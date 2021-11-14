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Погранслужба Польши заметила подготовку к массовому прорыву мигрантов
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Польская погранслужба зафиксировала на белорусской стороне признаки подготовки к массовому прорыву мигрантов на территорию Польши.
«После «спокойной» ночи в окрестностях лагеря в Кузнице сейчас мы наблюдаем, что в этом месте находится все больше групп вооруженных офицеров белорусских служб. Мы замечаем движение среди мигрантов. Также появился автомобиль для телетрансляции2», – приводит РИА «Новости» сообщение польской погранохраны.
Отмечается, что некоторые палатки начинают исчезать, иностранцы якобы получают инструкции, оборудование и газ от белорусских служб.
«Видно, что белорусская сторона сегодня готовится к большой попытке пересечения границы», – добавили пограничники.
Ранее полиция Подляского воеводства сообщила, что полсотни нелегальных мигрантов штурмом прорвались в Польшу с территории Белоруссии, полицейские задержали 22 из них.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Путин отреагировал на угрозы Лукашенко перекрыть газ Европе
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Теоретически президент Белоруссии Александр Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, однако это будет нарушением транзитного контракта, заявил президент России Владимир Путин, выразив надежду, что до этого не дойдет.
Путин сказал, что, теоретически, «Лукашенко как президент транзитной страны может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу, хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта, и я надеюсь, что до этого не дойдет», следует из сообщения в Telegram-канале «Вести24».
«Ну, с другой стороны, против него все время применяют и грозятся применением новых санкций», – добавил российский лидер.
Это может нанести «большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы», а также не поспособствует развитию отношений России с Белоруссией.
При этом глава государства признался в интервью, что впервые услышал об угрозе Лукашенко по газу: «Я, честно говоря, об этом в первый раз слышу. Потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул».
Путин добавил, что «ничего хорошего в этом нет», отметив, что поговорит с белорусским коллегой на эту тему, «если он просто не в сердцах это сказал».
Российский лидер напомнил, что в 2008 году «мы столкнулись с этим кризисом, когда из-за бесконечных споров по цене на газ и по цене на транзит мы так с украинскими нашими друзьями не смогли договориться по основным параметрам этих контрактов», и в итоге «все дошло до того, что Украина заблокировала наш газ, который предназначен для потребителей в Европе».
По словам президента России, тогда, «условно говоря, вентиль закрутили».
Ранее Европе предрекли новую газовую войну из-за Белоруссии.
Напомним, Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
В ЕС призвали не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко.
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При десантировании в Белоруссии погибли двое российских военных
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Двое российских военных погибли в результате десантирования в ходе внезапной проверки боевой готовности под Гродно в Белоруссии, сообщает Минобороны России.
Трагедия произошла 12 ноября в ходе десантирования подразделения Воздушно-десантных войск на незнакомую площадку приземления в районе белорусского города Гродно, передает РИА «Новости».
В ведомстве сообщили, что из-за «внезапного сильного порыва ветра у земли» произошло «схождение» двух парашютистов, у них «погасли купола». Указывается, что «один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют», передает ТАСС.
Из-за недостаточной высоты запасная парашютная система не успела вступить в работу и произошло жесткое приземление. Военные «получили травмы и были оперативно доставлены в местное медицинское учреждение, где им оказывалась вся необходимая помощь». «Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались», – говорится в сообщении. Подчеркивается, что оба имели «высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки».
Напомним, как сообщало Минобороны, подразделение ВДВ «выполнило задачи по практическому десантированию на незнакомой площадке приземления на территории Республики Беларусь, где также приняло участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил». К учению привлекалось около 250 человек. Для обеспечения десантирования были задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации с аэродрома взлета на территории России. Десантники возвращаются в пункты постоянной дислокации в России.
Путин объяснил, как мигранты попадают в ЕС
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Мигранты, оказавшиеся на границе Белоруссии и Польши, могли попасть в Минск чартерными рейсами, там действует безвизовый въезд. Все цепочки по переправке в Евросоюз организуют те, кто уже находится в странах объединения, заявил президент Владимир Путин.
