Эксперт рассказал об угрозах для русского языка в Киргизии

«Сокращение использования русского языка приведет к оттоку русскоязычного и славянского населения из республики. Однако России это выгодно по демографическим соображениям», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Москва допустила вытеснение русского языка в Киргизии из-за возможного принятия нового закона «О государственном языке».

«Политическая среда в Киргизии исключительно разнообразна. Люди, которые пришли к власти год назад после очередного переворота, сейчас пытаются укрепить свои позиции самыми разнообразными способами, в том числе через заигрывание с национальными чувствами населения. Вероятно, им и нужен законопроект, предусматривающий сокращение использования русского языка», – считает программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«При этом линия России направлена на сохранение официального статуса русского языка в постсоветских республиках, поскольку это один из элементов наших добрососедских отношений и общего цивилизационного пространства, – отметил собеседник. – Кроме того, хочешь не хочешь, а современная наука, технологии и статистика развивались на основе русского языка. Попытки перевести все это на национальные языки приведет к очевидным проблемам и фактическому отставанию республик во многих сферах».

«Еще одним следствием сокращения использования русского языка в Киргизии может стать отток русскоязычного и славянского населения из республики. Однако для России это будет выгодно, поскольку позитивно повлияет на демографическую ситуацию в стране», – подытожил Бордачев.

Ранее посол России в Киргизии Николай Удовиченко выразил опасения относительно возможного сокращения сферы применения русского языка в республике после принятия нового закона «О государственном языке». Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Действительно, есть опасения, что принятие законопроекта в нынешнем виде приведет к сокращению сферы применения русского языка, закрепленного в конституции в качестве официального, и сужению прав русскоязычных граждан», – отметил посол.

Как сообщает ТАСС, законопроект в ближайшее время будет передан на рассмотрение национального парламента. В проекте отмечается, что обслуживание потребителей в республике должно будет осуществляться на государственном киргизском языке. При этом в отдельных случаях разрешено пользоваться и другими языками, которые являются «приемлемыми для обеих сторон».

Новый закон также предполагает обязательное знание киргизского языка практически всеми государственными и муниципальными служащими. В этот список в том числе включены депутаты всех уровней, работники сферы юриспруденции, педагоги, а также медики. Помимо этого предлагается увеличить с 50 до 70% трансляцию передач на киргизском языке на телеканалах страны.

Между тем в республике уже происходит дискриминация русскоязычных граждан. Так, в начале августа в Бишкеке в торгово-развлекательном центре мужчина бросил калькулятором в сотрудницу, заговорившую с ним на русском языке. Видеозапись инцидента вызвала широкий резонанс в блогосфере. Позже в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

В июне произошел аналогичный инцидент, когда в одном из летних лагерей во время спортивных сборов сверстники избили 9-летнего мальчика. По версии родителей мальчика, причиной избиения стала межрелигиозная рознь. История вызвала широкий резонанс. Премьер Киргизии Улукбек Марипов взял расследование под личный контроль. В Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что готовы помочь с переездом в Россию семье мальчика, если такое решение будет принято. Об этом заявил представитель Московского патриархата Владимир Легойда.

Ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве стал законопроект, запрещающий въезд в Россию иностранцам, проявившим ненависть или вражду к русскоязычному населению или же оскорбившим ветеранов Великой Отечественной войны. Законопроект разработали депутаты от фракции «Единая Россия».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что киргизы делают выбор между нищетой и русским языком.