Глава МВД Украины не исключил применения оружия в случае агрессивных действий мигрантов

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19 ноября, пятница | Последнее обновление — 12:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт спрогнозировал пик противостояния в Грузии на 23 ноября
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Экономическое (а впоследствии, вероятно, и политическое) объединение ДНР и ЛНР между собой должно повысить управляемость этих территорий, что, в свою очередь, снизит трудности при интеграции с Россией.
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Кризис на белорусско-польской границе несколько спутал европейцам карты, заставив отвлечься от потенциально более серьезной афганской проблемы, но одновременно он позволил Германии и ЕС опробовать новые инструменты миграционной политики.
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Призыв Путина создавать «известное напряжение» на Западе для обеспечения стабильности и безопасности фиксирует ситуацию де-факто новой холодной войны с НАТО.
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Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Глава МВД Украины не исключил применения оружия в случае агрессивных действий мигрантов
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Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что правоохранители будут применять оружие в случае агрессивных действий мигрантов и угрозы жизни и здоровью пограничников.
«В случае агрессивных действий нарушителей границы для личностного состава второго эшелона предусмотрено использование необходимых специальных средств и оружия. И мы понимаем, что в случае угрозы жизни и здоровью пограничников и правоохранителей мы будем применять все необходимые предусмотренные законом средства, в том числе огнестрельное оружие», – передает РИА «Новости» слова Монастырского в ходе выступления в Раде.
Монастырский заявил также, что пока нет необходимости введения ЧП в приграничных областях с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами, но Верховная рада должна быть готова к этому.
«В случае необходимости Верховной раде нужно быть готовой рассмотреть вопрос о введении и чрезвычайного положения в приграничных областях или в приграничных районах. На данный момент пока такой необходимости нет», – заявил он.
Ранее пограничники Украины заявили о попытке мигрантов попасть в страну из Белоруссии.
Меркель указала на «абсолютно разные взгляды» Москвы и Берлина
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И. о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что у Парижа, Берлина и Москвы «абсолютно разные взгляды» на причины того, почему в последнее время не было встреч в нормандском формате на уровне глав МИД. Она выразила мнение, что публикация МИД России дипломатической переписки ничего не меняет.
«То, что публикуются письма, не такой уж и сюрприз. Я многие свои письма читаю в газетах», – приводит слова Меркель ТАСС.
«Но на факт, почему пока не было встречи на уровне глав МИД, у французской и немецкой, а также у российской стороны абсолютно разные взгляды», – добавила Меркель после прошедшего в Берлине совещания с главами регионов ФРГ.
«Я просила российского президента [Владимира Путина о том], чтобы, пока я являюсь канцлером [Германии], состоялась такая встреча», – сказала Меркель. «Я хотела даже встречи на уровне руководителей [министерств иностранных дел], но этого не получилось. Я сожалею об этом. И публикация переписки ничего не изменит», – добавила канцлер.
В среду в российском внешнеполитическом ведомстве опубликовали дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергей Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств. Лавров объяснил публикацию переписки с главами МИД Франции и ФРГ словом «достали». Он также отметил, что переписка достаточно красноречиво излагает суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей.
Лавров подчеркнул, что встреча в «нормандском формате» состоится только тогда, когда Киев выполнит Минские соглашения: «Прежде всего – это особый статус Донбасса, закрепление этого особого статуса в конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент децентрализации, как это записано в минских договоренностях, это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ». Когда это будет сделано, восстановится полноценный контроль Украины над неконтролируемой Киевом сейчас части границы с Россией, заключил глава МИД.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства указал, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения.
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Лавров объяснил публикацию переписки с главами МИД Франции и ФРГ словом «достали»
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Переписка с министрами иностранных дел Франции и ФРГ достаточно красноречиво излагает суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя причину ее публикации.
«Ну, все люди, можно сказать – достали. Моим самим же коллегам наверное не очень прилично таким образом себя вести, когда они ежедневно в ходе последних двух недель, когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел, делали аррогантные, не очень этичные заявления: вот все готовы, (президент России Владимир) Путин поручил, а Лавров не хочет. Вот было примерно так», – ответил он на вопрос, почему переписка была опубликована, сообщает РИА «Новости».
