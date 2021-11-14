На Украине пообещали уничтожать мигрантов в случае прорыва границы

В России ответили на заявления Украины об «энергетической войне»

«Украина в отношениях с Москвой делает все, чтобы никакого контракта на транзит российского газа после 2024 года не было», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее украинские власти заявили, что отношения с Россией приняли характер «энергетической войны» из-за якобы блокировки импорта угля из Казахстана.

«Не думаю, что это прям полномасштабная энергетическая война. Безусловно, ситуация напряженная и продолжает усугубляться. У Москвы нет желания подставить плечо Киеву, но если бы это действительно была «война» за ресурсы, то поставок товаров по энергетике не было бы вообще. Сейчас мы наблюдаем всего лишь определенные ограничения в этой части рынка», – сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, между Россией и Украиной сохраняются торговые отношения по многим направлениям в энергетике, но их портят политики. Россия по-прежнему поставляет Киеву сжиженный углеводородный газ, нефтепродукты и нефть, товары для атомной промышленности. Все эти сегменты сотрудничества наименее политизированы, в то время как с газом и углем ситуация иная. «Энергетический уголь мы не поставляем, поскольку он у нас уходит на европейский рынок и на создание запасов на наших угольных электростанциях. Но другие-то марки угля идут», – обратил внимание специалист.

«Жалобы Украины на ограниченные поставки угля у меня вызывают вопрос: а кто им мешал запасаться углем раньше? Весь 2021 год просидели, рассчитывая, что он подешевеет, а он все дорожал и дорожал, поскольку стал очень востребован в Европе. К началу отопительного сезона украинцы должны были накопить три миллиона тонн энергетического угля, а сейчас у них всего чуть больше 500 тысяч. Кто в этом виноват? Мы не поставляли? Так они не покупали его ни у нас, ни у кого-либо еще», – указал он.

«Теперь они вынуждены по всему миру бегать и искать свободный уголь, скупая его втридорога. А когда говорят про поставки из Казахстана – во-первых, Казахстан подтвердил, что никаких блокад и запретов нет. Во-вторых, «Российские железные дороги» не настолько железные, пропускная способность ограничена. Сейчас тяжело набрать какие-то большие объемы поставок угля из Казахстана в сторону Украины. Киев промедлил: запасаться надо было летом, а не экономить и бороться за цены. Теперь уже поздно», – добавил Юшков.

Он также уточнил, что Украина заказала уголь у Польши. «По всей видимости, это реэкспорт российского угля. То есть мы продали его Варшаве, а она просто перепродаст его Киеву подороже», – пояснил эксперт.

«Вообще при таком подходе к делу Украине тяжело рассчитывать на новый контракт по транзиту газа, – считает Юшков. – Она и так навязала Газпрому договор с высокими тарифами и очень жесткими условиями «качай или плати». Киев делает все, чтобы никакого контракта после 2024 года не было».

В пятницу заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов сообщил, что Киев «на сегодняшний день фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией». Он обвинил Москву в «блокировке импорта угля из Казахстана» – якобы Россия не пускает железнодорожные вагоны с углем на Украину. Также, по словам Немчинова, РФ «постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа».

При этом накануне Газпром забронировал мощности для транзита газа через территорию Украины максимально предусмотренного контрактом объема газа.

В конце октября глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что с 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на Украину. При этом парламентарий выразил мнение, что это «похоже на энергетическую войну». В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля на Украину.

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