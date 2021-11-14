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Киев решил построить укрепления на границе с Белоруссией
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Киев построит укрепления на слабых местах пяти смежных с Белоруссией областей, сообщил корреспондент телеканала «Украина 24» по результатам закрытого совещания под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в Луцке по ситуации на границе Белоруссии и ЕС.
«Министр МВД в который раз отметил, что уже в следующем году Украина будет усиливать границу с Белоруссией: а в слабых местах пяти смежных областей построит специальные укрепления», – приводит слова корреспондента РИА «Новости».
Министр внутренних дел страны Денис Монастырский рассказал, что «там будут временные сооружения, которые будут размещены. Сейчас для этого проводится подготовительная работа. Определены места дислокации личного состава для усиления пограничной службы, Национальной гвардии, Национальной полиции».
Совещание о ситуации на границе Белоруссии и ЕС под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова проходит в украинском Луцке, в нем принимают участие министры, главы областных госадминистраций, а также приглашены послы Литвы и Польши, сообщила пресс-служба СНБО.
Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
На Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС
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Лишь три блока государственных ТЭС Украины из 23 несут нагрузку, остальные либо не работают из-за нехватки угля, либо находятся на разных стадиях ремонта, сообщает «Укрэнерго».
По данным на субботу, 60% мощностей государственных ТЭС компании «Центрэнерго» не работали из-за нехватки угля. Из-за его отсутствия отключены рекордные 14 энергоблоков, еще шесть находятся в состоянии ремонта, нагрузку несут три блока – это 10% мощности государственных ТЭС. На каждой из трех ТЭС работает по энергоблоку.
Отмечается, что на частных ТЭС нехватка угля привела к отключению только четырех энергоблоков, половина из них – на Луганской ТЭС, «переведенной на экономный режим из-за блокады поставок угля со стороны России», передает УНИАН, поясняя, что «единственный маршрут поставки угля на эту ТЭС проходит» через Россию.
На Украине этой осенью образовался дефицит энергоресурсов, необходимых, в том числе, для производства электроэнергии. Сложившаяся ситуация связана, в частности, с резким ростом стоимости газа, а также с нехваткой угля, передает РИА «Новости».
Напомним, на Украине по состоянию на 4 ноября не работало более половины энергоблоков на тепловых электростанциях. Украинские СМИ писали, что Россия и Белоруссия не будут помогать Украине с поставками угля и электричества до тех пор, пока Киев не изменит свою политику в важнейших вопросах или пока не поменяет власть. В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны».
Польский солдат погиб на границе с Белоруссией
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На границе с Белоруссией в результате несчастного случая погиб польский солдат, сообщило командование 17-й механизированной бригады Войска польского.
В сообщении говорится, что «в ходе несения службы на польско-белорусской границе произошел несчастный случай, в результате которого наступила смерть солдата 17-й Великопольской механизированной бригады», передает РИА «Новости».
Разбирательство ведет военная жандармерия в сотрудничестве с прокуратурой Белостока. Командование сообщило, что по предварительной информации, «произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата». Подчеркивается, что «в происшествии не участвовали третьи лица».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Предсказана реакция США на «возможную войну» России и Украины
Вашингтон из-за возможной войны между Киевом и Москвой может и не вступиться за действующие украинские власти, заявил обозреватель 19Fortyfive Дэниэл Дэвис.
«Готовятся ли Соединенные Штаты и НАТО к вооруженному конфликту с Россией из-за Украины? <..> Если Вашингтон и Брюссель опираются в своей политике на реализм и логику – ответ будет нет», – цитирует Дэвиса РИА «Новости».
По его словам, решения, сделанные из-за эмоций и гордыни, значительно увеличивают риск большой войны, перед обменом резкими заявлениями и стрельбой на поле боя стороны постараются снизить напряжение.
В случае худшего сценария ситуация может обернуться катастрофой: ядерными ударами между великими державами. США нужно существование «свободных, демократичных и суверенных» стран в мире, но лишь одних предпочтений не достаточно для выстраивания внешней политики.