Лавров добавил, переписка «достаточно красноречиво излагает суть вопроса. Не то, кто кого куда пригласил и кто почему не смог приехать, а именно суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей. Они не хотят выполнять «Минск», они хотят его переписать».
Лавров подчеркнул, что встреча в «нормандском формате» состоится только тогда, когда Киев выполнит Минские соглашения: «Прежде всего — это особый статус Донбасса, закрепление этого особого статуса в конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент децентрализации, как это записано в минских договоренностях, это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ». Когда это будет сделано, восстановится полноценный контроль Украины над неконтролируемой Киевом сейчас части границы с Россией, заключил глава МИД.
Напомним, накануне в МИД представили дипломатическую переписку Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств.
До этого главы МИД Франции и ФРГ согласились сохранить «нормандский формат» на уровне глав МИД. Стороны работают над тем, чтобы организовать встречу с участием Лаврова.
Украина впервые в истории решила импортировать огурцы из России
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Украина впервые в истории начала импортировать свежие огурцы из России, сообщила международная информационно-аналитическая платформа плодоовощного бизнеса EastFruit.
Компания сообщила, что «на этой неделе на рынке Украины произошло весьма резонансное событие – впервые в истории Украина начала импортировать свежий огурец из страны, которая ранее была основным рынком сбыта для украинских тепличных огурцов, то есть из России», передает РИА «Новости».
По данным торговых источников EastFruit, эти огурцы оказались конкурентными по цене с украинскими, несмотря на импортную пошлину в 10%, которую приходится уплачивать импортерам, так как Украина вышла из соглашения о свободной торговле с Россией.
«На данный момент предложение огурца украинского производства на рынке очень ограничено – лишь несколько комбинатов ведут отгрузки, поэтому цены на украинский огурец сравнительно высоки – 38-45 гривен за килограмм (1,44-1,7 доллара). Соответственно на этом фоне резко вырос импорт огурца из Турции, который доступен в среднем на 5-10 гривен за килограмм (0,19-0,38 доллара) дешевле. Есть также в продаже огурец из Белоруссии, который стоит немного дороже турецкого. А вот российский огурец поступает на рынок по самым низким ценам среди всех конкурентов, так как в России сейчас наблюдается тенденция снижения цен на огурец», – цитирует EastFruit одного из экспертов.
По данным компании, за первые восемь месяцев 2021 года Украина импортировала рекордный объем свежих огурцов для этого периода года – 12,1 тыс. тонн, а главными поставщиками огурцов на Украину были Турция и Белоруссия. Экспорт огурца за этот же период с Украины составил 4 тыс. тонн, он вырос в 2,3 раза по отношению к тому же периоду 2020 года.
Ранее на Украине заявили о сокращении товарооборота с Россией в шесть раз.
Украинский депутат остался без наградного оружия после поздравления Путина
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива лишен наградных пистолетов в соответствии с приказом главы МВД Дениса Монастырского. Ранее депутат стал фигурантом дела о госизмене, поводом для которого послужило его поздравление с днем рождения, адресованное президенту России Владимиру Путину.
«Сегодня, 18 ноября, Илья Кива сдал два наградных пистолета – Glock-19 и АПС (автоматический пистолет Стечкина – прим. ВЗГЛЯД) и разрешения на их хранение работникам подразделения контроля за оборотом оружия Государственного управления национальной полиции (ГУНП) в Киеве», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение управления коммуникаций Национальной полиции Украины.
Позже и сам Кива подтвердил, что сдал наградное оружие. В соцсети размещена видеозапись с моментом передачи пистолетов.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во вторник лишил Илью Киву права на ношение наградных пистолетов, которые были вручены ему в 2015 и 2016 годах. По словам Монастырского, Кива лишился пистолетов из-за недостойного поведения. Депутат в ответ назвал решение незаконным.
В среду Кива сообщил о том, что комиссия министерства образования Украины решила не присуждать ему степень кандидата наук по итогам защиты диссертации, состоявшейся в апреле.