«Да, действуют группы определенные по переправке этих людей в европейские страны. Но они давно действуют. Ключевое звено находится в странах Евросоюза. Вот туда тащат те, которые там находятся. Они организуют все эти цепочки. Вот пускай правоохранительные органы, спецслужбы работают по ним, если они что-то нарушают», – приводит РИА «Новости» слова Путина в эфире канала «Россия 24».
Президент также предположил, что мигранты, оказавшиеся на границе Белоруссии и Польши, могли попасть в Минск чартерными рейсами, там действует безвизовый въезд.
«Чартеры заказывают, безвизовый въезд. Люди покупают билеты и полетели», – заявил Путин.
По его мнению, организаторов цепочек трудно привлечь к ответственности. «Если посмотреть на внутреннее законодательство европейских стран, то они и не нарушают ничего. Чего они нарушают-то? Ну, человек живет в одной стране, хочет переехать в другую по каким-то соображениям. По соображениям безопасности, даже по экономическим соображениям пускай», – считает президент.
При этом Путин напомнил, откуда вовзникли миграционные кризисы в Европе.
«Не нужно забывать, откуда возникли-то кризисы, связанные с мигрантами. Что, это Белоруссия является первооткрывателем этих проблем, что ли? Нет, это причины, которые были созданы самими странами Запада, в том числе европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер», – приводит ТАСС слова Путина.
Ранее врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.
Заместитель директора ведомственного департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что Россия считает абсурдными обвинения в свой адрес из-за ситуации с беженцами, сложившейся на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Польский солдат погиб на границе с Белоруссией
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На границе с Белоруссией в результате несчастного случая погиб польский солдат, сообщило командование 17-й механизированной бригады Войска польского.
В сообщении говорится, что «в ходе несения службы на польско-белорусской границе произошел несчастный случай, в результате которого наступила смерть солдата 17-й Великопольской механизированной бригады», передает РИА «Новости».
Разбирательство ведет военная жандармерия в сотрудничестве с прокуратурой Белостока. Командование сообщило, что по предварительной информации, «произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата». Подчеркивается, что «в происшествии не участвовали третьи лица».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии
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Несколько мигрантов прорвались в Польшу с белорусской территории в пункте пропуска «Брузги», они начали движение вдоль польского ограждения, сообщают СМИ.
«Группа мигрантов прорвалась в Польшу несколько минут назад. Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги», польская полиция снимала все на видео», – сообщило агентство «Sputnik Беларусь» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что мигранты, выйдя из Белоруссии, начали идти вдоль польского ограждения, в группе несколько десятков человек.
Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло пяти тысяч человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса.
В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состояние наивысшей готовности.
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.
Британия возложила на Россию ответственность за кризис на границе Польши
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Россия «явно несет ответственность» за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.
Трасс считает, что Москва «должна оказать давление на власти Белоруссии, чтобы положить конец кризису и начать диалог». Она призвала «посмотреть», что «происходит в Белоруссии». По ее словам, «эскалация противостояния на польской границе – самое недавнее действие режима Лукашенко по подрыву региональной безопасности». Трасс заявила, что Минск «использует отчаявшихся мигрантов, как пешки, в попытке создать нестабильность и цепляться за власть, не обращая внимания на гуманитарные последствия», передает ТАСС со ссылкой на Sunday Telegraph.
Министр заявила, что «Великобритания не отведет взгляд в сторону» и намерена «стоять плечом к плечу с союзниками в регионе, которые находятся на передовой в борьбе за свободу». Так, британские военные помогут польским властям в укреплении границы с Белоруссией. Однако речь не только о Польше, но и о «других участниках Вишеградской четверки – Венгрии, Словакии и Чешской Республики, а также о друзьях в странах Балтии и на Украине», сказала она.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
В ЕК оценили возможность введения санкций против «Аэрофлота»
Евросоюз вряд ли введет санкции против российского «Аэрофлота» из-за ситуации с мигрантами в Белоруссии, сообщил источник в Европейской комиссии.