«Нашу стратегию должна формировать холодная и суровая реальность. При рассмотрении вопроса о том, насколько далеко США должны зайти в поддержке Киева, нужно исходить из защиты интересов нашей страны. <...> Холодный расчет заключается в том, что Украина не входит в НАТО и, следовательно, не обладает гарантиями безопасности по пятой статье. Мы не должны предоставлять такие гарантии», – указал Дэвис.
США, по его мнению, должны делать все для исключения ненужной войны с Россией и для сохранения мира в Европе. Москва же рассматривает экспансию НАТО к своим границам как экзистенциальную угрозу, заключил колумнист.
Ранее на Украине заявили о разработанном плане широкомасштабной оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай полномасштабного конфликта с Россией.
Британия возложила на Россию ответственность за кризис на границе Польши
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Россия «явно несет ответственность» за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.
Трасс считает, что Москва «должна оказать давление на власти Белоруссии, чтобы положить конец кризису и начать диалог». Она призвала «посмотреть», что «происходит в Белоруссии». По ее словам, «эскалация противостояния на польской границе – самое недавнее действие режима Лукашенко по подрыву региональной безопасности». Трасс заявила, что Минск «использует отчаявшихся мигрантов, как пешки, в попытке создать нестабильность и цепляться за власть, не обращая внимания на гуманитарные последствия», передает ТАСС со ссылкой на Sunday Telegraph.
Министр заявила, что «Великобритания не отведет взгляд в сторону» и намерена «стоять плечом к плечу с союзниками в регионе, которые находятся на передовой в борьбе за свободу». Так, британские военные помогут польским властям в укреплении границы с Белоруссией. Однако речь не только о Польше, но и о «других участниках Вишеградской четверки – Венгрии, Словакии и Чешской Республики, а также о друзьях в странах Балтии и на Украине», сказала она.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
В Германии отказались принимать мигрантов от «диктатора в Минске»
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Германия не должна размещать мигрантов, застрявших в пограничной зоне между Белоруссией и Польшей, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.
«Мы не должны принимать этих мигрантов ни в ЕС, ни в Германии», – заявил политик в интервью Bild am Sonntag, передает Deutsche Welle.
По его словам, в Германии существуют «четкие правила иммиграции». «Приехать могут люди, официально признанные беженцами, или специалисты. И то, и другое не относится к мигрантам, которых заманил Лукашенко», – отметил Кречмер.
Также он добавил, что «диктатору в Минске» необходимо показать, что таким образом он не добьется успеха, тогда он «прекратит контрабанду людей». По мнению Кречмера, Германия должна помочь Польше обеспечить безопасность внешних рубежей ЕС. «Варшава действует правильно, поэтому мы не должны нанести Польше удар в спину», – отметил он.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Сатановский сравнил кризис на границе Польши и Белоруссии с 1939 годом
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«Попытки европейцев и американцев привнести «великий прогресс» на Ближний Восток оборачиваются весьма тяжелыми последствиями, в том числе и для самой Европы, куда потом толпами стремятся мигранты», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский. Ранее глава МИД Британии заявила, что Россия «несет ответственность» за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.
«Пока мы переругиваемся с европейцами и американцами, как жители коммунальной квартиры из-за счетов за газ, беженцы, включая женщин и детей, стремящихся попасть в Германию, находятся перед дулами натовских танков», – отмечает президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
«Эта бронетанковая техника на польско-белоруской границе навевает на меня очень нехорошие воспоминания о том, как в 1939 году там стояли танки Вермахта. За эти десятилетия Запад не изменился, как и его позиция в отношении тех, против кого он воевал. Последствия этого всегда одинаковые – человеческие потери и экономическая катастрофа», – отметил эксперт.
«Попытки европейцев и американцев привнести «великий прогресс» на Ближний Восток пока что оборачиваются весьма тяжелыми последствиями – в том числе и для самой Европы, куда потом стремятся попасть ближневосточные мигранты», – указал собеседник.