Напомним, по иску партии «УДАР» мэра Киева Виталия Кличко против Кивы возбудили дело о госизмене. Поводом стало поздравление с днем рождения, адресованное президенту России Владимиру Путину. В видеозаписи депутат назвал Путина лидером дружественного украинцам народа.
В США назвали «гарантированный способ» уничтожить «Северный поток – 2»
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Газопроводу «Северный поток – 2» грозит «гарантированное уничтожение» в случае полномасштабного вторжения России на Украину, написал в статье для Bloomberg обозреватель Леонид Бершидский.
По его мнению, это приведет к подрыву «кропотливо выстроенных отношений» с Западом.
«Северный поток – 2», безусловно, будет уничтожен, если Россия предпримет полномасштабное наступление на Украину», – передает РИА «Новости» слова Бершидского.
Автор публикации предположил, что «менее масштабная операция Москвы» сдвинула бы сроки запуска трубопровода, чем непременно воспользовался бы Вашингтон.
«США выиграли бы время и получили убедительные аргументы для своей почти проигранной на сегодня битвы с российским газопроводом», – считает обозреватель.
Бершидский заключил, что Россия не собирается «развязывать войну», поскольку заинтересована в экономическом сотрудничестве с Европой.
Ранее президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину заявил, что сообщения о том, что Россия якобы готовит «военное вторжение на Украину», являются алармистскими.
Министр обороны Украины потребовал от США практической поддержки
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Украинский министр обороны Алексей Резников и американский сенатор от Республиканской партии Джим Инхоф на встрече в столице Соединенных Штатов обсудили возможности практической поддержки Киева со стороны Вашингтона, сообщила пресс-служба Минобороны Украины.
«Были обсуждены возможности практического применения механизмов поддержки, находящихся в компетенции Конгресса, в краткосрочной и долгосрочной перспективе», – приводит текст сообщения ТАСС.
Как уточнила пресс-служба, министр рассказал о ситуации вдоль границ Украины, а также на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. «Украина заинтересована иметь более сильную позицию США по широкому спектру вопросов безопасности. Мы говорим и о помощи, которую можно получить в кратчайшие сроки, поскольку есть неотложные потребности, и о военно-дипломатической поддержке, и о развитии фундаментальных возможностей Вооруженных сил Украины, что потребует тщательной подготовки соответствующих решений», – отметил Резников на встрече.
Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В понедельник стало известно, что Соединенные Штаты поставили на Украину порядка 80 тонн боеприпасов в рамках одобренной президентом США Джо Байденом военной помощи. В прошлый четверг США пообещали Украине военную помощь. В октябре США неоднократно поставляли на Украину высокоточное вооружение, боеприпасы и средства радиолокационного наблюдения. В Киеве заявляли, что Украина получила от США «много высокоточного наступательного оружия». 1 сентября Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне пообещал Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и «многое другое».
Москва неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В Раде предупреждали о возможности уничтожения Украины в случае агрессии Киева в Донбассе. В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
Польша согласилась финансировать перелеты мигрантов из Белоруссии в их страны
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности республики участвовать в финансировании перелетов мигрантов из Белоруссии в их страны.
«Я считаю, что мы через солидарную и решительную политику, решительную оборону границы Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией, должны довести до возвращения мигрантов назад домой. Мы можем помочь им в этом, можем помочь им в финансировании перелетов из Белоруссии, из Минска, в Багдад, Стамбул или другие города», – приводит его слова ТАСС.
В четверг стало известно об еще одном лагере беженцев, об этом сообщала польская погранслужба.
Накануне и.о. канцлера Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не исключила косвенной финансовой помощи для строительства приютов для беженцев. Но не уточнялось, на чьей территории они будут построены, и кто получит средства.
Напомним, с прошлой недели на польско-белорусской границе образовался стихийный лагерь, состоящий из беженцев, которые хотят попасть на территорию ЕС. Всего у пункта пропуска «Брузги» находятся около 2 тыс. человек. Во вторник люди предприняли попытку прорваться на территорию Польши, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства. Латвия, Литва и Польша ранее заявляли о росте числа задержаний мигрантов, прибывающих через Белоруссию. Минск обвинили в создании миграционного кризиса.