«Вероятнее всего, ЕС не будет вводить санкции против таких авиакомпаний, как Turkish Airlines или «Аэрофлот», а скорее – против компаний-операторов, которые принимают заказы и выполняют чартерные рейсы из тех регионов, из которых прибывают иммигранты», – рассказал он РИА «Новости».
Также он отметил, что санкции из-за ситуации с беженцами в Белоруссии могут затронуть около 45 лиц, в числе которых чиновники и ответственные за перевозку мигрантов.
Ранее стало известно о том, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе. В Евросоюзе считают, что указанные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей. Окончательное решение по санкциям, как ожидается, будет принято в начале декабря. В чем они будут заключаться, также пока неизвестно.
В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что сообщения о том, что авиакомпания содействует или участвует в массовой перевозке мигрантов в Белоруссию, не соответствуют действительности.
В этот же день глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с польским коллегой Збигневом Рау отверг обвинения в причастности страны к перевозке мигрантов в Белоруссию. Об этом сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
В минувший вторник немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву.
Авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что безосновательные обвинения против «Аэрофлота» в перевозке мигрантов в Белоруссию запустят новый виток санкционной войны, которая перекроит мировой рынок авиасообщения и взвинтит цены для западных пассажиров.
Турция заявила о поддержке «союзников» Польши, Латвии и Литвы в конфликте с Белоруссией
Анкара выразила поддержку Варшаве, Вильнюсу и Риге на фоне обострения ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией, заявил турецкий МИД.
«Полностью поддерживаем своих союзников, как страна, которая понимает проблемы, с которыми сталкиваются Польша, Литва и Латвия», – цитирует сообщение турецкого ведомства агентство «Анадолу».
В турецком МИДе добавили, что необходимые меры против незаконного проезда через Белоруссию мигрантов на территорию Польши, Литвы и Латвии не принимаются, а сами беженцы находятся в тяжелых условиях в приграничных районах.
Эта проблема может подорвать международный режим защиты беженцев, базирующийся на Женевской конвенции, а сами события на границе произошли на 70-й годовщине принятия Конвенции ООН о статусе беженцев.
МИД Турции заявил о недопустимости заявлений о причастности Анкары и национального перевозчика Turkish Airlines к обострению кризиса, «стороной которого она не является».
«Считаем, что нападки на такую всемирно известную компанию, как Turkish Airlines, являются преднамеренными», – указали в турецком ведомстве.
«Турция подчеркивает важность принятия необходимых шагов для борьбы с нелегальной миграцией и торговлей людьми при любых обстоятельствах и призывает международное сообщество проявлять ответственность и благоразумие по отношению к этому вопросу», – заключили там.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау отвергал причастность Анкары к перевозке мигрантов в Белоруссию, предложив Варшаве направить в республику технических специалистов для инспекций. Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе.
США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в странах Евросоюза. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.
Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло пяти тысяч человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состояние наивысшей готовности.
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что обстановка на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Украина запланировала «инженерное обустройство» границ с Россией и Белоруссией
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В 2022 году планируется «инженерное обустройство» границ с Россией и Белоруссией, сообщил глава МВД Украины Денис Монастырский.
Монастырский заявил, что настало время «раз и навсегда построить надежную государственную границу Украины». По его словам, «задача МВД – построить наконец настоящий рубеж государства». Министр сообщил, что недавно инспектировал «потенциально опасный» участок границы с Белоруссией. Он заявил, что «там видел все подразделения МВД, но не видел одного – границы», передает РИА «Новости».
Напомним, Монастырский сообщил, что подразделения территориальной обороны Украины проведут учения на границе с Белоруссией в связи с возможным наплывом мигрантов. В Германии предложили размещать мигрантов, стремящихся прорваться в ЕС из Белоруссии, на Украине на время рассмотрения их ходатайств об убежище.
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин выступил с утверждением, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии и энергетический кризис в Европе якобы являются «спланированной операцией» Москвы и Минска против Киева с целью тотальной дестабилизации Украины.