«Я помню патетическую фразу немецких политиков, когда они вместе с американцами шли воевать на Ближний Восток. Они сказали, что безопасность Европы пролегает до хребтов Гиндукуша, – уточнил Сатановский. – Имелась в виду военная операция коалиции в Афганистане. Спустя 20 лет мы видим, чем это все закончилось».
«Если возвращаться к ответу Марии Захаровой на обвинения британского МИДа, то она метко и точно высказывает вещи, которые очевидны и понятны, но толку от этого ноль, – убежден политолог. – Пока политические перебранки между сторонами не приведут к чему-то более печальному и куда более существенному, с европейцами разговаривать бессмысленно. В последний раз конструктивные разговоры с европейцами у нас проходили в рамках Ялтинской и Потсдамская конференций. А сейчас любые переговоры с ними на уровне дипломатов заканчиваются печально».
Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс возложила на Россию ответственность за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. По ее словам, Москва «должна оказать давление на власти Белоруссии, чтобы положить конец кризису и начать диалог». Она призвала «посмотреть», что «происходит в Белоруссии».
Она считает, что «эскалация противостояния на польской границе – самое недавнее действие режима Лукашенко по подрыву региональной безопасности». Трасс заявила, что Минск «использует отчаявшихся мигрантов, как пешки, в попытке создать нестабильность и цепляться за власть, не обращая внимания на гуманитарные последствия».
Министр заявила, что «Великобритания не отведет взгляд в сторону» и намерена «стоять плечом к плечу с союзниками в регионе, которые находятся на передовой в борьбе за свободу». Так, британские военные помогут польским властям в укреплении границы с Белоруссией. Однако речь не только о Польше, но и о «других участниках Вишеградской четверки – Венгрии, Словакии и Чешской Республики, а также о друзьях в странах Балтии и на Украине», сказала она.
В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова заявила, что пока Лондон не ответит за свои преступления на Ближнем Востоке, у его официальных представителей нет никакого права кого-то обвинять.
Позже президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» призвал страны Запада заниматься своими внутренними проблемами, а не перекладывать ни на кого свои собственные вопросы. Также он подчеркнул, что Россия всячески готова способствовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
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На Украине пообещали уничтожать мигрантов в случае прорыва границы
Лица, которые могут маскироваться под мигрантов на границе с Белоруссией, не попадут на территорию страны и будут уничтожены, сообщила пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады (ОПЕБр), которая входит в состав сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«В настоящее время подразделения 61-й отдельной пехотной егерской бригады выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Республикой Беларусь, и никакие другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями», – сообщила пресс-служба бригады, передает РИА «Новости».
Ранее польская погранслужба зафиксировала на белорусской стороне признаки подготовки к массовому прорыву мигрантов на территорию Польши.
Кроме того, полиция Подляского воеводства сообщила, что полсотни нелегальных мигрантов штурмом прорвались в Польшу с территории Белоруссии, полицейские задержали 22 из них.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Британия приготовила 600 спецназовцев на случай вторжения России на Украину
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Британия может направить на Украину 600 военнослужащих подразделения спецназа SAS в случае «вторжения» России.
Как сообщил источник британской газеты The Mirror, Британия создает подразделения, состоящие из членов спецназа, специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников из 16-й воздушно-штурмовой бригады, базирующейся в Олдершоте. Они могут быть направлены на Украину в течение 36 часов.
«Подразделению высокой готовности было сказано, что его, возможно, потребуется развернуть в очень короткие сроки. От 400 до 600 военных готовы. Все оборудование упаковано, они готовы лететь на Украину и высаживаться с воздуха», – рассказал источник.
По его данным, подготовка началась после того, как высокопоставленные военные чиновники Великобритании и глава MI6 Ричард Мур сообщили правительству Британии страны о «явной и реальной опасности» президента России Владимира Путина для Украины.
В свою очередь начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что риск возникновения войны между Россией и Западом выше, чем во времена холодной войны.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что считает алармистскими заявления о якобы возможном «вторжении» России на Украину.
