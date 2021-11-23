Справки о наличии антител к коронавирусу начали выдавать на Камчатке

Комиссии по выдаче справок о наличии антител к COVID-19, которые дублируют QR-коды, начали работать на Камчатке, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В ведомстве сообщили, что в Камчатском крае «начали работать комиссии по выдаче справок о наличии антител к COVID-19», документ позволит «пользоваться всеми благами, которые дает QR-код», передает РИА «Новости».

Документы будут действительны только на территории региона. Форма этой справки отличается от той, которую выдают после обычного анализа на антитела и выдается по заявлению человека.

Уточняется, что услуга платная, так как не предусмотрена территориальной программой государственных гарантий.

На ваш взгляд У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19? Да

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Ранее сообщалось, что на полуострове будет создана комиссия для решения ситуаций, когда человек переболел коронавирусной инфекцией, но не обращался к врачу и не может получить сертификат о перенесенном заболевании.

До этого алгоритм QR-кодов для переболевших COVID-19 подготовили в Чувашии.

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