Польша привела войска на границе с Белоруссией в наивысшую готовность
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Войско польское, пограничная охрана, полиция и другие силовые структуры на границе с Белоруссией находятся в состоянии наивысшей готовности, заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе выступления с обращением к народу по местному телевидению по случаю отмечаемого в республике Дня независимости.
«Наши Пограничная охрана, Войско польское, полиция и другие службы находятся в состоянии наивысшей готовности», – приводит слова польского президента ТАСС. Дуда заверил, что Польша может справиться с кризисом на границе с Белоруссией.
«Я нахожусь в постоянном контакте с лидерами стран нашего региона и партнерами в ЕС и НАТО. К позиции Польши там относятся с пониманием и поддержкой», – указал политик.
Миграционный кризис на границе с Белоруссией Дуда назвал «гибридной атакой», «использованием мигрантов из Ближнего Востока» руководством Белоруссии, «последовательной и запланированной политикой [президента Белоруссии] Александра Лукашенко». «Мы не можем согласиться на нелегальное пересечение польской границы. Согласие на незаконный проход даже небольшой группы мигрантов или отсутствие адекватной реакции повлекли бы за собой драматичные последствия как для нас, так и для всего Евросоюза», – заявил Дуда, подчеркнув, что без решительной реакции польскую границу штурмовали бы десятки, а возможно и сотни тысяч мигрантов.
В четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии увеличилось до 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь, четверо были госпитализированы. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней.
Накануне Соединенные Штаты пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе и использование мигрантов «в качестве оружия». После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
Напомним, в среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Россиян предупредили о возможных проблемах при покупке новых автомобилей в Белоруссии
Граждане России могут столкнуться со сложностями в приобретении новых автомобилей российской сборки в Белоруссии, сообщили сотрудники ряда автосалонов страны.
Проблемы у россиян могут возникнуть при покупке в белорусских автосалонах новых автомобилей российской сборки. Например, в одном из автосалонов рассказали, что не продадут россиянину Hyundai российской сборки, не уточнив причин отказа. В другом автосалоне заявили, что не смогут продать гражданину России KIA российской сборки, сославшись на политику производителя, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что белорусские дилерские центры отказываются продавать новые автомобили россиянам, которые решают купить машину в Белоруссии из-за более низких цен. По данным изданий, это происходит по договоренности с российскими коллегами, а причина таких мер – дефицит и наценки на российском рынке плюс заполненные склады в Белоруссии.
До этого сообщалось, что продажи легковых автомобилей и LCV в России за месяц упали на 22%.
Россия обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов
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Пограничники Польши и Литвы неоднократно били мигрантов и оттесняли их на территорию Белоруссии в нарушение любых возможных международных конвенций и норм, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский перед заседанием Совбеза международной организации.
«Есть много случаев, когда польские и литовские пограничники били мигрантов и оттесняли их обратно на белорусскую территорию. Это абсолютный позор и полное нарушение любых возможных международных конвенций и норм», – приводит слова Полянского ТАСС.
Дипломат также отметил, что у России накопилось множество вопросов к странам Евросоюза по поводу кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе и российская сторона намерена узнать на них ответы. «У нас есть много вопросов к ним, и мы, безусловно, зададим их нашим коллегам», – сказал он. При этом Полянский добавил, что у Белоруссии после приостановки действия договора с ЕС о приеме мигрантов нет ни единой причины отсылать их обратно, подчеркнув, что это «было бы нарушением международных конвенций».
Дипломат также подчеркнул, что Россия и Белоруссия не помогают мигрантам добираться до границы с Польшей. Полянский добавил, что не согласен с описанием кризиса с мигрантами как искусственно созданного, как утверждают представители западных стран. «Поговорите с мигрантами и сами узнаете, насколько он искусственный. Я видел репортажи немецкого телевидения, где люди, которым удалось пройти [на территорию ЕС], говорят, что это было полностью их решение. Никто на них не давил, и у них есть совершенно законные основания находиться в Белоруссии», – указал дипломат.
Ранее постоянный представитель Британии при ООН Барбара Вудворд перед обсуждением ситуации в СБ ООН допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.
Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.
В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Европе предрекли новую газовую войну из-за Белоруссии
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Угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко приостановить транзит газа могут спровоцировать новую газовую войну с Европой, пишут польские СМИ.
Автор статьи на польском портале Defence24 Якуб Веха заявил, что Минск якобы не мог допустить такое высказывание без одобрения Москвы, которая «ответственна» за нынешний энергетический кризис в Европе, передает РИА «Новости».
По его мнению, сложившаяся ситуация на руку России, так как она способствует ускорению ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» и помогает убедить страны Евросоюза (ЕС) впредь заключать долгосрочные контракты на поставку газа.
Журналист также считает, что приостановка транзита газа Минском может послужить для Кремля еще одним аргументом в пользу нового трубопровода, поскольку это покажет «ненадежность транзитных государств».
«Россия уже давно демонстрировала, что она умеет использовать свои энергоресурсы для достижения политических целей. Последний масштабный инцидент такого рода произошел в 2009 году. Тогда россияне, сократив поставки газа через Украину, заставили европейцев использовать стратегические резервы этого топлива», – подчеркнул Веха, отметив, что сегодняшний кризис может привести к повторению событий 12-летней давности.
Ранее Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
В ЕС призвали не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко.
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В МИД ответили на обвинения в адрес России из-за беженцев в Белоруссии
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Россия считает абсурдными обвинения в свой адрес из-за ситуации с беженцами, сложившейся на белорусско-польской границе, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора ведомственного департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
Лукьянцев указал, что «основное острие этих обвинений напоминает какую-то абсурдную ситуацию, все обвинения в этой связи адресуются одному государству, Белоруссии, хотя уже звучат и обвинения в том, что мы якобы приложили к этому руку, что вообще является абсурдным», передает ТАСС.
«В пятницу (12 ноября) представители Польши (в ООН) и выступавший с общим заявлением от Евросоюза упоминали, что это все вина «преступного режима (президента Белоруссии Александра Лукашенко» и так далее. При этом абсолютно закрываются глаза на то, что творится в отношении самих мигрантов. То, что громко осуждалось в качестве реакции на те или иные сходки и манифестации при разгоне демонстраций мигрантов в каких-то других странах, то здесь действия европейских стран, граничащих с Белоруссией, либо вообще замалчиваются, либо говорится, что все это необходимые меры. Это совершенно откровенный двойной стандарт в оценке соответствующей ситуации», – указал он.
Лукьянцев отметил, что беженцы, находящиеся на границе Белоруссии и Польши, могут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за притеснения со стороны ряда стран Евросоюза (ЕС), так как «совершенно не обязательно быть гражданином соответствующего государства, чтобы подать жалобу на действия того или иного государства».
«Известна ситуация, когда за секретные тюрьмы ЦРУ пострадавшие лица из арабских стран подавали жалобы и на Литву, и на Польшу, и эти жалобы рассматривались. То есть привязка к гражданству не обязательна, главное – место совершения соответствующего нарушения прав человека и участие того или иного государства в соответствующем международном договоре», – указал он.
Между тем, указал дипломат, правоохранители из соседних с Белоруссией стран отказываются сотрудничать с Минском по ситуации с мигрантами, передает РИА «Новости».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
Украина решила начать учения на границе с Белоруссией для защиты от мигрантов
В Волынскую область Украины отправился глава МВД Денис Монастырский, а также представители полиции, погранохраны и нацгвардии.
«С целью противодействия потенциальному кризису с мигрантами мы привлечем все структуры МВД без исключения, как единый кулак внутренней безопасности Украины», – заявление министра передает телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Ранее депутат немецкого Бундестага выдвинул предложение разместить мигрантов на время на Украине. Украинский Совбез предложил немецким депутатам в ответ поселить мигрантов у себя в домах, а также в Бундестаге.
Сообщалось, что Украина решила увеличить численность пограничников на границе из-за угрозы нелегальной миграции из Белоруссии. На местах начнут организовать мобильные группы для дежурства и патрулирования.