этом, по мнению депутата, «никто из западных «партнеров» Украины не придет ей на помощь, поскольку желающих втягиваться в войну с Россией нет, это понятно еще с 2008 года».
«А что касается Турции и ее беспилотников, то она торгует со всеми. Президент Путин прекрасно понимает, что Турцию нельзя считать союзником или другом. Анкара – всего лишь важный торговый партнер России. И то, как наказать Турцию за продажу Украине беспилотников – лучше решать российскому руководству», – отметил он.
Также собеседник напомнил о трагической гибели мальчика в апреле этого года в селе Александровское под городом Енакиево. «Тогда утверждалось, что беспилотный летательный аппарат сбросил в жилой сектор взрывное устройство. Я думаю, ВСУ уже тогда использовали турецкий БПЛА. Но после гибели ребенка они просто не стали все это озвучивать», – заключил Бердичевский.
Ранее украинские СМИ сообщили, что вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили
турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе. По информации местного «5 канала»
, ударные дроны были применены якобы «для уничтожения российской артиллерии, которая вела обстрелы вблизи поселка Гранитное Донецкой области».
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил применение ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Отмечается, что он управляемой бомбой уничтожил пушку противника. По данным пресс-центра, батарея гаубиц Д-30 обстреливала позиции военных в Донбассе вблизи населенного пункта Гранитное, во время чего один силовик погиб и еще один был ранен.
В ответ представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник заявил, что таким образом ВСУ демонстративно нарушили Минские соглашения.
«Украинские вояки целенаправленно, даже показательно заявляют о том, что нарушают Минские соглашения. Киев подписал в сентябре 2014 года меморандум, которым вводился однозначный «запрет с момента принятия данного меморандума полетов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)». Но [главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий] Залужный сообщает не только о полетах, но и о боевом применении БПЛА на линии соприкосновения. То есть он плевать хотел на обязательства Киева по Минским соглашениям. Но одностороннее нарушение бывает [только] один раз, после чего обязательства второй стороны автоматически испаряются», – написал Мирошник в своем телеграм-канале.
В то же время украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка. Кроме того, во вторник ВСУ повредили газопровод шахты имени Засядько в Донецке. Помимо этого, в результате обстрела ВСУ более 1 тыс. абонентов Горловки лишились электроснабжения, без тепла остались 67 жилых домов, два общежития, два детских сада и школа.
В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что турецкая сторона заинтересована в производстве беспилотников Bayraktar на Украине.
Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после февральского госпереворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 13 тыс. человек.
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Поклонская отреагировала на угрозу главы МИД Украины
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Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская с иронией восприняла угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «никогда не оставлять ее в покое».
«Я тоже никогда их не забуду. А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине, и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину», – приводит слова Поклонской РИА «Новости».
Ранее глава МИД Украины заявил, что киевские власти никогда не забудут Поклонскую и не оставят ее в покое. По его словам, вопросами экстрадиции российского дипломата занимаются генеральная прокуратура, министерство юстиции и МВД Украины.
Напомним, президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».
Министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской. Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз в адрес Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
ВСУ впервые применили беспилотники Bayraktar в Донбассе
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе, сообщили украинские СМИ со ссылкой на волонтера.
По информации местного «5 канала», ударные дроны были применены якобы «для уничтожения российской артиллерии, которая вела обстрелы вблизи поселка Гранитное Донецкой области».
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил применение ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Отмечается, что он управляемой бомбой уничтожил пушку противника.
«Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу главнокомандующего ВС Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar», – говорится в сообщении пресс-центра генштаба в Facebook.
По данным пресс-центра, батарея гаубиц Д-30 обстреливала позиции военных в Донбассе вблизи населенного пункта Гранитное, во время чего один силовик погиб и еще один был ранен.
«Украинская сторона через СММ ОБСЕ потребовала прекратить огонь, но этого не произошло, после чего был применен Bayraktar: дрон не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку, обстрелы украинских позиций прекратились», – указано в сообщении.
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В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что турецкая сторона заинтересована в производстве беспилотников Bayraktar на Украине.
В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после февральского госпереворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 13 тыс. человек.
Посол Украины обиделся на отношение Берлина к использованию БПЛА в Донбассе
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Украинский посол в Германии Андрей Мельник раскритиковал заявление представителя немецкого МИДа Андреа Зассе, которая осудила использование БПЛА в Донбассе.
При этом Зассе заявляла, что Германия в курсе применения украинскими силами беспилотника Bayraktar, но обвиняет «все стороны» конфликта в использовании БПЛА, которые могут использовать по минским соглашениям только наблюдатели ОБСЕ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Мельник заявил, что Киев «решительно отвергает сегодняшнее предостережение» Берлина. По его словам, «Украина имеет законное право на самооборону». Посол считает, что власти Германии должны не «выражать обеспокоенность сложной ситуацией» в Донбассе, а «удвоить собственные посреднические усилия с целью созыва нормандского саммита».
