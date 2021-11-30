Депутата Рашкина госпитализировали в Москве

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин находится в больнице, ему делают операцию, сообщил депутат Николай Коломейцев.

«Ему (Рашкину) делают операцию», – цитирует РИА «Новости» Коломейцева. При этом он уточнил, что не знает, плановая ли это операция.

По словам источника в московском горкоме КПРФ, Рашкину делают вторую плановую операцию на глаза, вероятно, в течение недели он вернется к работе.

«После первой операции он где-то неделю с лишним в больнице был», – сказал источник.

Ранее Рашкин был лишен депутатской неприкосновенности после инцидента с незаконной охотой на лося. Перед этим генпрокурор Игорь Краснов обратился к Госдуме с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел на Рашкина.

Он обвинил депутата во лжи и заявил, что такой проступок «подрывает авторитет публичной власти, и поэтому недопустим». Краснов подчеркнул, что Рашкин уже дважды публично фактически признал свою причастность к инкриминируемому деянию.

Напомним, Рашкина подозревают в незаконном убийстве лося. Его задержали в Саратовской области с тушей животного в машине. Полиции он позже давал путаные показания, говоря о том, что якобы перепутал лося с кабаном.