Посла Украины в Германии обвинили в решении «плюнуть в лицо немцам»
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Депутат Рады Максим Бужанский заявил, что слова украинского посла в Германии Андрея Мельника о косвенной ответственности Берлина за «голодомор» могут повлиять на запуск российского газопровода «Северный поток – 2».
«Комментировать тут нечего, кроме того, что посол выбрал наилучший момент для того, чтобы плюнуть в лицо немцам - период последних согласований СП-2», – передает РИА «Новости» слова Бужанского.
Депутат добавил, что считает слова дипломата наивысшей степенью неуважения к памяти жертв трагических событий начала 1930-х годов.
Ранее украинский дипломат написал в Twitter, что Германия косвенно ответственна за голод на территории Украинской ССР, так как Берлин был главным торговым партнером Советского Союза в 1932 году. Из этого Мельник сделал вывод, что ФРГ «морально обязана признать это преступление геноцидом украинского народа».
Напомним, посол Украины в Германии заявлял, что Берлин не проконсультировался с Киевом в процессе обсуждения проекта газопровода «Северный поток – 2» в нарушение обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.
В Польше предрекли Украине новые территориальные потери
Польский военный аналитик Юлиуш Сабак в статье для Defence 24 выступил с утверждением, что Россия в случае вооруженного столкновения с Украиной якобы будет стремиться объединить ДНР и ЛНР с Крымом.
По мнению польского аналитика, целью возможной военной операции России стал бы не захват всей Украины, а установление контроля над побережьем Азовского моря, передает РИА «Новости».
«Самый вероятный вариант – объединение ее (территории ДНР и ЛНР) с Крымом, а одновременно захват важного порта, каким выступает Мариуполь», – утверждает Сабак.
Польский эксперт считает, что это станет «большим ударом» по экономическому и военному потенциалу Киева, у которого возникнут трудности с морскими перевозками.
«Подобная операция будет угрожать таким важным украинским объектам, как промышленные предприятия и электростанция в Запорожье или в Херсонской области», – пришел к выводу аналитик.
Сабак заключил, что в этой ситуации Польша «заинтересована в укреплении позиции Украины».
Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
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Берлин отказался принять мигрантов по предложению Минска
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И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель не согласилась с предложением белорусского лидера Александра Лукашенко принять нелегальных мигрантов, находящихся на границе с Польшей, в Германии, заявив, что это общеевропейская проблема.
«Германия не согласилась с этим [предложением]. Речь идет о европейской проблеме, при решении которой Германия не действует в одиночку», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев. При этом белорусская сторона будет содействовать возвращению беженцев на родину, но без их желания силой выталкивать не станет.
Позже стало известно, что все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями для размещения мигрантов, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Меркель заявила о возможном финансировании приютов для мигрантов в Белоруссии. Евросоюз решил выделить деньги мигрантам на границе с Белоруссией.
Меркель заявила о возможном финансировании приютов для мигрантов в Белоруссии. Евросоюз решил выделить деньги мигрантам на границе с Белоруссией.
Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.
До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Между тем еще один стихийный лагерь появился на белорусско-польской границе, его организовала группа мигрантов, которые перемещаются вдоль границы,
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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Зеленский ввел в действие санкции против 23 граждан России
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против 23 российских граждан и пяти украинцев.
«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в указе, опубликованном на сайте офиса президента.
Ранее Зеленский ввел в действие новый пакет санкций в отношении России, четырьмя указами санкции введены против около 140 физических и 50 юридических лиц.
Семью из пяти нелегалов госпитализировали после штурма границы Польши
Семью из пятерых нелегалов, штурмовавших польскую границу минувшим вечером, пришлось госпитализировать, сообщила официальный представитель пограничной стражи Польши Анна Михальская.
«Около 21.00 (23.00 мск) имела место самая крупная попытка силового пересечения границы. С белорусской стороны собралась группа из около 500 человек. Двумстам удалось пройти в Польшу на несколько десятков метров, их сдержали пограничники с помощью солдат и полиции», – передает РИА «Новости» слова Михальской.