Напомним, генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
В Киеве обвинили Россию в «убийстве» украинской энергетики
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Импорт электроэнергии из России и Белоруссии «убивает» украинскую энергетическую систему, заявила депутат Верховной рады Людмила Буймистер.
Буймистер заявила в эфире «4 канала», что на данный момент ситуация в украинской энергетике катастрофическая, этим, по ее мнению, власти и будут объяснять необходимость импорта электроэнергии из России и Белоруссии, передает РИА «Новости».
Ситуация, по ее словам, объясняется провалом в вопросе заготовки запасов угля и отсутствием поддержки местных добывающих предприятий.
«Второе, что убивает нашу энергетическую систему – это, конечно, этот импорт электроэнергии из России и Белоруссии, который пытаются оправдать. (...) Этот импорт убивает как угольную отрасль, так и отрасль тепловой генерации», – считает она.
Из-за этого якобы недополучают средства украинские генерирующие компании и не может стабильно функционировать атомная генерация.
«У нас, в принципе, сегодня таким образом управляется вся сфера энергетики, что нас планомерно ведут к России и Белоруссии, к полной зависимости от импорта из этих стран, закончиться это может очень плохо», – заключила парламентарий.
Напомним, на Украине образовался дефицит энергоресурсов, необходимых, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего на Украине простаивает часть ТЭС.
В июле Украина запросила аварийную помощь у России и Белоруссии из-за нехватки электричества.
Позже сообщалось, что Киев планирует в ноябре начать импорт электроэнергии из Белоруссии для решения «энергетического кризиса».
Белорусский политолог Петр Петровский сказал газете ВЗГЛЯД, что «Белоруссия может возобновить продажу электроэнергии Украине, но для этого Киев должен отказаться от очернения Минска под диктовку западных стран».
ДНР пригрозила «не только дипломатическим» ответом на атаки на Старомарьевку
В ответ на попытки украинских силовиков занять село Старомарьевка предпринимаются шаги «разного толка и не только дипломатические», сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Пушилин заверил, что «ситуацию со Старомарьевкой никто так не оставит». Он подчеркнул, что «так это продолжаться не может». «Это люди, это заложники, граждане и республики, граждане и России», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, в Донбассе на южном участке фронта произошло резкое обострение ситуации, когда украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка. Глава ДНР говорил, что в Старомарьевке проживают 37 граждан России.
Эксперт объяснил поручение Путина нарастить запасы газа в европейских ПХГ
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«Если с украинским транзитом вдруг что-то случится, пострадают многие европейские страны, а газа в ПХГ надолго не хватит», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее президент Владимир Путин поручил повысить объем закачки газа в Европу после заполнения российских хранилищ.
«В подземных хранилищах газа (ПХГ) Газпрома в Австрии и Германии не такая большая емкость – всего несколько млрд кубометров. Поэтому надолго этих хранилищ не хватит, особенно если с украинским транзитом вдруг что-то случится», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, Газпром качает через Украину примерно по 100 млн кубометров в сутки. «Условно говоря, одного миллиарда кубометров газа из хранилищ должно хватить на 10 дней. В целом европейские ПХГ не могут заменить текущие объемы поставок через Украину, они их скорее дополняют, – пояснил эксперт. – Когда там увеличивается спрос на газ, то часть топлива доставляется через газопроводы, а часть – достается из хранилищ. По сути, их задача – сгладить колебания ежесуточного спроса в зависимости от погоды зимой».
«Сейчас в Австрию российский газ попадает через Словакию, а до этого идет транзитом через Украину. Из Австрии он расходится по всей остальной Европе. Поэтому если вдруг с украинским транзитом что-то произойдет, пострадают многие европейцы. Таким образом, пока не запущен «Северный поток – 2», Украина остается безальтернативным транзитером российского газа в Европу», – заключил Юшков.
Ранее президент России Владимир Путин поручил
Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
«Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе – в Австрии и в Германии», – обратился глава государства к руководителю Газпрома Алексею Миллеру на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала в среду.
Президент считает, что «это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства (Газпрома), снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом». Миллер в свою очередь заверил, что Газпром выполнит это поручение.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за тысячу кубометров.
Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.
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Украинские компании выкупили предложенную Россией электроэнергию
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Ряд украинских компаний выкупил доступную мощность для поставок электроэнергии из России на Украину в ноябре, свидетельствуют результаты аукциона.