До этого Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.
Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».
В Польшу штурмом прорвались около 50 нелегалов из Белоруссии
Полсотни нелегальных мигрантов штурмом прорвались в Польшу с территории Белоруссии, полицейские задержали 22 из них, сообщила полиция Подляского воеводства.
Инцидент произошел 13 ноября в районе города Стражин, уточняют правоохранители. Из 50 человек 22 задержали. Они оказались гражданами Ирака. Кроме того, за прошедшие сутки еще четверых задержали за помощь в нелегальном пересечении границы – двух гражданин Грузии, одного поляка и одного сирийца, передает РИА «Новости».
Полицейские отмечают, что нелегалы часто бросают камни в силовиков. «В районе Колонии Клуковиче при попытке силового пересечения границы были атакованы полицейские. Брошенный камень попал в шлем сотрудника. Сила удара была настолько велика, что был поврежден шлем, защищающий голову полицейского», – говорится в сообщении.
По данным Пограничной стражи, за минувшие 24 часа зафиксировано 233 попытки нелегального пересечения белорусско-польской границы.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Путин ответил на обвинения России в кризисе с мигрантами
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в ответ на обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши призвал страны заниматься своими внутренними проблемами.
«Когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления», – цитирует его РИА «Новости». Он добавил, что европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события.
Глава государства также прокомментировал обвинения в адрес «Аэрофлота» в перевозке мигрантов в Минск. «При чем здесь наш «Аэрофлот?» Хоть один самолет «Аэрофлота» кого-то (из них туда) перевез? Понятия об этом не имею, но, наверное, кто-то мог воспользоваться каким-то самолетом и через третьи страны переехать. Мы-то здесь при чем? Повторяю еще раз: это желание снять с себя ответственность за те события, которые сейчас происходят», – отметил президент.
Также он подчеркнул, что Россия всячески готова способствовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть.
По словам главы государства, о миграционном кризисе он узнал из СМИ.
«О том, что происходит на польско-белорусской границе, я лично узнал из СМИ, никогда не обсуждал этот вопрос с Лукашенко раньше. Только вот когда возник этот кризис, мы с ним дважды по телефону говорили», – рассказал Путин.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Белоруссия обвинила Польшу в возникновении очереди фур на границе
Очередь из грузовиков в пункте пропуска Бобровники – Берестовица образовалась из-за действий Польши, заявил Госпогранкомитет Белоруссии.
Во вторник Польша закрыла пункт пропуска Кузница – Брузги, машины перенаправили на пункт Бобровники – Берестовица. В Белоруссии заявили, что образование там очередей «связано с невыполнением Польшей договоренностей». Сообщалось об очереди из 250 фур, передает РИА «Новости».
Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что пропускная способность Берестовицы – по 500 грузовиков на выезд и на въезд. Однако «за истекшие сутки польская сторона в нарушение действующих договоренностей о выполнении пропускной способности оформила на выезд из Беларуси лишь 268 грузовиков». При этом белорусская сторона оформила 562 въезжающих на территорию Белоруссии грузовых автомобиля, «перевыполнив нормативную пропускную способность».
Белоруссия также указала на «закрытие в одностороннем порядке по инициативе польской стороны пункта пропуска Кузница Белостоцкая – Брузги». Отмечается, что белорусские службы работают с превышением пропускной способности и готовы в любой момент обеспечить полноценное и безопасное функционирование пункта пропуска Брузги.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
На Украине усомнились в адекватности Зеленского
Бывший министр жилищно-коммунальных услуг Украины, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко усомнился в том, что украинский президент Владимир Зеленский адекватно воспринимает ситуацию в стране.
По его словам, от призывов главы государства к олигархам не играть в «искусственный дефицит» энергоресурсов и прочих заявлений на данную тему становится «аж страшно». Депутат отметил, что не хочет никого принижать, но посоветовал главе государства «гнать в шею» своих советников, если это они рекомендовали ему такую речь.
