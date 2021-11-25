Генпрокурор попросил Госдуму разрешить уголовное преследование Рашкина

Генпрокурор Игорь Краснов обратился к Госдуме с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел на депутата от КПРФ Валерия Рашкина после инцидента с незаконной охотой.

«Прошу вас дать согласие на возбуждение в отношении депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва Рашкина Валерия Федоровича уголовного дела по ч. 2 ст. 258 УК РФ, производство обысков в занимаемых им жилых и нежилых помещениях, применение меры пресечения в виде запрета определенных действий, а также привлечение его к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях», – сказал Краснов, выступая в Госдуме, его слова приводит РИА «Новости».

Отмечается, что согласно ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившее особо крупный ущерб) предполагает наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния) влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Краснов отметил, что, находясь на свободе, Рашкин может повлиять на свидетелей незаконной охоты.

«Рашкин отказался сотрудничать с органами правопорядка, стал давать ложные пояснения, скрыл орудия преступления, очевидно, может оказать воздействие на свидетелей, с которыми лично знаком, что необходимо учитывать при возможном избрании ему меры пресечения в случае положительного рассмотрения основного вопроса [о согласии на возбуждение уголовного дела]», – объяснил генпрокурор.

По словам Краснова, у следствия достаточно доказательств незаконной охоты Рашкина.

«Для постановки вопроса об уголовной ответственности Рашкина и без его чистосердечного признания достаточно оснований. Изложенные мною фактические обстоятельства подтверждаются протоколами осмотров места происшествия, заключениями биологической, генетической и баллистической экспертиз, показаниями свидетелей», – сказал Краснов.

Напомним, Рашкина подозревают в незаконном убийстве лося. Его задержали в Саратовской области с тушей животного в машине. Полиции он позже давал путанные показания, говоря о том, что якобы перепутал лося с кабаном.

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина после инцидента с нелегальной охотой.

Рашкин заявил, что считает себя «морально виновным» в ситуации с незаконной охотой на лося, он признался, что не проверил разрешительные документы.