Результаты опубликовала компания «Укрэнерго». Выкуплено 2200 МВт мощности. Больше всего выкупило ООО «ЭРУ Трейдинг» – 654 МВт. Еще 500 МВт – ООО «ОНК-Групп», 290 МВт – ООО «Электротрейдинг Групп», 250 МВт – ООО «Стимекс», 200 МВт – ООО «ДЭ Трейдинг», 126 МВт – ООО «Артлекс-Энерджи», 100 МВт – ООО «Энергопоставщик» и 80 МВт приобрело «Электро Партнерс», передает ТАСС.
Всего в аукционе приняли участие 10 компаний. Цена мегаватт-часа российской электроэнергии составила 29 украинских копеек (0,01 доллара, 78 российских копеек), передает РИА «Новости».
Напомним, Украина установила запрет на импорт электроэнергии из России и Белорусии до конца сентября, затем он был продлен на октябрь. Так как далее запрет пока не продлевался, «Укрэнерго» объявило аукционы на импорт электроэнергии в том числе из Белоруссии и России. Украина выкупила всю доступную в ноябре для импорта электроэнергию из Белоруссии.
Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
Глава Союза украинцев в Португалии Павел Садоха подверг критике открытие в стране памятника космонавту Юрию Гагарину.
Садоха в своей статье в издании Observador отметил, что памятник получил «явно идеологическое содержание», поскольку основным элементом работы якобы выступает герб СССР – «одного из самых жестких диктаторских режимов прошлого столетия».
Украинец также подверг критике позицию директора Taguspark, заявившего о необходимости уважения истории.
«В конце концов, от чего в Португалии зависит «уважение истории»? От объемов поставляемого Россией газа и нефти? От нынешнего военного потенциала России?» – задался вопросами Садоха.
По словам украинца, для осуществления полета Гагарина якобы «15 республик СССР были превращены в огромный концлагерь, где не уважали человеческую жизнь и где царила тотальная бедность».
Садоха предположил, что директор технопарка хочет внедрить похожую модель управления и для своего предприятия, чтобы «добиться больших успехов».
«Но человек, восхищающийся памятником Гагарину, наверное, и свой успех будет добывать за счет обнищания португальцев и потери ими свободы. Целью космической программы Советского Союза, прежде всего, была отправка ядерных ракет в космос. Может быть, Португалия, проявляя такое вот «уважение к истории», хочет восславить холодную войну? – заявил глава Союза украинцев.
Бюст Гагарина был установлен в российском посольстве в Португалии в городе Оэйраш, округ Лиссабон, в середине октября. Церемония прошла в местном технопарке Taguspark и была приурочена к 60-летию первого полёта человека в космос.
В Раде призвали украинцев запасаться кизяком для отопления домов
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Депутат Рады Михаил Волынец призвал живущих в сельской местности граждан Украины не надеяться на власть, собирать навоз и сушить в целях последующего использования кизяка в качестве топлива в период острой нехватки в стране энергоресурсов.
«Надо предупредить людей, чтобы в сельской местности хотя бы кизяки собирали и сушили. Потому что нужно надеяться только на себя, а не на такую власть», – заявил парламентарий в эфире телеканала «Наш». Как отметил Волынец, это случится из-за нехватки энергоресурсов, передает РИА «Новости».
Накануне в Раде призвали украинцев готовиться к холоду из-за отсутствия топлива. В прошлую субботу депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
Ранее на Украине заявили об энергетической катастрофе. В середине октября экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
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На Украине заявили о входе экономики в пике
Повальная убыточность украинских предприятий является причиной того, что экономика страны входит в пике, заявил аналитик института GrowFord Виктор Скаршевский.
«Федерация работодателей Украины провела опрос среди предприятий в 20 отраслях – более 90% становятся убыточными. А если становятся убыточными, то недалеко и банкротство, длительных убытков никто не переживает», – предупредил эксперт на сайте «Голос.ua».
По мнению Скаршевского, такое положение дел приведет к увольнениям, увеличению безработицы, дополнительной нагрузке на бюджет через выплаты пособий и субсидий.
В свою очередь председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник заявлял, что страну ждёт серьёзный экономический кризис, который будет сопровождаться резким ростом цен, безработицей и волной банкротств из-за рекордных цен на нефть.
Также, по словам Олейника, подорожают все товары, так как цены на энергоносители заложены в себестоимость каждого продукта. В результате потребители не смогут что-либо покупать, а продавцы не смогут продолжать повышать цены, хотя расходы продолжат расти.
Ранее политолог Андрей Ермолаев заявил, что украинская экономика фактически работает «в минус», наполнением Пенсионного фонда никто заниматься не будет, нужно готовиться к худшему.