«В результате этого события пять иностранцев попали в больницу. Это семья – женщина, мужчина и трое детей в возрасте 9, 8 и 7 лет. Они в хорошем состоянии. Только женщина жалуется на боль в животе. Проводится диагностика. У детей мелкие царапины», – добавила она.
В четверг Минздрав Белоруссии сообщил, что за сутки на границе с Польшей к специалистам скорой медицинской помощи обратились девять мигрантов, двое из них госпитализированы.
Ранее представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич сообщила, что ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание.
Напомним, в субботу президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, там ночью минусовая температура.
Киев заявил об «очень больших шансах» помешать выводу «Северного потока – 2» на полную мощность
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Есть «очень большие шансы» не допустить запуска «Северного потока – 2» на полную мощность, заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в эфире канала «1+1».
«У нас есть действующий контракт до 2024 года. У нас есть видение, как бороться [с запуском «Северного потока – 2»] дальше, и несмотря на то, что этот газопровод уже технически построен, я считаю, что еще есть очень большие шансы не допустить его запуск на полную мощность», – приводит слова Макогона РИА «Новости».
По его словам, в 2021 году «в три раза уменьшился транзит газа» через Украину, а Москва «вернулась к законтрактованным объемам» .
Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора. Москва приняла объяснения Берлина о приостановке сертификации. В Кремле отметили, что не видят политической подоплеки в решении немецкого регулятора. Там также указали, что рост поставок российского газа в Европу – это чисто коммерческий вопрос. При этом в Кремле сочли «неблагодарным делом» гадание о сроках ввода «Северного потока – 2».
В понедельник глава «Нафтогаза» Юрий Витренко и гендиректор «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон заявили, что компаниям разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2». Бывший украинский президент Петр Порошенко призвал остановить сертификацию оператора газопровода в связи с подписанием президентом России указа об оказании гуманитарной поддержки населению Донбасса.
В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО
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Соединенные Штаты и другие страны НАТО отправляют на Украину новейшие системы вооружения, это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами, сделать еще один шаг к очередной катастрофе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
«На лицо процесс продвижения военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ. Украина накачивается НАТОвскими вооружениями, американцы и другие страны НАТО посылают туда новейшие системы вооружения. Все это вдохновляет «горячие головы» на Украине на то, чтобы думать о том, как бы в условиях пробуксовки минских договоренностей попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. То есть сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы», – приводит слова Пескова РИА «Новости».
«Вот это и является красными линиями. И то, что Россия решительные меры принимает на этом фоне, который отчетливо фиксируют наши оппоненты на Западе», – добавил Песков.
Ранее в четверг президент Владимир Путин подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях».
В понедельник стало известно, что Соединенные Штаты поставили на Украину порядка 80 тонн боеприпасов в рамках одобренной президентом США Джо Байденом военной помощи. В прошлый четверг США пообещали Украине военную помощь. В октябре США неоднократно поставляли на Украину высокоточное вооружение, боеприпасы и средства радиолокационного наблюдения. В Киеве заявляли, что Украина получила от США «много высокоточного наступательного оружия». 1 сентября Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне пообещал Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и «многое другое».
Москва неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В июне постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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Пограничники Украины заявили о попытке мигрантов попасть в страну из Белоруссии
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Погранслужба Украины сообщила, что 18 ноября пресекла попытку 15 иностранцев с Ближнего Востока нелегально въехать на территорию страны. Якобы беженцы прибыли из Белоруссии.
«15 иностранцев следовали рейсовым автобусом из Минска. Во время пограничного контроля граждане говорили военнослужащим Государственной пограничной службы Украины, что направляются в наше государство с целью туризма», – передает ТАСС со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Отмечается, что среди иностранцев четверо подростков. Несколько недель назад они прилетели в Минск, а затем сразу направились в Гродненскую область.
Напомним, ранее, 12 ноября, несколько мигрантов из стихийного лагеря беженцев, разбитого на польско-белорусской границе, прорвались в Польшу с белорусской территории в пункте пропуска «Брузги». Сообщалось, что они двигались вдоль польского ограждения.
Группа людей повредила ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги», польская полиция снимала происходящее на видео, сообщало агентство «Sputnik Беларусь». После одной из попыток прорваться мигранты встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства.
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