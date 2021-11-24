Украина собралась провести учения на границе с Белоруссией

Учения силовых структур Украины пройдут в ближайшее время в граничащих с Белоруссией регионах, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

«В ближайшее время мы будем проводить практические учения и перемещения личного состава пограничной службы, Нацгвардии и Нацполиции. Эти меры необходимы для обеспечения правопорядка на границе и безопасности граждан. Прежде всего, мы должны успокоить людей, разъяснить им ситуацию и наладить тесную коммуникацию», – приводит ТАСС слова Клименко, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Там также сообщили, что во вторник Клименко провел координационное совещание с руководителями силовых органов в Черниговской области и проинспектировал службу полицейских вблизи государственной границы Украины с Белоруссией. Он заявил, что такие встречи проводятся во всех областях Украины, которые граничат с Белоруссией.

«Большие силы правоохранительных ведомств брошены на охрану государственной границы [Украины] в то время, когда несколько тысяч мигрантов находятся в Белоруссии. Мы рассматриваем разные варианты развития событий на границе и отрабатываем соответствующие сценарии», – заявил Клименко.

Накануне в Генштабе Белоруссии заявили, что наращивание военных контингентов соседними странами НАТО и агрессивное поведение Украины ведет к созданию вокруг республики «пояса недружественных государств».

В понедельник в СВР отметили, что сложившееся положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года, есть информация об усилении военного присутствия Украины в приграничных районах с Россией и Белоруссией.

В конце прошлой недели Украина провела военные учения в Ровенской области по обеспечению порядка и недопущению миграционного кризиса на границе с Белоруссией. На этом фоне глава МВД Украины Денис Монастырский заявил о готовности силовиков применять огнестрельное оружие в случае агрессивных действий нарушителей границы. Он также призвал Раду «быть готовой рассмотреть вопрос о введении и чрезвычайного положения в приграничных областях или в приграничных районах» Украины.

В прошлый четверг пограничники Украины заявили о попытке нелегалов проникнуть в страну из Белоруссии. Ранее глава МВД Украины допустил введение режима ЧП в приграничных областях страны в случае обострения ситуации на границе с Белоруссией. В середине ноября в ВСУ пообещали уничтожать мигрантов в случае прорыва границы с Белоруссией. Также стало известно о планах Украины возвести укрепления на границе с Белоруссией.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Европе в отсутствие контактов с Евросоюзом решать проблему мигрантов «как получится». Он пообещал, что мигрантов на границе держать не будет, никто их останавливать не станет. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.

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