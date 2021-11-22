Комиссия Госдумы рекомендовала лишить Рашкина неприкосновенности

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина после инцидента с нелегальной охотой.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в палату поступило представление Генпрокуратуры России о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. Голосование депутатов по этому вопросу может пройти на пленарном заседании Думы 25 ноября, передает РИА «Новости».

Между тем представитель Генпрокуратуры России Сергей Бочкарев заявил, что Рашкин должен был лично обратиться за разрешением на охоту, не полагаясь на своих знакомых, права на добычу у него не было, передает его слова ТАСС.

«Для объективности восприятия происходящего я бы хотел посвятить членов комиссии в то, что Валерий Федорович является охотником с большим стажем», – сказал он при рассмотрении представления генпрокурора о снятии с Рашкина неприкосновенности. По его данным, Рашкин является охотником с 1999 года.

Бочкарев отметил, что Рашкин «должен лично как физическое лицо обратиться в региональный орган государственной власти, оформить получение разрешения на тот или иной вид животного и только после этого приступать к охоте». Он также напомнил, что ранее Рашкин заявил, что перепутал лося с кабаном, но это, по словам представителя Генпрокуратуры, не имеет значения, поскольку «разрешения не было и на кабана».

Ранее Рашкин заявил, что считает себя «морально виновным» в ситуации с незаконной охотой на лося, он признался, что не проверил разрешительные документы.

Депутат признался в убийстве дикого лося, тушу которого обнаружили в багажнике его машины. В Госдуму было направлено представление с требованием снять неприкосновенность с депутата.

Сам депутат давал спутанные показания, говоря о том, что он якобы перепутал лося и кабана, а также не смог объяснить, почему разделал тушу убитого животного. О том, что Рашкин признался, ранее говорил другой депутат Госдумы – Александр Хинштейн.

Напомним, депутата от КПРФ Рашкина задержали в Саратовской области. В его автомобиле была обнаружена туша лося. При этом не исключалось, что коммунист находился за рулем в состоянии опьянения. Расследованием уголовного дела занялся центральный аппарат СК.