«Это не речь президента, который адекватно воспринимает ситуацию в стране», – подчеркнул парламентарий в эфире телеканала «Украина 24».
По мнению политика, приближенные президента «боятся» рассказать ему правду о провалах в сфере энергетики. Кучеренко напомнил, что на Украине простаивает 90% мощностей теплоэлектростанций, находящихся в государственной собственности. Функционирует всего три блока из 23 государственных ТЭС.
«Что можно сказать, если 2 ноября при температуре плюс 15 на улице мы были вынуждены <...> аварийно брать энергетическую поддержку со стороны Белоруссии?» – заключил парламентарий.
Ранее украинский лидер в своем видеообращении призвал олигархов не играть в «искусственный дефицит» энергоресурсов и пригрозил им «адским периодом» в случае неповиновения. По его словам, сообщения о нехватке угля и газа в стране искусственно «разгоняются».
Накануне депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива призвал главу государства Владимира Зеленского обратиться за помощью к российскому коллеге Владимиру Путину.
Депутат Рады пообещал «упаковать» Поклонскую в киевское СИЗО
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выступил с угрозами в адрес Натальи Поклонской, назначенной послом России в Кабо-Верде, на своем канале в YouTube он пообещал, что Поклонскую отправят в киевское СИЗО.
«За свое предательство она-таки получила и дом в Крыму, и квартиру в Москве, ну а сама – на Кабо-Верде. Рассказывает, что все друзья к ней собираются приехать в гости. К тебе приедут гости обязательно, Наташа, из Украины. Упакуют тебя и отправят подальше от твоей квартирки и дома в Лукьяновское СИЗО», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее глава МИД Украины заявил, что киевские власти никогда не забудут Поклонскую и не оставят ее в покое. По его словам, вопросами экстрадиции российского дипломата занимаются генеральная прокуратура, министерство юстиции и МВД Украины.
Напомним, президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».
Министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской. Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз в адрес Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
Пушков счел отношения между Россией и Западом «ледяной войной»
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал слова начальника штаба обороны Великобритании генерала Ника Картера, который заявил, что отношения России и стран Запада испытывают небывалую напряженность, более серьезную, чем во времена холодной войны.
Как пишет Пушков в Telegram, «Картер заявил, что между Россией и Западом наблюдается сейчас большая напряженность, чем во времена холодной войны», и «назвал причину – миграционный кризис на границе с Польшей».
«Неужели? 4 тыс. мигрантов угрожают теперь и Британии? Или причина совсем иная, и это западный альянс в военном отношении все ближе подбирается к России – в Черном и Балтийском морях, на Украине, в Прибалтике?» – заявил Пушков. Он отметил, что «ситуация обострилась давно, и не из-за беженцев». По его словам, «война уже стала ледяной».
Напомним, Картер заявил о возможности «случайной» войны с Россией. Его слова подверглись критике читателей британского издания Times. «Как именно массовую миграцию – то есть мигрантов, пытающихся пересечь белорусско-польскую границу, – можно использовать в качестве оружия?» – задались вопросом читатели.
Погранслужба Польши заметила подготовку к массовому прорыву мигрантов
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Польская погранслужба зафиксировала на белорусской стороне признаки подготовки к массовому прорыву мигрантов на территорию Польши.
«После «спокойной» ночи в окрестностях лагеря в Кузнице сейчас мы наблюдаем, что в этом месте находится все больше групп вооруженных офицеров белорусских служб. Мы замечаем движение среди мигрантов. Также появился автомобиль для телетрансляции», – приводит РИА «Новости» сообщение польской погранохраны.
Отмечается, что некоторые палатки начинают исчезать, иностранцы якобы получают инструкции, оборудование и газ от белорусских служб.
«Видно, что белорусская сторона сегодня готовится к большой попытке пересечения границы», – добавили пограничники.
Ранее полиция Подляского воеводства сообщила, что полсотни нелегальных мигрантов штурмом прорвались в Польшу с территории Белоруссии, полицейские задержали 22 из них.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.